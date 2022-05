ON ODLAZI, A NJEGOVA ANJA OSTAJE! ‘Zovu je ministrica iz sjene’ i žena koja zna sve Ćorićeve tajne: U zadnji čas imenovana na važnu poziciju

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić na glasu je kao jedan od najkontroverznijih suradnika premijera Andreja Plenkovića. Otkako je počeo graditi političku karijeru, za Ćorićem se vuku repovi i priče u kontekstu kojih ga se nastoji povezati s raznim aferama, ali unatoč tome, markantni ministar nije se dao pokolebati. Oni koji Ćorića poznaju reći će da on i sada, bez obzira na to što ga je bivši suradnik Domagoj Validžić povezao s aferom Vjetroelektrane i poduzetnikom Milenkom Bašićem, puca od samopouzdanja, a vjetar u leđa zacijelo mu daje i to što mu pripadnice takozvanog ljepšeg spola teško odolijevaju. Svjestan je očito Ćorić sebe pa puno ulaže u svoj izgled, pazi na odjevne kombinacije u kojima se pojavljuje u javnom prostoru, redovito trenira te strogo pazi na prehranu, i sve to kako bi ostao u dobroj formi.

Samozatajna dama

Koliko ulaže u fizički izgled, toliko je Ćorić godinama ulagao u vlastito obrazovanje, školovanje na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, osim diplome, donijelo mu je i Dubravku Sinčić Ćorić, njegovu sada već bivšu suprugu, ali i ženu koja ga je stvorila iskorištavajući njegov životopis i goleme ambicije. Te goleme ambicije dovest će Ćorića i do mjesta viceguvernera u Hrvatskoj narodnoj banci, a nakon toga ni guvernerska pozicija ne bi trebala biti problem. Ono što trenutno u Hrvatskoj za mnoge građane predstavlja problem jesu visoke cijene kako osnovnih prehrambenih namirnica, tako i režija.

Za to Ćorić dosad nije ponudio dugoročno rješenje, ali se zato pobrinuo da se nacija manje brine za robne zalihe, koje su mnogima zadavale glavobolje otkako je krenula ruska invazija na Ukrajinu, kada se počelo postavljati pitanje je li Hrvatska samodostatna u pogledu zaliha i jesu li se zalihe uopće pravodobno počele puniti. Svi ti procesi još vise u zraku, ali se zato barem zna da Ravnateljstvo robnih zaliha preuzima Anja Bagarić. Ta samozatajna dama, koju mnogi u Ministarstvu gospodarstva nazivaju ministricom iz sjene, godinama je Ćorićeva desna ruka i najbliža suradnica. Ministra prati u stopu, a njih dvoje poznaju se još od djetinjstva pa se vjeruje kako je Ćorić za njezino imenovanje u Ravnateljstvo robnih zaliha lobirao kod samog premijera Plenkovića koji iz nekog samo njemu znanog razloga bespogovorno sluša Ćorića. Nije Bagarić samo Ćorićeva prijateljica iz djetinjstva, ona je i njegova savjetnica, ali i još jedna žena – osim njegove sada već bivše supruge – koja navodno zna sve njegove tajne i koju iznad svega cijeni zato što mu je lojalna. Inače je Bagarić imenovana nakon provedenog natječaja na koji se javilo šestero kandidata, na koncu je Vlada početkom travnja izabrala Ćorićevu savjetnicu pa nezadovoljnici i neki konkurenti sada tvrde kako je natječaj bio namješten te da se išlo na ruku ministru gospodarstva i njegovoj prijateljici.

Pozicija iz sjene

Je li natječaj uistinu bio tek ispunjavanje forme, teško je reći, međutim, naši sugovornici koji su na njemu sudjelovali i sami su iznenađeni brzinom provedbe tog procesa, koji je priveden kraju u samo mjesec dana, što je za javnu upravu neobično. Natječaj je, naime, raspisan 10. ožujka, kandidati su razgovore obavili do kraja toga mjeseca, a već 8. travnja Vlada je na prijedlog ministra Ćorića odlučila o imenovanju Anje Bagarić na tu značajnu poziciju. Na značajnoj poziciji Bagarić se nalazi od Ćorićeva prvog ulaska u Vladu, odnosno od 2017. godine, u korak ga je slijedila u svim trima ministarstvima u kojima je on gradio svoju karijeru, tako ga je savjetovala u Ministarstvu rada, potom je s njim prešla u Ministarstvo zaštite okoliša pa u konačnici i u Ministarstvo gospodarstva.

Ovu pravnicu i odvjetnicu u Ministarstvu gospodarstva opisuju kao elokventnu, utjecajnu i sposobnu ženu, koja baš poput Ćorića ima velike ambicije i koja vrlo uspješno gradi svoju karijeru a da se pretjerano medijski ne eksponira. Štoviše, njoj prisutnost u medijima ne odgovara, draža joj je pozicija iz sjene jer tako mnogo lakše djeluje. Bagarić je tako daleko od očiju javnosti uspjela ući u Nadzorni odbor JANAF-a, ujedno je i članica Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša, a da priča bude do kraja intrigantna, razgovore s kandidatima za Ravnateljstvo vodio je njezin kolega iz Fonda Mario Šiljeg, koji je također na glasu kao osoba od povjerenja ministra Ćorića. Nije tu kraj pozicija na kojima se nalazi tajanstvena Bagarić: ona je, naime, i šefica Upravnog vijeća Energetskog instituta “Hrvoje Požar” i NP-a Paklenica, a sjedi i u Upravnom vijeću Agencije Eko Kaštelanski zaljev te u lokalnom Upravnom vijeću pločanskog Centra za socijalnu skrb te je na koncu i predsjednica Instituta za vodu, koji doduše tek treba zaživjeti.

Društvo iz Ploča

Oni koji poznaju omjere snaga u Vladi naglašavaju kako Bagarić uz samog Ćorića ne bi mogla na ovaj način izgraditi svoju karijeru i dogurati do tako važnih pozicija da nema potporu premijera Plenkovića, on navodno u njoj također vidi perspektivnu i sposobnu ženu, a Ćorić je taj koji se za Bagarić pobrinuo i sada jer u slučaju da on u sklopu rekonstrukcije Vlade bude morao napustiti svoju poziciju, njezina u Ravnateljstvu ipak neće biti dovedena u pitanje. Riječ je o dobro plaćenoj funkciji na kojoj je sigurna sve do kraja Plenkovićeva mandata. Kada se govori o Bagarić, treba reći da je ta dama rođena 1980. godine. Nakon što je završila zagrebački Pravni fakultet, dvije godine radila je u odvjetničkom uredu pokojnog Marijana Hanžekovića, nedugo nakon toga zapošljava se kao sudska savjetnica na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu, s kojega prelazi na mjesto više sudske savjetnice na Trgovačkom sudu. Zatim se opet kao odvjetnica vraća u Hanžekovićev odvjetnički ured, iz kojeg odlazi na poziv ministra Ćorića, svojeg prijatelja i školskog kolege iz rodnih Ploča, u kojima se Ćorić školovao i odrastao premda je rođen u obližnjem Metkoviću.





Ćorić je inače nakon razvoda roditelja nastavio živjeti s majkom, odrastajući i uz djeda Vukašina Pašajlića, dugogodišnjeg šefa policijske stanice u vrijeme Jugoslavije, koji je imao značajan utjecaj u cijelom tom kraju. I prije nego što je postao punoljetan, Ćorić je napustio Ploče i otputovao na školovanje u Zagreb, a osim prijateljice Bagarić, u Pločama je upoznao i nekadašnjeg SDP-ova ministra financija Borisa Lalovca, s čijim je bratom išao u razred u srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića. To poznanstvo s Lalovcem navodno ga je stajalo pozicije u Milanovićevoj vladi, ali ga je zato, umjesto SDP-a, prigrlio Tomislav Karamarko, što je navodno također odradila njegova supruga Dubravka.

Matin ‘poguranac’

Iako je Karamarko prigrlio Ćorića, on se nikada do kraja nije uklopio u vladajuću stranku. Od samog početka prati ga stigma pridošlice koji je u HDZ stigao da bi ugrabio neku poziciju, što Ćoriću doista i jest polazilo za rukom, i to ne samo u nekadašnjoj Karamarkovoj, odnosno Vladi Tima Oreškovića, nego i u Plenkovićevoj vladi u kojoj ga je pogurao Mate Granić, koji je također blizak s Dubravkom Sinčić Ćorić.

Bez obzira na Granića, Ćorić je premijera Plenkovića kupio u posljednjoj predizbornoj kampanji, kada je sudjelovao u najviše TV sučeljavanja, na kojima se odlično snalazio. Unatoč tome što se zbog memoranduma kojim je nafta iz INA-e preusmjerena u Mađarsku prepirao s novinarima, premijer vjeruje da se Ćorić odlično snalazi u svojim javnim nastupima i to je jedan od razloga zbog kojih ga se dosad nije odrekao, unatoč svim kontroverzijama koje su ga pratile. Jedna od kontroverzija zacijelo je i ona koja se odnosi na Ravnateljstvo za robne zalihe koje još od lanjskog lipnja nije imalo ravnatelja jer je tu poziciju napustio bivši HDZ-ovac i aktualni gradonačelnik Županje Damir Juzbašić, koji nije uspio pronaći zajednički jezik s aktualnim vodstvom svoje bivše stranke. Sve u svemu, i nakon Ćorića na poziciji ostaje njegova prijateljica iz mladih dana i žena koja ga prati u stopu gradeći u sjeni uspješnu karijeru na pozicijama koje su nedvojbeno i više nego dobro plaćene.