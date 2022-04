OVO JE DRUGA NAJEKSPLOZIVNIJA TOČKA SVIJETA: Za njenu naklonost bore se SAD i Rusija, a o oni i dalje idu Titovim stopama

Autor: Mario Stefanov`7dnevno

Nakon što je Zapad protiv Rusije uveo dosad neviđene sankcije zbog njezine vojne intervencije u Ukrajini, svijet se potpuno promijenio. Ali prave borbe tek su pred nama. Što je najopasnije, nisu isključene ni one vojnog karaktera i izvan otvorene ukrajinske bojišnice. Ukrajinsko bojno polje sve je manje rat između Rusije i Ukrajine, a sve više rat između Rusije i Sjedinjenih Država (kao predvodnika tzv. kolektivnog Zapada). Rusija na zapadu od 2014. ne graniči s Ukrajinom, nego sa SAD-om. Jer Kijev će od tada nadalje činiti samo ono što od njega traži Washington, s obzirom na to da ukrajinske političke elite o njemu potpuno ovise – politički, ekonomski i vojno.

Proturuske sankcije

Drugim riječima, ukrajinski front možemo slobodno zamijeniti riječima “ruski front” (aludirajući na termin Istočni front iz vremena Drugoga svjetskog rata, na kojem se odlučivala njegova sudbina, tj. sudbina cijeloga svijeta) jer je riječ isključivo o obračunu SAD-a s Ruskom Federacijom – i ni o čemu drugom. Ukrajinska bojišnica bit će (i već je) samo platforma na koju će se fokusirati (osim vojne, gdje će ginuti ruski i ukrajinski vojnici te tzv. psi rata iz “ostatka svijeta”, za koje u stvarnosti nikoga nije briga, i gdje će Zapad nastojati Ukrajini dostavljati što je više moguće vojne pomoći s ciljem što većeg iscrpljivanja Rusije) sveukupna politička, obavještajna i propagandna aktivnost Zapada s ciljem daljnje demonizacije i izolacije Rusije, dok će se ona najvažnija bitka između dviju strana odvijati na globalnom bojnom polju – za nadzor ključnih ekonomskih poluga moći s ciljem zadržavanja hegemonije, odnosno njezina sprečavanja i uspostave policentričnog svijeta.

Kolektivni Zapad (SAD, EU, Velika Britanija, Australija, Kanada, Japan), isključio je dio ruskih banaka (ne i najveću – Sberbank), uključujući i središnju banku – Banku Rusije – iz međunarodnog platnog sustava SWIFT; zapadne banke zamrznule su ruske devizne i zlatne rezerve u gotovo 60-postotnom iznosu od ukupne količine kojom ta zemlja raspolaže, EU je već dogovorio četiri paketa sankcijskih mjera protiv Rusije, Sjedinjene Države su 8. ožujka uvele embargo na kupnju ruske nafte i naftnih derivata, dok je Velika Britanija priopćila da će postupno ukinuti opskrbu ruskim energentima do kraja ove godine. Za razliku od Europske unije, SAD i Velika Britanija imaju relativno mali udio ruske nafte i plina u svom ukupnom uvozu tih energenata – SAD oko 5 posto ruske nafte, Velika Britanija otprilike 5 posto ruskog plina.

To su neke od ključnih proturuskih sankcijskih mjera i otprilike je to njihov maksimum (njemu bi se mogao pribrojiti još jedino europski embargo na uvoz ruskih energenata do kojeg vjerojatno neće doći zbog prevelike ovisnosti EU-a o njima). Sve druge sankcijske mjere koje će se usvajati bit će više ili manje samo simboličnog i psihološko-propagandnog karaktera. Drugim riječima, Zapad je “ispucao” sve što je imao u svom sankcijskom arsenalu te je sada ostao bez ikakvih stvarnih poluga za utjecaj na Moskvu i njezinu vanjsku politiku, kako je to bilo u predsankcijsko vrijeme (misli se na ove najnovije, jer je Rusija permanentno pod zapadnim sankcijama i s njima je već odavno naučila živjeti). Zapadu sada preostaje jedino čekati slom Rusije, do kojeg može i ne mora doći, u čemu se i krije osnovni rizik pokrenute strategije.

Neodlučne države

Ključni cilj SAD-a i njegovih saveznika koji se želi postići “majkom svih sankcija”, koje “odsijecaju” Rusiju od zapadnog ekonomskog i financijskog modela jest prouzročiti potpuni šok unutar ruskih poslovnih krugova, kao i u širokoj javnosti. Posljedično se očekuje brzi rast nezadovoljstva ljudi koji treba dovesti do smjene sadašnje državne vlasti i pada Putina kao njezina simbola. Drugim riječima, sada su “pale sve maske”, a geopolitički ciljevi i sredstva za njihovu primjenu više se uopće ne prikrivaju. U jednu je ruku to i dobro. Nema više lažnih osmijeha pred kamerama i “držanja figa u džepu” u besplodnim diplomatskim susretima i inicijativama (a zapravo prikrivenim nadmudrivanjima, podlim lukavštinama sa željom uništenja protivnika a ne postizanja kompromisa i dogovora koji bi u praksi rješavali goruće probleme). Bidenova administracija u tom se smislu vratila Trumpovoj metodologiji i stilu “slona u porculanskoj sobi”, koja se svodila na načelo “uzmi ili ostavi”, pri čemu ti – ako ostaviš – slijede sankcije, carine, pa i vojna odmazda.

Sve su karte sada otkrivene i stavljene na stol. Figure na šahovskoj ploči posložene su za konačni i odlučujući boj koji će odrediti sudbinu i izgled budućeg svijeta. On je već sada vidljiv. Podijeljen je na anglo-američki (kao dominantni čimbenik u okviru euroatlantskog savezništva), istočni, u kojem dominiraju Kina i Rusija, i na “preostali” svijet za čiju će se naklonost tek trebati izboriti – što ni jednoj strani neće biti lako. Ako ni zbog čega drugog, ono barem zbog uvijek dobrodošle mogućnosti manevriranja u novostvorenom blokovskom ustroju svijeta za tzv. neodlučne države. Međutim, sve navedene sankcije, koliko god za Rusiju bile bolne, nemaju šanse proizvesti učinak koji od njih očekuje (priželjkuje) Washington, dok god Rusija uživa potporu ili barem vanjskopolitičku neutralnost svojih ključnih globalnih partnera – prije svega Kine, Indije (možemo dodati i cijelog formata BRIKS, koji još čine Brazil i Južnoafrička Republika – JAR), a onda i brojnih zemalja Bliskog istoka itd.

Crna lista

Neutralne u pogledu Moskve, tj. zemlje koje s Rusijom žele nastaviti suradnju, osim, očekivano, Irana, ostaju i veliki američki i arapski partneri – Saudijska Arabija, UAE i Egipat. Ako tim zemljama pridodamo i one regionalne “teškaše” koji se ne žele priključiti zapadnim proturuskim sankcijama – poput Turske (članica NATO-a) i Izraela, stvar izgleda još složenije. Zašto se te zemlje (zasad) distanciraju od sankcija Rusiji usprkos snažnim američkim pritiscima? Odgovor je jasan: ne žele se naći na ruskoj “crnoj listi” neprijateljskih zemalja, svaka, naravno, iz svojih specifičnih interesa. Evo, ukratko, nekih najvažnijih:

Saudijska Arabija i UAE sada otvoreno govore kako je Rusija, kao ponajveći proizvođač nafte (i plina) ključna karika u formatu OPEC+ bez koje se ne može regulirati svjetsko tržište naftom. A bez mogućnosti njegove regulacije, i Rijad i Abu Dhabi gube poluge vlastitog utjecaja, kako energetskog, tako i političkog. Osim energetskog segmenta, obje zemlje s Rusijom surađuju u nizu drugih pitanja gospodarskog, a sve više i obrambenog karaktera, svjesne da je Rusija ušla u tu regiju (kroz intervenciju u Siriji) i da se iz nje ne namjerava povući.

Izrael, iako formalno osuđuje rusku agresiju na Ukrajinu, ne želi se priključiti proturuskim sankcijama, ne toliko zbog ruskog utjecaja na arapske zemlje (Jeruzalem i sam posljednjih godina uspostavlja sve bolje odnose s ključnim arapskim državama), koliko zbog utjecaja Rusije na njegova glavnog regionalnog suparnika – Iran (razvoja iranskog nuklearnog programa bez Rusije teško može biti, ona je ta koja gradi i iranske nuklearke, a u svakom je trenutku spremna Teheranu isporučiti i suvremeno naoružanje – od zrakoplova do podmornica). Osim toga, Rusija od samog početka tolerira (o tome ona i Izrael imaju prešutan dogovor) izraelske raketne i zračne napade na iranske i Hezbollahove ciljeve u susjednoj Siriji za koje Jeruzalem smatra da predstavljaju potencijalnu opasnost za izraelsku sigurnost. Osim toga, dvije zemlje zajednički rade i na tzv. ideološkom polju – na očuvanju sjećanja na žrtve holokausta i na ruske i sovjetske žrtve u vrijeme nacističke Njemačke, tj. Drugoga svjetskog rata, za koje smatraju kako se sve više dovode u pitanje i da su izvrgnute opasnom povijesnom revizionizmu.





Najbolja varijanta

Turska ima svoju specifičnost u odnosima s Rusijom. Tradicionalni povijesni antagonizam između Otomanskog i Ruskog Carstva definitivno i dalje ima utjecaja, prije svega na javnom prostoru moderne Turske i Rusije, ali on već odavno ustupa mjesto (geo)političkom i ekonomskom pragmatizmu Moskve i Ankare. Drugim riječima, “vječne” ideološke suprotnosti povlače se pred konkretnim i životno važnim interesima – u kojima nema mjesta za opasnu konfrontaciju ili, nedajbože, rat, jer su obje strane svjesne da bi ih to bacilo desetljeća unatrag i u razvojnom i u smislu njihovih vanjskopolitičkih interesa. Zato Ankara također ne želi na rusku “crnu listu” neprijatelja. Turskoj, zapravo, ne odgovara ni preslaba ni prejaka Rusija. Ako bi bila preslaba i ne bi mogla pružati otpor SAD-u, to bi Turskoj smanjilo geopolitički manevarski prostor jer više ne bi mogla “levitirati” i hiniti bijeg u ruski “zagrljaj” u slučaju prevelikih pritisaka na Ankaru od Zapada s ciljem reduciranja turskih nacionalnih interesa (npr. u Egejskom moru, Siriji, Libiji). S druge strane, prejaka Rusija joj ne odgovara u smislu da joj ne počne postavljati prevelike prepreke na putu turskih interesa u kavkasko-kaspijskom i srednjoazijskom prostoru – tradicionalnim zonama ruskog utjecaja. Određena ravnoteža snaga između Zapada i Rusije za Ankaru je u ovom trenutku najbolja varijanta. Zato se Turska i nameće kao glavni posrednik u rusko-ukrajinskom sukobu, zbog čega neki govore da se Erdoganu čak smiješi i Nobelova nagrada za mir (mnogima u regiji i u Grčkoj na to će se vjerojatno “dignuti kosa na glavi”, ali ta nagrada je ionako već odavno izgubila početni smisao, skrenuvši, kao i mnogo toga drugog, u sferu čistog politikantstva). U tom “preostalom” svijetu, jedna od ključnih država svakako je Indija. Ta se zemlja našla u svojevrsnom procjepu. Između “čekića” svojih nacionalnih interesa i “nakovnja” interesa Washingtona koji od New Delhija zahtijeva da se priključi proturuskim sankcijama, odnosno da osudi rusku invaziju na Ukrajinu.

Bitka za Indiju

Ali u tom smislu ne ide baš sve prema planu pa se američka “muka po Indiji” i dalje nastavlja. Nepokoreni južnoazijski div u Vijeću sigurnosti UN-a nije želio osuditi rusku vojnu intervenciju, a nakon toga nije se želio priključiti ni zapadnim proturuskim sankcijama. Drugim riječima, Indija nastavlja provoditi svoju tradicionalnu vanjsku politiku temeljenu na nesvrstavanju, tj. na primarnoj zaštiti svojih interesa. New Delhi i u ovim, krajnje složenim vremenima, nastoji zadržati prijateljske odnose i s Washingtonom i s Moskvom.

To ne iznenađuje. Rusija je tradicionalni najveći opskrbljivač Indije oružjem – od automatskih pušaka preko tenkova do zrakoplova, a dvije zemlje surađuju i kad je riječ o raketnom naoružanju, npr. hiperzvučna krstareća raketa srednjeg dometa “BrahMos”, što je kratica imena indijske rijeke Brahmaputra i glavnog ruskog grada Moskve, najbrža je raketa toga tipa na svijetu. Suradnja je velika u energetskoj sferi, istraživanju svemira, farmaceutici itd. Dvije azijske megadržave nikad u povijesti nisu imale bilo kakvih političkih nesuglasica, a kamoli da su vodile međusobne ratove. Rusija je za Indiju i svojevrsna barijera od eventualnih kineskih pretenzija s obzirom na strateške odnose Moskve i Pekinga.









S druge strane, SAD je posljednjih godina, poglavito je to bilo vidljivo u vrijeme Trumpove administracije, intenzivirao suradnju s Indijom – prije svega u vojnoj i sigurnosnoj sferi. Tako se Indija prije nekoliko godina priključila novoformiranom tzv. azijskom NATO-u (otvoreno protukineskog karaktera), vojnom savezu QUAD (čine ga SAD, Australija, Japan i Indija). QUAD je jedna od ključnih vojnih poluga SAD-a u novoformiranoj Indo-tihooceanskoj (Indo-pacifičkoj) geopolitičkoj regiji. Njemu sada treba pridodati i savez AUKUS (Australija, Velika Britanija, SAD), također protukineskog karaktera. Osim toga, proteklih je godina iz Washingtona i Londona Indiji nerijetko bilo tepano da je ona “najveća svjetska demokracija”, dok su njezini političari uvijek bili rado viđeni gosti.

Veliki rast

Međutim, “najveća svjetska demokracija” na čelu s nacionalistički orijentiranim premijerom Narendrom Modijem nije željela sudjelovati u radu na ujesen prošle godine održanom Bidenovu virtualnom Summitu za demokraciju, koji bi, prema zamisli američkog predsjednika, morao predstavljati savez svjetskih demokracija za borbu protiv autoritarnih država. Zato je u Washingtonu odmah zazvonilo zvono za uzbunu tj. nakon dugo vremena pojavile su se ne samo sumnje nego i otvorene kritike da “s indijskom demokracijom i nije baš sve u redu”. Zaredale su priče o problemima s ljudskim pravima, nehumanom društvenom uređenju temeljenom na kastama i sl. (kao da sve to u Indiji i ranije nije postojalo – od drevnih vremena pa do današnjeg dana).

I ne manje važno: Indija je, uz Kinu, Japan, Južnu Koreju i Tajvan, najveći svjetski uvoznik nafte, gdje se još mora pridodati i EU kao cjelina. Glavnina “crnog zlata” u Indiju desetljećima stiže s Bliskog istoka, ali se proteklih godina povećao i uvoz ruske nafte, poglavito nakon aktivnog ulaska naftnog diva Rosnjefta u vlasničke strukture pojedinih indijskih naftnoprerađivačkih tvrtki. Zanimljivo je da je Rusija prošle godine Indiji isporučila 12 milijuna tona nafte, a da je od početka ove godine do ožujka za Indiju otpravljena grupa ruskih tankera nakrcanih naftom u količini od oko 6 milijuna tona (neke od njih nisu željeli europski kupci), čime se ruski izvoz nafte u Indiju već sada približava polovici ukupnog prošlogodišnjeg. S obzirom na veliki rast indijskog gospodarstva i potrebe za energijom, New Delhi se ne želi odreći ruskog energetskog “kolača”. Tim više što mu Moskva sada daje čak 20% popusta na cijenu nafte, što nije ostalo neprimijećeno u susjednoj Kini. Može se očekivati, zato, da će se ruska nafta u još većim količinama uskoro usmjeriti i prema toj najvećoj svjetskoj državi.









Eksplozivnost stanja

Zbog nastavka suradnje Indije i Rusije nedavno je američki predsjednik Joe Biden “ukorio” Indiju, rekavši da se samo Indija u skupini država QUAD “pomalo klimavo” pozicionirala protiv Rusije u vezi s njezinom vojnom operacijom i da New Delhi pokušava uravnotežiti svoje veze s Rusijom i Zapadom (Reuters, 22. ožujka). Indijska vlada razmatra prijedlog Moskve da koristi sustav koji je razvila ruska središnja banka za bilateralna plaćanja (indijski Business Standard, 30. ožujka). Plan uključuje plaćanja u rupijama korištenjem ruskog sustava financijskih transakcija.

Ruska državna razvojna banka VEB i Reserve Bank of India (RBI) vjerojatno su finalizirale alternativnu platformu za transakcije za olakšavanje bilateralne trgovine nakon što su zapadne sankcije blokirale Moskvi pristup globalno korištenoj bankovnoj platformi SWIFT, izjavila su za indijski medij Economic Times dva izvora upoznata s tim pitanjem. Međutim, Zapad se sigurno neće pomiriti s ovakvim indijsko-ruskim namjerama. Indija i njezino tržište su preveliki i prevažni da bi se preko nečeg takvog samo šutke prešlo. Zato i nije čudno što su gotovo istog dana u New Delhi stigli britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss i ruski šef diplomacije Sergej Lavrov. Ne događa se baš često u svijetu diplomacije da dva moćna diplomata iz država koje su gotovo u ratu čekaju u redu, jedan iza drugoga, da ih primi indijski kolega i osobno premijer Narendra Modi.

Ali ni to nije sve. Isti dan, kada i Lavrov, u New Delhi je stigao i Daleep Singh, zamjenik američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost za međunarodnu ekonomiju, što samo potvrđuje “eksplozivnost” stanja u pogledu Indije. Singh je upozorio tu zemlju na “posljedice” ako bude trgovala s Rusijom u rubljima ili kupovala njezinu naftu, zaobilazeći američke sankcije (info: The Hindu).

Što će na kraju ove “zavrzlame” odlučiti Indija, još nije jasno. Jer u igri nisu samo posljedice njezina kršenja zapadnih sankcija nego i one koje, ako bi popustila američkim pritiscima, Indiju udaljavaju od mogućnosti vođenja samostalne vanjske politike, čemu se ona dosad uspješno opirala, ukazujući na svoju veličinu i povijest, ali i gospodarsku i vojnu snagu koja ima sve nužne kapacitete i za skori izlazak s regionalne na globalnu pozornicu.

Presudni utjecaj

Uskoro ćemo pratiti početak odlučujućih bitaka na istoku Ukrajine, koje će zbog velike koncentracije sukobljenih snaga i očekivane dugotrajnosti borbi sigurno odrediti i konačnog pobjednika tog rata. Zapravo će taj ishod presudno utjecati na budući izgled cijelog svijeta. Poraz Rusije značio bi i njezin definitivni gubitak uloge jednog od najvažnijih međunarodnih igrača, dok će je eventualna pobjeda u tom smislu dodatno učvrstiti. Ne smije se, naravno, nikada isključiti ni win-win situacija kroz uspjeh pregovaračkog procesa, ali – kako se sada čini – ona u ovom trenutku nikomu ne odgovara.