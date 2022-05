NOVI VRDOLJAKOV MILIJUNSKI BIZNIS: Uništio je HNS, Milanovića navodno povezao s ruskim tajkunima, a poslovi mu cvjetaju kao nikad

Autor: Ivana Violić/7dnevno

U vrlo kratkom roku bivši predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u politici je prošao gotovo sve razine, pa i više od onih koje bi se očekivale od predsjednika male stranke sa skromnim rejtingom. Tako je u Vladi Zorana Milanovića bio utjecajni ministar graditeljstva, no vrata u svijet nacionalne politike otvorila su mu se kada je s Čačićevim odlaskom preuzeo Ministarstvo gospodarstva. Uživao je Vrdoljak veliko Čačićevo povjerenje, a onda i veliko povjerenje svoje bivše stranačke šefice, zaboravljene Vesne Pusić, zahvaljujući čijem lobiranju i jest instaliran na čelo HNS-a, da bi potom ušao u koaliciju s Plenkovićevim HDZ-om premda je nedugo prije toga žestoko kritizirao vladajuću stranku. Tada je tvrdio da on tom nemoralnom političkom trgovinom ne spašava vlastitu poziciju, nego to čini kako bi naciju spasio od novih izbora i proveo reformu obrazovanja. Od svega toga na koncu nije bilo ništa, HNS se zbog koalicije s HDZ-om osuo, a dio nezadovoljnika napustio je stranačke redove u kojima je uz Vrdoljaka ostao Predrag Štromar, čiji je politički put neslavno okončan na posljednjim parlamentarnim izborima.

Poslovni partner

Neki će reći da je Vrdoljak pravim čudom izbjegao istrage zbog afera koje su se povukle za njim, drugi će pak reći kako se na vrijeme sklonio, a treći da je Vrdoljak svestran i sposoban tip kojemu su se baš zbog toga nastojale prilijepiti afere s kojima on nije imao veze. Je li iza Vrdoljaka sve ovo vrijeme stajao netko utjecajan i je li on bio Milanovićeva poveznica s ruskim tajkunima, kako se to nekoć tvrdilo, ostat će vječno na razini nepoznanice, baš kao što do danas nije poznato koja je njegova uloga u aferi Vjetroelektrane zbog koje je pala Josipa Rimac.

Bilo kako bilo, Vrdoljak danas formalno nije politički aktivan, iza sebe je ostavio posve uništen HNS, ali on bez obzira na tu političku ostavštinu u poduzetničkim vodama pliva prilično vješto. Njegovo ime povezuje se s otvaranjem rovinjskog kampa Porton koji bi u nadolazeću turističku sezonu trebao ući u novom, luksuznom izdanju zahvaljujući investiciji od tri milijuna eura, koliko je uloženo u prvih 27 kućica. To je tek početak ulaganja u koja ulazi tvrtka Porton Biondi za razvoj kamping biznisa koju su lani osnovali Vrdoljak i Danijel Benussi, vlasnik tvrtke Auto Benussi. Inače je rovinjski kamp smješten između središta grada i resorta Amarin, a njime će upravljati tvrtka Effectus Consulting koja u svojem portfelju ima još četiri kampa na Jadranu.





U ovoj sezoni u ponudi će se naći 27 Porton Holiday Homes kućica s bazenom, no to je tek deset posto ukupnog smještajnog kapaciteta kampa, čiji se udio do kraja investicijskog ciklusa planira povećati, ali i nadograditi zajedničkim bazenom, wellnessom i dječjom igraonicom. Inače, Anto Benussi posluje u zagrebačkoj Škorpikovoj ulici, gdje se ujedno i nalazi sjedište tvrtke koju je ovaj relativno nepoznati poduzetnik osnovao s nekadašnjim ministrom Ivanom Vrdoljakom. Tvrtka Porton Biondi među ostalim je registrirana za kampove i prostore za kampiranje, a zanimljivo je spomenuti kako je s Benussijem prije Vrdoljaka surađivao izvjesni Zvonimir Brizar, sin Branislava Brizara, vlasnika tvrtke Brimus od koje je Vrdoljak kupio svoj zagrebački stan koji se problematizirao u javnom prostoru. Budući da u tom periodu Vrdoljak više nije bio politički aktivan, tako zapravo nikada nije ponudio odgovor na pitanje tko je osoba od koje je posudio novac za kupnju luksuzne nekretnine smještene na Zavrtnici.

Samog se Benussija u medijskom prostoru posljednji put spominjalo kada je u Zagrebu otvorio prvi prodajno-servisni centar Jaguar Land Rover koji je opisivan kao najekskluzivniji u državi, što se potvrdilo i time što je otvorenju nazočio britanski veleposlanik Andrew Dalgleish koji je salon otvorio u pratnji svojeg slovačkog kolege Petera Suska. Na otvorenju su bili brojni estradnjaci koji su mogli popratiti nastupe Ane Rucner i Ivane Marić, a tada je uz ostalo naglašeno kako je riječ o ogromnoj poduzetničkoj investiciji teškoj 6,5 milijuna eura. Benussi je inače na čelo svoje tvrtke osnovane u ožujku 2005. godine došao sa samo 22 godine, a na samim začecima tvrtka se bavila prodajom i servisom vozila te prodajom rezervnih vozila marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia. S vremenom se tvrtka seli u novi, moderni prostor u Puli, a širenjem poslovanja pridružuje im se i Mazda, počinju nuditi usluge rent-a-cara, a zatim kupuju franšizu Enterprisea. U međuvremenu tvrtka počinje zastupati Renault i Daciu, a nakon toga i Nissan vozila, da bi se u konačnici 2017. godine okrenuli i prema luksuznim brendovima. Tvrtka danas ima 14 poslovnica rent-a-cara, u tri poslovnice prodaju vozila, a u tvrtki u kojoj se odnedavno skrasio Vrdoljak radi više od 200 ljudi.

Odskočna daska

Uz to što posluje s Benussijem, Vrdoljak danas vodi i vlastitu tvrtku Livit koja se među ostalim bavi i zbrinjavanjem industrijskog otpada. Vrdoljak zapošljava 11 radnika, a nedavno se pohvalio kako je svoje poslovanje proširio i na Ameriku, u koju i sam često odlazi na poslovna putovanja. Danas, kada je miljama daleko od politike, Vrdoljak se rijetko čuje sa svojim nekadašnjim kolegama, povremeno kontaktira sa Stjepanom Čurajem, svojim nasljednikom, prvim čovjekom HNS-a i nesuđenim ministrom graditeljstva, koji je miljama daleko od ozbiljne politike i ozbiljnog političara. No nema brige, ni Vrdoljaku nitko na početku karijere nije predviđao ovako blistavu budućnost, međutim, našao se u pravo vrijeme na pravome mjestu i evidentno uspio onako kako to rijetkima polazi za rukom. Politika je bivšem šefu HNS-a bila odlična odskočna daska, a on sam možda je ponajbolje objašnjenje za pitanje zbog čega HNS u političkim kuloarima nazivaju malom strankom za velike karijere.