ONI SU NAJVEĆI PROFITERI RASKOLA U DOMOVINSKOM POKRETU: ‘Radimo na tome da preuzmemo vlast, želimo biti prva politička snaga u Hrvatskoj!’

Autor: 7dnevno

Kad jednima smrkne, drugima svane – sažeti bi se tako mogle političke aktualnosti koje hrvatsku javnost zabavljaju tijekom godišnjih odmora. Raspad sistema u Domovinskom pokretu, podmetanja i optužbe sa svih strana, pa u konačnici i ostavka Miroslava Škore, jasno naslućuju da ta stranka koja se promovirala kao stožerna politička opcija konzervativnog biračkog tijela nema ozbiljniju političku perspektivu. Pitanje je što domovince očekuje nakon što se vrate u saborske klupe, pod upitnikom je funkcioniranje njihova zastupničkog kluba, a uza sve ostalo ozbiljno im prijeti osipanje. Svjesni su toga i u konkurentskom Mostu u kojem zadovoljno trljaju dlanovima jer se slomom Domovinskog pokreta na desnici ponovno otvara širok prostor koji će oni vrlo vjerojatno lako popuniti s obzirom na njihovu grlatu saborsku ekipu, ali i činjenicu da su oni sve svoje krize uspjeli dostojanstveno prebroditi održavajući se na okupu.

Snaga Mosta

“Mi računamo na sve birače, otvoreni smo prema svima od centra na desno‘, otkriva nam saborski zastupnik Nikola Grmoja dajući naslutiti da njegova stranka doista nakon Škorina sloma ponovno postaje lider na desnom biračkom tijelu. Pristojan i odmjeren, Grmoja nerado komentira sukobe u drugim političkim strankama, no zato o snazi Mosta vrlo rado govori.

“Ne bavimo se drugima, nego radimo na jačanju Mosta i naše infrastrukture, nedavno nam se pridružila prilično snažna regionalna stranka u Šibensko-kninskoj županiji”, hvali se Grmoja otkrivajući da se ta manja politička opcija ugasila i pridružila mostovcima, a sve to značajno je zbog infrastrukture bez koje političke opcije teško preživljavaju. Preživjeli su mostovci tri izborna ciklusa, stekli ponešto iskustva, a sada Grmoja kaže da im je cilj raditi na konsolidaciji Mosta.

Grmoja: S dijelom ljudi u DP-u ne dijelomo iste vrijednsoti

“To će utjecati na jačanje našeg rejtinga, Most je stabilna politička opcija osam godina, mi smo jedina nova opcija koja je preživjela sve izborne cikluse”, hvali se naš sugovornik. I njegov Most imao je prilike surađivati sa Škorom kojega su podržavali na predsjedničkim izborima, no izgleda da su uoči parlamentarnih izbora pravodobno detektirali da oni nisu i ne žele biti dio te zamršene političke priče. “Mi smo tada uvidjeli da s dijelom ljudi koji tamo sjede ne dijelimo iste vrijednosti, već smo na parlamentarnim izborima uvidjeli da je to bila dobra procjena, a sada se to dodatno potvrdilo”, naglašava Mostovac uz opasku da njegova stranka nema namjeru ostati na razini jedine stabilne treće opcije u Hrvatskoj.

“Mi želimo biti prva politička snaga u Hrvatskoj, radimo na tome da preuzmemo vlast“, najavljuje Grmoja dodajući da su oni spremni mijenjati stvari te da imaju iskustva zbog apliciranja u vlastima, a sada su dodatno politički sazreli i učvrstili se. “Imali smo i mi odlaske, ali jezgra i stupovi stranke su ostali, razišli smo se pristojno, civilizirano i uljuđeno, smatram da to tako i treba, znam da se ljudi razočaraju i da tu bude dosta svega, ovo je jako težak i izazovan poziv, ali civilizacijsku razinu treba zadržati”, tvrdi Grmoja koji ne vjeruje da je u pozadini raspada u Domovinskom pokretu isključivo tajnica i stranački novac, nego da su tamo daleko složeniji unutarstranački problemi za koje će se s vremenom tek saznati.

Zekanović sa suverenistima gradi novu platformu

S vremenom bi se trebala saznati i sudbina svih ostalih desnih opcija, saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto najavljuje osnivanje vlastite stranke te također računa na neke kolege iz Domovinskog pokreta, a raspad sistema u ovoj opciji svakako joj ide u prilog. I Hrvoje Zekanović sa svojim Suverenistima gradi novu desnu platformu, u kojoj će okupiti rasute pravaše i druge desničare.

No, u svakom slučaju, desne opcije u našoj zemlji uglavnom prate ratovi koji ne ostavljaju mogućnost ujedinjenja. Štoviše, čini se da je po pitanju jedinstva na desnom spektru najviše učinio upravo Miroslav Škoro na predsjedničkim izborima. Još od ere Dobroslava Parage na pravaškoj i konzervativnoj sceni biračko tijelo svjedoči raspadima. Pristaše pravaških opcija početkom 90-ih imale su uvid u raskol u HSP-u kada je političkom odlukom Upravnog suda stranka oduzeta Paragi i predana Anti Đapiću koji je s HDZ-om uvijek uspijevao pronaći zajednički jezik, pa i ovih dana priprema neku svoju konzervativnu platformu, koju za sada nije precizirao. Jedno se vrijeme činilo da je pravaška scena u Hrvata zaživjela zbog niza saborskih zastupnika koji su u parlamentu predstavljali HSP. No ubrzo potom uz Sanaderov blagoslov HSP se počeo osipati pa na političkoj sceni stasa HSP AS čija je šefica Ruža Tomašić s vremenom zapravo stasala u najstabilniju političku figuru na desnoj političkoj sceni, i to uglavnom zahvaljujući svojoj dosljednosti i činjenici da se u Europskom parlamentu uistinu bez uvijanja borila za hrvatske nacionalne interese, što su joj bez susprezanja morali priznati i mediji koji desnici inače nisu naklonjeni.

Uz Ružu je na političkoj sceni stasao i zaboravljeni Ivan Tepeš koji se u međuvremenu zakačio s Perom Ćorićem i nestao sa scene pod HDZ-ovim skutima. Sa scene je nestala i Bruna Esih, koja je sa Zlatkom Hasanbegovićem gradila svoju konzervativnu priču. Činilo se da će to biti perspektivna politička opcija, no na koncu su se njih dvoje zavadili puneći stupce medija na način na koji to sada čine pokretaši. Pisalo se svojedobno i o obračunu između Ladislava Iličića i Željke Markić, no to je bilo tako davno da mora da se ni sami ne sjećaju detalja.









Detalji danas više nisu niti bitni jer na političkoj sceni pored stabilnog Mosta dominira Andrej Plenković i njegov HDZ, u kojem također imaju razloga za zadovoljstvo jer oporbu nemaju ni s desne ni s lijeve strane s obzirom na sukobe u SDP-u. U vladajućoj stranci uvjereni su da će im jesen donijeti još žetončića, a i sam Plenković to je dao naslutiti tvrdeći da je dobar dio članova Škorina pokreta “rođen” u HDZ-u. Moguće je da će se HDZ-ovci po lokalnim ograncima početi vraćati u rođeno krilo stvarajući s Plenkovićem stabilnu političku priču, koju će Pokret po svemu sudeći nastojati destabilizirati s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom, koji je također na političku scenu ušao kao HDZ-ovac.