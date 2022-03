OPTUŽNICA PROTIV MILOŠEVIĆA VODI DO PADA PUPOVCA? Žrtvuju Borisa za spas Milorada ili padaju zajedno! SDSS mora mijenjati planove

Autor: 7dnevno

Godinama na domaćoj političkoj sceni šef SDSS-a Milorad Pupovac igra ulogu žrtve tvrdeći da njegovi sunarodnjaci koji žive u našoj zemlji ne uživaju jednaka prava kao ostali građani. Te je njegove žalopojke bivši predsjednik Ivo Josipović svojedobno nazvao etnobiznisom, tom retorikom nastavio je i Josipovićev nasljednik Zoran Milanović, on praktički od početka mandata “ratuje” s Pupovcem, koji se nikada do kraja nije dao uvući u sukobe s Milanovićem, stojeći ispod skuta premijera Andreja Plenkovića, na nezadovoljstvo dijela HDZ-ovaca koji su iz prve ruke imali prilike svjedočiti kako točno izgleda Pupovčev politički biznis. Kud Milorad okom, Andrej skokom, već neko vrijeme govore Plenkovićevi kritičari u vladajućoj stranci.

Premda se vjerovalo da će se trendovi u aktualnoj vladi u kojoj Plenković vuče sve konce promijeniti, Plenković je opet odabrao istu strategiju kao u svojoj bivšoj vladi pa je od početka pristao na to da izlazi u susret Pupovcu. To izlaženje u susret rezultiralo je time da u njegovu Vladu kao potpredsjednik sjedne SDSS-ovac Boris Milošević, dečko kojega mnogi nazivaju Pupovčevim nasljednikom tvrdeći kako je on njegov politički otac i stvoritelj koji je prosječnog pravnika lansirao na nacionalnu političku scenu. To je lansiranje Milošević po svemu sudeći i više nego dobro iskoristio pa je tako odnedavno i on predmet istrage koja uz ostalo ponešto govori i o aktualnoj vladajućoj koaliciji koju mnogi nazivaju trgovinskom. Naime, kao što je poznato, Miloševićevo ime našlo se u središtu pozornosti javnosti nakon što je uhićen ministar graditeljstva Darko Horvat, čijem je uhićenju prethodila ispovijest njegove bivše suradnice Ane Mandac koja je USKOK-ovim istražiteljima otkrila pojedinosti o pogodovanju pojedinim poduzetnicima, a ujedno i pojedinosti iz razgovora koji su se na tu temu vodili.

Upitan moral

Uz to što je razgovarala s Horvatom, koji joj je bio šef, Mandac je možda čak i češće kontaktirala s Miloševićem, koji joj je slao tablice tvrtki za koje je potrebno učiniti ustupak, u tim se razgovorima spominje i sastanak na kojem bi se trebao pojaviti Pupovac pa stoga i sada u HDZ-u vjeruju kako je Milošević počeo padati da bi se spasio šef stranke koji ga je odlučio žrtvovati. Koliko ta saga sa SDSS-ovcima izaziva probleme u njihovim redovima, utoliko je problematična i za Plenkovića kojemu se od početka mandata sugeriralo da vodi računa o Miloševiću. Da bi valjalo promisliti o nastavku suradnje s Pupovcem, Plenkoviću je jasno i javno dao do znanja osječki župan Ivan Anušić, kojega je premijer ubrzo potom prekorio dajući mu do znanja da on vodi Vladu te da kao takav bira ljude s kojima će surađivati, što doista i jest točno, no u vladajućoj stranci ne zaboravljaju da je i sam Pupovac prije bio protagonist brojnih afera o kojima se ni DORH ni USKOK nikada nisu oglasili. Posebno pritom bode u oči afera s Tesla bankom, koju je jedno vrijeme problematizirala i Plenkovićeva prijateljica Martina Dalić, međutim, Plenković i Pupovac u iznimno su bliskim odnosima, njih su dvojica, kako tvrdi nekolicina naših sugovornika, kućni prijatelji. Prema dostupnim podacima i transkriptima SMS-ova koje je Mandac razmjenjivala s Miloševićem, dan nakon sastanka s Pupovcem, Milošević joj je poslao fotografiju tablice sa 15 gospodarskih subjekata za dodjelu bespovratnih sredstava, a kako je on bio najzahtjevniji, popis mu je vraćen pa ga je korigirao na sedam gospodarskih društava kojima je na koncu isplaćen 1,1 milijun kuna.

Nemogući zahvati

“Ima li kakvih novosti”, stoji u jednoj Miloševićevoj poruci kojom se obraća Mandac. Na to mu ona odgovara “još malo” pa ga nakon nekoliko sati obavještava da je slučaj za koji se interesirao riješen i da je svih sedam za koje je lobirao dobilo što je trebalo dobiti. “Ana, svaka čast. Javit ću im. Pretpostavljam da ih sutra zovete radi potpisa ugovora”, odgovara joj zadovoljni SDSS-ovac najavljujući da bi je nečime mogao častiti. Što je i za koga dogovarao Milošević, istražiteljima bi možda mogla otkriti i njegova stranačka kolegica Dragana Jeckov koja se nalazi na popisu svjedoka, a koja se, kako tvrde upućeni, zanimala za odobrene iznose za obrte iz Vukovara i Negoslavaca, iz kojih dolazi. Podsjetimo, riječ je o najutjecajnijoj zastupnici iz redova srpske nacionalne manjine koja se proslavila govorom što ga je u Hrvatskom saboru održala na srpskom jeziku i koja je ujedno inzistirala na tome da se na HRT-u oformi srpska redakcija te da se na javnoj televiziji emitira Dnevnik na srpskom jeziku.

Jeckov i Milošević imaju jednu dodirnu točku – Pupovca. Oni koji pamte trenutke u kojima je Plenković sastavljao postojeću vladu kažu da je Milošević baš na Pupovčevo inzistiranje postao njezin član te napominju da je i to bilo na razini trgovine te da se dugo vijećalo o tome koje bi Milošević ministarstvo mogao preuzeti. Kako se u međuvremenu Plenković s Pupovcem dogovorio da se njegovi kadrovi rasporede po državnim tvrtkama, tako je Milošević ostao na razini potpredsjednika Vlade, no ako je suditi po detaljima koji cure iz istrage, ovo čemu sada svjedočimo tek je početak, mladi i perspektivni pravnik koji je trebao zamijeniti Pupovca ozbiljno je kontaminiran, međutim, pitanje je je li on te poteze vukao na svoju ruku ili je za sve znao i Pupovac koji se spominje u kontekstu sastanaka.

Bez Pupovca ništa

Pojedini članovi Vlade uvjereni su da Milošević ni jedan potez nije mogao povući a da se ne konzultira s Pupovcem te smatraju kako bi on, ako potone, sa sobom mogao povući i jednoga od najdugovječnijih hrvatskih političara Milorada Pupovca, s tim da treba napomenuti kako je Milošević u aferi Horvat šestookrivljeni te nije priveden zbog toga što su istražitelji procijenili da on ne može utjecati na svjedoke, što kritičarima Državnog odvjetništva i USKOK-a ne zvuči pretjerano uvjerljivo pa se i u ovom kontekstu i zbog ovog slučaja razvijaju razne teorije o pogodovanju. U istražiteljskim krugovima tvrdi se da se je Milošević intervenirao za cijelu paletu tvrtki među kojima se našla tvrtka Interijeri Kabić iz Knina u vlasništvu Danijele Kabić, spominje se automehaničarski obrt Edition iz Vukovara, čiji je vlasnik Mihajlo Oreščanin, a onda i ugostiteljski obrt Braco te servis Nele-turbo iz Negoslavaca u vlasništvu Nenada Pavića, tvrtka Fila iz Voćina, čiji je vlasnik Stjepan Filić, kao i tvrtka Halupa i na koncu Zeko Dvor u vlasništvu Mile Zečevića koji je dobio 100.000 kuna, a njegov je vlasnik dopredsjednik Mjesnog odbora Matijevići u općini Dvor te je ujedno Miloševićev stranački kolega. Riječ je o poslovnim subjektima koji su uglavnom dobivali od 50 do 100 tisuća kuna poticaja, a i u samom USKOK-u svjedoče da je Milošević, čak i više od Horvata, pokazivao interes za pogodovanje pojedincima kojima se u susret izlazilo preko programa Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina za 2018. Inače je Milošević rođen u Šibeniku, diplomirao je pravo u Rijeci, a od 2017. sjedi u Predsjedništvu Samostalne demokratske srpske stranke. Karijeru je počeo još 2002. na benkovačkom Općinskom sudu, a šest godina poslije preselio se u Zagreb, gdje je postao pravni savjetnik Srpskog narodnog vijeća u kojem ga je kao šef dočekao Pupovac.

Ništa od mirovine

Bio je i član glavnog odbora Centra za ljudska prava, a onda je postao pomoćnik nekadašnjeg ministra Arsena Bauka te šef Uprave za politički sustav i lokalnu/regionalnu samoupravu. Zatim 2016. postaje zastupnik u Saboru, a onda i predsjednik saborskog kluba SDSS-a te se već tada počelo spekulirati da bi Milošević mogao biti taj zbog kojeg će se Pupovac umiroviti. U ljeto 2019. Milošević je od Pupovca preuzeo ulogu predsjednika Srpskog narodnog vijeća, a onda je godinu dana poslije postao potpredsjednik Vlade i član Plenkovićeva tima. Zbog toga napušta svoju poziciju u SNV-u, čije vođenje opet preuzima Pupovac. Milošević je ujedno prvi srpski političar koji je u Kninu nazočio godišnjici Oluje, a da mu je i Plenković vjerovao, jasno je iz toga što je početkom prošle godine postao dio posebnog Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica katastrofe koju je uzrokovao potres.