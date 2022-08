O OVOME SE U HDZ-u NAVELIKO GOVORI! ‘Plenković i Pupovac postali su kao obiteljski prijatelji’: Pupovčeva zapomaganja o obespravljenoj manjini brutalno su se isplatila

Nerijetko se premijera Andreja Plenkovića na desnoj sceni kritizira zbog suradnje sa SDSS-ovim Miloradom Pupovcem koji je u aktualnu vladu uspio ugurati svoju potpredsjednicu Anju Šimpragu, što je tek jedna od pozicija kojima raspolažu predstavnici srpske nacionalne manjine na aktualnoj političkoj pozornici, na kojoj se HDZ već počeo pripremati za parlamentarne izbore, zbog čega se već sada u vladajućim redovima nameće pitanje dugoročnog koalicijskog potencijala. Pita li se Plenkovića, on protiv suradnje s Pupovcem nema ništa, u njemu vidi mnogo isplativijeg partnera nego što bi to bio Domovinski pokret koji se nedugo nakon posljednjih parlamentarnih izbora počeo raslojavati, pa je tako već u prvim tjednima nakon konstituiranja Sabora Pokret napustilo dvoje zastupnika s njihovih lista – Karolina Vidović Krišto i dr. Milan Vrkljan. Suverenisti su pak odlučili formirati vlastiti zastupnički klub u kojem su im se poslije pridružili Vesna Vučemilović i bivši šef DP-a Miroslav Škoro, koji se u kontekstu politike ionako više ne spominje. Danas Domovinski pokret u Saboru ima sedam zastupnika, a predvodi ih vukovarski gradonačelnik i bivši HDZ-ovac Ivan Penava, koji je svoju nekadašnju stranku napustio baš zbog mimoilaženja s Plenkovićem, što je za premijera odličan argument za nesuradnju s Pokretom, ali i za suradnju sa SDSS-om koji mu u Saboru održava većinu, za što cijena nije mala.

Obiteljski prijatelji

Otkako je Plenković u “dealu” s Pupovcem počeo upravljati Vladom i državom, Pupovčeva stranka i Srpsko nacionalno vijeće kojim upravlja financijski su se preporodili, iako Pupovac nerijetko zapomaže i govori kako je manjina koju dva desetljeća zastupa u Saboru obespravljena. Slične vapaje Pupovac je uputio i nedavno, kada je Hrvatska zabranila ulazak u zemlju srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću koji je poželio u privatnom aranžmanu, o kojem je obavijestio samo šefa SDSS-a, posjetiti Jasenovac, što je nedopustiv i ogroman diplomatski skandal, ali bez obzira na trzavice zbog ove vruće teme, Plenković i Pupovac nastavili su suradnju koja bi se doista mogla opisati kao etnobiznis, kako je to svojedobno izjavio predsjednik Milanović. U ovoj, aktualnoj vladi premijer Plenković i Pupovac surađuju od parlamentarnih izbora koji su održani u ljeto 2020. godine. Iako trenutni odnos traje nešto više od dvije godine, treba napomenuti kako je Pupovac podržavao i prošlu Plenkovićevu vladu, a njih dvojica zbližila su se do te mjere da se po HDZ-u govori kako su premijer i šef SDSS-a postali obiteljski prijatelji.

Gledajući s financijske strane, jedna od plodonosnijih godina za Pupovca i manjinu koju zastupa bila je prošla, 2021. godina, koju je uz ostalo obilježila pandemija koronavirusa. U toj istoj kriznoj godini tjednik Novosti, koji nerijetko zgraža hrvatsku javnost kontroverznim naslovnicama i ismijavanjima na račun Domovinskog rata i raznih drugih društvenih vrijednosti i ličnosti, dobio je 400.000 kuna više nego 2020. godine. Treba napomenuti kako Novosti izdaje Srpsko narodno vijeće kojim godinama kao predsjednik upravlja Pupovac. Taj isti Pupovac sjedi i u Savjetu za nacionalne manjine, na čijim se sjednicama dodjeljuju sredstva za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina, u sklopu čega se proračunski novac dodjeljuje i njegovu SNV-u.





Za dvije godine suradnje samo je SNV-u pripalo 9,674.000 kuna, kojima treba pripojiti 3,600.000 kuna koliko godišnje odlazi na Novosti – u dvije godine dolazi se do iznosa od 16,874.000 kuna. Naklada Novosti je 6200 primjeraka, prodaje se na razini cijele države, a na njihovoj pripremi radi 40-ak ljudi kojima se povremeno pridružuju razni gostujući autori i kolumnisti. Treba također znati da se Novosti ne financiraju samo iz proračuna nego i izdašnim donacijama koje dobivaju od različitih nevladinih organizacija. Načelno se, prema podacima koji se odnose na 2022. godinu, iz državnog proračuna za razne programe nacionalnih manjina prerasporedilo 50,204.225 kuna, od čega je najveći iznos od 13,603.000 kuna dobila srpska nacionalna manjina, iza koje se iduća na listi našla talijanska nacionalna manjina.

U 2021. godini srpska nacionalna manjina iz proračuna je dobila 13,075.000 kuna, a godinu dana prije toga 11,931.000 kuna pa tu govorimo o 38.609.000 kuna. Za razne časopise, podliske i internetske stranice srpska nacionalna manjina iz proračuna za ovu godinu dobila je više od šest milijuna kuna pa je tako novinski list Izvor koji godišnje ima 26 brojeva, a čija je naklada 7000 primjeraka dobio gotovo pola milijuna kuna, Srpski demokratski forum iz Zagreba, koji je izdavač časopisa Nada, za 15 brojeva u tiraži od 6500 primjeraka dobio je 200.000 kuna, a Srpsko kulturno društvo Prosvjeta koje ima par časopisa i portal dobilo je 370.000 kuna, dok je njihov ljetopis koji se sastoji od samo jednog broja dobio 60.000 kuna.

Svi iznosi

Osim Novosti, SNV izdaje i Arhiv Srba u Hrvatskoj koji je za dva broja dobio 800.000 kuna, dok je Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba kao izdavač podliska Privrednik u sklopu tjednika Novosti dobilo dodatnih 300.000 kuna. Podlistak se izdaje na ćirilici, a u njemu se, uz ostalo, prilično oštro kritizira HDZ. Privrednik također organizira tribine, a na jednoj od njih svojedobno je puten videoveze gostovao Janko Velimirović koji je, usput budi rečeno, sudionik srpske agresije na Hrvatsku i suradnik Save Štrpca. Iz proračuna se također financiraju kulturne manifestacije poput Svetosavske akademije sa 100.000 kuna te dan ustanka u Srbu sa 70.000 kuna.

Prema podacima sa SDSS-ovih internetskih stranica, stranka je u 2020. godini uprihodila 2,745.420 kuna, s tim da im je iz nacionalnog proračuna na račun sjelo 1,170.000 kuna, dok su od lokalnog proračuna uprihodili 550.000 kuna. Godinu dana poslije, 2021. godine, Pupovčeva stranka ukupno je uprihodila 2,600.000 kuna, od toga je iz državnog proračuna na njihov račun sjelo 1,276.000 te od lokalnih proračuna 525.000 kuna, u ovoj, 2022. godini, očekuju prihode od 2,130.000 kuna – iz državnog proračuna 1,300.000 kuna, a iz lokalnog proračuna 550.000 kuna. Pojednostavljeno rečeno, u tri godine SDSS je kao stranka iz državnog proračuna dobio 3,746.000 kuna, dok na lokalnoj razini govorimo o 1,075.550 kuna, sve ukupno iznosi 4,821.550 kuna, a kada se i to doda iznosu koji srpska nacionalna manjina godišnje dobiva iz proračuna, a to je 38,609.000 kuna, tada dolazimo do iznosa od 43,430.550 kuna. U nešto više od dvije godine suradnje koju ni Plenković ni Pupovac evidentno nemaju razloga prekidati jer njihov odnos funkcionira na principu – ruka ruku mije.

Treba također podsjetiti da je Pupovac na parlamentarnim izborima 2020. godine osvojio 10.733 glasa, njegova kolegica Dragana Jeckov osvojila je 8376 glasova, a bivši potpredsjednik Vlade Boris Miliošević 7715 glasova. Ostali saborski zastupnici za ulazak u Sabor trebali su imati oko 15.000 glasova birača u svojoj izbornoj jedinici, dok je za pripadnike nacionalnih manjina cijela Hrvatska jedna izborna jedinica.

Osobna primanja

Uz to, i na lokalnoj razini gotovo svi zamjenici župana srpske nacionalne manjine dolaze iz SDSS-a, a u jedinicama u kojima je određena nacionalna manjina brojnija od pet posto postoji rezervirano mjesto zamjenika župana, gradonačelnika ili načelnika iz redova te manjine. Uz to što se Pupovac za svoju manjinu odlično izborio, za svoju Općinu Ervenik odlično se izborila aktualna potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga. Naime, ta općina obuhvaća pet naselja – Ervenik, Mokro Polje, Oton, Pađene i Radučić, a prema popisu stanovnika iz 2011. godine, ta općina imala je oko 1200 stanovnika. Danas u Erveniku uglavnom žive pripadnici srpske nacionalne manjine, a u Općinskom vijeću sjedi deset članova SDSS-a, s tim da je ta općina 2012. godine u proračunu imala predviđenih 2,731.000 kuna, a četiri godine poslije sredstva su narasla na 4,068.000 kuna, već iduće 2017. godine proračun je dosegnuo 8,968.500 kuna, a izdvajanja za Općinu Ervenik u 2020. godini dosegnula su 11,496.518 kuna.









Baš u toj godini Šimpraga se proslavila kao saborska zastupnica koja je za govornicom u parlamentu ispričala svoju priču uplakane djevojčice koja je iz Knina protjerana uoči Oluje. Danas Šimpraga kao potpredsjednica Vlade zarađuje plaću od 18.817 kuna mjesečno, njezin šef Milorad Pupovac kao saborski zastupnik mjesečno zarađuje 19.260 kuna. Pupovac je do kraja rujna 2021. godine radio i na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, gdje mu je prestao ugovor o radu zbog navršenih 65 godina starosti te od tada prima punu saborsku plaću. Njegova kolegica i saborska zastupnica Dragana Jeckov mjesečno zarađuje 19.100 kuna, s tim da je njezin suprug Dušan Jeckov načelnik Općine Negoslavci, gdje zarađuje 7334 kune mjesečno. Iako je iz Vlade ispraćen zbog afere i istraga, Boris Milošević i od saborske plaće od 16.196 kuna vrlo vjerojatno živi sasvim solidno.

Proračunska blagajna

Kako žive Srbi u Hrvatskoj i kako obični narod krpa kraj s krajem u selima koja su nerijetko zapuštena i raseljena, teško je reći, no jasno je da Pupovac i njegova družina, klapajući uz vlast, žive i više nego lagodnim životom, stoga je jasno da se njima ne isplati raskidati koaliciju s Plenkovićem i da su sve njegove prozivke pucnjevi u prazno. Bez obzira na to što nerijetko prijeti raskidom koalicije s HDZ-om i što se u tom odnosu postavlja kao dominantna figura, jasno je da je njemu stalo da održi dobre odnose s Plenkovićem, baš kao što je Plenkoviću stalo do toga da mu Pupovac čuva većinu u Saboru te da, zahvaljujući tom odnosu, i na briselskim pozornicama može tvrditi kako je on veliki zaštitnik prava nacionalnih manjina, na što njegovi europski oci gledaju u pozitivnom svjetlu, dok HDZ-ovci taj odnos sve teže podnose baš zbog toga što znaju da će Pupovac, bez obzira na to što su mu izdašno odriješili kesu, sutra, ako zatreba bilo kojoj drugoj opciji, okrenuti leđa Plenkoviću i sve to samo zato da bi bio što bliže vlasti, a samim time i proračunskoj blagajni koja mu je u ovom Plenkovićevu mandatu i više nego naklonjena.