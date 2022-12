OD DESNICE NE BJEŽE, DRUGAČIJE NE ZNAJU! Oni su jedina prava i izvorna baza konzervativnog HDZ-a: Ne žive u istoj realnosti s Plenkovićem

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Njih se dvojica u nacionalnu politiku ne misle miješati, drže se po strani, ali teško bi se moglo reći da podržavaju premijera Andreja Plenkovića i njegovu politiku rukovođenja HDZ-om. Tim se riječima u virovitičkom kraju opisuje raspoloženje njihova vodstva, odnosno gradonačelnika Ivice Kirina i virovitičko-podravskog župana Igora Androvića. Promatračima sa strane čini se da je virovitička županija država u malom, rijetko ih se kada spominje u javnom prostoru, njihovi političari oglašavaju se uglavnom za lokalne medije koji su im naklonjeni, a kada i istupa, Kirin doista zvuči kao političar konzervativnih načela.

Gostujući nedavno na lokalnom radiju, Kirin je i sam progovorio o problemima koji dolaze s uvođenjem eura, dotaknuo se poskupljenja i priznao kako se ni osobno u tome ne snalazi, što možda nije izravna kritika na Plenkovićev račun, ali jest svojevrstan pokazatelj toga da predsjednik Vlade i virovitički gradonačelnik ne žive u istoj realnosti.

Grad je oživio

Za razliku od Plenkovića s kojim Kirin nema neke posebne odnose, virovitički gradonačelnik u odličnim je odnosima s osječkim županom Ivanom Anušićem, ali i s ministrom prometa Olegom Butkovićem. Navodno su se nedavno u Slavoniji Anušić i Butković sastali s Kirinovim političkim ocem i prvim čovjekom HVIDR-e Josipom Đakićem, koji u sabornici brani stranačke boje i koji je na prošlim izborima u HDZ-u podržavao Plenkovića premda je njegov pulen i bivši ministar Tomislav Tolušić bio u protivničkom timu. Jedno se vrijeme u Virovitici govorilo o poljuljanim odnosima između Kirina, Androvića i Đakića, no oni koji ih poznaju svjedoče da sve da je sukoba i bilo, oni danas više ne postoje, štoviše, moglo bi se reći kako je virovitička županija prava i izvorna baza konzervativnog HDZ-a koji se već neko vrijeme buni protiv Plenkovića i njegove suradnje s Pupovcem.





Za razliku od Anušića koji s vremena na vrijeme istupa u javnost, virovitički trojac drži se podalje od javnosti, no njihova stajališta nisu upitna, oni od desnice ne bježe i ne znaju drugačije. I bez obzira na to, Kirin spada u skupinu najdugovječnijih gradonačelnika u našoj zemlji. Grad je, kako tvrde njegovi sugrađani, oživio. Rijetko tko u Virovitici nema Kirinov broj mobitela, a rijetki su i oni kojima gradonačelnik nije odgovorio na poruke i pozive. Susretljiv čovjek iz naroda, tako o njemu govore Virovitičani, pa čak i oni koji politikom nisu opterećeni.

Govori i Kirin o svojim projektima, pa se nedavno hvalio povećanjem stipendija, oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade socijalno ugroženih građana te nizom drugih projekata koji njegovu gradu predstoje u idućem periodu. Pritom se Kirin uglavnom oslanja na projekte koji su financirani iz europskih fondova, a situacija je podjednaka i na razini županije koju vodi Andrović, koji inače slovi kao mlada nada HDZ-ova desnog krila. Kada je nedavno premijer Plenković rekonstruirao svoju vladu, govorilo se da bi upravo Androviću mogla biti dodijeljena jedna od ministarskih fotelja, i to iz dva razloga: zato što bi Plenković s njime u svojim redovima dobio predstavnika desnice i zato što bi se time virovitičkom kraju odužio za dugogodišnju lojalnost njegovoj stranci.

Ništa od toga nije se dogodilo, umjesto virovitičkog, prevagnuli su neki drugi lobiji pa je i to unijelo razočaranje u HDZ-ove redove unutar ove organizacije u kojoj se smatraju neopravdano zakinutima i u kojoj baš u tome vide razlog za distanciranje od premijera Plenkovića koji ovaj kraj prilično rijetko posjećuje. Posljednji put premijer se u ovom gradu pojavio početkom rujna ove godine, ali ne zato da bi posjetio Kirina, nego zato da bi se ukazao na Viroexpu, međunarodnom sajmu gospodarstva koji je obilježavao jubilarnu obljetnicu. Nije, doduše, Kirin od Plenkovića nikada ni imao velikih očekivanja, njegova strategija svodi se na držanje po strani, ali je zato velika očekivanja imao Andrović koji se, kako tvrde upućeni, zbližio s premijerom od kojega je tražio pomlađivanje stranke u virovitičkom kraju, zbog čega se svojedobno i jest zamjerio Đakiću.

Suprotna strana

Bez obzira na to što je Plenković djelomično ispunio obećanje, Đakićev utjecaj u ovoj organizaciji nije splasnuo, a ni to Androvićevo eksponiranje i zbližavanje nije urodilo plodom. Međutim, oni koji Androvića poznaju uvjereni su da njega prije ili poslije očekuje nacionalna politička karijera, dok Kirinu više ne pada na pamet vratiti se na nacionalnu scenu, zato je spreman do kraja života upravljati Viroviticom, a s obzirom na tamošnje političke okolnosti i pomanjkanje konkurencije, to mu ne bi trebalo predstavljati problem. Ono u čemu bi premijer Plenković na koncu ipak mogao vidjeti problem jest to što će, kada i ako dođe do pobuna u HDZ-u, i virovitički predstavnici njegove stranke osvanuti na suprotnoj strani zato što im je okrenuo leđa, ali i zato što oni doista zagovaraju konzervativne, desne politike i takav oblik koalicije koja Plenkoviću ne pada na pamet.