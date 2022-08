OVO BI MOGAO BITI KRAJ ZA GRBINA! Svježe dominantno lice zamijenit će ucviljenog šefa partije: Peđa je stjeran u kut

Baš kada su se oporbeni saborski zastupnici počeli grupirati u takozvanu semafor-koaliciju, koja bi uz SDP trebala obuhvaćati platformu Možemo i splitski Centar, šef Partije našao se u nezavidnoj situaciji. Medijima je poput bombe odjeknula vijest o njegovoj supruzi Altani koja ima diplomu Sveučilišta u Kragujevcu, gdje je u tijeku istraga protiv bivšeg rektora Nebojše Arsenijevića i bivšeg dekana Medicinskog fakulteta Predraga Čanovića koji se terete da su zloporabom ovlasti pogodovali pri izdavanju diplome Albancima i Hrvatima.

Vijest koja je sama po sebi neugodna za Peđu Grbina stiže u izuzetno nezgodnom trenutku u kojem je sa svojim potencijalnim koalicijskim partnerima trebao sjesti za pregovarački stol i pokušati se nametnuti kao idealan kandidat za premijera. Grbinova kandidatura za premijera već je neko vrijeme pod povećalom i u samom SDP-u u kojem dio kritičara smatra da on tomu nije dorastao, s druge strane, u platformi Možemo skloni su tomu da premijeru Andreju Plenkoviću u ring pošalju svoju grlatu damu Sandru Benčić u kojoj članovi te platforme vide buduću premijerku.

Benčić je dosad, za razliku od Grbina, dokazala da je dominantna i da ima argumenata za sukobe s premijerom Plenkovićem, dok je s druge strane SDP-ov dvometraš ostao u njezinoj sjeni. Daleko prepoznatljivija politička figura od Grbina zasigurno je i splitski gradonačelnik Ivica Puljak koji se također spominje kao mogući premijerski kandidat. Sva ta nadmetanja imenima u SDP-u izazivaju zgražanje te se tvrdi da im u takvoj koaliciji prijeti potop i nestanak u koji ih vodi Grbin, koji je s ovom posljednjom aferom stjeran u kut jer će koalicijski partneri željni fotelja sada imati dovoljno argumenata da ga deplasiraju zbog afere čiji je glavni protagonist njegova supruga.





Nezavidan položaj

Prema napisima srbijanskih medija, sumnja se da je uhićeni dvojac protivno propisima na treću godinu školovanja upisao hrvatske medicinske sestre koje su završile prve dvije godine studija na fakultetu u Zenici s nastavom u Puli, a uhićeni su i zbog jedne obrane doktorata, također hrvatskog državljanina. Prije desetak godina, tadašnje buduće medicinske sestre upisale su fakultet u Tuzli s podružnicom u Puli, gdje su slušale predavanja i polagale ispite. Nakon dvije godine Ministarstvo znanosti taj je studij zabranilo jer nije bio akreditiran po hrvatskim propisima, ali bez obzira na to, studentice nastavljaju školovanje i treću godinu privode kraju pod okriljem Sveučilišta u Kragujevcu. Na popisu tih studentica našla se i Altana Hodžić Grbin.

“Informacije koje imamo, imamo iz medija, a ona je, kao i njezine kolegice, u groznoj situaciji da nakon što su pohađale nastavu, polagale ispite, pisale diplomski i diplomirale, njihovu diplomu i obrazovanje nakon osam godina dovode u pitanje jer organizatori studija nisu posao odradili kako treba”, poručio je Grbin komentirajući situaciju koja je zadesila njegovu suprugu koja je očito studirala na fakultetu o čijem djelovanju i aktivnostima nije imala pojma. Te teze u pitanje je dovela bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

“Svatko tko se upisuje na studij mora provjeriti ima li taj studij određene dopusnice. Istina je i to da ponekad Ministarstvo čeka da netko to prijavi. Inozemne institucije moraju tražiti da se provjeri radi li se u skladu sa zakonom. Studij u Puli ukinut je s razlogom jer nije ispunjavao kriterije koji su potrebni”, rekla je Divjak, dodajući da je upoznata sa slučajem diploma iz Kragujevca jer se postupak protutužbe odvijao tijekom njezina mandata. “Polaznici koji dolaze na takvu instituciju teško mogu reći da nisu znali kako je to diskreditirana institucija. Nema izgovora da netko nije znao da je ta institucija ukinuta, a postojalo je nekoliko takvih slučajeva“, komentirala je bivša ministrica i osvrnula se na to kako se diplome uvoze. “Primjerice, netko završi studij u državi u kojoj se kriteriji ne kontroliraju, a institucije ne osiguravaju vjerodostojnost diplome…”

Krivotvorenje isprava

“Imamo dva takva slučaja. Jedan je onaj u kojem se krivotvori isprava, a drugi onaj u kojem institucija izbjegava raditi kvalitetno i prema određenim standardima”, rekla je Divjak, u čijem je mandatu izvršena provjera 70.000 diploma, pri čemu se našlo 70-ak krivotvorenih isprava. “Medicinske sestre koje su upisale fakultet došle su s nevaljalim ispravama”, upozorila je bivša ministrica obrazovanja. Teško da se za ovaj kragujevački slučaj nije znalo s obzirom na to da su sa Sveučilišta u Rijeci godinama upozoravali na ovu situaciju, a osim toga, riječ je o programu koji nisu priznale ni komore medicinskih sestara i tehničara pa se može steći dojam da je Grbinova supruga prilično naivna kada je pristala studirati na nečemu takvome i kada je u taj posao koji je iziskivao puno truda, što potvrđuje i njezin suprug, ušla a da se nije informirala o tome u što se upušta.

Da priča bude do kraja intrigantna, upravo je bivši ministar obrazovanja i Grbinov stranački kolega Željko Jovanović početkom 2013. godine upravnim nadzorom utvrdio nepravilnosti vezane uz sporni studij, nalažući njegovo hitno obustavljanje. Iako u svojim medijskim istupima Grbin spominje angažman odvjetnika, treba podsjetiti kako je u razgovoru za Novu TV potvrdio da su zapanjeni te da su se medicinske sestre ni krive ni dužne našle u problemu. “Cijelo školovanje odvijalo se u Puli, a mijenjali su im se tek nazivi institucija koje su sve vodile te indeksi”, rekao je Grbin, ponovno potvrđujući naivnost svoje supruge koja ni u takvim okolnostima nije posumnjala da se s njezinim studijem događa nešto neuobičajeno te ni tada nije provjerila o čemu je tu točno riječ. Na slučaj Grbinove supruge Altane referirao se i Mostov doktor Trpimir Goluža koji je godinama vodio Hrvatsku liječničku komoru. “Ono kad supruga čovjeka koji bi htio upravljati hrvatskom državom istovremeno živi u Puli, a studira za medicinsku sestru na za Hrvatsku neakreditiranom Sveučilištu u Kragujevcu u toj istoj Puli…”

Lov u mutnom

"… Doduše, isti program studija sestrinstva, ali akreditiran, postoji na Sveučilištu u Rijeci, ali… Pa od Pule do Rijeke je više od sto kilometara, a od Pule do Sveučilišta u Kragujevcu nije skoro osam stotina kilometara već par stotina metara. Osim toga kragujevačka diploma je međunarodne težine! Da situacija bude zanimljivija, suprug kragujevačke studentice je diplomirani pravnik, bivši odvjetnik i sadašnji predsjednik Socijaldemokratske partije koji žarko želi postati premijer. Preuzme li Peđa državne uzde, mogli bismo svi živjeti u Hrvatskoj, a istovremeno se obrazovati na srbijanskim sveučilištima i veleučilištima. Živiš u EU, a učiš YU! Peđa internacionale", poručio je Goluža.









Oglasio se o ovom slučaju i prvi čovjek Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić koji je objasnio da je polaganjem razlike u ispitima postupak kod njih prošlo 13 medicinskih sestara s kragujevačkom diplomom te da su zbog toga tamošnjem Medicinskom fakultetu poslali popis s njihovim imenima kako bi doznali jesu li diplome tih osoba poništene. Kada im stigne odgovor, odlučit će hoće li im se oduzeti licencija. Drugim riječima, potencijalno bi bez licencije mogla ostati i gospođa Grbin, što nije nimalo ugodna situacija, baš kao što nisu bili ugodni ni medijski napisi o Grbinu koji sa suprugom i djetetom živi u Zagrebu, a uzima desetke tisuća kuna naknade za putne troškove kada odlazi u svoju rodnu Pulu. Uz to, Grbin je, i dok je živio s obitelji u Zagebu, koristio naknadu za odvojeni život, koje se odrekao tek kada je bio prisiljen upisati dijete u vrtić u Zagrebu. Neugodni su to medijski napisi i epizode koje ponešto govore o karakteru prvog čovjeka oporbe koji gori od želje i ambicije za premijerskom foteljom.

Čeka se rasplet

Sitni grijesi mogli bi Grbina stajati te pozicije, a ti sitni grijesi ujedno su pokazatelj da on doista nije dorastao sukobima s premijerom Plenkovićem, koji bez obzira na sve mane njegovih suradnika, nikada dosad iza sebe nije imao takvu nezgodnu priču. Od svih nezgoda i medijskog eksponiranja Grbin doista godinama nastoji zaštititi svoju suprugu s kojom je dobio sina Viktora. Plavokosa Altana i šef oporbe prvi su put viđeni zajedno u kolovozu 2016. na godišnjem odmoru, kada su bezbrižno šetali držeći se za ruke. Godinu dana nakon toga par se vjenčao, ali se ni o tome nije previše govorilo. Poznato je tek da Grbinova supruga radi kao medicinska sestra na zagrebačkom Rebru. Prije toga radila je u pulskoj Općoj bolnici, a osim toga, prema podacima iz Grbinova životopisa, bavila se i znanstvenim radom. Baviti bi se ovih dana Grbinovom diplomom mogla domaća javnost, HDZ-ovci, ali i njegovi mogući koalicijski partneri, u čijim se redovima već može čuti da je Grbin otpisan kao premijerski kandidat. Ova tema i jest predmet spora u sastavljanju semafor-koalicije pa nam ostaje vidjeti kako će se ta priča rasplesti, dok će se s druge strane vidjeti tko i s kakvim diplomama radi u našem zdravstvenom sustavu koji je zadužen za brigu o najranjivijim skupinama društva.