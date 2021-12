ON JE NAJOMRAŽENIJI TOMAŠEVIĆEV SURADNIK: Njegovo ime provuklo se i kroz organizaciju zagrebačkog Adventa!

Autor: Mirko Jozić/7denvno.hr

Kako se Tomašević zamjerio dijelu zagrebačkih roditelja, tako je svojim – neki će reći nesmotrenim – potezima stao na žulj i zagrebačkim ugostiteljima. Naime, “Ljeto kod Matoša” jedna je od tradicionalnih zagrebačkih manifestacija koja je ove godine privukla značajnu pozornost, no ne toliko zbog samog događaja koliko zbog lokacije održavanja.

Sa Strossmayerova šetališta prebačeni su na Ribnjak, a zatim i na Mažuranićev trg, nakon čega je organizatoru sredinom kolovoza stigla obavijest da se maknu iz parka, odnosno s lokacije čije im je korištenje prethodna gradska vlast odobrila do 15. rujna, a povod za takvu odluku nove gradske vlasti bile su navodne pobune stanara koji su se žalili na buku.

Revoltirani tom odlukom, organizatori festivala zahtijevali su sastanak s predstavnicima gradske uprave, dok su stanovnici toga dijela Zagreba krenuli s prikupljanjem potpisa za peticiju u znak potpore festivalu.

Provjera gradskih terasa

Slično je prošao i festival “Svijet na tanjuru” koji se krajem kolovoza trebao održati na Europskom trgu, ali je od grada dobio odbijenicu. Na Zrinjevcu se nešto prije toga, u lipnju, trebala održati manifestacija “Slatki gušti”, međutim, i ona je odbijena. I dok su oni koji stoje iza tih festivala tijekom ljeta prosvjedovali, gradonačelnik Tomislav Tomašević otvoreno je dao do znanja da se ne namjerava baviti time tko će dobiti terase, štandove ili kućice te da odluke o tome donosi Povjerenstvo za davanje površina javne namjene u zakup, koje je, doduše, on osobno imenovao, odnosno sredinom lipnja promijenio njegov sastav te na vodeću poziciju doveo Luku Thumma, čije se ime razumljivo provuklo i kroz organizaciju zagrebačkog Adventa, koji je ove godine skromniji nego što je to bilo u eri pokojnog Milana Bandića, s manjim brojem štandova.

Ovaj tajanstveni gradonačelnikov suradnik već se zamjerio zagrebačkim ugostiteljima koji upravo njega ističu kao najomraženijeg Tomaševićeva suradnika jer je odlučio krenuti u provjeru svih gradskih terasa koje su izvan gabarita, a takvih je, kako se pretpostavlja, gotovo polovica u gradu Zagrebu. Te najave iz vladajućih redova izazvale su paniku među zagrebačkim ugostiteljima, koji negoduju i tvrde da Thumm za njih nema sluha, što pokazuje i time što se nikomu od njih i njihovih predstavnika ne javlja na telefon, baš kao što ni ljetos nije odgovarao na pitanja o festivalima jer se baš u to doba našao na godišnjem odmoru.