PANIKA MEĐU PLENKOVIĆEVIM LJUDIMA! Najbliži suradnik čovjeka koji umiva lice HDZ-a završio iza rešetaka, Karamarko može likovati

Autor: E.P./7dnevno

Bio je to još jedan običan, oblačan ljetni dan u Hrvatskoj. Prošlog četvrtka u jutarnjim satima djelatnici PNUSKOK-a još su jednom imali pune ruke posla, a ovog puta pokucali su na vrata moćnog varaždinskog trojca zbog sumnje u kriminal vezan uz projekt EU-a vrijedan oko 30 milijuna kuna. Stigla je maca na vratanca varaždinskom HDZ-ovcu Robertu Gotiću i njegovu suradniku Željku Buniću, inače bivšem direktoru moćne i u javnosti uspješne tvrtke Varkom i bivšem gradskom vijećniku s liste Ivana Čehoka. Riječ je o moćnom dvojcu dobro poznatom javnosti, ali nisu nepoznati ni službama za suzbijanje kriminala te su se nerijetko spominjali u vezi s brojnim aferama, a njihova su se imena spominjala i u varaždinskom gradskom “podzemlju”. Treći uhićeni u akciji od prošlog tjedna poznati je i u struci priznati projektant Stjepan Ptiček, inače bivši direktor Coninga i sadašnji direktor tvrtke Ecoenergy.

Palmini otoci

Iz nekoliko vrlo dobro upućenih izvora iz Varaždina doznali smo detalje koji opisuju način na koji su uhićeni moćnici žarili i palili bogatim sjevernim hrvatskim krajem i na koji su pleli mrežu straha i korupcije. Izvori s kojima smo komunicirali također su surađivali s uhićenim poduzetnicima i tvrde da je teško bilo doći do posla bez suradnje s Gotićem i Bunićem ili barem poznanstva s njima. Doznajemo tako da je Robert Gotić, inače predsjednik Uprave GK grupe, HDZ-ov moćnik oko kojeg su se godinama vrtjeli sumnjivi poslovi i poduzetnici “upitnog morala”, spominjalo ga se u raznim mutnim poslovima, financiranju skupih druženja, organiziranju sastanaka te povezivanju stranačkih perjanica s posjednicima krupnog kapitala iz Hrvatske i Europske unije. Za trenutnu mu tvrtku stoji kako se bavi “izvođenjem geotehničkih konstrukcija i projektiranjem, poglavito temeljenjem i poboljšanjem tla, kao i zaštitom građevinskih jama zahtjevnih objekata”, a u biografiji mu piše da je bio jedan od direktora poznate austrijske građevinske tvrtke Keller Grundbau.

Radio je i na takozvanom sedmom svjetskom čudu, glasovitim Palminim otocima u Dubaiju, gdje je, kažu upućeni, stavio pečat svojem imenu i dao najveći vjetar u leđa karijeri. Ono što je mnogima prošlo ispod radara jest da je Gotić bio i jedan od članova Uprave, a poslije i direktor tvrtke za iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije LRC d.o.o. I ne bi to bilo ništa neobično, da se 2019. nije dogodila velika akcija policije i pridruženih službi u kojoj je došlo do rekordne zapljene marihuane i amfetamina u Varaždinu te je palo gotovo 500 kilograma droge. Ono što znaju samo dobro upućeni Varaždinci, poput jednog od naših izvora, jest činjenica da je zaplijenjena droga pronađena u automobilu unajmljenom od tvrtke – LRC d.o.o, u kojoj je jedan od ključnih ljudi bio upravo Robert Gotić. On je tada prošao nekažnjeno, a kažnjen je dvojac koji je uhvaćen na (ne)djelu.





Politička pozadina

U isto vrijeme izbila je još jedna velika afera o prijavi za silovanje u kojoj su se vrlo ozbiljno spominjali varaždinski župan Anđelko Stričak i direktori ranije spomenute tvrtke za iznajmljivanje automobila LRC. Optužila ih je tada njihova mlada asistentica Uprave, Patricija Lejenečki, a jedan od spominjanih i osumnjičenih bio je i Robert Gotić. DORH je, međutim, 2021. odbacio prijavu. Osim toga, sve naravno ima jednu jaku političku pozadinu pa tako doznajemo da su Gotićeve veze u HDZ-u intrigantne i sežu u doba Tomislava Karamarka, kad je 2016. Gotić bio zamjenik šefa varaždinskog ogranka HDZ-a, a predsjednik današnji saborski zastupnik i istaknuti HDZ-ovac koji slovi kao najzgodniji političar, Damir Habijan. Tada se počelo naveliko pisati i govoriti o pobuni vladajuće većine protiv Karamarka, u čije su rušenje krenuli Most, Dalija Orešković uz Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zbog danas izgubljene arbitraže s MOL-om te tjednik Nacional.

A varaždinski HDZ-ov dvojac bio je jedan od glavnih inicijatora iz sjene koji su kretali u rušenje i pripremu za dolazak Andreja Plenkovića, tada parlamentarca iz Bruxellesa. Naš sugovornik, inače također dobro upućeni HDZ-ovac iz Varaždina, ispričao nam je da su njih dvojica bili pozvani u Zagreb te su dobili “po prstima” od Ivana Domagoja Miloševića, tada još utjecajnog člana te stranke. Nakon packi koje su dobili, ovaj se dvojac primirio, no ubrzo je Andrej Plenković preuzeo stranku i zaštitio Gotića od svih nedaća, a Habijan je postao istaknuti HDZ-ovac koji, ironično, dobiva ulogu glavnog “čistača” HDZ-ovih krimena i grijeha u medijima i na svim televizijama u kojima mu je zadatak čistiti HDZ od korupcije te čuvati lice, naličje i čast Andreja Plenkovića dok po njegove ministre, stranačke moćnike i pridružene ortačke poduzetnike svako malo dolaze USKOK i u posljednje vrijeme Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Iza zavjese

Ako se malo pretraži po arhivama političkih televizijskih emisija i sjednica u Hrvatskom saboru, lako je uočiti obrazac po kojem Damir Habijan, kao lijepo lice u emisijma, odgovara glavnim kritičarima HDZ-a i pokušava objasniti da nije cijeli HDZ koruptivna stranka, nego su to samo pojedinci. Ipak, sada je jedan takav pojedinac ispao njegov vrlo blizak suradnik Robert Gotić i kako doznajemo, ni Habijanu danas nije svejedno zbog pretresa koji se događaju po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja.

S druge strane, Željko Bunić nešto je drugačiji profil od uhićenog mu kolege Gotića. Bunić je doktor znanosti, kojega s privedenim dvojcem europsko tužiteljstvo sumnjiči za pokušaj subvencijske prevare te primanje i davanje mita za radove na izvođenju projekta dogradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti od oko 30 milijuna eura. U Varaždinu posjeduje nekoliko nekretnina i slovi kao jedan od bogatijih Varaždinaca. Posjeduje kuću u, prema mnogima najljepšoj, varaždinskoj ulici s pretežno starim austrougarskim vilama. Bunić ju je stekao dok je bio na čelu Varkoma, a u istom je razdoblju sagradio i novu kuću na otoku Ugljanu. Na radovima rekonstrukcije kuće u Varaždinu viđani su radnici Varkoma, a kuću na Ugljanu, prema svjedočenju očevidaca, gradili su radnici Gotićeve GK grupe. Željko Bunić tada je za aktualnu vlast, kao sudski vještak za financije, odrađivao i poslove procjene poduzeća.

Osim toga, od izvora iz stranke doznajemo kako je vrlo izgledno da je iza zavjese sve pogurao i Tomislav Karamarko koji na krilima kazne za Hrvatsku koja je stigla na naplatu zbog izgubljene arbitraže, a koja je u mnogočemu dokazala da je Karamarko svih tih godina zapravo bio u pravu kada je tvrdio da ćemo izgubiti, malo-pomalo kreće u osvetu svim akterima koji su odigrali ulogu u njegovu padu i izazvali rušenje političke karijere vrlo ambicioznog političara…

Tipična priča

Zaključno, jedan od naših izvora iz Varaždina nam je rekao: “Oko Gotića nikada nije bilo mirno. To vam je tipičan primjer lokalnog šerifa koji žari i pali svojim krajem uz zaštitu pojedinih moćnika iz stranke i prijateljstva s brojnim ortačkim poduzetnicima. Oko njega je bilo svega, od prostitutki, skupih automobila i droge. Tipična priča, nadam se da nije jedini koji će pasti. Što se Bunića tiče, on je Čehokov potrčko i to vam dovoljno govori. Čovjek bespogovorno slijedi lika koji je pravomoćno odležao zatvorsku kaznu. Pametnome dosta”, rekao nam je naš izvor.









Podsjećamo, europski javni tužitelj sve češće pokreće istrage u Hrvatskoj pa tako redom padaju moćni HDZ-ovci, ali i njihovi partneri i poduzetnici koji godinama, nakačeni na političke veze, žare i pale hrvatskim gospodarstvom, ali i oštećuju državni proračun i šire zadah korupcije i ortačkog kapitalizma.

Jedno od najjačih imena u posljednje vrijeme koje je sustigla moćna ruka europskog javnog tužitelja, kad već hrvatsko pravosuđe neće ili ne može, svakako je ono bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, a zbog sumnje za kriminal vezan uz poticaje i fondove EU-a za njegov na sva zvona hvaljeni biznis s vinogradima. Kako doznajemo, u HDZ-u danima ne spavaju mirno zbog činjenice da je pitanje vremena kad će neko novo jako ime postati predmet ispitivanja Ureda europskog javnog tužitelja, a dobro su se zamislili i članovi drugih političkih partija, pa tako naši izvori tvrde da otkucava sat i nikad dirnutom istarskom IDS-u koji bi mogao biti sljedeći veliki zalogaj gladnih koruptivnih političara iz EPPO-a…