NUKLEARNO ORUŽJE NA GRANICI EU-a! Očekivali su brzi slom Rusije, sad im se sve vraća: ‘Biden više ne zna koji mu je pravi cilj i koju je cijenu spreman platiti’

Autor: Zoran Meter/7dnevno

Najvažniji događaji globalnog geopolitičkog karaktera prošlog su tjedna nedvojbeno bili: Putinova odluka o razmještaju ruskog taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji, veliki prosvjedi u Francuskoj i Izraelu, Bidenov novi summit demokracije, ubrzani proces dedolarizacije, posjeti visokih dužnosnika iz EU-a Kini i, naravno, sve ono što se događa u Ukrajini i oko nje.

Svjetski politički i medijski prostor poput cunamija je zapljusnula odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o razmještaju taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji. Uslijedio je val oštrih kritika iz zapadnih političkih i medijskih krugova, upozoravalo se da je to riskantan potez koji vodi eskalaciji, da je riječ o kršenju sporazuma o neširenju nuklearnog oružja na druge zemlje, pozivalo se na protumjere i sl.

Međutim, naizgled neobično, sve je relativno brzo “prizemljeno” izjavom Washingtona, preciznije Bidenova koordinatora za pitanja nacionalne sigurnosti, admirala Johna Kirbyja, koji je rekao kako nema razloga za zabrinutost jer Pentagon i CIA ne vide znakove da Moskva prebacuje bilo kakvo taktičko nuklearno oružje koje bi ukazivalo na to da ga želi primijeniti.

Amerika je postupila onako kako je smatrala da joj je nužno, vjerojatno i sama svjesna ruskih protuargumenata da je ona već davno rasporedila svoje nuklearno oružje u šest europskih država i da obučava njihove pilote za upravljanje zrakoplovima naoružanim takvim oružjem.





Osim toga, kako naglašava Moskva, Rusija i Bjelorusija su savezne države, a što je najvažnije, sve komponente nuklearnog oružja, kao i sustavi zapovijedanja njime na tlu Bjelorusije, ostat će isključivo u nadležnosti ruske vojske.

Ključni kapaciteti

Evo što je, konkretno, 25. ožujka o tome rekao Putin: osim što je ustvrdio da Moskva tom odlukom ne krši sporazum o neširenju nuklearnog oružja i ukazao na druge navedene elemente, izjavio je da “Rusija već pomaže Bjelorusima u tehničkoj prilagodbi deset njihovih zrakoplova za nošenje tog oružja”, da su “Bjelorusiji već isporučeni raketni sustavi Iskander koji mogu nositi nuklearno punjenje”, da “3. travnja počinje obuka opslužitelja tog sustava”, a da će Rusija “do 1. srpnja završiti izgradnju specijalnog skladišta za taktičko nuklearno oružje na teritoriju Bjelorusije”. Dodao je i da je tu riječ o svemu onom što je želio bjeloruski predsjednik Lukašenko.

Da ne bi bilo zabune, Lukašenko je 31. ožujka ponovio da ga je prijetnja neovisnosti Bjelorusije natjerala na obraćanje Moskvi sa zahtjevom da u Bjelorusiju vrati nuklearno oružje. Rekao je kako se Zapad priprema “za invaziju na Bjelorusiju”, a da je “formiranje postrojbi za naknadni državni udar već u punom jeku”.

Ovdje treba podsjetiti i na nedavne Putinove riječi: “Zapad nas ne čuje i ne sluša!”. One iste koje je Zapadu uputio prije invazije na Ukrajinu, kada nisu prihvaćeni ruski prijedlozi o ruskoj i međusobnoj strateškoj sigurnosti iz prosinca 2021.

Bio bih slobodan ukazati na to kako se, s moje točke gledišta, u vojno-sigurnosnom smislu Putinovom odlukom o prebacivanju nuklearnog oružja u Bjelorusiju ništa bitno nije promijenilo. Rusija je, naime, u svoju baltičku enklavu Kalinjingrad između Poljske i Litve još prije nekoliko godina prebacila sustave Iskander koji mogu nositi nuklearnu bojevu glavu i imaju domet do 500 kilometara, čime mogu dosegnuti ključne vojne i industrijske kapacitete srednje i sjeverne Europe. Osim toga, Rusija na svom teritoriju ima više tisuća komada taktičkog nuklearnog oružja, znatno više od NATO-a, koje može dosegnuti bilo koju točku Europe, pa razmještaj istog i u Bjelorusiji zapravo ništa ne mijenja, osim što izaziva psihološki efekt, prije svega kod susjeda.

Drukčiji odgovor

Ovdje je primarno riječ o Putinovu političkom upozorenju da je Zapad “preduboko” ušao u ukrajinski rat protiv Rusije, ali i da, ako se tako dalje nastavi, može uslijediti i drukčiji odgovor od političkog upozorenja.

Putin zapravo čini ono isto što posljednjih tjedana rade i pojedini republikanci u SAD-u predvođeni sada već i službeno sudski optuženim Donaldom Trumpom: ukazuje na to da je rusko nuklearno oružje tu i da će ga Moskva uporabiti ako se Rusija nađe pred egzistencijalnom ugrozom. Time Putin djeluje na svijest ljudi na zapadu, odnosno na pobuđivanje “zdravog” straha o tome da nuklearna kataklizma nije iščezla završetkom hladnog rata samo zato što to neki govore ili tako misle, i da tu činjenicu treba uvažavati i uzimati u obzir kada se mahnito gura u sukob s jednom od dvije vodeće nuklearne velesile.









Hoće li ovoga puta Putinovo neizravno upozorenje koje se manifestira kroz dva elementa – postojani razmještaj taktičkog nuklearnog oružja još bliže članicama NATO- saveza i prošlotjedne vježbe ruskih strateških nuklearnih snaga u trima ruskim regijama u kojima je sudjelovalo 3000 vojnika iz sastava tog elitnog roda ruskih oružanih snaga i oko 300 mobilnih lansirnih sustava s glavnom interkontinentalnom balističkom raketom Jars (Yars) dometa 12.000 kilometara – biti ignorirano, doznat ćemo vrlo brzo. Glavni indikator, odnosno odgovor na to pitanje svakako će biti perspektiva s kontroverznim najavama ukrajinske proljetne ofenzive, koja bi, kako navode mnogi analitičari, trebala početi uskoro i odvijati se u više smjerova.

Sve je oko te ofenzive prilično čudno: u tijeku su masovne isporuke sve ubojitijeg zapadnog oružja Kijevu nakon dugotrajnih prepucavanja što će tko i koliko toga isporučiti; s ofenzivom se kasni usprkos otvorenom poticanju američkog ministra obrane Lloyda Austina koji kaže da je upravo sada najbolje vrijeme da Kijev počne ofenzivu jer navodno može ostvariti pobjedu; ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov izjavljuje kako ofenzivu neće pokretati prije kraja travnja ili početka svibnja, dok se ne stvore potrebni vremenski uvjeti i ne popune vojni kapaciteti i sl.

Buka i galama

Osim toga, toliko glasnih, ne samo medijskih nego i političkih najava pokretanja ofenzive, s gotovo utvrđenim njezinim glavnim smjerovima i vremenom početka, vjerojatno predstavlja povijesni kuriozitet. Toliko buke i galame sa svih strana nije uobičajeno s vojne točke gledišta ako se već želi ostvariti nešto veliko na bojnom polju. Velike se ofenzive, naravno, ne mogu pripremati neopaženo. Neprijatelj uvijek uočava masovne pokrete snaga i pripreme svog suparnika koje traju i mjesecima, pa nekog velikog čimbenika iznenađenja ne može ni biti. Iznenađenje je u pravilu samo točan dan i glavni udarni smjer kojim ofenziva počinje. Dakle, ako je puno buke i galame oko ofenzive, očito je da se primarno želi postići psihološki efekt, odnosno zastrašiti protivnika i potaknuti ga na političko rješenje sukoba pod svojim uvjetima.









U istom kontekstu, kao i na galamu sa zapada, treba promatrati i Putinovu odluku o razmještanju nuklearnog oružja u Bjelorusiju već u travnju. Ona je nedvojbeno povezana s najavljenom ofenzivom Kijeva i o tome svjedoči njezin trenutak. Kao takva, posve sigurno predstavlja novi važni, možda i ključni element za analiziranje stratega unutar NATO-saveza.

Hoće li ona djelovati u smislu zaustavljanja neprijateljstava, možda čak i zamrzavanja sukoba po “korejskom modelu”, ili će opet biti svrstana u kategoriju Putinova “blefa”, ostaje da se vidi. Međutim, odgovor ćemo doznati vrlo brzo – vremena za kalkulacije više nema. Kad smo već kod “blefiranja”, u Washingtonu postoje određene “frakcije” u tom pogledu. Prva je manjina, koja smatra da Moskva nikada neće primijeniti nuklearno oružje i da zato Amerika može u Ukrajini činiti sve što hoće, od isporuka najsuvremenijeg oružja kojim može gađati dubinu ruskog teritorija do poticanja Kijeva na napad na Krim i njegovo vraćanje pod svoje okrilje. Druga je ona opreznija većina, u koju svrstavam i Bidenovu administraciju koja djeluje metodom “kuhane žabe”: postupno ćemo podizati uloge isporukama sve ubojitijeg oružja, pratiti reakcije Moskve i na temelju njih određivati buduće poteze.

Udar na Krim

Ali postoji još jedan važan element koji predstavlja problem za Washington i na koji često na svoj način upozoravaju i pojedini republikanci. S obzirom na to da nije došlo do očekivanog brzog sloma Rusije uslijed neviđenih ekonomskih sankcija, Bidenova administracija je u međuvremenu ušla toliko duboko u ukrajinski sukob, a da zapravo ne zna koji je njezin pravi cilj i koju je cijenu za to spremna platiti i je li voljna zbog Ukrajine ići na međusobno uništenje.

Pritom Moskva očito podiže uloge, svjesna da vrijeme radi protiv nje. Naime, ruski vojni, ekonomski i financijski kapaciteti jednostavno su neusporedivi sa zapadnima i prije ili poslije Rusija bi bila prva koja bi izgubila dah u beskonačnom ukrajinskom ratu, iako više ni to ne mora nužno biti tako, učitavajući prije svega novi element jačanja rusko-kineskog savezništva i ruskog strateškog preusmjeravanja na Aziju i “globalni jug”, ali i na sve dublje ekonomske probleme i na samom zapadu.

O podizanju uloga, odnosno rizika, Moskve svjedoči i nedavno rusko obaranje američkog borbenog drona nad Crnim morem, ali i sve oštrija protuzapadna retorika i praktični potezi. Tako je, 31. ožujka, na sastanku ruskog Vijeća sigurnosti usvojena nova strategija vanjske politike u kojoj su Sjedinjene Američke Države i Zapad navedeni kao izvor “egzistencijalne prijetnje”. Kao “glavni pokretač i predvodnik antiruske politike” naveden je SAD, a nova se strategija temelji na načelu da će se Rusija “proturuskim mjerama neprijateljskih zemalja stalno suprotstavljati, ako je potrebno i oštro”.

Protjerivanje diplomata

Ne sluti na dobro ni prošlotjedno rusko uhićenje novinara američkog The Wall Street Journala u Jekaterinburgu pod optužbom za špijunažu, te sada WSJ od Bidena traži da zbog njihova novinara iz SAD-a bude protjeran ruski veleposlanik i svi ruski novinari, a još manje dana 27. ožujka vrlo oštra izjava za Rossijskaju Gazetu tajnika ruskog Vijeća sigurnosti, bivšeg šefa protuobavještajne službe, FSB-a, i jednog od najbližih Putinovih suradnika – Nikolaja Patruševa.

“U stvarnosti, članice NATO-saveza su strana u sukobu. Napravile su od Ukrajine veliki vojni logor. Isporučuju ukrajinskoj vojsci oružje i streljivo i osiguravaju im obavještajne podatke, između ostalog i putom satelita i značajnog broja bespilotnih letjelica. NATO-ovi instruktori i savjetnici obučavaju ukrajinske vojnike, a najamnici ulaze u sastav neonacističkih postrojbi. Želeći što dulje produljiti ovaj vojni sukob, ne skrivaju svoj glavni cilj – poraz Rusije na bojnom polju i njezinu daljnju dezintegraciju.”

S druge strane, Zapad ponavlja kako on ne sudjeluje u ukrajinskom ratu. Ali na hipotetsko pitanje kako kada nitko ne samo što ne poriče navedene argumente nego se oni i službeno potvrđuju, odgovor se zapravo svodi isključivo na “argument” – zato što mi tako kažemo i zato što mi to ne želimo. Zadovoljava li Moskvu takav argument, a to je jedino važno, i ako da – koliko još dugo, prosudite sami. U međuvremenu, Washington ubrzano radi na dodatnoj izolaciji Rusije na međunarodnoj sceni jer je svima jasno kako ona zapadna nije dovoljna za njezino slamanje. Zasad su rezultati blago rečeno dvojbeni. Zapad je u tom pogledu jedinstven i neumoljiv, a “ostatak” svijeta većinom oprezan i kolebljiv. Tu je grupa država koje nedvojbeno podupiru Rusiju, poput Kine, Irana, Sjeverne Koreje, Sirije, Kube, Nikaragve, kao i skupina država koje nedvojbeno žele nastavak suradnje s Moskvom.

Takvo stanje, jasno, ne može zadovoljiti Bidenovu administraciju, koja zato jača diplomatsku aktivnost nakon nedavne Blinkenove turneje po srednjoj Aziji, sada i u Africi, ovih dana njome krstari američka potpredsjednica Kamala Harris – Gana, Tanzanija i Zambija – želeći se suprotstaviti pojačanoj diplomatskoj aktivnosti i utjecaju Rusije i Kine na “Crnom kontinentu”, a u četvrtak je održala i novi summit “demokracija protiv diktatura”.

Oprezan i kolebljiv

Biden je uspio na tom, uglavnom virtualnom summitu okupiti impresivnih oko 120 svjetskih zemalja, među kojima, ruku na srce, ima i mnogih kojima tamo u pogledu stanja demokracije nije mjesto. Vrlo je zanimljiv bio odgovor Pakistana zašto je odbio poziv na summit. Islamabad je, naime, rekao, kako mu sadašnje deficitarno demokratsko stanje u zemlji ne daje moralno pravo da sudjeluje na tom skupu. Međutim, pravi razlog vjerojatno ipak nije tako prozaičan, već su to duboki pakistanski partnerski odnosi s Kinom, koja je, uz Rusiju, i glavna meta navedenih Bidenovih summita, tj. “oličenje diktature”. A Pakistan se Kini ipak ne bi želio zamjeriti.

Ali kada se stvari sagledavaju površno, lako se mogu izvesti i pogrešni zaključci. Tako i impresivan broj pozvanih država koje su se odazvale Bidenovu pozivu, ako se razmatra površno, može izgledati kao velik uspjeh. Ali ako pogledamo malo dublje, vidjet ćemo i neku drugu stranu.

Tako je taj summit, koji je očekivano imao primarno otvoreni proturuski karakter s ciljem daljnje izolacije Moskve, imao i svoje neočekivane specifičnosti. Očekivano je za završnu deklaraciju jedinstveno glasao cijeli Zapad. Protiv potpisivanja deklaracije bili su Brazil, Indonezija, Malezija, pojedine afričke države, dok su tri zemlje, Indija, Meksiko i Armenija, pristale potpisati deklaraciju, ali uz uvjet da se izuzmu iz onog njezina dijela kojim se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu i traži bezuvjetno povlačenje ruske vojske iz te zemlje.

Štoviše, Biden je za osudu Rusije, ukupno gledano, sada dobio manju potporu po broju zemalja nego što je to bilo prošle godine na Općoj skupštini UN-a. To je jasan signal sve brže podjele svijeta na Zapad i Istok, kao glavne suparnike, i na zemlje tzv. globalnog juga koje kalkuliraju, želeći uzimati sve najbolje s obiju strana i raditi isključivo u interesu svog razvoja, a ne a priori svrstavanja u jedan tabor protiv onog drugog. Asocijacije s hladnoratovskim Pokretom nesvrstanih iz XX. stoljeća sigurno nisu slučajne. Povijest se zapravo ponavlja, samo uvijek u svom još radikalnijem i opasnijem obliku. Veliki tehnološki razvoj čovječanstva ne prati i razvoj ljudskog uma i savjesti – koja vječno ostaje gramziva i prokleta, nanoseći nepojmljive patnje slabima i nezaštićenima.

Kenijski šilinzi

Brazil i Kina, dvije države iz kluba BRICS, koji mnogi analitičari sada smatraju glavnim konkurentom “zapadnom” klubu G7, u četvrtak su se dogovorile o ukidanju dolara u međusobnoj trgovini i korištenju juana kao zamjenske valute, što bi trebalo olakšati međusobnu trgovinu i ulaganja. Središnje banke Brazila i Kine složile su se uspostaviti offshore klirinški centar, a stvaranje takvog financijskog instrumenta omogućit će napuštanje američkog dolara u bilateralnoj trgovini i pretvaranje juana u brazilske reale “brže i jeftinije”.

Kina je još od 2009. najveći trgovinski partner Brazila. Robna razmjena između dviju zemalja prošle je godine iznosila rekordnih 150,5 milijardi dolara.

Ali to nikako nije sve. Plaćanje nacionalnim valutama u međusobnoj trgovini dogovorili su prošloga tjedna i UAE i Indija, dok su Emirati prije nekoliko dana Kini isporučili prvu veliku količinu ukapljenog plina (LNG) obračunatu u juanima.

O kakvom se ubrzanom procesu radi, svjedoči i vijest da je prošlog tjedna Kenija prvi put u povijesti kupila veliku količinu nafte od Saudijske Arabije i UAE-a – vjerovali ili ne, umjesto u dolarima – u kenijskim šilinzima. Istodobno je predsjednik Kenije William Ruto na javnom skupu svojih gospodarstvenika i društvene elite upozoravao na rizike ulaganja u dolare. I to neovisno o tome što se još sredinom prosinca prošle godine susreo s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom na summitu SAD – Afrika u Washingtonu. Na opasnost za SAD od ovako neočekivano brze dedolarizacije sve više upozoravaju i američki analitičari, ali i pojedini kongresnici. Tim više što se globalna stabilnost dolara temelji na povjerenju, a ne na stvarnom pokriću.

Povjerenje u američku moć, da uvijek budu na vrhu i igraju glavnu ulogu u određivanju svjetskih pravila, kako u politici tako još više i u ekonomiji – sada je, očito, opasno poljuljano.

Veliki projekti

Sve je počelo nakon ruske invazije na Ukrajinu, a dinamizirano je nakon nedavnog rusko-kineskog summita na vrhu, gdje je potvrđeno jačanje strateške suradnje dvaju azijskih divova u svim sferama i usvojen plan te suradnje do 2030. uz potpisivanje čak 84 nova velika projekta vrijednosti oko 185 milijardi dolara. To nikoga nije moglo i nije ostavilo ravnodušnim.

Stoga se ne isključuje ni jedna od dviju mogućih opcija za ukrajinski rat: niti krajnje riskantno američko “igranje na sve ili ništa” za slamanje Rusije niti zaustavljanje sukoba, tj. njegovo zamrzavanje, jer on očito šteti i američkim globalnim interesima, gdje ne ide sve onako kako su američke elite zamislile.

Zato bi, možda, uz određene modifikacije, kineski prijedlog mirovnog plana za zaustavljanje ukrajinskog rata mogao postati prihvatljiv i Washingtonu. A kako Peking ne isključuje ni razgovor predsjednika Xija Jinpinga i Volodimira Zelenskog u tom pogledu, a na tome očito radi i Bruxelles jer je u petak u Peking stigao španjolski premijer, a nakon njega će to učiniti i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen – ništa ne treba unaprijed odbacivati. Čini se kako stvarno postaje nevažno tko nadzire ovaj ili onaj grad ili regiju u Ukrajini. Jer nemjerljivo su veće i globalno važnije stvari u igri, a to su zapravo bile i od samog početka ukrajinskog rata, samo se to prikrivalo.

Uostalom, ako ni po čemu drugom, američka je politika najprepoznatljivija po svom pragmatizmu i umijeću prilagodbe.

Međutim, glavni problem za nju bio je i ostao – što učiniti s Rusijom kao trenutačnom najvećom egzistencijalnom ugrozom za SAD u vremenu u kojem se dvije strane već otvoreno nazivaju neprijateljima? Kako god na kraju bilo, ruska invazija na Ukrajinu, ako već nije pokrenula, a ono je sigurno dramatično dinamizirala globalne procese dovevši do neprepoznatljivosti svijet kakav smo poznavali još do prije samo nešto više od godinu dana.