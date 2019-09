OTKRIVAMO! Ovo su četiri slučaja zbog kojih bi DORH trebao pokrenuti OZBILJNE ISTRAGE protiv Pupovca!

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Svojedobno se prvi čovjek SDSS-a Milorad Pupovac u sabornici pojavio sa žutom trakom oko ruke, na kojoj je stajao natpis ‘gost’. No, da je ‘Lijepa naša’ više no dobro ugostila predstavnika srpske nacionalne manjine potvrđuje baš Pupovčeva politička putanja, kroz koju se prometnuo u najmoćnijeg predstavnika hrvatske politika. Godinama Pupovac, kao predstavnik manjine, kroji sudbinu hrvatskog naroda uplićući prste u odluke vladajućih, profilirajući se tako u svojevrstan fenomen, ne samo hrvatski, već i svjetski. Jer gotovo je nemoguće na kugli zemaljskoj pronaći državu, u kojoj manjine donose odluke o sudbini većine.

Ipak, naša mala Hrvatska odavno je čuđenje u svijetu, a posljednji u nizu onih čijim se odlukama narod iščuđava jest premijer Andrej Plenković, koji je postao Pupovčeva zvečka. “Kud’ Milorad okom – tu Andrej skokom”, tako nekako bi se mogao sažeti odnos ovoga dvojca. Igrokaz za igrokazom, nižu se iz Pupovčeve političke radionice, koja svoj opstanak među ostalim duguje i stvaraju sukoba. To je njegova mantra koju je detektirao i ustavni stručnjak Mato Palić referirajući se na posljednju trakavicu u kojoj se nacija još jednom, po tko zna koji put bavi pitanjem ostanka SDSS-a u vladajućoj koaliciji.

”SDSS je odlučio ostati dio vladajuće većine. Između etnobiznisa u Hrvatskoj koja je po njemu kao i NDH i nekih političkih principa, odluku je bilo vrlo lako donijeti. Vjerojatno je i punokrvni partner zadovoljan, a sve što smo imali prilike gledati zadnjih dana u javnom prostoru bila je najobičnija predstava za javnost, do idućih izbora i nekin novih, nadam se boljih, pričekati ćemo i ove kakvi god da jesu. Zaključno – ovakve ih je bolje izgubiti, nego pronaći”, napisao je Palić i zagrebao u srž Pupovčeve politike.

SVE PUPOVČEVE AFERE NA KOJE DORH ZATVARA OČI

Tesla Banka

Nije Milorad ovdje radi Srba, jer da jest onda bi se izborio za one koji u državi Nikole Tesle u 21.stoljeću nemaju struju, cestu, kanalizaciju. Milorad je ovdje radi sebe, i samo zato je glasan i buntovan, jer to je karika za opstanak, karika za narod koji se lovi na Pupovčevu udicu, održavajući ga na životu, baš kao što je to bilo i prije nekoliko mjeseci na europskim izborima, kada je Pupovac ‘crtače’ SDSS-ovih plakata iskoristio da bi opisao težak život Srba u Hrvatskoj, dok on istovremeno cupka po Vučićevim notama, ne propitkujući kako žive Hrvati u susjednoj Srbiji. Pitanje koje se u Hrvatskoj vrlo rijetko otvara, kada je o Pupovcu riječ, ono je koje se tiče njegovih afera, a koje se za njim vuku unazad dva desetljeća koliko vlada i zavađa dižući samome sebi cijenu.

Da se institucije po tome pitanju trebaju pozabaviti Pupovcem te preispitati njegovu imovinu, u jeku kampanje za EU izbore pozivala je Ruža Tomašić, no njene su riječi otišle u vjetar, jer nije tajna da trome hrvatske instuticije ionako čekaju naredbe s vrha da bi krenule u napad poput krda hijena. Dok politike na mrdne prstom, USKOK i DORH ne miču s mjesta, a da je tome doista tako i u slučaju Pupovac potvrđuje primjerice ‘Tesla banke’. Pupovac je zbog svoje uloge u Tesla banci svojedobno prijavljivan Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Ali, budimo objektivni, riječ je o instituciji koja se može okarakterizirati kao kozmetička, budući da njihovo djelovanje osim trivijalnih kazni koje izriču političarima, nema nikakvu značajniju težinu, jer od pravosudnih tijela, isti ti kažnjeni političari u pravilu ne bivaju ni dotaknuti. Pupovac je, što nije mala stvar, u posrnuloj ‘Tesla štednoj banci’ među ostalim bio i predsjednik Nadzornog odbora, a tu njegovu ulogu problematizirao je i dr. Svetozar Livada iz Zajednice Srba Hrvatske, koji je Povjerenstvu i prijavio Pupovca.

“Obavljanjem dužnosti predsjednik NO Tesla štedne banke Milorad Pupovac je obavljao i još uvijek obavlja dužnost koja je nespojiva s obavljanjem dužnosti zastupnika u Saboru, čime je prekršio Zakon o spriječavanju sukoba interesa tj.nalazi se u sukobu interesa”, tvrdio je tada dr.Livada navodeći da Pupovac krši zakon.

Povjerenstvo se doista u dva navrata bavilo Pupovcem i njegovom ulogom u Tesla banci pokrećući postupak zbog povrede Zakona o sprečavanju sukoba interesa u kojem se navodi da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, on je čak dobivao i rok za očitovanjem, ali od cijele te sage na koncu nije bilo ništa. ‘Tesla banka’ i njena propast u javnom se prostoru nakratko aktualizirala, kada se njome počela baviti bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić, čiju je ostavku od premijera Plenkovića zatražio upravo Pupovac, i to desetak dana nakon što se medijima diskretno provukla vijest o stečaju temeljem odluke Hrvatske narodne banke.

Srpska “Fimi media”

Osim što je tijekom svojega mandata u fotelji ministrice prozivala Pupovca, koji je bio ključna karika za njen odlazak iz Vlade, Dalić je njegovu rolu u Tesli banci pokušala rasvijetliti i u svojoj čuvenoj knjizi o Agrokoru, u kojoj je među ostalim tvrdila da je Pupovac bio u velikom subobu interesa kada je riječ o Agrokoru, jer je bivša kompanija Ivice Todorića bila suvlasnik Tesle, kojega je okarakterizirala kao Pupovčev politički projekt. U to vrijeme, Pupovac je Plenkovića ozbiljno držao u šaci pa je reakcija izostala, a predsjednik SDSS-a s visoka se sprdao s tvrdnjama žene, kojoj se unatoč svim kontroverzama, ne može osporiti činjenica da je imala uvid u poslovanje ove banke kao i u Pupovčevu ulogu u istoj.

Činjenicom da je ‘Tesla banka’ dovedena do stečaja srušena je iluzija o tome da je banka trebala sudjelovati u financiranju srpskih povratnika, a šutnja koja je nakon toga uslijedila još je spornija od same priče o stečaju, jer ona zapravo pokazuje da u Hrvatskoj itekako postoje oni koji su nedodirljivi i čije se djelovanje nitko ne usudi propitkivati. Tesline gubitke, kao i Pupovčevu ulogu u tome, nitko nikada nije imao potrebe razjasniti do kraja pa ni sam Pupovac na bezbroj medijskih upita. Inače, valja podsjetiti kako je temeljni kapital za Teslu osiguran iz Fonda za razvoj Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine, a s propašću banke bez uloga nije ostao samo većinski dio srpskih ulagača, već i nekolicina hrvatskih investitora među kojima se našao Todorić, Končar te Đuro Đaković. Neki od njih ostali su bez novčanih depozita.

Kakva je ekipa stajala iza Pupovčeve banke, možda ponajbolje opisuje članica NO Biljana Jovanović koja je svojedobno u susjednoj Srbiji završila u pritvoru zbog sumnje u pronevjeru više od 30 milijuna eura, a osim toga u srpskim se medijima nagađalo kako niti jedna srbijanska obitelj od ‘Tesla banke’ nije imala nikakve koristi, već da je novac naprosto ispario. Da je riječ o priči koja je u najmanju ruku čudna, potvrđuje ostavka drugog člana NO Zorana Pavlovića, koji je poziciju napustio kada se u srpskim medijima počela problematizirati ova banka. Ipak, osoba u koju se prst najviše upirao jest Pupovac. Spekuliralo se i kako je banka pojedinim političarima poslužila kao poligon za izvlačenje novca, a prema tvrdnjama dioničara bankom su rukovodile osobe koje su same sebi dodjeljivale visoke plaće, koje su u simbiozi s lošim plasmanom kredita te niskim temeljnim kapitalom dovele do višemilijunskih gubitaka.

“Strašno je to, isprva sam mislio da je osnivanje ‘Tesla banke’ dobra ideja, jer se tako trebalo pomoći srpskim povratnicima da pokrenu svoj posao i da se s druge strane poboljšaju odnosi Hrvatske i Srbije. Cijeli projekt vodio je Milorad Pupovac. Vjerovao sam mu, pa sam za osnivanje banke dao dva milijuna kuna, a nagovorio sam i kolegu iz Baranje pa je i on dao dodatnih 250 tisuća eura, no nakon toga, nitko me više nikada nije zvao ni informirao o tome što se događa s bankom”, tvrdio je svojevremeno slavonski kralj šećera Marinko Zadro za Dnevno.hr, ali niti na njegove tvrdnje nitko nije reagirao, iako je i sam iskazao sumnju u to da je novac išao u Tadićevu Demokratsku srpsku stranku. Jednako tako prešlo se i preko prozivki Milana Rodića iz Srpske narodne stranke koji je izjavio kako je od početka bio skeptičan prema cijelom projektu, jer iza njega stoji Pupovac.

“Neka mi netko pokaže koji su to povratnici dobili kredit i koji su postali uspješni. Nema ih, a gdje su novci završili? Ne može novac tek tako nestati, ljudi koji dobivaju kredit su dužni ispuniti uvjete za taj krediit što znači da su dužni ispunjavati i obveze iz tog kreditnog ugovora. Uvjeravam vas da se ovdje radi o srpskoj Fimi mediji”, kazivao je Rodić, a protiv Pupovca je zbog Tesla banke dio predstavnika srpske manjine podizao kaznene prijave, dok je istodobno u medijskom prostoru vladao zavjet šutnje.

Sedam kaznenih prijava i tjednik ‘Novosti’

Što se dogodilo s kaznenim prijavama protiv Pupovca, nikada nije rasvjetljeno, no za pretpostaviti je da su iste odbačene. Je li Državno odvjetništvo ikada izvršilo izvide po pitanju ove, ali i drugih problematičnih priča vezanih uz Pupovca upitali smo i same predstavnike ove institucije, no do okončanja ovoga teksta odgovor nismo dobili pa ostaje za nagađati da se zavjet šutnje, kada je o Pupovcu riječ nastavlja.

Kada je riječ o drugim problematičnim pričama njih je otvarao i predsjednik Nacionalnog vijeća Srba u Hrvatskoj Nenad Vlahović koji je protiv Pupovca podnio sedam kaznenih prijava. Između ostaloga, Vlahović je tvrdio da je Pupovčev tjednik ‘Novosti’, koji se inače izdašno financira i iz državnog proračuna, od financijske propasti 2016.godina spašen donacijom od 500 tisuća eura od bivšeg srpskog premijera, danas predsjednika Aleksandra Vučića. Potrebno je podsjetiti kako je Novostima financijska sredstva ukinuo bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović, u vladi premijera Tihomira Oreškovića, ali to ukidanje bilo je kratkog vijeka, jer nova Vlada – ona Plenkovićeva 2017.godine ponovno je odriješila kesu pa se na račun problematičnog glasila srpske nacionalne manjine samo u 2017.godini slilo 3,5 milijuna kuna hrvatske sirotinje. Godinu kasnije ta brojka premašila je četiri milijuna i sve to za tjednik sa čije je naslovnice primjerice, u jeku prošlogodišnjih požara u Dalmaciji stršao naslov ‘Lijepa naša, lijepo gori’.

Nekretnine u centru Zagreba

Vlahović je jedne prigode jasno definirao kako je svaka Pupovčeva borba zapravo materijalno motivirana, a svoju tezu argumentirao je na primjeru nasilnog pokušaja preuzimanja Srpskog kulturnog društva ‘Prosvjete’ koja je nasljedila dio vrijedne imovine u strogom centru Zagreba. Posljednjim upitnim činom tehničke Vlade ‘predsjednika s karakterom’ Zorana Milanovića Prosvjeti je darovana nekretnina milijunske vrijednosti u Preradovićevoj ulici u samom središtu Zagreba od čak 5500 metara kvadratnih. Vlahović je smatrao da je riječ o vrijednosti od nekoliko desetaka milijuna kuna, a do problema je došlo kada je bilo potrebno platiti porez na darovanje u iznosu od pet posto. Pupovac nije dopustio da tako vrijedan imetak ode izvan njegove kontrole, svjedočio je Vlahović dodajući da je u cijeloj priči bilo nezakonitih poteza. Naime, za nekretninu u Preradovićevoj plaćeno je 175 tisuća eura poreza na darovanu vrijednost, a prema Vlahoviću Pupovac je otišao u Beograd i njemu je srpska vlada na čijem je čelu tada sjedio Vučić na račun SNV-a doznačila 150 tisuća eura. Taj novac morao je ići na žiro račun Prosvjete, ali Pupovac je dao račun SNV-a, a Vlahović je posumnjao da je Pupovac pokušao ‘popaliti’ novce Ljubojeviću i ostaloj ekipi, a uz to, pokušao je stvoriti temelj za preuzimanje imovine vrijene oko 5 milijuna kuna. Krajnji je cilj bio uknjižiti nekretnine kao vlasništvo SNV-a, premda je iz gruntovnih izvadaka razvidno da su one vlasništvo Prosvjete.

Kako je naveo tijekom jednog gostovanja u ‘Bujici’, Vlahović je u lipnju 2016.godine podnio kaznene prijave protiv SDSS-ova Milorada Pupovca. “Iz DORH-a i Uskoka dobio sam obavijest da su prijave zaprimljene i da su prosljeđene na daljnje rješavanje, a nadležno tijelo nakon isteka šest mjeseci trebalo me informirati ima li osnove za prijave ili su one neosnovane, ali do dana današnjeg nisam dobio nikakav odgovor”, tvrdio je Vlahović koji na tome nije stao pa protiv Pupovca podnosi prijavu i 2010.godine zbog nestanka 2.190.000 kuna iz SNV-a, ali ni od te prijave nije bilo ništa. “Falscificirao je završni račun i promijenio Nadzorni odbor koji je izabran tajnim glasovanje. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu izdalo je rješenje u kojem piše da se sporni iznos od 2.190.000 kuna nalazio na računu SNV-a, ali nisu prikazani na završnom računu i da se iznos prebacuje kao prihod u slijedeću godinu, naravno da nikada nije prebačeno. Državno odvjetništvo prikriva kriminal Milorada Pupovca”, govorio je Vlahović prozivajući bivše državne odvjetnike Cvitana i Bajića. Naravno da niti na taj njegov govor nitko nije reagirao. A kada je o Pupovcu riječ, govorilo se o njemu i zbog rata kojega je izazvao u zagrebačkom naselju Mlinovi. Neki od susjeda tvrdili su da je, otkako je Pupovac na Malovanskim stupama kupio kuću u kojoj živi sa suprugom, njihova idila narušena, a osim idile, sumnjalo se da je narušen i dio zakona jer susjedi su svjedočili da im se pokušava oteti zemlja kako bi se sagradila prometnica do Pupovčeve kuće.

“Saborski zastupnik Milorad Pupovac ovdje uništava živote, i oduzima nam zemljišta, ovo što se događa nije normalno”, tvrdila je tada susjeda iz Nemetove ulice, koja se trebala spojiti s kućama na strmini do kojih vode stotine stuba. “Do doma Milorada Pupovca, koji se vodi na ime supruge Slavice Lukić, od ulice Mlinovi može se doći samo planinarskim pothvatom i usponom uz 200-tinjak stupa. Grad želi ući u naše dvorište i spojiti se na Malovanske stupe, gdje bi bio kraj ceste. Ovdje je isključivo riječ o privatnom, a ne javnom interesu. Znam da je teško doći do kuća, ali nakon što je on jeftino kupio kuću, sada si želi dovesti cestu kako bi povećao cijenu zemljišta”, izjavio je prije nekoliko godina Miljenko Urvan koji je Gradu trebao prepustiti 150 m2 svojega dvorišta, koliko i stanovnici urbanih vila iz susjedstva, koji su osim kvadrata trebali ostati i bez dječjeg igrališta. Zbog Pupovca je, tvrdili su tada njegovi susjedi, Grad htio izvlastiti stanare, a jedan od ciljeva bila je i gradnja parkirališnih mjesta.

Gost? Je li Pupovac doista u Hrvatskoj gost ili ipak kroz politiku ‘gosta’ gradi svoj etnobiznis uz prešutnu potporu hrvatskih institucija?