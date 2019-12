PLENKOVIĆ ĆE ŠEKSOVIM METODAMA UMIRITI ŠKORU: S mladim Resslerom razmatra metode pomicanja unutarstranačkih izbora

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Bahat, ali samopouzdan, tvrdoglav strateg, mudar i taktičan političar. Točno tim riječima znanci opisuju prvog čovjeka HDZ-a Andreja Plenkovića. Istini za volju, za takav opis i ne treba biti pretjerano blizak s predsjednikom Vlade, koji je dosad bezbroj puta uspio pokazati da sve krize vrlo vješto i odmjereno okreće u svoju korist.

Do prije tjedan dana činilo se da će Plenković posrnuti pred štrajkom prosvjetara, no on je tu bitku naposljetku okrenuo u svoju korist, zavadio je sindikate i nastavio vladati. Nastavio je Plenković vladati i nakon krize u Agrokoru, ali i nakon problema u Uljaniku, pa i nakon pompe oko rekonstrukcije Vlade. Sve je krize vješto prebrodio, osim jedne, krize koja kontinuirano potresa njegov HDZ i u pitanje dovodi njegov opstanak na čelu stranke. Da su HDZ-ovci nezadovoljni svojim predsjednikom, nije nikakva novost – nezadovoljstvo se, kada je o Plenkoviću riječ, može rezati nožem.

Njegovo biračko tijelo protiv njega je ustalo prije više od godinu dana, kada su javni prostor zapljusnule debate o Istanbulskoj konvenciji, jednako su tako buntovno konzervativci u HDZ-u reagirali i zbog Marakeša, a cijenu svoje centrističke politike platio je i na europskim izborima, s kojih je izašao s četiri osvojena mandata. Usprkos tome što je osvojio manje mandata nego što je najavljivano, Plenković je u svojem davno zacrtanom naumu o pomlađivanju stranke ostao dosljedan te je u Bruxelles poslao mladog Karla Resslera, riskirajući i taj zacrtani još jedan mandat, koji nije želio prepustiti svojim oponentima Davoru Stieru i Miru Kovaču, kao što mu je sugerirao drugi čovjek stranke Milijan Brkić.

Krtice u redovima

Dosljednost koja mu se obila o glavu na europskim izborima skupo bi ga mogla stajati i sada, kada su pred njegovom strankom predsjednički, a potom i unutarstranački izbori. To se dalo naslutiti i iz nedavnog skupa u Lisinskom koji je održao predsjednički kandidat Miroslav Škoro, pozivajući HDZ-ovce da mu se pridruže. Doduše, neke HDZ-ovce Škoro nije trebao ni pozivati, sami su se ukazali na njegovu skupu, na kojem je najveću pažnju privukao sin pokojnog predsjednika Tuđmana, Stjepan Tuđman. To da mu dio HDZ-ovaca bliskih Škori radi o glavi, za Plenkovića nije nikakva novost, on je više nego svjestan okolnosti u kojima se zatekao pa je sve manje ljudi na popisu onih kojima vjeruje.

Osim svojih mladih lavova, Tene Mišetić, Resslera i Marka Milića, te Vladimira Šeksa kojemu odlazi po političke savjete, Plenković krug ljudi od potpunog povjerenja može svesti tek na ministra Božinovića i Branka Bačića, dok u Gordana Jandrokovića ni sam nije siguran, premda mu sada čuva leđa, no pitanje je vremena kada bi se njegova potpora mogla pretvoriti u nož u leđa. Kada je riječ o Predsjedništvu i rukovodstvu stranke, i tu je mnogo krtica koje mu je u nasljedstvo ostavio prethodnik Tomislav Karamarko. U Predsjedništvu stranke samo je ministar Krstičević taj kojega u političkim krugovima opisuju kao Plenkovićevu odanog čovjeka. Milijan Brkić kao drugi čovjek stranke struja je za sebe, jednako kao i Tomislav Tolušić, koji sjedi u fotelji potpredsjednika stranke, dok istodobno sanja o predsjedničkoj.

Iako je donedavno potpredsjednik HDZ-a Tomislav Čuljak slovio za Karamarkova čovjeka, s njim je Plenković uspio sklopiti savezništvo, dok mu istodobno probleme mogu stvoriti ljudi koje je u svojim političkim križaljkama eliminirao iz Vlade, poput, primjerice, bivše ministrice Nade Murganić koja predvodi HDZ-ovu zajednicu žena. Na popisu onih koji bi mu, kada za to kucne čas, mogli okrenuti leđa je i šef zagrebačkog ogranka stranke Andrija Mikulić, a to su potvrdila i nedavna kuhanja u zagrebačkom HDZ-ovu loncu u koji je Plenković nastojao ugurati svojeg čovjeka Dragu Prgometa, što nije prošlo glatko. U Predsjedništvu HDZ-a je i razočarani bivši, Karamarkov ministar Anton Kliman, koji se spominje kao kadar blizak Plenkovićevu izazivaču Miru Kovaču, dok se Zlatko Ževrnja među HDZ-ovcima opisuje kao Brkićev kadar, baš kao i Pero Ćosić te Božidar Longin. Plenkoviću nije naklonjen ni šef predsjedničina stožera Ivan Anušić, kao ni Damir Jelić, bivši ministar Goran Marić i Zvonko Milas.

Plan za pobjedu

U Predsjedništvu stranke, ali ni na terenu, Plenković, dakle, ne može graditi vlastitu političku budućnost, no to ne znači da je od te iste političke budućnosti digao ruke. Štoviše, u najužem timu dogovoren je plan kojim će Plenković uzvratiti udarac Škori, ali i ostatku družine koja rovari protiv njega. Iz izvora bliskih šefu Vlade saznajemo da Plenković u suradnji s mladim Resslerom, koji je ujedno jedan od autora novog HDZ-ova statuta, razmatra metode kojima bi unutarstranačke izbore odgodio tako da se oni održe nakon parlamentarnih izbora, a ne na proljeće, kako je to predviđeno. U skladu s time, Plenkovićev je plan da se unutarstranački izbori održe krajem listopada ili početkom prosinca iduće godine, s obzirom na to da bi se parlamentarni izbori trebali održati krajem ljeta, odnosno u rujnu.

Tom bi metodom Plenković zadržao svoju poziciju i izbjegao unutarstranački rat u razdoblju u kojem Hrvatska predsjeda EU-om. Kako se čuje iz krugova bliskih šefu HDZ-a, namjera mu je uvjeriti članstvo da na izbore moraju izaći složni, a ne raslojeni, a unutarstranački izbori u njegovoj verziji priče donijeli bi raslojavanje, što, istini za volju, i nije netočno, jer tom raslojavanju i nejedinstvu svjedočimo i sada kada se bije bitka za Pantovčak. Takvo raslojavanje koje bi rezultiralo gubitkom vlasti, HDZ-ovcima, pa i onima koji ne simpatiziraju Plenkovića sasvim sigurno nije previše simpatično, jer gubitak parlamentarnih izbora značio bi i gubitak njihovih fotelja i pozicija za koje se tako grčevito drže.

Kako se šuška u HDZ-u, Plenković je krenuo u realizaciju svoga djela, a prema naputku svojih savjetnika, prvo je zakucao na vrata županijskih ogranaka stranke. Istina, on u njima nema svoje ljude, ali je šef stranke i Vlade, a to su argumenti kojima ih može ucjenjivati. Kada je o županijama riječ, Plenković već sada može računati na potporu ličke, gdje je ugurao svojeg čovjeka Marijana Kustića, u bjelovarskoj su Jandrokovićevi ljudi, dok bi dio posla u splitskoj trebao odraditi Ante Sanader koji u svojem kraju nije najomiljeniji, ali je definitivno jedan od najutjecajnijih likova. U akciju prolongiranja unutarstranačkih izbora, kojom će preveslati unutarstranačke oponente, pa i konzervativce koji na njega udaraju, Plenković ozbiljnije kreće čim završe predsjednički izbori. Iako vjerojatno toga nije posve svjesna, u tome će mu saveznica biti predsjednica Grabar-Kitarović, čija joj je pobjeda na predsjedničkim izborima nužna.

No, baš bi tu Plenković mogao naići na probleme, jer već je sada jasno da će se na predsjedničkim izborima voditi neizvjesna borba, u kojoj predsjednici za vratom ne puše samo Plenkoviću omraženi Škoro, nego i Zoran Milanović. Jasno je da Škoro na predsjedničkim izborima ne misli stati, on je, uostalom, svojedobno u intervjuu za Novi list najavio da u politici ostaje neovisno o rezultatima izbora za predsjednika. To što predsjednički izbori za njega nisu zadnja stanica u politici, moglo bi uvelike utjecati na HDZ, a ponajprije na Plenkovića. Ako Škoro izgubi izbore, može se smatrati otpisanim, no ako osvoji više od 20 posto glasova, tada je to kapital koji će Škoro sa svojim timom definitivno iskoristiti.

Škorin novi HDZ

Iako se jedno vrijeme govorilo da bi Škoro mogao biti novi lider desnice te kao takav oformiti novu stranku s kojom bi poharao parlament, nakon govora u Lisinskom evidentno je da se u Škorine redove zbijaju oni koji žele formirati novi HDZ. Škoro je izravno udario na Plenkovića kao na predsjednika vladajuće stranke, a cilj tog udara također je jasno precizirao u rečenici u kojoj Plenkovića poziva da podnese ostavku i raspusti Vladu te raspiše nove izbore. Nije tajna da iza Škore stoje ljudi koji su donedavno bili bliski HDZ-u, a predvodi ih bivši savjetnik predsjednice Grabar-Kitarović Mate Radeljić, kojega je Škoro naveo kao jednoga od svojih potencijalnih savjetnika na Pantovčaku ako pobijedi na izborima. Ustvrdio je, naime, kako nema razloga da ga ne povede sa sobom na Pantovčak ako pobijedi, dajući naslutiti da iza njega kao predsjedničkog kandidata terenski posao odrađuju dijelom sadašnji, a dijelom bivši HDZ-ovci, isti oni koji su na Pantovčak doveli Grabar-Kitarović.

Osim na terenu, Škoro solidno stoji i u anketama pa nije čudno što mu Plenković, koji se preko predsjednice bori i za samoga sebe, sve intenzivnije uzvraća na napade koji se odvijaju gotovo na dnevnoj bazi. ‘Glas za Škoru glas je za Milanovića‘, jedna je od posljednjih Plenkovićevih poruka, koju njemu bliski izvori procjenjuju kao pozitivnu. Uz to, tvrde da Škoro u srazu s Plenkovićem i u pokušaju opstrukcije šefa HDZ-a ipak ima nekoliko problema. Prije svega, oko sebe je okupio mnogo malih, ali razjedinjenih desnih opcija koje će se teško dogovoriti o podjeli moći, a osim toga, i oni koji nisu zadovoljni Plenkovićem u HDZ-u svjesni su da bi gubitak predsjedničkih izbora naštetio stranci i da bi se šteta odrazila i na parlamentarne izbore. Škorina pobjeda HDZ bi odvela do rata s nesagledivim posljedicama. Treba li to HDZ-ovcima nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora? Jesu li spremni zbog Škore se kockati vlastitim foteljama? Teško. Upravo zato, ovaj Škorin pucanj mogao bi se nazvati udarcem iz praćke, jer pušku u ruci, sviđalo se to nama ili ne, još drži Andrej Plenković, koji će mu doskočiti šeksovskim metodama.