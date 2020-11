OPASAN NAPAD KRALJA UHLJEBA! Godinu i pol ne dolazi na posao, ima 15 tisuća kuna plaću i auto! On je autor 7-satnog videa o žičari

Čitajte sve o opasnom napadu kralja uhljeba! Tko je Vladimir Gruborović? Mama mu je išla u razred s Bandićem, u Uredu gradonačelnika ima 15 tisuća kuna plaću, godinu i pol ne dolazi na posao… No, to nije sve. Djevojka mu je autorica projekta žičare, a on je autor 7-satnog videa o žičari.

Tjednik 7dnevno donosi sve o obiteljskim tajnama predsjednika zagrebačkog HDZ-a. Mislav Herman lobira protiv svoje maćehe Mirne Šitum?

Most ima plan – s Timom Oreškovićem osvojiti Zagreb!

Na površinu izlaze kadrovske slabosti uoči lokalnih izbora. Plenkovićevi kandidati za župane bit će Darko Milinović i Božidar Kalmeta.

Tihomir Dujmović u novoj kolumni piše: Na Kaptolu trebamo Stepinca, a Tuđmana u Banskim dvorima!

