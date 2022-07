PANIKA U SLAVONIJI, MILIJUNI SU U PITANJU: S Tolušićem padaju i kumovi, strahuju zbog tajni skrivenih u mobitelu! Pitanje je vremena kad će i njima pokucati na vrata

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Možda uhićenje bivšeg ministra poljoprivrede, HDZ-ova Tomislava Tolušića, nije unijelo neke velike nemire u Vladu premijera Andreja Plenkovića, ali je uzburkalo duhove na lokalnoj političkoj razini. Uz to što se otprije nekoliko dana, odnosno od Tolušićeva uhićenja strah uvukao među virovitičke HDZ-ovce iz čijeg ogranka Tolušić i jest krenuo u pohod na nacionalnu scenu na koju su ga gurnuli gradonačelnik Ivica Kirin i virovitički kapitalac Josip Đakić, nemir se navodno posve neočekivano uvukao i u Općinu Čepin kojom upravlja nestranački načelnik Dražen Tonkovac, koji je usput budi rečeno iznimno imućan tip.

Početkom ove godine Tonkovac je punio stupce našeg tjednika zbog toga što je od prijatelja Tomislava Tolušića na račun Općine Čepin naručio pozamašne količine vina koje je potom dijelio prijateljima i znancima. Nije se Tolušić u to vrijeme previše uznemiravao zbog medijskih napisa, sve do uhićenja bio je uvjeren kako su politike, istrage i afere miljama daleko od njega te da se na vrijeme sklonio. Na tome bi vjerovanju “Tole” možda i ostao da se u njegov slučaj nisu upleli stručnjaci iz ureda europskog javnog tužitelja i da se u ovoj njegovoj mučnoj priči nije mešetarilo novcem iz europskih fondova.

Obiteljska mreža

Oni koji dobro poznaju materiju, pa i sam slučaj Tolušić, kažu kako je sve ovo čemu trenutno svjedočimo s Tolušićem začarani krug ili pak dio piramide s kojom je povezana i bivša HDZ-ova ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac, ali i nekadašnji ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric koji je u kumski povezan s Tolušićem, a koji je uhićen onda kada je pala i Žalac, i to zbog malverzacija sa sredstvima iz fondova EU-a, zbog čega je posrnuo i Tolušić koji je po svemu sudeći protupravno uzeo novac iz Vinske omotnice.





Prema riječima naših dobro upućenih sugovornika iz Čepina, sada kada se ta priča počela raspletati, nije nemoguće da se i njihova načelnika Tonkovca ponešto priupita o sredstvima iz fondova koji su, kako dodaju, raspoređeni unutar njegove cijele obitelji. Ako je vjerovati glasinama iz Čepina, Tonkovac je preko Petrica i Tolušića protupravno iz europskih fondova prisvojio gotovo 15 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a načelnikova obitelj redovno je izvršavala subvencijske prevare iz europskih fondova odnosno onoga dijela koji je namijenjen razvoju poljoprivrede.

Načelnikova majka Brigita Tonkovac s navršenih je 60 godina života uz pomoć SAFU-a odnosno Petrica s kojim je Tonkovac kumski povezan dobila nepovratna sredstva u iznosu od 2,5 milijuna kuna koje su namijenjene razvijanju poljoprivrede. Nešto manje, odnosno 2,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava pripalo je Tonkovčevu bratu Josipu koji je na svojem imenu imao u zakupu poljoprivredne površine dok je živio i radio u Njemačkoj. Brat, odnosno načelnik Tonkovac, u želji da vrati brata iz Njemačke kako ne bi izgubio zemlju u natječaju, navodno s Petricom dogovara isplatu bespovratnih sredstava. Ponešto je, doduše, načelnik Tonkovac dogovorio i za samoga sebe pa mu je preko SAFU-a navodno stiglo oko 10 milijuna kuna potpore, što je prema riječima naših sugovornika dodirna točka između Petrica, Tolušića i njihova načelnika Tonkovca koji su ujedno i kumski povezani.

Što kaže na ove glasine iz svojega kraja, upitali smo i samog načelnika Tonkovca, čiji odgovor do okončanja ovoga teksta nismo dobili, ali zato naši sugovornici iz Čepina tvrde da načelnik trenutno nema vremena jer je previše nervozan zbog toga što ne zna kakve informacije istražitelji posjeduju iz vještačenja Petricova mobilnog telefona te napominju kako se krug oko Tonkovca stegao i da on stoga i sam strahuje od mogućnosti da istražitelji zakucaju i na njegova vrata. Inače je Tonkovac išao u školu s bivšim direktorom SAFU-a Petricom, s kojim je dijelio i političke klupe u HSS-u. Nakon što je Petric završio studij, zaposlio se u Osječko-baranjskoj županiji, a baš negdje u to doba Tonkovac se politički aktivirao u svojem mjestu, i to kao HSS-ov općinski vijećnik.

Nakon toga, njegov prethodnik kandidirao se za načelnika na lokalnim izborima održanima 2013. godine, na kojima mu ovaj pomaže da dođe na vlast. Samo tri mjeseca Tonkovac je surađivao s načelnikom kojemu nakon toga okreće leđa, a zatim kreće njegovo impresivno bogaćenje koje je lako vidljivo i iz njegove imovinske kartice. Petricova supruga rodom je iz Virovitice u koju se Petric preselio i u kojoj se zbližio s Tolušićem koji ga je zaposlio kao svojeg savjetnika u Ministarstvu poljoprivrede, zbog čega Petric iz HSS-a prelazi u HDZ. Promjena stranačkog dresa osigurava mu direktorsku poziciju u SAFU-u iz kojeg kreće u pogodovanja pa postoji mogućnost da je izašao u susret kumu Tonkovcu za brojna poljoprivredna zemljišta koja su u njegovu posjedu, baš kao što je vrlo vjerojatno izašao u susret i prijatelju Tolušiću za čuvenu vinariju. U Petricovu mandatu u SAFU-u načelnik Tonkovac upoznao je bivšeg ministra poljoprivrede, a njihov odnos u međuvremenu je prerastao u prijateljski pa je tako Tolušić često gostovao u Čepinu, dok je Tonkovac povremeno odlazio na druženja s Tolušićem koja su se odvijala u virovitičkom kraju i uz nazočnost HDZ-ova šefa Hvidre Đakića, kao i Mladena Šimunca koji je uhićen kada je privedena bivša ministrica Žalac.