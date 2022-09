PLENKOVIĆ IMA STRATEGIJU ZA OSTANAK NA VLASTI! Spreman je obračun s Orbanom, za bitku s Mađarima izvlači ultimativni adut iz rukava

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Na sebe će preuzeti teret gospodarske krize koja nam predstoji, a paralelno s time dovest će u red situaciju u INA-i – dva su to velika plana na čiju se provedbu premijer Andrej Plenković odlučio do kraja aktualnog mandata, ali i dva cilja s kojima se planira upustiti u borbu za osvajanje trećega mandata, što se iz sadašnje perspektive čini kao prilično izazovna opcija. Nije tajna da se prema posljednjim istraživanjima rejtinga srozala popularnost HDZ-a, ali i popularnost samog Plenkovića koji je pritisnut grijesima svojih stranačkih kolega, međutim, zasad je još uz njega vojska suradnika koji smatraju da je Plenković, s obzirom na postojeću ponudu na političkoj sceni, najbolje što se Hrvatskoj moglo dogoditi.

Ono što se ni Hrvatskoj ni svijetu nije trebalo dogoditi rat je u Ukrajini, čije se posljedice u Europi osjete u vidu rasta cijena hrane i energenata, zbog čega je i hrvatska Vlada bila prisiljena intervenirati donošenjem megapaketa mjera koji je iznenađujuće velik s obzirom na to da su svi smatrali da će se državna intervencija zaustaviti na pet do sedam milijardi kuna, kao u koronakrizi.

Model za druge

Zlobnici će reći kako je Plenkovića na izdašniji paket potaknula afera INA i pritisak koji je uslijedio nakon nje, međutim, njegovi suradnici svjedoče kako su ove mjere početak pretkampanje za parlamentarne izbore. Kako god da bilo, veliki paket mjera iznosi oko 21 milijardu kuna, što, s obzirom na predstojeću krizu, zvuči obećavajuće. U Ministarstvu financija kojim odnedavno ravna mladi ministar Primorac smatraju da se ovakva mjera može zahvaliti prije svega odličnoj turističkoj sezoni i prihodima od turizma, a dugoročno se pak nadaju snažnom rastu potrošnje zbog inflacije te napominju kako je u proračunu naplata PDV-a prethodnih godina iznad prosjeka. Premda će kritičari reći kako ovime država građanima ništa ne daje, nego i dalje preko PDV-a i visoke cijene životnih troškova namiruje sebe, prihodi od PDV-a su iznad očekivanja, i to na razini od oko četiri milijarde, dok ovdje govorimo o 21 milijardi kuna pomoći, što je petina cijelog proračuna. Uvjereni su u Plenkovićevu timu da će ove mjere imati snažan odjek u javnosti te da će biti učinkovite, a napominju i kako Hrvatska ovim paketom pomoći prednjači pred nizom europskih zemalja kada je riječ o omjeru državne intervencije, s tim da valja imati na umu i to da Plenkovićev paket pomoći postaje model za druge države iz Europske unije koje vlastite mjere tek pripremaju, što je jasan pokazatelj da premijer može kada hoće.





Evidentno je da je Plenković i u ovoj teškoj krizi prepušten sam sebi, bez obzira na mladi tim ministara na koje se trebao osloniti u ovim teškim vremenima. Upućeni svjedoče da je Plenković upravljanje krizom preuzeo u svoje ruke i da će on biti taj koji će građane voditi kroz tešku zimu te da bi ujedno on mogao biti taj koji će im jasno reći zbog čega moraju voditi računa o vlastitim troškovima, o čemu će ih informirati i putem medija.

Prvi korak

No jednako tako građani bi trebali biti informirani i o paketima mjera koje su im na raspolaganju, u što će Plenković uložiti poseban trud kako bi svima bilo jasnije na koji oblik poticaja imaju pravo, u premijerovu timu napominju da su se mjerama doista nastojale obuhvatiti sve skupine građana premda mu iz oporbenih redova spočitavaju da su mjere nedostatne i da je u njima zaboravio na blokirane građane. Bez obzira na to, u Vladi smatraju da su njihove mjere sveobuhvatne te da se odnose na korisnike toplana, one koji se griju na drva, umirovljenike koji dobivaju dodatak, one s dječjim doplatkom i studente čija će stipendija rasti, vodilo se računa i o poduzetnicima koji su u razvoju, a uskoro stiže i porez na ekstraprofite koji se još priprema. Sa svojim mjerama Plenković je obuhvatio i INA-u pa se plin neće moći izvoziti dok se ne namire domaće potrebe, a uz to se Mađarima priprema zahtjev na temelju kojega će morati smanjiti korištenje hrvatskih resursa za vlastite potrebe. Paralelno s time, Vlada je zatražila razrješenje kompromitirane Uprave INA-e, što je prema tvrdnjama upućenih tek prvi korak kojim Plenković nastoji sanirati političku štetu koju mu je ova afera nanijela.

Sve to moglo bi se opisati kao populizam, no neminovno je da Plenković, ako doista želi treći mandat, po svaku cijenu mora rasplesti ovu krizu jer mu ništa drugo i ne preostaje. Kada je već donekle namirio potrebite građane, Plenković se naumio pozabaviti modelom prema kojem hrvatski članovi Nadzornog odbora INA-e samo figuriraju dok se odluke donose u Mađarskoj, odnosno preko MOL-a, s tim da je INA ustrojena tako da se još dodatna ovlaštenja za sve odluke odnose isključivo na direktora, a na toj poziciji do prije nekoliko dana također je bio Mađar Sandor Fasimon.

Ključni cilj

Međudioničarski ugovor treba mijenjati, stav je to koji je iznio ministar gospodarstva Davor Filipović, ali i on vrlo dobro zna da prije takve opsežne promjene, a i za smirivanje javnosti, valja promijeniti postojeći sustav Uprave i Nadzornog odbora iz hrvatskih redova. Ti ljudi nakon ove afere definitivno su izgubili povjerenje javnosti, a sa sobom u probleme uvukli i premijera Plenkovića, kojega je na pik posve argumentirano uzela oporba koja ga je, suprotno očekivanjima, u ovoj utakmici djelomično nadigrala. Možda ne prosvjedima koji su organizirani pred središnjicom HDZ-a, ali argumentiranim kritikama, medijskim istupima i osvajanjem sabornice u svakom su slučaju uspjeli udariti na vladajuću stranku iznimno ozbiljno i za Plenkovića iznimno bolno.

U namjeri da takve napade stopira, Plenković je ministru Filipoviću uputio zahtjev da organizira tim koji će se pozabaviti pravno-političkom akcijom izmjene ugovora o upravljanju u našoj naftnoj kompaniji, a ključan im je cilj da pokušaju srušiti odluku nekadašnje Sanaderove vlade o sklapanju ugovora s mađarskom stranom, što je, doduše, na sudu, premda u Plenkovićevu timu kažu kako će u krajnjem slučaju primijeniti radikalne opcije i izvršiti pritisak na Mađare kako bi ih natjerali da promijene aktualni upravljački model u INA-i. Jedna od metoda pritiska na koju Plenković računa jest Europska unija koja po svemu sudeći ne daje potporu energetskoj politici koju provodi Viktor Orban. Mađarska je nedavno potpisala ugovor s Rusijom na temelju kojega će plin dopremati preko Srbije, i to dvostruko više nego prošle zime, što je jasan pokazatelj strateškog partnerstva između Rusa i Mađara, na što se na razini EU-a ne gleda blagonaklono. Zato Plenković računa na svoje lobističke moći kojima bi i Bruxelles nagovorio da pristane pomoći Hrvatskoj u borbi s MOL-om jer Hrvatska definitivno ne može otkupiti INA-ine dionice iz mađarskog vlasništva zato što, realno govoreći, novca za takve manevre nije bilo ni prije ovog izdašnog paketa socijalnih mjera koji je nedavno predstavljen.

Faktor iznenađenja

Opcija koja se također u Vladi razmatra kao realna jest potraga za strateškim partnerom koji bi od MOL-a otkupio njihove dionice te proveo dokapitalizaciju INA-e koja bi se u konačnici odrazila i na razvoj kompanije. No najvažnije od svega je tko će biti hrvatski članovi Uprave i NO-a INA-e, a u tom kontekstu spominju se isključivo kadrovi od posebnog Plenkovićeva povjerenja, s kojima zasad ne misli izlaziti u javnost. Za razliku od Vlade u koju je uveo nova, mlada lica, Plenković u INA-i želi vidjeti iskusne stručnjake koji će se pozabaviti ugovorom o prodaji plina, ali i svim drugim INA-inim ugovorima koji se odnose na trgovinu, crpljene nafte, ali i druge djelatnosti. Inzistirat će Plenković na reviziji INA-ina poslovanja, što je ozbiljan i kompleksan posao koji je, istini za volju, trebalo davno obaviti.









Čekanje mu se obilo o glavu, ali on po svemu sudeći ima i mogućnosti i vremena preuzeti konce u svoje ruke kako bi iz ove ozbiljne i goleme krize izašao kao pobjednik, sve suprotno od toga mogao bi skupo platiti u vidu gubitka trećeg mandata, za koji se ozbiljno zagrijao. Sve i da uistinu ozbiljno i odgovorno provede ove mjere, Plenković u svakom trenutku mora računati na faktor iznenađenja jer nije nemoguće da se i u dogledno vrijeme po nekim drugim državnim tvrtkama i među utjecajnim članovima HDZ-a razotkriju neke nove afere, čiju cijenu plaćaju premijer Plenković i članovi njegove vlade, osobito oni ministri koji se nalaze na čelu resora unutar kojih se ne snalaze. Zna Plenković i za te slabosti svojih kadrova, no od rekonstrukcije Vlade koja je najavljivana za jesen zasad je ipak odustao jer je svjestan da bi takvi rezovi izazvali unutarstranačke nemire, što mu u ovim trenucima nije u interesu.