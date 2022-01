NOVO PRIBLIŽAVANJE DESNIM SNAGAMA: Milanović HDZ-u oteo Hrvate iz BiH i branitelje, a sada kreće i na Crkvu!

Autor: 7dnevno

Da je Crkva od osnutka države bila naklonjena HDZ-u, odavno više nije ni javna tajna, štoviše, čini se kako ta teza poprima formalno uporište u našoj političkoj svakodnevici. Istini za volju, crkveni poglavari nakratko su zahladili odnose s vladajućom strankom kada ju je preuzeo premijer Andrej Plenković koji je ideološki zastranio ratificirajući Istanbulsku konvenciju, ali ako je suditi po posljednjim stavovima biskupa o cijepljenju kojima su se priklonili stavu vladajuće klike, jasno je da su zahlađeni odnosi stvar prošlosti.

U taj Plenkovićev, odnosno HDZ-ov teren u zadnje vrijeme sve češće utrčava predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je vladajućoj stranci uspješno oduzeo autonomiju nad braniteljskom populacijom i generalima, pa i među nešto konzervativnijim dijelom građana, koji ga i u vukovarskoj Koloni sjećanja i u Kninu na Oluji dočekuju s pljeskom. S daleko najvećom euforijom Milanovića dočekuju u najvećoj HDZ-ovoj utvrdi, Bosni i Hercegovini, u kojoj hrvatski narod više ni ne krije simpatije prema bivšem šefu Partije koji se u političkoj areni postavio kao jedan od njihovih najvećih zaštitnika.

Jasna poruka

Tom je svojom zaštitom Milanović uzurpirao bošnjačke medije, digao na noge bošnjačku političku elitu, ali i prilično precizno objasnio što to točno taj zapostavljeni narod muči u zemlji u kojoj njihova prava ne postoje čak ni na papiru. O obespravljenom hrvatskom narodu Bosne i Hercegovine godinama s oltara i u svakom svojem javnom istupu progovara dobri nadbiskup, kardinal Vinko Puljić, čije je napore prepoznao i predsjednik Milanović koji je ovih dana kardinala pred mirovinom odlikovao Veleredom Kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom. Kardinal je odlikovan za doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta, ali i za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju, što je nedvojbeno hvalevrijedan potez.

Kardinal Puljić takvo odlikovanje sigurno zaslužuje, moglo bi se reći da ga je zasluživao i ranijih godina pa se postavlja pitanje zašto takav potez, umjesto Milanovića, nije povukla bivša HDZ-ova predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Odgovor na to pitanje vjerojatno nikada nećemo doznati, ali smo zato imali prilike doznati kakvo je Milanovićevo viđenje tog čina.

“Vaš rad, vaše poslanje, nešto je što pratim, što gledam i čega sam svjedok, kao i mnogi među nama već godinama. Mislim da ste u ovih više desetljeća ostavili jedan svijetao i blistav trag i kao čovjek i kao crkveni prelat Katoličke crkve, Crkve kojoj pripada najveći dio hrvatskih građana, naših ljudi, Hrvata u BiH”, objasnio je predsjednik Milanović obraćajući se kardinalu Puljiću, kojega je pohvalio i zbog toga što je puno učinio za Hrvate u BiH. “Oni tamo žive u susjednoj, prijateljskoj državi, čiju opstojnost nikada ničim neću dovesti u pitanje, ali čija prava, od kojih su neka ugrabljena, treba vratiti.

To više nije vaš posao, vi ste učinili sve što ste mogli sa svoje strane da odnosi između nacija i vjera u BiH ostanu harmonični, ljudski i u skladu s temeljnim načelima i postulatima onoga što propovijedate, a to je bratstvo, sloga, mir i ljubav među ljudima”, rekao je predsjednik koji očito proživljava svojevrsnu političku transformaciju, pa i produhovljenje i preobraćenje o kojem se već mjesecima šuška po političkim kuloarima. Razumljivo, kardinal je Milanoviću zahvalio na odlikovanju, a vjerojatno je i sam uvidio predsjednikov angažman za hrvatski puk, no Milanovićeva naklonjenost kardinalu Puljiću, ali i obostrani komplimenti svojevrsni su neizravan udarac premijeru Plenkoviću, koji se i krajem prošle godine susreo s kardinalom. On je tada predsjedniku hrvatske Vlade zahvalio na brojnim projektima koji su realizirani u proteklom razdoblju.

U tom istom proteklom razdoblju, ali i u kampanjama za parlamentarne izbore, Puljić je postojano stajao uz Plenkovića pružajući mu neupitnu potporu. I u svojem prethodnom premijerskom mandatu Plenković se na svojem prvom putovanju u BiH susreo upravo s Puljićem koji je nakon toga susreta o njemu govorio biranim riječima. “Drago mi je što je Plenković shvatio da je važno posjetiti susjeda i što je upravo BiH odabrao kao prvu državu u koju želi doći u funkciji hrvatskog premijera.

Siguran sam da kao čovjek koji poznaje europske zakone, strukturu i proces može pomoći BiH u procesu europskih integracija. Zato smatram njegov posjet važnim jer Hrvatska sada u Europi može snažnije i jače progovoriti za BiH”, govorio je tada Puljić s pozicije vrhbosanskog nadbiskupa. Osim premijera Plenkovića, s kardinalom Puljićem sastajao se i niz njegovih ministara, a po kuloarima HDZ-a šuška se kako je veza između premijera i kardinala potpredsjednica stranke, pomalo zaboravljena europarlamentarka Zdravka Bušić, koja je u bosanskohercegovačkim crkvenim krugovima iznimno cijenjena.









Novi smjer

Kada se govori o njihovim crkvenim krugovima, treba spomenuti i Zakladu Vrhobosanske nadbiskupije kojoj je HDZ-ova vlada višestruko davala potporu u radu podržavajući time opstanak Hrvata na području Bosne i Hercegovine. Potporu tom opstanku odnedavno sve češće daje predsjednik Milanović, koji to čini znatno izravnije od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića te je tako uspio doprijeti i do crkvenih poglavara u BiH koji mu u njegovu premijerskom mandatu nisu bili naklonjeni, baš kao što Milanovićevoj Kukuriku vladi nisu bili sloni ni hrvatski biskupi, koji izgleda u odnosu prema predsjedniku mijenjaju ploču, baš kao što Milanović mijenja strategiju svojeg političkog djelovanja pa od socijaldemokrata i ljevičara prerasta u suverenističkog političara koji bi i Crkvu mogao podijeliti i okrenuti na svoju stranu, kao što je to već učinio s braniteljima i Hrvatima Bosne i Hercegovine, među kojima je Milanović trenutno toliko popularan da je malo vjerojatno da će na idućim izborima dijaspora birati HDZ-ova predsjedničkog kandidata, neovisno o tome tko će taj netko biti.