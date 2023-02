ON JE SLJEDEĆI NA LISTI ZA ‘ODSTREL’! Najslabija Plenkovićeva karika leti van: ‘Ako dođe do štrajka, on više neće biti ministar’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Sljedeći na redu mogao bi biti ministar Vili Beroš. Najavljeni štrajk liječnika za ožujak možda je stvarni početak kraja ministra zdravstva koji je prošao put od obožavanja do krajnjeg omalovažavanja. Premijer je već nekoliko puta bio pod pritiskom da smijeni Beroša, ali on bi se uvijek izvukao jer je fokus bio na nekom drugom ministru.

“Sada je dilema u Vladi treba li ignorirati probleme u zdravstvu za čije je nerješavanje kriv ministar ili u predizborno vrijeme ići s ministrom koji nije popularan ni među građanima ni u struci. Plenković će morati prelomiti oko Beroša”, kaže nam visokopozicionirani HDZ-ovac koji vjeruje da će Beroš uskoro postati jedan od najvećih problema premijeru.

“Plenković se nije ozbiljno bavio Berošem jer su mu veće probleme stvarali drugi, ali sada je on postao novo veliko opterećenje. Premijer je vjerovao da će početi raditi, provesti barem neku reformu, a sada vjerojatno vidi da od toga nema ništa. Bunt liječnika je ozbiljan i nanijet će veliku štetu Vladi”, tvrdi dugogodišnji član stranke i dodaje: “Prije izbora najgore je imati aferu u zdravstvu ili prosvjeti, a tko zna što će donijeti štrajk liječnika ako do njega dođe”.





Berošu dosad nije naštetila loše organizirana borba protiv korone, kao ni razni slučajevi iz njegova resora koji su pokazivali je dio zdravstva u potpunom kolapsu. Nije mu štetilo ni kada se pisalo da je njegovo ministarstvo dodjeljivalo izradu raznih računalnih programa fikus-tvrtkama s kojima bi se ministra moglo povezati. Sve je to Beroš, koji nema dug staž u vladajućoj stranci, uspio nekako neutralizirati, i kada je premijer mijenjao svoje ministre pod sumnjom u koruptivne radnje, Beroš je nekim čudom ostao.

Slijedi kolaps

Ali bilo je jasno da zdravstvo i resor kakav sada vodi ministar Vili Beroš ne može zadovoljavati potrebe pacijenata i da će neminovno slijediti kolaps.

“Znam da je ministar često bio korak do smjene, tražila se zamjena, ali mnogi nisu htjeli ni čuti za to da ga zamijene. U nešto više od godinu dana ne može se ništa napraviti, to su znali potencijalni kandidati i sada smo tu gdje jesmo”, upozorava naš sugovornik.

Vili Beroši izabrao je krivu taktiku, istu kao i neki njegovi prethodnici, pogotovo Rajko Ostojić. Nije razumio da nema kvalitetnog zdravstva bez zadovoljnih liječnika i medicinskih sestara i mirio se s tim da ljudi iz ove profesije imaju loše uvjete i plaće koje su na razini vozača tramvaja. Nije ništa učinio za mlade liječnike koji idu na specijalizaciju i zaista imaju robovlasničke ugovore. To znači da moraju plaćati ogromne penale ako nakon specijalizacije ne nastave raditi u ustanovi koja ih je poslala. Ima primjera da pojedine zdravstvene organizacije u tom slučaju traže i 100.000 eura od liječnika koji je završio specijalizaciju i želi otići nekamo drugamo. Beroš je sve vrijeme probleme gurao pod tepih jer je mislio da će interes javnosti biti okrenut drugim temama, a ne zdravstvu. Dugo je to išlo tako, ali sad je vjerojatno došao kraj.

Četiri udruženja liječnika iz cijele Hrvatske provela su anketu koja je pokazala da nitko od liječnika nije zadovoljan – ni oni koji rade u ordinacijama obiteljske medicine ni specijalisti u bolnicama ni liječnici koji su vrhunski stručnjaci na svojim područjima i profesori na fakultetu. Svi oni upiru prstom u sustav, koji se ne mijenja.

“Svjesni smo i u HDZ-u da nije bilo dobro kadrovirati u zdravstvu tako da se istaknuta mjesta dobivaju sa stranačkom iskaznicom. Ali to nitko nije imao hrabrosti promijeniti, ni SDP kada je bio na vlasti. Samo su naši bili zamijenjeni njihovima.”









Hrvatski liječnici u ovom trenutku imaju znatno manje plaće od liječnika u Sloveniji, gotovo iste kao u Srbiji, pa čak i u Makedoniji. Većina liječnika koji imaju do 10 godina staža zarađuje od 1000 do 1500 eura, dok je kod naših susjeda Slovenaca to mnogo više. Tako dr. Ivan Bekavac, predsjednik zdravstvenog savjeta Mosta, tvrdi da reformu koja bi uključila i korekciju plaća čekamo 30 godina, ali da još nema pomaka. Tvrdi da slovenski liječnici zarađuju i sedam puta više od hrvatskih kolega. Kada je Slovenija imala iste probleme kao mi sada u Hrvatskoj, hitno je znatno povećala primanja liječnika. Slično je i u Srbiji, pa i ondje liječnici zarađuju više od hrvatskih kolega.

Sporni sati

Oni koji žele zaraditi pristojnu plaću moraju takoreći biti cijeli dan bolnici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi. Prisiljeni su odrađivati 200 do 300 prekovremenih sati i tek nakon toga njihova plaća je adekvatna poslu kojim se bave. Beroš je učinio kardinalnu pogrešku kada je medijima dostavio neke plaće koje strše i mnogo su više od prosječnih, jer to nije pravilo, nego izuzetak. Odgovorili su da nitko u Hrvatskoj ne radi više od 100 prekovremenih sati mjesečno osim liječnika, a kada to ne bi činili, sustav bi doslovno kolabirao. Otad još manje podnose Beroša.

Premijer Andrej Plenković bio je siguran da će ovaj put Beroš pokrenuti reforme i da će se to zaista i osjetiti. Ministar je najavio da će naglasak biti na preventivi i poručio da kreće s preventivnim pregledima najugroženijih stanovnika Hrvatske. Međutim, u situaciji u kojoj ni normalni pogon ne funkcionira, pitanje je hoće li i ova inicijativa uspjeti. Liječnici nisu motivirani, entuzijazma koji je održavao hrvatsko zdravstvo sve je manje, vrijeme prolazi, a ništa se ne događa.









Beroš je bio u zenitu popularnosti na samom početku mandata, kada je u koronakrizi reagirao brzo, pokazao da nije samo političar i ministar u važnom resoru nego i čovjek koji osjeća problem. Tako je to bilo prvih nekoliko mjeseci, kada se ministrova slika našla na naslovnicama svih novina i revija. Dojam je bio da dolaze neki novi HDZ-ovci, kojima su entuzijazam i stručnost važniji od stranačkih boja. Neki su čak predviđali da će po popularnosti preteći premijera. Prva etapa borbe protiv korone bila je relativno dobra, ali nastavak je bio katastrofalan. U Hrvatskoj je umrlo, u odnosu na broj stanovnika, mnogo više ljudi nego u europskim državama, bili smo na samom svjetskom dnu, a razloga za to bilo je puno. Kada cjepiva nije bilo dovoljno, u prvi red su se gurali HDZ-ovi puleni, a Beroš nije reagirao. Poslije nije uspio organizirati sustav da bude efikasan, da ljudi vjeruju u cjepivo, a u PR je uložio znatna sredstva. Rezultat je bio porazan, bolje je ne sjetiti se toga. “Tada je bilo vrijeme da mu se zahvali, ali to nije učinjeno. Velika greška”, tvrdi naš sugovornik.

Stalno se kasnilo s plaćanjem lijekova, liste čekanja bile su duge, privatne su ustanove napredovale, državne zaostajale.

Nema komunikacije

Liječnici su reagirali instinktivno, neki od njih prihvatili su to da na svojim radnim mjestima rade malo, a kod privatnika puno. To im je bio model opstanka, ali sustav je trpio. Beroš nije razumio da tako ne može unedogled, da će se jedanput preliti čaša i da će doći trenutak kada će se sustav naći u ozbiljnoj krizi. Sada je očito došao, a najavljeni štrajk trebao bi biti opomena da se do ožujka ipak postigne dogovor. Ali ne samo da se povećaju plaće nego i da se sustav uredi tako da može normalno funkcionirati.

Apsurdi u zdravstvu vide se gotovo na svakom koraku. Nije za sve kriv samo Beroš, ali ono što je na početku bila njegova prednost, sada izostaje: ne komunicira s građanima, sa strukom, ne sluša, reagira s visine. Bune se svi koji trebaju i koji ne trebaju. Udruženja predvode i oni koji su aljkavi u svom poslu ili žive sjajno od članarine svojih članova. Neki dobro zarađuju na javnoj nabavi, a gubitnici su obični liječnici koji nisu ni u jednoj stranci i rade dan i noć. Sada su svi pod istom zastavom, s ciljem rušenja nesposobnog ministra.

Nastavlja se kadroviranje po partijskoj liniji, a to nije svojstveno samo HDZ-u.

Sve to ukazuje na to da je zdravstvo osjetljiva tema i da su političari u Sloveniji u pravu kada tvrde da je došlo vrijeme kada će vlade padati zbog problema u zdravstvu. Više nitko ne želi slušati da probleme nije moguće riješiti, a da ministri samo dolaze i odlaze. Činjenica je da u Hrvatskoj od Darka Milinovića, koji je učinio brojne pomake nabolje, nije gotovo ništa drugo učinjeno.

Premijer se dosad zdravstvom nije bavio, ali će morati. Očito je ocijenio da problemi u tom resoru ne mogu izazvati preveliko nezadovoljstvo građana jer ljudi u pravilu nisu zadovoljni uslugama zdravstva. Ali, kako to često bude, situacija se promijenila i najavljeni bunt liječnika mogao bi dovesti do tektonskih poremećaja.

Spasonosni izbori

Plenkoviću ne ide na ruku da mu nešto više od godine dana prije izbora liječnici pod prozorom na Markovu trgu izvikuju parole protiv Vlade. Još manje ako stupe u štrajk i uzdrmaju cijeli sustav. U tom slučaju morat će se naći krivac, a logično je da to bude ministar. Sigurno je da je to mogao izbjeći da je pravovremeno reagirao, da je na vrijeme napravio širu rekonstrukciju Vlade i mjesto ministra zdravstva dodijelio nekom drugom. Ali nije i sada su problemi mnogo veći.

Liječnike i drugo medicinsko osoblje sigurno više neće zadovoljiti mrvice. Tražit će mnogo više, a pitanje je mogu li realno to dobiti. Jedan istaknuti liječnik koji ima i političko iskustvo rekao nam je da u Vladi postoji strah da će nakon liječnika veće plaće i bolje uvjete tražiti i ljudi u policiji i drugim službama. To je točno, val štrajkova će se nastaviti i nitko to ne može zaustaviti. A prije izbora to sigurno nije sretna okolnost za vladajuću stranku.

“Čeka nas paklena jesen, protiv nas su se udružili oporba, neki mediji, zaista nam najmanje treba da imamo i liječnike protiv sebe”, tvrdi naš sugovornik.

Istina, neke zdravstvene ustanove, kao na primjer KBC Rebro, funkcioniraju gotovo besprijekorno, kao centri vrhunske medicine. Tu su liječnici koji su cijenjeni i kod nas i u svijetu i imaju mogućnost raditi uz pomoć najmodernijih uređaja u medicini. Ali to nažalost nije pravilo, nego izuzetak. Mnogo je više onih koji nemaju novca ili su kupili neke skupe strojeve, a ne koriste ih dovoljno. Privatnici su silna konkurencija javnom zdravstvu, prijetnja da će ga pomesti. Ali bez javnog zdravstva se ne može i to se pokazalo u cijelome svijetu.

Hrvatska medicina ima tradiciju, dugu i sjajnu, i zaista je vrijeme za promjene. Toj profesiji treba vratiti dignitet koji je u zemlji u kojoj su poremećene sve vrijednosti davno izgubljen. Liječnici, kao uostalom i novinari, u Hrvatskoj ne vrijede mnogo. Možda su si za to sami krivi, ali sad je prilika da se napokon nešto promijeni i da hrvatski liječnici dostojanstveno rade svoj posao.