‘OVO JE SAMO POČETAK ŠIRE ISTRAGE’ Tko je jamio, jamio je! Sprema se velika čistka Lijepe naše: Europski tužitelj ima grdi plan za hrvatske muljatore

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Kad ne ide s Državnim odvjetništvom, ide s Uredom europskog javnog tužitelja koji u našoj zemlji radi punom parom. Kada u Europskoj komisiji uvide koliki su razmjeri korupcije u Lijepoj Našoj, moguće je da će barem za dvostruko pojačati svoj zagrebački tim. Ovih je dana Ured europskog javnog tužitelja u suradnji s hrvatskom policijom zakucao na pet vrata u Rijeci i Međimurju zbog sumnje na zloporabu položaja i ovlasti počinjenu na štetu Kohezijskog fonda.

Dugi niz godina Rijekom je rukovodio SDP-ov gradonačelnik Vojko Obersnel, koji se uoči posljednjih lokalnih izbora odlučio samoinicijativno umiroviti. Nije tajna da je uz Obersnela najutjecajnija politička figura riječkoga kraja godinama bio bivši SDP-ov ministar financija Slavko Linić, a dok je ovaj dvojac godinama kormilario Rijekom i okolicom, naveliko se govorilo o velikim aferama koje su gurane pod tepih i koje nikada do kraja nisu istražene. U to doba nezadovoljnici koji su spregu Linića i Obersnela nazivali hobotnicom prst su upirali u tromo Državno odvjetništvo, no izgleda da s europskim tužiteljima nema ni tromosti ni povlaštenih građana.

Europski novac

Pet osoba uhićeno je zbog sporne gradnje sortirnice otpada kod Rijeke koja je sufinancirana europskim novcem, a na tom popisu uhićenih našao se i poznati poduzetnik Đuro Horvat, predsjednik Uprave Tehnixa iz Donjeg Kraljevca, koji je ujedno i član SDP-a. Na popisu uhićenih je i bivša pročelnica komunalnog odjela Rijeka Irena Miličević, ali i aktualna direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan. Inače je Miličević otišla u mirovinu početkom 2021., a na čelu tog odjela provela je više od dva desetljeća, dok je Kukuljan na vodeću poziciju u Čistoći došla 2017. Ne treba, dakako, biti nikakav lumen da bi se zaključilo kako su i Miličević i Kukuljan kadrovi bivšeg gradonačelnika Obersnela, čiji je nasljednik mladi SDP-ovac Marko Filipović koji se dosad ničim nije uspio nametnuti ni istaknuti.





Sam projekt sortirnice u Mihačevoj dragi kod Rijeke gradili su Tehnix i GP Krk, a riječ je o projektu koji je stajao više od 30 milijuna kuna, međutim, europski istražitelji smatraju da je i taj projekt, kao i niz drugih kojima su se u Hrvatskoj bavili, debelo preplaćen. Nije nevažno napomenuti i to da je iz europskih fondova za sortirnicu osigurano 85 posto sredstava. Inače se Horvata sumnjiči da je sa službenicima riječke gradske uprave sudjelovao u malverzacijama europskim novcem, u što oni koji ga poznaju ne vjeruju te tvrde da nije nemoguće da je ovdje riječ o nekoj vrsti podmetanja Ni sam Horvat u vlastito uhićenje nije mogao povjerovati, teško je na njega pristao, a njegov odvjetnik Ante Župić objašnjavao je kako je riječ o međunarodno priznatom inovatoru koji promiče tehnologiju saniranja i razvrstavanja otpada koju Europa želi, a koja Hrvatskoj nedostaje. Tko zna tko ga je prijavio i komu se u tom sektoru zamjerio, kažu nam u Horvatovu kraju. Ima li u tim njihovim propitivanjima istine, trebala bi utvrditi istraga, no u svakom slučaju Horvat je silno potresen, što se dalo naslutiti i u trenucima njegova privođenja. Inače Horvat doista jest poznat kao poduzetnik, inovator svojeg Tehnixa. Do osnutka vlastite tvrtke više je od dva desetljeća bio voditelj proizvodnje u “Radi Končaru” u Donjem Kraljevcu.

Priznati poduzetnik

Primio je niz nagrada i priznanja za svoj inovativni rad i djelovanje na području zaštite okoliša, a 2016. proglašen je poduzetnikom godine u Hrvatskoj. Proglašen je i za najgospodarstvenika u Europi te nominiran u uži izbor četiriju najboljih svjetskih poduzetnika iz bivše Jugoslavije. Njegova tvrtka uvrštena je među četiri najbolje, s predstavnicima iz Australije, Njemačke i Sjedinjenih Država. On je sve ono što hrvatski poduzetnici nisu, kažu nam Horvatovi poznanici, a kazivao je pak Horvat ponešto i tijekom gostovanja u “Otvorenom”, kada je u vrijeme pandemije koronavirusa potvrdio da je svojim zaposlenicima koji su završili u samoizolaciji srezao plaću za deset posto.

“Mi smo donijeli mjeru da destimuliramo ljude koji su u takvom odnosu prema vlastitom zdravlju i prema kompaniji jer 20 ljudi nedostaje. Istodobno taj novac usmjeravamo na one djelatnike i menadžere koji su zdravi i koji se odgovorno ponašaju, želimo mikroorganizaciju svesti na vlastitu odgovornost. Svi se moramo uključiti, svaka lokalna zajednica, kompanija”, govorio je Horvat, a ono što buni u ovom slučaju uhićenja jest to što je Državna komisija za javnu nabavu sve žalbe na ovaj projekt odbacila, sama sortirnica dovršena je prije godinu dana, ali još nije počela s radom jer nije proveden natječaj za odabir operatora novog postrojenja, za što je potrebno pripremiti odgovarajuću dokumentaciju. Natječaj za sortirnicu proveden je u Obersnelovu mandatu, a on je potvrdio da su dvije uhićene Riječanke njegove pouzdane suradnice koje su svoj posao obavljale profesionalno.