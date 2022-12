OČEKUJE SE SMJENA MOĆNOG ČOVJEKA! Velika rastrošnost i visoke cijene struje stajat će glave figuru iz sjene

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Boris Abramović prvi je čovjek Hrvatskog operatora tržišta energije koji se u medijskom prostoru rijetko eksponira premda ovog vladara hrvatske energetike u vladajućim redovima

nazivaju kadrom bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića. Da se kojim slučajem pitalo oporbene saborske zastupnike, i Abramović se trebao naći na popisu za otpis nakon što su nedavno privedeni glavni protagonisti afere INA, no to se nije dogodilo niti su Abramovića prije tog slučaja dotaknuli medijski napisi o rastrošnosti i suspektnom rukovođenju HROTE-om, no izgleda da se u posljednje vrijeme i njegova pozicija počela dovoditi u pitanje, i to zbog toga što su nedavno u HROTE stigli vanjski eksperti koji bi se trebali pozabaviti problemima sa strujom, odnosno slučajem na kojem je država mogla uprihoditi 300 milijuna eura.

Naime, HROTE je prodao električnu energiju tri godine unaprijed, a sada je prisiljen kupovati je po šesterostruko višim cijenama jer je nema dovoljno s obzirom na to da je 35 posto proizvođača iz obnovljivih izvora prekinulo svoje ugovore s tvrtkom, zbog čega Nadzorni odbor HROTE-a i jest zatražio aukcijske ugovore koje je proučio i zbog čega i jest naručena procjena vanjskog revizora koji bi trebao utvrditi je li ova državna tvrtka i pod kojim okolnostima trebala na licitacijama prodavati struju tri godine unaprijed ili za to ipak nije bilo razloga.

Raskidi ugovora

Odgovor na to pitanje mogao bi odrediti Abramovićevu sudbinu, ali ne treba zaboraviti da njegovu ostavku već neko vrijeme zahtijeva zastupnica Suverenista Vesna Vučemilović, dok paralelno s time upućeni iz energetskog sektora govore o tome kako je sustav poticanja proizvođača struje iz obnovljivih izbora u potpunom rasulu. Naime, nakon što su cijene energenata naglo narasle, još krajem ljeta domaći proizvođači struje iz sunca, vjetra i biomase počeli su masovno raskidati ugovore s HROTE-om. Premda su godinama u ugovorima imali zajamčenu povlaštenu višu cijenu otkupa električne energije, nagli rast cijena na europskom tržištu, a u nekim slučajevima i rast cijena sirovina koje koriste u proizvodnji, otvorio im je mogućnost da na tržištu zarade znatno više nego što dobiju od ugovora s državom. Budući da su im ugovori koje su imali s HROTE-om omogućavali potpuno besplatan raskid bez plaćanja penala, proizvođači su to iskoristili, država je time ostala oštećena, s tim da ne treba zaboraviti da je upravo država ta koja je godinama poticala proizvodnju struje iz obnovljivih izvora. Pritom treba napomenuti da građani još svakog mjeseca, podmirujući vlastite račune za struju, plaćaju i naknadu za obnovljive izvore energije.





Nedavno je zbog toga saborski Odbor za gospodarstvo organizirao tematsku sjednicu o radu državne tvrtke na čijem je čelu Abramović, koji i jest najviše kritiziran zbog ove situacije koju su iz HROTE-a nastojali opravdati tvrdnjom da nitko prije deset i više godina, kada su ugovori sklapani, nije mogao predvidjeti da će cijena struje na tržištu toliko porasti. Da su raskidanja ugovora uzela maha, jasno je i iz toga što je čak i HEP za dio svojih postrojenja raskinuo ugovore s HROTE-om, o čemu je pisao Novi list navodeći da je HEP proizvodnja prijevremeno raskinula ugovore s HROTE-om za kombi-kogeneracijsko postrojenje blok L u TE-TO Zagreb snage 100 MWe i 80 MWt s krajem lipnja 2022. te agregat biološkog minimuma HE Lešće snage 1,09 MW s krajem kolovoza ove godine.

“Do raskida je došlo zbog optimiranja troškova proizvodnje električne energije u HEP grupi”, poručili su iz te kompanije, uz opasku da su i dalje na snazi ugovori s HROTE-om za ostala postrojenja u sustavu poticaja. Samo je lani HROTE proizvođačima obnovljivih izvora energije isplatio nešto više od tri milijarde kuna poticaja, a prihodi te državne tvrtke usporedno s time nisu pokrili rashode, već je zabilježen minus od čak 371 milijun kuna. Uz to što HROTE sredstva za isplatu poticaja za obnovljive izvore energije prikuplja iz naknade za obnovljive izvore koju u iznosu od 10,5 lipa po KWH plaćaju svi potrošači električne energije, sredstva ubiru i od prodaje struje iz obnovljivih izbora. Ukupno je prošle godine prikupljeno 2,68 milijardi kuna, a razlika od 371 milijun kuna pokrila se iz akumulacije prethodnih godina koja je, primjerice, početkom 2020. iznosila oko 480 milijuna kuna pa su iz HROTE-a tvrdili da sustav nije bio ugrožen.

Ugroženi sustav

Sustav je trenutno evidentno ugrožen, a s njime i pozicija direktora Abramovića koji se na čelu te tvrtke nalazi još od 2015. HROTE inače planira proizvodnju i trguje električnom

energijom iz obnovljivih izvora, što je tek jedna od njegovih djelatnosti koje se odnose na energetsko tržište. Jedno od najvećih neporeznih davanja naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije uplaćuje se baš na HROTE-ov račun, a ta tvrtka spominjala se i u aferi Vjetroelektrane zbog bivše državne tajnice Josipe Rimac koju se tereti da je intervenirala kod Abramovića da se za C.E.M.P. u vlasništvu osumnjičenog poduzetnika Milenka Bašića osigura otkup struje po cijeni višoj od ugovorene. Rimac se u to upustila dogovorivši za sebe novčanu naknadu, no Abramović na njezin zahtjev nije pristao.

Inače, Abramović nije član ni jedne stranke, riječ je o diplomiranom pravniku koji je, prije nego što je Vladinom odlukom postavljen u HROTE, bio član Uprave državne tvrtke Odašiljači i veze, a i predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Prema podacima iz imovinske kartice, Abramović je vlasnik stana u Zagrebu od 92 četvorna metra vrijednog 1,3 milijuna kuna, a on i dijete imaju ušteđevinu u iznosu od 380 tisuća eura.