OVO VEĆ POSTAJE NEGLEDLJIVO! Pupovac ‘reketari’ Plenkovića ‘Franjinom kuhinjom’: HDZ-ovi desničari bijesni, ‘ne dirajte nam u Tuđmana’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nezadovoljstvo nedavno objavljenim podacima s popisa stanovništva unijelo je ozbiljne nemire u redove vladajuće koalicije. Naime, kao što je poznato, podaci s popisa ukazuju na značajan pad broja stanovnika u našoj zemlji, a time i na osjetan pad pripadnika srpske nacionalne manjine, što je posebno osjetno u sredinama poput Vukovara, u kojem su se prije nekoliko godina lomila koplja oko famoznih ćiriličnih ploča, koje prema postojećem popisu nisu zakonska obveza kao što se to dosad tvrdilo iz redova SDSS-a. U toj stranci uskomešali su se zbog ozbiljnog pada broja srpskog stanovništva, a osobito je to uznemirilo njezina predsjednika Milorada Pupovca, koji se pobunio odmah nakon objave rezultata popisa, čiju je provedbu doveo u pitanje.

Javno je popis pokušala osporiti i potpredsjednica Vlade iz manjinskih redova Anja Šimpraga, a ta tema usijala je strasti i u HDZ-u, u kojem se ionako od početka koalicije sa SDSS-om desna struja i ona naklonjena Plenkoviću konfrontiraju zbog toga što HDZ-ovi konzervativci smatraju da do suradnje s Pupovcem nikada nije ni trebalo doći. Te primjedbe premijer Plenković dosad je uspješno ignorirao, međutim, odnedavno se i on sam sve teže nosi s Pupovčevim ultimatumima jer su oni prešli granicu još prije nekoliko tjedana, kada je Pupovac jasno i glasno premijeru rekao da nema namjeru podržati njegov stav o srpskim optužnicama na račun hrvatskih vojnih pilota i generala koje Vučićevo tužiteljstvo nastoji optužiti za smrt civila i srpske djece u razdoblju oko Oluje. Prihvaćanjem takvog stava i takvih optužbi Plenković bi već sada potpisao poraz na idućim parlamentarnim izborima, to je nešto što si on ne može i ne smije dopustiti, ne samo zbog unutarstranačke desnice nego i zbog desne oporbe koja ga neprestano udara ispod pojasa kad se raspravlja o domoljubnim i suverenističkim temama, osporavajući sva njegova zalaganja na tom polju. Teško se oteti dojmu da je baš Pupovac taj koji nerijetko Plenkovića baca u to blato, kojem se Plenković sve teže odupire.

Nejasan stav

Nije posve jasno kakav će Plenković stav zauzeti s Pupovcem u pogledu popisa stanovništva, i premijerovi najbliži suradnici smatraju da je krajnje vrijeme da čvrstom rukom povede svoju vladu, što nije nimalo jednostavno zbog većine u Saboru, no s druge strane, posve je razumljivo da Plenković ne može utjecati na popis stanovništva jer bi i to dovelo pod povećalo njegovo rukovođenje Vladom i neovisnost institucija, što mu također nije u interesu. U interesu je pak Pupovcu revizija popisa stanovništva jer manji broj članova srpske nacionalne manjine za njega znači manji broj vijećničkih fotelja u gradovima, općinama i županijama, svaka od tih fotelja za SDSS predstavlja novac, a nije zgorega napomenuti da u nekim sredinama nakon ovog popisa stanovništva Pupovčeva stranka ostaje bez zajamčene pozicije dožupana ili dogradonačelnika iz manjinskih redova.





Tek je to jedan od problema koji se s ovim popisom spuštaju na Pupovčeva pleća, jer konzervativne političke opcije ponovno počinju propitivati izborne zakone, s posebnim naglaskom na onaj dio koji se odnosi na nacionalne manjine, što je prilično konkretno u svojem izlaganju za HKV objasnio književnik Hrvoje Hitrec. “Neki će, kao Pupovac koji je nekidan dokazivao da nije Pupavec, upravo spomenute incidente iskoristiti da ospore ono što im ne paše, ne premali broj katolika u Zmijavcima nego manji broj hrišćana u Vukovaru, što mu vjerojatno neće uspjeti, ali će održati na ekranima njegovu osobu dramatičnim, patničkim istupima, pa ćemo opet gledati slične predstave kao u doba kada je očajnički vapio protiv skidača ćiriličnih ploča koje je policija tukla i uhićivala. Mogao bi rečeni patnik ustvrditi da je i srpska manjina u Hrvatskoj općenito umjetno smanjena, a to otvara pitanje koliko pupovčanskih Srba treba biti da bi dobili mjesto u Vladi RH, i to dopredsjedničko. Afera im je dobrodošla da ljudi ponešto zaborave kako su Pupovac i gospođa dopredsjednica Vlade srdačno podržali srbijansku jurisdikciju na jugoistoku Europe u cijelosti, te se složili s Vučićem, Vulinom i srbijanskim tužiteljstvom da hrvatske pilote treba prizemljiti, valjda u Beogradu.”

Neprijateljsko držanje

“O Pupovcu i gđi. Šimpragi te njihovoj potpori Beogradu u tom ‘predmetu’, progovorila je napokon Hvidra pod ravnanjem Josipa Đakića, da ne moram ja. A Srbija bi se htjela dočepati i nekih hrvatskih generala, što je i za nju prepretenciozno. Hrvatski generali mogu doći u Beograd samo na čelu hrvatskih postrojba”, ocijenio je Hitrec, s čijim se izlaganjem slažu i u desnom krilu vladajuće stranke, u kojem od Plenkovića očekuju da propita potrebu za suradnjom s Pupovcem, koja za premijera još nije sporna iako bi, s obzirom na njegove aktivnosti, mogla postati. U Pupovčevim redovima intenzivno se analizira popis stanovništva, nakon čega su spremni iznijeti svoja zapažanja, analizu provodi Srpsko narodno vijeće, a zasad se čekaju županijska vijeća srpske nacionalne manjine koja s općinskim i gradskim vijećnicima pregledavaju unesene podatke i provjeravaju brojčano stanje na terenu.

Uvjeren je Pupovac kako je opći dojam takav da se dovodi u pitanje vjerodostojnost popisa koji je proveden traljavo. “Na osnovi ovoga što sad vidimo i čujemo, postoje ozbiljne sumnje u solidnost ovog popisa i njegovih rezultata”, izjavio je nedavno tijekom gostovanja na N1, gdje se također posebno referirao na Vukovar, ocijenivši da je ondje postojala negativna kampanja. “Gradonačelnik Vukovara si je pripisao status nekoga tko će sve objektivno popisati. Zašto bismo mi vjerovali“, zapitao se Pupovac, koji inače još od objave popisa stanovništva verbalno ratuje s gradonačelnikom Ivanom Penavom zbog toga što šef SDSS-a smatra da se radi na sprečavanju provođenja zakona. “Zamislimo da netko sada odluči suspendirati prava koja se tiču prava ljudi u Hrvatskoj.”

Tuđmanov poučak

“Zamislite da to netko učini na nekom drugom mjestu kada su u pitanju pripadnici hrvatskog naroda, kao što sad govorimo o BiH”, rekao je Pupovac, a reklo se ponešto na ovu temu i u tjedniku Novosti, koji rezultate popisa stanovništva naziva Franjinom kuhinjom, aludirajući na prvoga hrvatskog predsjednika i osnivača HDZ-a, što je posebno razbjesnilo konzervativno članstvo te stranke koje smatra da i premijer Plenković mora reagirati na takve provokacije jer je dobro poznato da se Novosti financiraju iz državnog proračuna, ali i da je to glasilo SNV-a kojim rukovodi Pupovac.

Neukusne naslovnice nisu neuobičajena pojava za Novosti, ali sada kada se u kontekst toga neukusa dovodi Tuđman, u HDZ-u smatraju da treba reagirati i u konačnici inzistirati da se Pupovac od toga ogradi. Takvo što Pupovcu vjerojatno nije ni na kraj pameti, štoviše, on će, ako je suditi i po ovim Novostima, popis stanovništva znati okrenuti u svoju korist izigravajući žrtvu, što, uostalom, i jest strategija na kojoj više od dva desetljeća gradi vlastitu političku karijeru, koja je posebno procvjetala u mandatu premijera Plenkovića kojemu nedostaje političke hrabrosti da u suradnji sa SDSS-om postavi jasna pravila. “Riješili smo srpsko pitanje i Srba više neće biti 12 posto i šest posto Jugoslavena, koliko ih je bilo. A tri posto, koliko će ih biti, neće više ugrožavati hrvatsku državu”, poručio je Tuđman 1998., podsjećaju Novosti koje smatraju da se sada, 23 godine poslije, taj Tuđmanov plan ostvario jer je popis stanovništva pokazao da je broj Srba u našoj zemlji doista manji. Hrvatska je od 2011. do 2021. ostala bez više od 60.000 pripadnika srpske nacionalne manjine, čiji se udio u ukupnom stanovništvu smanjio na 3,2 posto, dok je udio pripadnika svih nacionalnih manjina pao sa 7,7 na 6,2 posto. Kako zasad stvari stoje, ni jedna manjina, pa ni ona srpska, neće ostati bez svojih prava.

Nasilničko ponašanje

Bez svojih prava neće ostati ni Milorad Pupovac, koji u sabornici dva desetljeća zastupa srpsku nacionalnu manjinu i koji u njihovu odlasku iz naše zemlje ni u jednom segmentu ne prepoznaje vlastitu odgovornost, nego odgovornost kompletnog hrvatskog društva koje se još jednom, tko zna koji put, i preko Novosti nastoji etiketirati kao diskriminatorno i nasilničko premda je mali broj europskih zemalja u kojima nacionalne manjine uživaju prava kakva imaju u Hrvatskoj, iz koje se iselio i ogroman broj Hrvata. Ljudi iz države odlaze zbog neimaštine, uhljeba i politike podjela u kojoj Pupovac sudjeluje puna dva desetljeća, otkako je ušao u Hrvatski sabor u kojem parazitira kao predstavnik nacionalne manjine, čiji članovi baš poput drugog, nesrpskog stanovništva, u bijeli svijet odlaze po svoje bolje sutra jer nisu bili te sreće da ih država Hrvatska pomazi i osigura im prosperitet i egzistenciju.









Za nju ne mari ni Pupovac, koji svoje sunarodnjake po napuštenim i zapuštenim selima posjećuje samo u vrijeme izbora, istodobno sjedeći na čajankama i kavama na kojima se dogovaraju namještanja natječaja zbog kojih je iz Vlade nedavno ispraćen njegov stranački kolega Boris Milošević, koji unatoč istrazi što se protiv njega povela nije odustao od svojeg statusa saborskog zastupnika iako bi to bio moralni čin, jer je moral to na što se Pupovac često poziva u svojim medijskim istupima. Taj isti moral zanemario je u Miloševićevu slučaju opisujući kolegu SDSS-ovca kao časnog čovjeka, dok nečasnima ispadaju svi oni koji se daleko od Markova trga u svojim sredinama bore za svoja i prava svoje djece, ne mareći za nacionalni i vjerski predznak. Te teme zamaraju Pupovca i one nalik njemu koji preživljavaju na politici zgrćući pozamašne saborske plaće i puneći vlastite imovinske kartice.