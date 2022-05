NOVI MLADI LAV HDZ-a! Hvale ga na sva usta, a njegovi kritičari upozoravaju: ‘Od svog je grada napravio smetište’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Kao u nekom bezbroj puta odgledanom filmu, premijer Andrej Plenković krajem prošlog mjeseca, naciji predstavio svoju novu, rekonstruiranu vladu, pa je tako donedavnog gradonačelnika Novske, mladog HDZ-ovca Marina Piletića, opisao kao perspektivnog i sposobnog mladića koji je postao ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Baš kao što Plenković posljednjih dana laska Piletiću, tako je donedavno laskao njegovu prethodniku Josipu Aladroviću u kojem su mnogi vidjeli njegova nasljednika. Umjesto da naslijedi predsjednika Vlade, Aladrović odlazi iz vladajućih redova, a na njegovo mjesto uskače gradonačelnik i saborski zastupnik HDZ-a rođen u gradiću u zapadnoj Slavoniji, Novskoj, koja ima nešto više od 13 tisuća stanovnika.

Piletić je prema službenoj biografiji diplomirao na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te je po struci profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti. Jedno vrijeme uistinu je radio u svojoj struci, kao učitelj u osnovnoj školi u Novskoj, gdje prvi put postaje gradonačelnik nakon lokalnih izbora održanih 2017. Drugi mandat potvrđuje na izborima održanima četiri godine poslije, a paralelno s lokalnom političkom, gradio je i stranačku karijeru. U HDZ-u je Piletić od mladih dana, bio je šef Gradskog odbora Mladeži HDZ-a Novske, što mu je, prema tvrdnjama njegovih sugrađana, bila odlična odskočna daska za ozbiljniju političku karijeru. Piletićeve velike ambicije i ozbiljan angažman lokalni su HDZ-ovci prepoznali u njegovoj 25. godini života, kada je postao zamjenik gradonačelnika Novske.

Dvobojni automobili

Bio je Piletić i zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije, što pak znači da je surađivao s otpisanim Ivom Žinićem, a premda se u njegovoj biografiji koja je posljednjih dana preplavila medije u zemlji stalno naglašava kako mladi ministar iza sebe ne vuče nikakve afere, nekolicina nezadovoljnih Novljana s time se ne bi složila pa tako podsjećaju da je gradonačelnik svojedobno nabavio električni automobil na koji je potrošeno 311.250 kuna. Riječ je o Nissan Leafu, što možda i ne bi bilo neobično da na razini cijele sisačke županije ne postoje samo dvije punionice za takav tip vozila.





Zbog toga, ali i zbog same specifikacije vozila, u Novskoj se posumnjalo kako je riječ o namještenom natječaju jer je, primjerice, Grad Novska inzistirao na tome da automobil bude dvobojan, odnosno u crnoj i bijeloj boji. Vozilo koje je u konačnici nabavljeno jedino je imalo odgovarajuću boju. Prije nego što je nabavio to električno vozilo, Grad Novska odlučio se za nabavu još jednog automobila od oko 170 tisuća kuna, a Novljani napominju da je time u gradu čiji žitelji žive veoma skromno u godinu dana na automobile potrošeno pola milijuna kuna. Ne vidi Plenković u tome ništa problematično, dapače, Piletića je zamijetio kao neopterećenog dečka, predstavnika takozvanog pomlađenog HDZ-a koji će znati provesti reforme koje se od njega očekuju.

Put do Vlade Piletić je sam sebi pravodobno i mudro prokrčio pa tako njegovi profili na društvenim mrežama vrve komplimentima na račun premijera Plenkovića i njegove vlade. Opće je poznato da je Plenković takva laskanja uvijek znao cijeniti, a kada laska Plenkoviću, mladi Piletić djelomično hvali i sam sebe pa tako često spominje kako je Novska u njegovim mandatima postala veliko gradilište, i to ponajprije zahvaljujući milijunima iz europskih fondova, koje mu je osigurao, tko drugi nego Plenković. Ideološki se mladog gradonačelnika opisuje kao umjerenog konzervativca, no oni koji ga poznaju reći će da taj dečko ideologijom nije opterećen. U HDZ-u su zadovoljni njegovim izborom zato što je Piletić vjerski orijentiran, što je šira javnost mogla uočiti i tijekom njegove prisege u Hrvatskom saboru, gdje se novi ministar pozvao na Boga i svetog Josipa. Prema imovinskoj kartici, Piletića bi se moglo opisati kao relativno skromnog tipa, uz plaću od 16.975 kuna, u Lovreću je suvlasnik i nasljednik kuće s okućnicom, a privatno se vozi u Škodi te otplaćuje kredit od 40.000 eura.

Sumnjiva plaća

Međutim, Povjerenstvu za sukob interesa svojedobno je bila sumnjiva plaća njegove supruge koju je naveo u imovinskoj kartici pa je protiv njega pokrenut postupak jer ta navedena plaća nije odgovarala onoj iz podataka Ministarstva financija. U međuvremenu se ispostavilo kako je Piletić u kartici naveo podatak dobiven od Ministarstva zdravstva, ali da se plaća poslije mijenjala, kao i da je supruga Piletić dva puta bila na rodiljskom dopustu pa je u kartici ostao stari podatak. Za Novljane su pak relativno stari podaci oni koje o Piletiću iznosi njegov prethodnik, bivši gradonačelnik Novske Vlado Klasan, koji je mladog gradonačelnika svojedobno prozivao zbog toga što je u gradskim tvrtkama, ali i u samoj gradskoj upravi ‘uhljebio’ cijeli niz HDZ-ovaca i HDZ-ovki. Klasan je tvrdio da Piletiću smetaju čak i gradske klupe sa slavonskim motivima i novljanskim grbom pa je tako već u prvim mjesecima nakon primopredaje vlasti zadužio djelatnike lokalnog komunalnog društva – Novokoma da uklone klupe koje su oslikali članovi udruge Dlan, što je Piletićev protukandidat Klasan proglasio kulturocidom jer su klupe proglašavane pravom umjetnošću.

U ožujku prošle godine Piletića je Klasan, koji je oko sebe okupio skupinu nezadovoljnika, kritizirao zbog toga što su on i predsjednik Gradskog vijeća Vulić na sjednici Gradskog vijeća pokušavali u svojim izvješćima skriti prihvaćanje studije izvedivosti zagrebačke kompostane u Novskoj uz bezuvjetnu potporu svojih koalicijskih partnera iz redova HDZ-HSS-a te prešutnu suglasnost vijećnika iz SDP-a, HSU-a i HSP-a koji se i u Novskoj nazivaju žetončićima. Prvo je Piletić u izvješću gradonačelnika za 2020., a zatim i Ivica Vulić u izvješću o radu Gradskog vijeća za 2020., izostavio odluku o prihvaćanju studije izvedivosti za izgradnju zagrebačke kompostane u Novskoj, koju Piletićevi kritičari nazivaju štetnom i katastrofalnom. Piletić nas je prodao za zagrebačko smeće zbog svojeg odlaska u Zagreb, uvjereni su oni koji su se okupili oko Klasana i koji smatraju da zbog toga i jest skrivao studiju izvedivosti te da zbog toga i jesu zatajili odluku u svojim ranijim izvješćima. Iz te studije proizlazi kako bi se smeće svakodnevno iz Zagreba dovozilo u Novsku sa 20 šlepera nosivosti od 20 tona, što je prema Klasanovoj računici oko 400 tona smeća dnevno.

Prijava DORH-u

Kako je Piletiću dio mještana zamjerao metode kojima se služi pri gospodarenju otpadom, tako su ga novljanski poljoprivrednici svojedobno prijavili USKOK-u, DORH-u i Ministarstvu poljoprivrede zbog mešetarenja državnim zemljištem. Uz gradonačelnika Piletića, tada su prijavljeni i njegovi zamjenici Siniša Kesić i Marija Kušmiš, ali i već spomenuti predsjednik Gradskog vijeća Vulić, i sve to zbog odluke o najpovoljnijem ponuditelju za otkup ili zakup zemljišta u vlasništvu RH na području Novske. Prema tezama iz Klasanove Demokratske lokalne stranke Novska, zemlja je po dirigiranim i namještenim kriterijima dodijeljena HDZ-ovim i HSS-ovim žetončićima od kojih se posebno ističe Vinko Kvočić, predsjednik Odbora za gospodarstvo koji je ujedno gradski vijećnik HDZ-a, te predsjednik Mjesnog odbora Bročice Slavko Tepavac, koji je ujedno vijećnik Skupštine Sisačko-moslavačke županije također iz HDZ-ovih redova.

Uvjeti natječaja za sve čestice potpuno su isti, ali pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, prema sumnjama Piletićevih kritičara, bilo je važno biti članom vladajuće koalicije. Ne vjeruju Piletićevi konkurenti previše ni u projekte kojima se navodno oživio grad pa napominju da je on svoje loše gospodarske poteze koji su dostigli vrhunac kreditnim zaduživanjem za 50-ak milijuna kuna krpao tako što je smanjio plaće ne bi li zaštitio svojih više od 100 prekomjerno i nepotrebno zaposlenih novih kadrova koji Novsku godišnje stoje više od osam milijuna kuna. U pandemijskom periodu Piletić je zaustavio niz projekata u gradu, a Klasan i njegovi suradnici uvjereni su da ih je Vlada obustavila zbog prazne blagajne, uz izuzetak obnove Hotela Knopp koji je Grad Novsku bacio u dug od 33 milijuna kuna, s tim da je Piletić investitora uveo u posao u jeku koronakrize. Dok je stiskao remen, Piletić je umirovljenicima u svojem gradu uskratio pomoć od sto kuna mjesečno, a usporedno s time dao je više od pola milijuna kuna za rasvjetu na pomoćnom igralištu NK Libertas u Novskoj, zaboravljajući na 500-tinjak umirovljenika za koje se ranije mjesečno izdvajalo oko 50.000 kuna.









Sumnjivi poslovi

S početkom travnja 2020. Piletić je učenike i studente svojega grada obavijestio da im se stipendije smanjuju na samo stotinu kuna mjesečno do prestanka izvođenja nastave na daljinu, što su mu politički oponenti također zamjerili jer je u tom periodu odlučio ‘baciti’ 33 milijuna kuna u obnovu Hotela Knopp. Premda se Piletić hvali projektima, pa i demografskom slikom svoje Novske, Klasanova statistika nešto je drugačija, u osnovne škole svake se godine upisuje sve manje učenika, a prema Klasanovim riječima, 10.000 kuna koje Grad Novska isplaćuje za novorođenčad plaćalo se samo roditeljima zaposlenika u gradskoj upravi, trgovačkim društvima i ostalim ustanovama u vlasništvu Grada, dok ostali roditelji takvu pomoć nisu mogli dobiti pa se tako u tri godine iz Novske iselilo gotovo tisuću stanovnika.

Pita li se Klasana, glorifikaciji Piletića uvelike je pridonijela i potpuna blokada u lokalnim medijima, u kojima je ukinuta i rubrika pitanja gradonačelniku pa tako Piletića nitko nije mogao pitati ništa o povećanju komunalne naknade, rastu cijena odvoza smeća i o podizanju cijena naknade za korištenje društvenih domova na području grada Novske, baš kao što ovog Žinićeva učenika nitko nije mogao upitati ništa ni o njegovim dogovorima s pokojnim Bandićem na temelju kojih se Novska trebala pretvoriti u zagrebačko smetište preko kompostane koju nitko u Hrvatskoj, pa ni u samom Zagrebu, nije htio. U tišini je Piletić dopustio da odlagalište Kurjakana postane regionalno odlagalište miješanog otpada s područja grada Novske, ali i Hrvatske Kostajnice te općina Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani, pri čemu govorimo o oko 4500 tona otpada tijekom godine.

Bez obzira na sve ove kritike, Piletić je svoj drugi mandat prekinuo, napustio Novsku i zaputio se u Zagreb na ministarsku poziciju, a tu mu doista, nakon svega što smo čuli i vidjeli, samo Bog može pomoći, pa stoga ni njegova prisega ne iznenađuje.