PLENKOVIĆ JE IZABRAO SVOG NASLJEDNIKA? Najviše vjeruje ‘dečku’ koji je od 16. godine u HDZ-u! Premijer više ne krije da ga cijeni

Autor: Daniel Radman

Samo su naivci mogli povjerovati u scenarij prema kojem bi se HDZ, odnosno premijer Andrej Plenković, zbog afere Žalac odrekao glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek. Bez obzira na to što je i interna DORH-ova istraga pokazala nedvojbene propuste u istrazi o bivšoj HDZ-ovoj ministrici čiji su slučaj preuzeli europski tužitelji, bilo je jasno da glavna tužiteljica uživa potporu vladajućih jer Plenković nije želio pristati na to da oporba, uz salve napada s Pantovčaka, smjenjuje njegovu odabranicu, koja i bez posljednjih afera kojima javnost svjedoči sasvim sigurno nije dorasla izazovima koji se očekuju od osobe na njezinoj poziciji.

Kako je zaštitio svoju glavnu tužiteljicu, tako se Plenković izložio novim nasrtajima iz oporbenih redova u kojima se sve otvorenije spekulira o tome kako je ovdje riječ o onoj staroj hrvatskoj poslovici – ruka ruku mije, jer su navodno za slučaj Softver u kojem se manipuliralo europskim milijunima znali svi oni koji su imali kakav-takav utjecaj u Vladi pa je samim time, prema tvrdnjama iz oporbe, za to mogao znati i Plenković.

Upitno ponašanje

Je li doista USKOK štitio Plenkovićevu ministricu kako bi se sačuvao dignitet Plenkovićeve vlade, pitanje je na koje nikada nećemo dobiti odgovor, ono što je i iz DORH-ove istrage vidljivo jest to da Hrvoj-Šipek nije govorila istinu, i ona je, baš kao što se to tvrdilo u medijima, sudjelovala na sastanku s ravnateljicom USKOK-a Vanjom Marušić na kojem se donosila odluka o odbacivanju istrage protiv Žalac. Jedan je to u nizu DORH-ovih grijeha koji Milanoviću ostavljaju prostor za potvrdu teze o tome kako je hrvatsko pravosuđe u službi HDZ-a, odnosno vladajućih struktura. No i bez tih Milanovićevih teza, vidljivo je u posljednjih mjesec dana kako u pravosudnom sustavu mnoge stvari ne funkcioniraju, povjerenje građana srozalo se na niske grane, a na manjkavost pravosudnog sustava ionako godinama upozoravaju kako obični građani, tako i stručnjaci iz Europske komisije, iz čijih se alarmantnih analiza lako može izvući zaključak kako je hrvatsko pravosuđe najslabija karika u svim državnim institucijama. Najslabija karika tog istog slabog pravosuđa po mnogima je u ovom trenutku upravo DORH baš zbog Hrvoj-Šipek, koja nije stručnjakinja za kazneno pravo i koja se te pozicije prihvatila na korak do mirovine. Upravo je iz njezina izvješća koje je ovih dana HDZ podržao vidljivo da glavnu državnu odvjetnicu istrage korupcije ne zanimaju jer je lani odbačeno gotovo 90 posto prijava za korupciju.

Sam svoj nadzornik

“Činjenica je da Hrvoj-Šipek nije dorasla po kapacitetima i znanju toj dužnosti, da nije trebala biti ni imenovana, a svi smo svjedoci da se na fiktivni, prikriveni javni poziv i javila po prethodnom dogovoru s ministrom Bošnjakovićem(…). Time je bila u boljem položaju od drugih kandidata, a bilo ih je oko pet koji su se također javili na javni poziv”, komentirao je nedavno Krunislav Olujić referirajući se na glavnu državnu odvjetnicu, dok poznati odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u pitanje dovodi nalaz DORH-a tvrdeći kako je on očekivan. “Ona je sama sebe nadzirala pa je bilo jasno da neće pronaći nepravilnosti, ali ono što je dosad potvrđeno dovodi u pitanje nalaz i ono što je radila u tom postupku”, rekao je Pavasović Visković uvjeren u to da je DORH-u nanesena nesaglediva reputacijska šteta te da bi je Plenković u konačnici ipak za mjesec, dva mogao maknuti.

Ostavi li se po strani slučaj Žalac, vidljivo je da mi i bez njega imamo značajnih problema. Teško se sjetiti barem jednog slučaja visoke korupcije koji je priveden kraju, ljudi koji su padali u brojnim spektakularnim predmetima i danas posve slobodno šetaju državom, a reformu pravosuđa iz Međugorja provodi odbjegli Zdravko Mamić nabrajajući korumpirane suce. Mamić je taj koji je u samo nekoliko mjeseci uspio dovesti u pitanje pozicije triju osječkih sudaca, slučajno ili ne, nakon njegovih prozivki od kandidature za predsjednika Vrhovnog suda odustao je Đuro Sessa, a gotovo u isto vrijeme na tu poziciju Milanović je instalirao svojeg čovjeka, suca Radovana Dobronića, za kojeg je također upitno u kojoj je mjeri dorastao funkciji na kojoj se nalazi. Sve u svemu, europski tužitelji skinuli su masku lošem sustavu, a maske su padale i u slučaju Veliki Agrokor, koji je zbog posljednjih zbivanja u DORH-u pao u sjenu, no mi ovdje govorimo o velikoj stvari i povučenoj optužnici koja se u pravnim krugovima s razlogom opisuje kao jedan od najvećih pravosudnih neuspjeha u povijesti. Imajući u vidu sve te nedostatke, može se reći kako mi danas više nemamo ni slučaj Žalac ni slučaj Agrokor, ali zato imamo slučaj DORH koji nije problem samo šefice Hrvoj-Šipek, nego i problem Plenkovićeva ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, koji je taj kompleksni resor preuzeo kao svojevrsni revolucionar.

Propali projekt

U njega je Plenković polagao velike nade, no serijal posljednjih afera na vidjelo je izbacio nesuvislog, zbunjenog i pomalo preplašenog ministra koji ni sam nije siguran u ono što izgovara. Konfuzno i neuvjerljivo, Malenica je posljednjih tjedana odgovarao na pitanja nabrušenih novinara, nastojeći ostaviti dojam da zna o čemu je tu riječ, no dojam o hrvatskom pravosuđu je takav da Malenica nije dorastao tom sustavu, koji nikada nije ni trebao biti spojen s podjednako kompleksnim resorom uprave. Malenica još nije pronašao model prema kojem bi doista skratio trajanje sudskih procesa, sustav nije ustrojen, a dugo očekivanih i prijeko potrebnih reformi nema ni na vidiku. Da na Malenicu ogroman utjecaj ima Plenković, priznaju i u Vladi tvrdeći kako on samostalno ne može povući ni jedan potez, no on se također nije uspio nametnuti kao neko novo, mlado svježe lice, s novim i svježim idejama pa već mjesecima ispod glasa u HDZ-u govore kako je Malenica, koji je u Vladu ušao kao mladi Plenkovićev lav, jedno od najvećih Plenkovićevih razočaranja. To se ne može reći za Josipa Aladrovića. Ministar rada i mirovinskog sustava dečko je koji je od 16. godine u HDZ-u, bez obzira na to što se politici pridružio praktički u tinejdžerskim danima, on je karijeru gradio i u privatnom sektoru, što je vidljivo iz rješenja koja unosi u svoj sustav, odličan posao odradio je i u koronakrizi, pod njegovom palicom osmišljene su potpore za očuvanje radnih mjesta, on je taj koji smišlja strategiju za održiv mirovinski sustav i u Aladrovićevu sektoru, na iznenađenje mnogih, reformi ne nedostaje, štoviše, često se događa da upravo Aladrović odrađuje poslove za svojeg daleko razvikanijeg kolegu, ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, koji evidentno nije dorastao izazovima za koja u ovim kriznim vremenima treba nuditi inovativna, brza i opipljiva rješenja.

Opravdao povjerenje

Da cijeni Aladrovića te da on uživa njegovo veliko povjerenje, Plenković više i ne krije, on ulazi u gardu novih, kompetentnih mladih kadrova kakve Plenković želi uza se, uz ostalo i zbog toga što Aladrović ne spada u skupinu ideološki obilježenih kadrova. Svoje je povjerenje prema jednome od najmlađih ministara Plenković potvrdio i na nedavno održanim unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kada se upravo Aladrovićevo ime pojavilo u timu premijerova kandidata Mislava Hermana koji je u zagrebačkoj organizaciji stranke snage odmjeravao s doktorom Pavom Kostopečom. Kao jedan od kandidata za potpredsjednika zagrebačke organizacije, Aladrović je opravdao Plenkovićevo povjerenje, a i u samoj stranci govore kako ovaj dečko počinje graditi svoju bazu.

Opisuju ga kao susretljivog, prizemnog i kompetentnog dečka, otvorenog za razgovore, te kao tipa koji bez obzira na sve ministarske obveze uvijek pronađe vremena za stranačke pozive. Upravo zato mnogi vjeruju kako Aladrović polako, ali sigurno stasa u Plenkovićeva nasljednika te smatraju da HDZ budućnost treba tražiti u takvim, mladim kadrovima koji se prije svega profiliraju kroz reforme i znanje koje nude na svojim pozicijama. U skupinu mladih, ali stručnih ministara od Plenkovićeva povjerenja spada i ministrica turizma Nikolina Brnjac, koja također uživa veliko premijerovo povjerenje, posebice zbog toga što je u izvanrednim okolnostima uspjela sačuvati turističku sezonu i ostvariti rekordne brojke. Iako nije u krugu onih koje simpatizira Plenković, u HDZ-u iznimno poštuju ministra financija Zdravka Marića, koji i u javnosti slovi kao jedan od njegovih najboljih ministara. Pita li se pak slavonske HDZ-ovce, najbolje što sjedi u Vladi njihova je mlada kolegica Nataša Tramišak, koju ističu kao primjer poštene djevojke koja si nikada ne bi dopustila da se nađe u poziciji u kojoj se nalazi njezina prethodnica Žalac. Sve u svemu, Plenković ima ponešto kadrova na koje se može osloniti, no načelno gledano, kronično mu nedostaje ministara reformatora i kadrova koji mogu ispuniti očekivanja građana, ali i kadrova koji su sposobni organizirati sustave kojima rukovode.