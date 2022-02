NOVI AMERIČKI IGRAČ ZAPOČEO JE KAMPANJU: Neočekivani udarac s istoka unosi nervozu u HDZ! Njegovu snagu prepoznao je i Jandroković

Autor: Iva Međugorac

Kada se prije nešto više od dvije godine pojavio u timu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, mnogi su se iznenađeno pitali što će joj Ivan Anušić, no ona je tadašnjeg osječko-baranjskog župana predstavila kao jedno od najvećih pojačanja svojega tima s kojim je ušla u borbu za još jedan mandat na Pantovčaku.

Razumljivo je da se bivša predsjednica koja je u to doba odmjeravala snage s Miroslavom Škorom odlučila za Anušića, koji je i onda u Slavoniji bio prilično poznata politička figura. Kako i ne bi bio kada je Anušić prvi političar, pa i prvi HDZ-ovac koji je nizom projekata oživio Slavoniju koja se godinama muči sa siromaštvom, manjkom radnih mjesta, pa i s demografskom slikom, što se prilično zorno moglo vidjeti i u nedavnim podacima s popisa stanovništva.

Uz more gafova koje je Grabar-Kitarović u kampanji samoinicijativno napravila, Anušić joj baš i nije bio od koristi, no zato je njezin angažman uvelike koristio osječko-baranjskom županu koji je kroz suradnju s bivšom predsjednicom počeo graditi vlastitu, nacionalnu političku karijeru, koja ga je dovela na poziciju potpredsjednika HDZ-a, a onda ponovno i na poziciju župana s najvećim brojem preferencijskih glasova.

Pravi potez

Na HDZ-ovim izborima Anušić se lukavo i strateški pridružio timu premijera Andreja Plenkovića, što se pokazalo kao ispravan potez, vrlo je dobro osječki župan procijenio da nije vrijeme za prizemne suradnje s Milijanom Brkićem i njegovim timom koji je naivno krenuo u rušilački pohod, što se u konačnici pretvorilo u potpuni fijasko. Brkić je nestao sa scene, no Anušića se i danas s vremena na vrijeme spomene kao njegova suborca, ali i kao njegova čovjeka, premda osječki župan od te stigme zazire.

Deklarira se kao hrvatski branitelj, ali i kao otac četvero djece te umjereni konzervativac koji vrlo dobro zna što od politike želi, reći će oni koji Anušića dobro poznaju, opisujući ga kao tipičnog Slavonca koji možda i nije izučio neke velike diplomatske i briselske škole, ali je zato zanat brusio u prljavoj hrvatskoj lokalnoj politici s kojom Plenković nikada nije imao doticaja. Kako je Anušić bio u doticaju s lokalnom politikom, tako je odnedavno u doticaj došao i s Amerikancima, koji u njemu vide novog predsjednika HDZ-a.

Uskoro se u Anušićevu Osijeku kojim vlada njegov omladinac Ivan Radić očekuje posjet renomiranih američkih generala, koji bi trebali označiti početak njegova uzleta na čelo vladajuće stranke, ali i stidljivi početak pada Andreja Plenkovića, koji ionako sve učestalije razmišlja o tome da karijeru nastavi u Bruxellesu iz kojega i jest došao na nacionalnu političku scenu. Osim što će dočekati američke generale, Osječko sveučilište uskoro bi se trebalo spojiti s uglednim sveučilištem u Michiganu, a da je Anušić već polako krenuo u kampanju, vidljivo je iz njegova profila na društvenim mrežama, na kojima je nedavno objavio sliku iz mladih dana prisjetivši se godišnjice Maslenice.

“Bio je to početak konačnog sloma agresorske vojske. Siječanjsko jutro, operacija ‘Gusar’, krećemo srcem za Domovinu kako bismo ispisali povijest. U nju je u akciji Maslenica utkano 127 života, čiju žrtvu nikada ne smijemo zaboraviti”, napisao je Anušić u objavi koju je popratio vlastitim fotografijama u vojnoj odori. Vidljivo je na tim fotografijama da se Anušić doista vrlo rano pridružio obrani Hrvatske, što često i s ponosom ističe i u svojoj biografiji, no isto je tako iz te objave koja je skupila mnoštvo “lajkova” i komentara vidljivo da Anušić među građanima doista uživa velike simpatije.

Svjesni su toga i u HDZ-u te kažu da se Plenković već neko vrijeme nerado s njime pojavljuje na stranačkim druženjima, na kojima osječkog župana dočekuju s daleko većim oduševljenjem nego predsjednika Vlade. Iako se Plenković s njim nerado pojavljuje, Anušić ne propušta ni jednu priliku da u društvu svoje nekadašnje suradnice, aktualne ministrice regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataše Tramišak, prošeta Slavonijom, posebice kada se najavljuju realizacije nekih velikih i značajnih projekata, koji su odnedavno ozbiljno zaživjeli u Osijeku.









Grad raspolaže s nikada većim proračunom, koji bi se trebao pretočiti u izgradnju vrtića, gradskih bazena i brojnih drugih objekata, koji definitivno neće ostati nezamijećeni ni u ostatku države i koji bi Anušiću vrlo lako mogli poslužiti kao odskočna daska za odlazak iz fotelje župana u fotelju premijera. Bez obzira na to što Plenkovićevi simpatizeri tvrde kako on tomu nije dorastao te kako bi se teško snašao u komunikaciji s briselskim ocima, Anušićevi kontakti s američkom stranom, koja je odlučila stati iza njega, otkrivaju kako on s komunikacijom nema problema.

Ne bi Anušić problema imao ni s koalicijama, znatno bi lakše od Plenkovića pronašao zajednički jezik s drugim strankama desnice, s tim da je malo vjerojatno da bi osječki župan, da dođe u priliku sastavljati vlastiti tim, surađivao sa šefom SDSS-a Miloradom Pupovcem, kojega je otvoreno kritizirao u jednom od svojih istupa, tvrdeći kako bi HDZ trebao promisliti o nastavku te suradnje. Da HDZ mora razmisliti o svojoj orijentaciji i poziciji, Anušić je baš poput svojeg prijatelja Mate Frankovića sugerirao i nakon lokalnih izbora, kada je stidljivo naznačio mogućnost suradnje s Domovinskim pokretom.

Kratki predah

Te je Anušićeve naznake Plenković tada vrlo brzo ugasio, a Anušić se privremeno povukao na lokalnu političku scenu, s koje sada ponovno oživljava i uspijeva privući pozornost HDZ-ovaca, koji već neko vrijeme govore kako bi se stranka morala ponovno ideološki opredijeliti te da je Plenković previše marginalizirao desno krilo HDZ-a. Ono se očito s margina nastoji maknuti baš preko Anušića u kojem vide svojeg najisturenijeg i najutjecajnijeg predstavnika koji polako, ali sigurno stasa u Plenkovićeva nasljednika, premda bi predsjednik Vlade kao svojeg nasljednika najradije vidio mladog ministra rada Josipa Aladrovića, koji uistinu i jest korektan mladić, no u stranci se još nije do kraja profilirao pa je malo vjerojatno da će moći nadigrati iskusnog stranačkog potpredsjednika Ivana Anušića, koji usput budi rečeno uživa velike simpatije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, što nije mala stvar. Jandroković je politički lukavac koji vrlo dobro zna prepoznati kada je vrijeme da se (o)krene dalje, pa stoga nije nemoguće da je baš njegova prisnost s Ivanom Anušićem naznaka da će Anušić biti novi predsjednik HDZ-a.