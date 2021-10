PLENKOVIĆ JE BEZ KONKURENCIJE! DRŽAVNIČKI ZGROMIO VUČIĆA: Njegov ‘Srpski svet’ kaska za Hrvatskom, kao i on za Andrejem!

Autor: Ivana Violić//dnevno

HDZ je jedina stabilna politička opcija u Hrvatskoj, nedavno je to u razgovoru za naš tjednik potvrdio jedan poznati desničar, pravaš koji inače nije sklon politikama HDZ-ova šefa Andreja Plenkovića. Što je drugo i mogao nego potvrditi ono što je jasno svakom prosječnom promatraču zbivanja u domaćoj političkoj areni. Jasno je da ovdje u Hrvatskoj Plenković, bez obzira na povremena peckanja Zorana Milanovića, definitivno nema konkurenciju, osvijestili su to i u njegovu HDZ-u pa mu laskaju kako Hrvatska konačno ima državnika kojega se ne mora stidjeti pred bijelim svijetom.

Golem korak

Da Plenković doista zna i umije manevrirati na europskoj sceni, dokazao je prije nekoliko tjedana kada se iz Bruxellesa vratio sa šest i pol milijardi dodatnih i bespovratnih kuna, koje su stigle gotovo u isto vrijeme kada i prestanak viznog režima za putovanje u Ameriku.

Dodatna će sredstva Plenković, kao što je sam najavio, uložiti u obnovu potresom razrušenog Zagreba, što je dobra vijest za glavni hrvatski grad, ali ne i za gradonačelnika Tomaševića koji ni mišji korak nije uspio napraviti u tom pogledu.

Građane glavnoga grada koji čekaju obnovu sasvim sigurno ohrabruje i to što neće morati sufinancirati obnovu svojih stanova i domova, dok Plenkoviću takvi paketi daju dodatni vjetar u leđa jer potvrđuju njegove teze o isplativosti hrvatskog članstva u Europskoj uniji, što bi se trebalo vidjeti u idućih šest i pol godina, koliko traje poštujući proračunski europski paket.

Možda to nisu baš svi primijetili, no prva pomoć Hrvatskoj već je stigla u vidu paketa od 800 milijuna eura, taj se iznos već iduće godine penje na vrtoglavih milijardu i pol eura, odnosno više od 10 milijardi kuna. Ideja je da se ta financijska injekcija prvo ubrizga u oporavak hrvatskoga gospodarstva, četvrtina toga novca izravno ide u džepove poduzetnika, odnosno na račune tvrtki koje su za to već spremne, pa nije čudno što Mate Rimac po Sv. Nedelji već zadovoljno trlja ruke.

Idući golem i opsežan korak jest preusmjeravanje toga novca u javnu upravu, pravosuđe, obrazovanje i infrastrukturu.

U Plenkovićevoj vladi, nakon tolike potpore iz Unije, prilično su rezolutni pa vuku paralele sa susjedima iz Srbije, odnosno sa srpskim predsjednikom Vučićem koji još čeka eventualni ulazak u Europsku uniju. Za to se vrijeme hrvatski premijer u Bruxellesu nametnuo kao faktor stabilnosti na ovim prostorima pa navodno baš zato i stižu toliki milijuni. U europskom je interesu gospodarski stabilna i jaka Hrvatska, s čijim premijerom imaju partnerski odnos.

Ono što Plenkoviću ipak ne ide u prilog jest rasulo među europskim pučanima. Naime, Europsko vijeće kao najvažnije političko tijelo EU-a ovih je dana napustilo najmanje pet predstavnika članica Vijeća koji pripadaju pučanima, a koje će zamijeniti drugim predstavnicima, iz drugih konkurentskih skupina koje ne pripadaju HDZ-ovoj europskoj obitelji. Vijeće su, kao što je poznato, napustili ili ga napuštaju njemačka kancelarka Angela Merkel, mađarski predsjednik Viktor Orban, potom Bojko Borisov iz Bugarske, Andrej Babiš iz Češke i na koncu najpoznatiji Austrijanac na “ovim prostorima” Sebastian Kurz. Sve su to ljudi koji su čvrsto stajali uz Hrvatsku i premijera Plenkovića, jamčeći mu europske milijune za sigurnu i stabilnu budućnost.









Dodatna potvrda

Partnerski odnos s Hrvatskom evidentno ima i SAD koji nas je uvrstio na popis privilegiranih država pa stoga hrvatski građani ne moraju čekati u posebnom redu tijekom posjeta Americi. Dodatna je to potvrda hrvatske stabilnosti i sigurnosti, koju teško mogu osporiti najveći Plenkovićevi kritičari.

Oni koji prema Plenkoviću nisu kritični, odnosno njegovi najbliži suradnici, kažu da baš u tom premijerovu položaju na vanjskopolitičkoj karti valja tražiti odgovore na pitanje o tome zašto je HDZ, unatoč serijalu internih afera, i na rejting-ispitivanjima najstabilnija stranka u državi. Ne misli Plenković stati, cilj mu je do kraja mandata maksimalno iskoristiti europski novac pa je sada fokus uistinu prebacio na obnovu Banovine i Zagreba, a ideja je da se taj proces privede kraju do redovnih izbora 2024. godine, nakon čega postoji mogućnost njegova odlaska iz hrvatske političke arene, no do tada će ipak morati pokušati pronaći zajednički jezik s Tomaševićem jer bez dogovora s gradonačelnikom teško da će obnova glavnoga grada ići po planu i u skladu s planiranim rokovima.

Obnovu zbog koje zapinje i s ravnateljem Fonda Vanđelićem u Plenkovićevu timu smatraju glavnim testom sposobnosti ove vlade, kroz to on planira dokazati da zna rješavati probleme.

A dok se Plenković pokušava dokazati, oko nas kuha na sve strane. U Sloveniji je situacija zategnuta zbog epidemioloških mjera, u Crnoj Gori tinja zbog pokušaja Beograda da svima oko sebe nametne “srpski svet”, a ta pozicija Hrvatskoj također uvelike ide u prilog jer na vanjskopolitičkom planu u takvoj konfuziji Plenković pokušava ojačati našu poziciju unutar Unije. Slijedom toga Plenković je nedavno sudjelovao na neformalnom sastanku grupe mediteranskih zemalja EU-a čijom je devetom članicom postala Hrvatska. Riječ je o savezu država Mediterana i južnoeuropske unije koji uz Hrvatsku čine Cipar, Grčka, Francuska, Italija, Malta, Portugal i Španjolska te Slovenija koja se članstvu pridružila paralelno s Hrvatskom.









Raspad sistema

Grupi koja je neformalno oformljena 2013. u Bruxellesu danas se tepa kao europskom elitnom klubu pa je jasno kako je Hrvatska i ovime postala svojevrsni faktor stabilnosti te da u tom kontekstu “srpski svet” kaska za Hrvatskom kao što Vučić kaska za Plenkovićem. Kaskaju za Plenkovićem i domaći političari. Izbacivanje Davora Bernardića iz SDP-a potvrdilo je još jednom raspad sistema u najvećoj oporbenoj stranci koja se doslovce podijelila napola.

Potezom pera Grbin se riješio svojih kolega, dajući pritom vjetar u leđa Plenkoviću, kojemu gotovo svakodnevno zbivanja u oporbenim redovima idu u prilog. Kada se pomislilo da bi premijer konkurenciju i ozbiljnu prijetnju mogao dobiti iz platforme Možemo, zelena zagrebačka vlast vođena Tomaševićem Plenkoviću je osigurala miran san.

Imenovanje dvojice čelnika Zagrebačkog holdinga – Nikole Vukovića i Ante Samodola – bez javnog natječaja, a onda i njihovo razrješenje nakon samo tri mjeseca amaterski su potezi koji idu u prilog svima onima koji su tvrdili da Tomašević ne zna što radi. Nedvojbeno je da su se Tomaševićevi zagrebački potezi odrazili na nacionalnu poziciju Možemo, unutar koje je zavladao košmar, posebice nakon imenovanja doktora Richtera na čelo Srebrnjaka, pobunio se kratko zbog toga zagrebački SDP, no što im vrijedi kada su oni sami sebe pojeli.

Na scenu se preko Suverenista pokušava vratiti Škoro, no desnica odavno za Plenkovića u političkoj areni nije smetnja pa teško da ga je uznemirio dolazak Ivana Penave na čelo Domovinskog pokreta. Nije se Plenković previše uznemiravao ni zbog imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, pustio je Milanoviću njegova kandidata Radovana Dobronića jer on ionako može kadrovirati gdje hoće i kada hoće a da ga nitko ništa ne priupita jer upitati ga nema tko.

Kratki razgovor

Plenković ovih dana ima razloga za zadovoljstvo, kolikog je to vijeka i hoće li se i kada pojaviti netko tko mu može konkurirati nije poznato, no u svakom slučaju ova pozicija koju ima definitivno nije dobra za razvoj demokracije jer bez kvalitetne oporbe, kao adekvatnog korektiva vlasti, dolazi se do političke samovolje čiju skupu cijenu na koncu ipak plaća narod.

Nije čudno onda, kada se sve zbroji i oduzme, ni to što je Plenković boraveći na summitu EU – zapadni Balkan u Brdu kod Kranja dominirao, ondje je vrlo samouvjereno, a opet pristojno očitao lekciju Željku Komšiću najavljujući da će se Hrvatska zalagati za izmjenu izbornog zakona te da je naša pozicija u tom pogledu jasna. Jasna je i hrvatska pozicija kad je riječ o odnosima s Vučićem s kojim je Plenković na summitu kratko razgovarao.

“Rekao sam mu da riješi ovo pitanje koje se tiče udžbenika u kojima se praktički negira postojanje hrvatskog jezika, rekao je da će vidjeti što može učiniti. Druga tema je pitanje nestalih, ta tema je jako važna, očekujemo podatke iz Beograda”, poručio je Plenković kojemu je Vučić dulje vrijeme trn u oku, i to do te mjere da se s njime nije htio ni susresti tijekom njegova posjeta Zagrebu u mandatu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.