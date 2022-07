OVO U HDZ-u NIJE VIĐENO OD SUKOBA SANADER-PAŠALIĆ! Plenković dobio ‘posljednji signal’: Potresi mu prijete, a on ide u odlučni rat

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Poraz HDZ-a na prijevremenim izborima u Splitu na kojima je gradonačelničku poziciju potvrdio Ivica Puljak za premijera Andreja Plenkovića posljednji je signal za to da u splitskoj organizaciji vladajuće stranke treba provesti kadrovske promjene kako mu se takvo iznenađenje ne bi ponovilo i na parlamentarnim izborima. Dugo se u splitskoj, ali i načelno u dalmatinskoj organizaciji HDZ-a problematizira položaj Ante Sanadera koji godinama slovi kao alfa i omega toga kraja, a da je tomu tako, Plenković se mogao uvjeriti i na ovim posljednjim izborima na koje je kao nestranački kandidat poslan ugledni splitski doktor Zoran Đogaš, koji se zbog opstrukcije Sanadera i njegovih kadrova u drugom krugu izbora ipak nije proslavio.

I sve to kako bi Sanader zaštitio svoju poziciju na čelu dalmatinskog HDZ-a, jer sada ima mogućnost predbacivati Plenkoviću da na izborima nije podbacio njegov, nego premijerov kadar. Takvih predbacivanja i prepucavanja splitskim HDZ-ovcima odavno je dosta te i oni sami među sobom likuju zbog lošeg izbornog rezultata jer je on sa sobom donio strukturne promjene.

Novi kadrovi

Nakon kratkog, ali temperamentnog razgovora s Plenkovićem s pozicije prvog čovjeka gradske organizacije HDZ-a odlučio se povući Vice Mihanović. Upućeni tvrde da Plenković nije dvojio ni sekunde, nego je po brzom postupku Mihanoviću dao do znanja da na njega više ne računaju. Isti postupak uskoro planira ponoviti i sa Sanaderom, iako je svjestan da bi to u HDZ-u moglo izazvati ozbiljne potrese. Svjesni su toga i u stranci pa potencijalni sukob između Ante Sanadera i premijera Plenkovića uspoređuju s ratom koji su svojedobno u HDZ-u vodili Ivo Sanader i Ivić Pašalić, aludirajući na to da bi ovdje moglo doći do sudara titana, međutim, oni bliski Plenkoviću tvrde da od toga neće biti ništa i da premijer u svakom trenutku može zaljuljati Sanaderovu fotelju, ako ništa drugo, barem otvaranjem afera koje se ionako godinama vuku za njime. Ne samo da Plenković ima opciju kojom će se riješiti Sanadera nego se po splitskom HDZ-u, ali i među premijerovim suradnicima, već spominju kandidati koje je predsjednik Vlade izabrao za novo vodstvo u Dalmaciji pa bi u skladu s time, umjesto Sanadera, županijsku organizaciju HDZ-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji trebao preuzeti Ante Mihanović, dok bi gradsku organizaciju, umjesto nesuđenog splitskog gradonačelnika Vice Mihanovića, trebao povesti Stipe Čogelja.





Inače je Ante Mihanović u Splitu završio Pravni fakultet, a s njim i Čogeljom Plenković planira provesti pomlađivanje vladajuće stranke u dalmatinskom kraju, u kojem je Mihanović vodio stranačku mladež i bio predsjednik Nacionalnog odbora mladeži HDZ-a te vijećnik svoje stranke u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a ujedno i predsjednik Skupštine Jadranplova i zamjenik šefa Lučke uprave, što je izazvalo veliku pozornost jer je taj posao dobio u 26. godini života.

S te pozicije prešao je na poziciju predsjednika Upravnog vijeća Županijskih ljekarni, a usporedno s time bio je i tajnik županijskog HDZ-a te potom ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije u kojoj je ujedno poznat i kao predsjednik Upravnog vijeća splitskog KBC-a. Njegovo preuzimanje ravnateljske funkcije u Županijskim ljekarnama svojedobno je zateklo i same HDZ-ovce jer je riječ o tvrtki koja godišnje ostvaruje više od 200 milijuna kuna prometa, a na toj funkciji zamijenio je stranačkog kolegu Matu Portolana, predsjednika Hrvatske ljekarničke komore, a sve se to odvijalo u tjednu u kojem se oženio stranačkom kolegicom Ivom Batinić pa se po Splitu govorilo da su mu nova fotelja i izdašna plaća bili odličan svadbeni dar.

Upućeni svjedoče da je Mihanovića kao perspektivnog mladića i političara svojevremeno prepoznala bivša premijerka Jadranka Kosor, premda su i njega samoga jedno vrijeme opisivali kao kadar Ante Sanadera koji mu je bio gost na svadbi, kao i bivši župan Zlatko Ževrnja. Upravo je Sanader svojedobno, kada je disciplinirao neposlušne HDZ-ovce, na svoj popis uz Živka Nenadića i Jerka Rošina uvrstio Antu Mihanovića, kojemu je zaprijetio zahtijevajući od njega da ne buni mladež stranke jer se Mihanović počeo buniti zbog toga što se za njega u vrijeme HDZ-ove suradnje s Kerumom nije našla ni jedna funkcija. Ta su vremena su prošla, a Mihanović je, ako se pita Plenkoviću bliske kadrove, nadišao šefa Sanadera te sada kao samostalan političar uz premijerov blagoslov kreće u borbu za reorganizaciju svojeg županijskog ogranka stranke, dok je s druge strane njegov kolega Čogelja trenutno na poziciji zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, gdje zarađuje nešto više od 15 tisuća kuna.

Velika očekivanja

Čogelja je bio iznimno aktivan u kampanji za lokalne izbore u kojoj je snage s Puljkom odmjeravao Vice Mihanović, a oni koji ga poznaju opisuju ga kao ambicioznog tipa, obiteljskog čovjeka i oca dvoje djece koji je u Splitu najpoznatiji kao pročelnik županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo koji je osmislio kampanju Pomorsko je dobro. I Čogelja je po struci diplomirani pravnik i nekadašnji čelnik Gradskog kotara Split 3 te je ujedno predsjednik HDZ-ova temeljnog ogranka u toj četvrti, osim toga, taj je mladić dugogodišnji član vladajuće stranke koji se, uz ostalo, usavršavao za menadžera u lokalnoj samoupravi pri Državnoj školi za javnu upravu i pri zakladi Hanns-Seidel. Od Mihanovića i njegova kolege Čogelje u stranci, ali i u Plenkovićevu krugu imaju velika očekivanja, no velika očekivanja imaju i u Đogaševu krugu, premda na lokalnim izborima nije impresionirao, premijer Plenković iznimno cijeni njegov angažman u kampanji za lokalne izbore te stoga, kako tvrde splitski HDZ-ovci, nije nemoguće da on u ovoj, a možda i u idućoj Plenkovićevoj vladi preuzme poziciju ministra zdravstva. U Splitu već sada govore kako ne bi bilo loše da baš Đogaš zamijeni ministra Vilija Beroša jer u Plenkovićevoj vladi ionako trenutno ne sjedi ni jedan ministar iz njihova grada.