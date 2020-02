Otkrivamo sve oko unutarstranačkih izbora u HDZ-u: Plenković ima deset dana za uhićenje Bandića!

Autor: Tea Šojat i Iva Međugorac / 7dnevno

Pozivam Andreja Plenkovića na debatu, neka bira mjesto i jezik na kojem ćemo se sučeliti, samouvjereno je ovih dana poručio doktor Miro Kovač, prvi službeni izazivač predsjednika HDZ-a na unutarstranačkim izborima. Kovač u svojevrsni puč ne ide sam, uz njega su stali konzervativci Davor Ivo Stier i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, dajući time nagovijestiti da će oni stranku vratiti na demokršćanske staze, koje je Plenković napustio gurajući HDZ k centru te ignorirajući bilo naroda, koji je svoje neslaganje s takvom politikom iskazao što na europskim, što na predsjedničkim izborima.

Glas nezadovoljnih

Kovač je doista sve ono što Plenković nije. Štoviše, pogledamo li njegovu biografiju, moglo bi se reći da u sebi ima ponešto sanaderovske ostavštine. Naime, riječ je o doktoru znanosti koji se školovao na pariškoj Sarbonnei, poliglot je, odrastao u splitskoj obitelji kao najstariji od četvero djece. Unatoč respektabilnom obrazovanju, ali i žudnji za politikom, karijeru mu je obilježila stigma karijernog diplomata, koju je naprasno prekinuo, vraćajući se na poziv Tomislava Karamarka u hrvatske političke vode, gdje je nakratko imao prilike biti šefom diplomacije. Njegov ministarski san prekida upravo Plenković formirajući svoju vladu te prepuštajući Ministarstvo vanjskih poslova Ivi Stieru, koji se na tome mjestu nije dugo zadržao, principijelno je raskinuo suradnju s prijateljem Plenkovićem nakon što je ovaj odlučio mjesto Mosta na svoj koalicijski brod pozvati HNS-ovce.

Ta i takva koalicija nije dobro sjela ni Penavi, međutim, mlađahni vukovarski gradonačelnik mnogo je osjetljiviji na suradnju sa SDSS-om. Dugo je u njemu tinjalo nezadovoljstvo aktualnim stranačkim rukovodstvom, u svome je gradu organizirao prosvjed tvrdeći da institucije ne procesuiraju u dovoljnoj mjeri ratne zločine, a to su institucije koje su u vrijeme Penavina prosvjeda bile u rukama HDZ-a. Od tada se naslućivalo kako je Penava glas nezadovoljnih HDZ-ovaca, a slutnje je pak prekinuo Branimir Glavaš, tvrdeći da je mladi gradonačelnik političko čedo Milijana Brkića, HDZ-ova čarobnjaka, čiju bi pomoć na unutarstranačkim izborima svi htjeli.

Zna i Vaso vrlo dobro da je tražena roba, ali oni koji ga poznaju tvrde da on nema namjeru istrčavati, na poziciju drugog čovjeka stranke kandidirat će se u zadanim rokovima, no formalno potporu neće dati ni Plenkoviću ni alternativnom bloku, u maniri one Kujudnžićeve, podržat će onoga tko bude izabran i zadržati vlastitu poziciju, što je pomalo neobično, jer baš na tu njegovu trenutačno puca Penava, pa bi se iz toga dalo iščitati da su politički otac i sin, zbog borbe za prijestolje malo zahladili odnose. No pitanje je i je li Glavaš, povezujući Vasu i Penavu, išao u dobrom smjeru, jer dio HDZ-ovaca svjedoči kako je Penavu iz anonimnosti izvukao Tomislav Karamarko, koji također sanja povratnički san. Polako putuje zemljom, sastaje se s lokalnim čelnicima i plete svoju povratničku mrežu. Doduše, prekinula ga je obiteljska tragedija, smrt oca, međutim, oni koji ga poznaju tvrde da je Tomo dobro, nije mu, kažu, lako, ali na korak je do odluke o kandidaturi pa nije nemoguće da mu se u borbi za prijestolje u nekom trenutku pridruži i alternativac Penava.

Svjestan da mu se s desne fronte spremaju dva udarca, potencijalno onaj Karamarkov i formalno onaj Kovačev, Andrej Plenković odlučio je sa sličnom ekipom uzvratiti udarac, a uzvratit će ga s dvojicom generala, ministrima Tomom Medvedom i Damirom Krstičevićem, pokazujući kako on ne odbacuje desnicu i branitelje, no ipak to moraju biti ljudi koji promišljaju o budućnosti. Iz nekog samo njemu znanog razloga, Plenković je odlučio nagraditi i voditelja HDZ-ove predsjedničke kampanje Ivana Anušića, u kojega je osebujni Rojs prvi upro prstom prozivajući ga krivcem za neuspjeh Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. Taj neuspjeh Plenković mu je oprostio, a je li to zato što mu Milanović na Pantovčaku više ide na ruku, pitanje je koje zanima i dio HDZ-ovaca.

Bandićev kraj?

Dio HDZ-ovaca, poglavito onih bliskih šefu metropole, golicaju i Plenkovićevi planovi za Zagreb. Naime, iako ga je doista podržao dio lokalnih čelnika, dajući mu vjetar u leđa u borbi za još jedan mandat, u zagrebačkom ogranku vladajuće stranke atmosfera je usijana, a netrpeljivosti su izašle na vidjelo baš nakon predsjedničkih izbora. Tada je dio istaknutih HDZ-ovaca iz Zagreba označio glavnog i odgovornog za probleme koji muče stranku, prozivajući zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića, čiji žetončići u sabornici održavaju Plenkovićevu vladu na životu, dok mu on o uzvraća preko zagrebačkog HDZ-a, čuvajući Bandićevu stabilnost u skupštini. Da to tako više ne može, ustvrdili su doktor Pavo Kostopeč i ugledni kipar Ivan Kujundžić, obojica vrlo utjecajni predstavnici zagrebačkog HDZ-a, koji su od Plenkovića zatražili da s Bandićem raskine suradnju pri glasanju za GUP, s kojim nisu suglasni ni struka ni građani.

Bandiću je pak izmjena GUP-a projekt života, i on to nema namjeru prepustiti slučaju pa je ovih dana udario šakom o stol i zaprijetio Plenkoviću rušenjem Vlade ako iz nje ne skloni Kujundžića. Time mu je dao do znanja da je njegova uloga u stabilnosti Vlade ključna. Na koncu je Plenković opet popustio, a Kujundžić je bivši, međutim, zagrebački HDZ nema više strpljenja i ne ostavlja prostora za kompromise, a i sam Plenković zna da mu uoči unutarstranačkih izbora trebaju konkretni potezi, pa se stoga proširila glasina kako će premijer Bandića politički eutanazirati uhićenjem u idućih deset dana. Nemojmo se zavaravati, jasno je da onaj tko ima vlast, vlada i pravosudnim institucijama pa taj scenarij doista nije nemoguć. Nakon toga, preplašeni žetončići, koji ionako nisu posve Bandićevi, bojeći se za vlastite stražnjice, brže-bolje bi se priklonili Plenkoviću, Bandićeve prijetnje pretvorile bi se u ćorak, a šef Vlade osigurao bi sigurnost u jednom od najvažnijih ogranaka, onom zagrebačkom. Što će se događati na tom polju, tek će se vidjeti, ono što se sada događa borba je za svakog snažnog pojedinca, a u toj borbi moglo bi se reći da Plenković vodi – naime, podržali su ga gotovo svi ministri, od Darka Horvata do Olega Butkovića koji je i sam razmišljao o kandidaturi za šefa stranke.

Kolindina potpora

S druge strane, u Slavoniji su u pogledu unutarstranačkih izbora podijeljeni: dok Anušić čvrsto stoji uz Plenkovića, vukovarski HDZ očekivano je podržao Kovača, a šuška se i kako će mladi Ivan Radić, čelni čovjek osječkog HDZ-a, stati uz alternativni blok. U Požegi je Plenković ogranak ugasio, a ti ugašeni činit će sve da se članstvo prikloni alternativnom bloku. Kada je o sjeveru Hrvatske riječ, moglo bi se reći da je to Plenkovićeva baza. Premda će u Lici preko Kustića pokušati privući dio birača, istina je da mu mnogi još nisu oprostili izbacivanje Milinovića iz stranke pa bi i na unutarstranačkim izborima mogli pokazati otpor. Karlovački župan Jelić konzervativac je koji će se prikloniti prijatelju Stieru, zanimljiva je i šutnja virovitičkog ogranka stranke pa nije nemoguće da se i Tolušićeva ekipa prestroji na alternativnu stranu.

Podjele su vidljive i u Dalmaciji, gdje aktualno rukovodstvo po instrukcijama Ante Sanadera daje potporu Plenkoviću, no Petar Škorić lojalan je prijatelju Stieru, uz kojega je i Ivan Domagoj Milošević, a da situacija bude do kraja napeta, Kovačeva alternativa navodno uživa i diskretnu potporu bivše predsjednice Grabar-Kitarović. Osim toga, valja znati kako dio njegove strategije za pridobivanje čelne pozicije u stranci uključuje i nešto dugoročnije planove. Naime, Kovač će HDZ-ovcima objasniti da će, birajući Plenkovića, odabrati veliku koaliciju i suradnju sa SDP-om, nakon parlamentarnih izbora, čime će se dovesti u podanički položaj pred partijcima, dok s druge strane on jamči novu, konzervativnu koaliciju te ostavlja mogućnost suradnje sa Suverenistima, koji su na predsjedničkim izborima podržavali Škoru.

Strah od Karamarka

Ako netko može doći do srca Suverenista, tada je to Karamarko, jer riječ je o ljudima koji su tvorili njegovu Domoljubnu koaliciju koja je, nemojmo se zavaravati, za razliku od Plenkovićeve ekipe, na izborima ipak odnosila pobjede. Strah od Karamarka i njegova povratka na političku scenu proširio se HDZ-om jer nitko ne zna što zapravo smjera, no ne strahuju od njega samo u Plenkovićevu timu, mnogo je nelagodnija atmosfera u timu Mira Kovača jer, potpuno logično, njih dvojica namjeravaju privući birače istog svjetonazora. Karamarko bi, tvrde upućeni, kandidaturu trebao obznaniti 7. veljače, kada se ujedno formalno i raspisuju unutarstranački izbori. Nije nemoguće da ga, kao i uoči Oluje, najavi bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac, a tko će sve iz HDZ-a podržati Karamarkov povratak, zanima sve više HDZ-ovaca. On pak svoje ljude ima u zagrebačkom HDZ-u, osim toga, prisan je i sa Stevom Culejom, u Dalmaciji također još njeguje neka poznanstva, dosta dobro kotira u posvađanom vinkovačkom HDZ-u, tu je i bivši ministar Kliman s kojim je Karamarko ostao u dobrim odnosima pa bi mogao biti jedan od njegovih stožernih ljudi za unutarstranačke izbore.

Nema Karamarko trenutno uza se one koji bi ga javno i glasno podržali, ali nikada ih nije ni imao, no ne treba ga u startu otpisivati jer je povratak u politiku usavršio, kroz to je prošao nekoliko puta. Zanimljiva teza o tome širi se HDZ-om, naime, spekulira se da bi se Kovač, ako se Karamarko doista kandidira za šefa stranke, mogao povući i njemu prepustiti poziciju na terenu koji je ionako njegov. To bi se moglo dogoditi kada i ako Kovač procijeni da u srazu s njim nema šansi za preuzimanje rukovodeće fotelje. Hoće li se u takvom scenriju prikloniti Karamarku, nadajući se ministarskoj fotelji, ili će postići kakav kompromis s Plenkovićem, pitanja su na koja spekulanti ne nude odgovore. Pitanje je i koliko uopće ima istine u tim glasinama što se mogu opisati i kao svojevrsna podmetanja alternativnom bloku koji Plenkoviću radi o glavi. Kovač je, naime, vrlo precizno rekao kako je HDZ-u, stožernoj i državotvornoj stranci, potrebna promjena, što su po njegovu mišljenju potvrdile i poruke birača na dvama izgubljenim izborima.

Taktika ignoriranja

“Svaka moja riječ sa subotnje konferencije stoji”, rekao je Kovač u razgovoru za 7dnevno, odbacujući pritom glasine koje su se proširile HDZ-om, a iz kojih se može iščitati da mnogima u vladajućoj stranci njegova kandidatura nije najbolje sjela. Premda se Plenković trenutačno, kada je o unutarstranačkim izborima riječ, kao taktikom koristi ignoriranjem protukandidata, istina je da mu pojava Mira Kovača nije dobro sjela i da je i sam svjestan kako mu se fotelja opasno zaljuljala. One koji su ga javno podržali možda je ponajbolje okarakterizirao Rojs nazivajući ih uvlačiguscima, a takvi, opće je poznato, nikada ne vode bitku za tim, nego za sebe, pa je i njihova podrška Plenkoviću zapravo potpora samima sebi i svojim foteljama. Zbog toga je i Plenković uzima s rezervom, znajući da se predsjednika u HDZ-u bira po principu jedan član – jedan glas. A kada članstvo izađe na birališta, teško da će utjecaj na njihovu odluku imati župani, ministri i ostali koji narodu sufliraju kako glasati. Kovač, kako je rekao, u Karamarku ne vidi konkurenciju.

Cijeni svakoga tko želi pomoći HDZ-u, što znači da je otvoren i za potencijalnu suradnju s bivšim šefom Karamarkom, što također nije čudno, jer da nije njega, Kovač bi ostao tamo negdje u sjeni sa stigmom karijernog diplomata. Zlobnici će pak reći kako se okolnosti u politici nerijetko mijenjaju pa bi sada Karamarkov povratak išao na ruku samo Plenkoviću. Ide se i tako daleko da se nagađa kako mu je on povratnička vrata i otvorio preko Ustavnog suda koji je s njega skinuo teret afere Konzultantica, zbog koje se i povukao iz politike. U dijelu HDZ-a sumnja se da je takva odluka Ustavnog suda rezultat lobiranja Plenkovićevih kadrova, dobro umreženih u pravosudnim krugovima, a nije nepoznanica da je tata hrvatskog pravosuđa i lobiranja u njemu Vladimir Šeks, HDZ-ov doajen i desna ruka predsjednika stranke. Međutim, isto je tako javna tajna da Karamarko ne podnosi Šeksa. Jedno je vrijeme razmatrao opciju kako ga trajno umiroviti, no kako je posrnuo, tako se njegov plan izjalovio, a Plenković ga je vratio na scenu, na kojoj odavno mnoge iritira.

Teško je stoga povjerovati da bi se tim putem Karamarko vraćao kao konkurent Kovaču, ali stara narodna kaže – gdje ima dima, ima i vatre. Istodobno, hrvatska nas politika uči da ništa nije nemoguće, pa i ovu opciju valja, doduše s rezervom, uzeti kao moguću. Najvjerojatnije je pak to da nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u više ništa neće biti isto, ti će izbori odrediti daljnji smjer hrvatske politike i označiti svojevrsnu prekretnicu, i sve to u trenutku dok Plenkovića štiti predsjedanje Hrvatske EU-om, summit u metropoli i premijerska fotelja.