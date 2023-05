NOVA ŠEFICA USKOK-a POSJEDUJE TRI STANA! Privatni život skriva kao zmija noge, ali doznali smo svašta o njoj: Samozatajna je oduvijek

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Tvrdoglava i ambiciozna štreberica koja je stasala u eri bivšega glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, tako kolege opisuju novu šeficu USKOK-a Željku Mostečak, zamjenicu glavne državne odvjetnice koja je tu funkciju preuzela nakon što je s nje iznenada i naprasno otišla Vanja Marušić.

Velika očekivanja od Mostečak imaju oni koji je u USKOK-u dočekuju te tvrde da bi ona trebala biti ta koja bi djelovanje USKOK-a trebala dignuti na profesionalnu razinu, inzistirajući ondje i na oporavku odnosa koji su se odavno poljuljali i koje je preplavilo nepovjerenje. Mostečak je, kako kažu njezini kolege, svojem poslu iznimno predana i vrlo stručna, do te mjere stručna da se mnogi pitaju zašto ona umjesto Zlate Hrvoj Šipek ne upravlja Državnim odvjetništvom s obzirom na to da se spominjala kao potencijalna glavna državna odvjetnica kada je s te funkcije otišao Dražen Jelenić. Neki tvrde da ona na to mjesto nije došla zbog toga što nije htjela slomiti kičmu pod političkim pritiscima koji su na toj vodećoj poziciji u DORH-u neizbježni.

Visoka moralnost

Vodeću poziciju u podjednako važnom USKOK-u Mostečak je sada ipak prihvatila, a s obzirom na istrage koje stoje u njihovim ladicama, od nje se očekuje da u svojem poslu ostane temeljita te da pokaže u kojoj mjeri doista poznaje državnoodvjetnički sustav, u kojem je stasala od najniže razine i u kojem je prošla sve. Onaj tko u poslu sretne Mostečak mogao bi pomisliti da je hladna kao špricer, no kolege kažu da je ona samo profesionalna i vrlo ljubazna, ali da u poslu vrlo dobro zna koje su njezine granice. Od onih s kojima je surađivala očekivala je visoku razinu profesionalnosti, provjeru svih informacija kojima raspolažu, a kavu je ipak nakon posla s rijetko kime pila, jer oni koji je poznaju tvrde da ni inače kavu ne pije.





U svakom slučaju, često je stajala na žulj upravo HDZ-ovcima koji trenutno rukovode državom, tako je primjerice zastupala optužnicu u najbolnijem predmetu za vladajuću stranku – onome Fimi medije u kojem su na sudu završili bivši premijer Ivo Sanader i njegovi suradnici, ali i sam HDZ. HDZ-ovcima se Mostečak mogla zamjeriti i zbog afere s HAC-om te zbog rada na predmetu Remorker, a osim toga, ona je na žulj pokušala stati i bivšem ministru policije Ivici Kirinu. Bilo kako bilo, oni koji novu ravnateljicu USKOK-a poznaju reći će kako su iznenađeni što na ovu poziciju dolazi vrhunska profesionalka koja se nikada dosad nije kompromitirala i koja iza sebe ne vuče repove.

Inače je Mostečak diplomirala na zagrebačkom Pravnom fakultetu. Karijeru je počela graditi kao vježbenica u zagrebačkom Županijskom državnom odvjetništvu, odakle je nakon dvije godine prešla na poziciju savjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu također u Zagrebu, gdje je potom imenovana i zamjenicom općinskog državnog odvjetnika te je među ostalima ondje surađivala i s današnjom pravobraniteljicom za djecu Helencom Pirnat Dragičević. Zgodno je spomenuti i to da je pomalo samozatajna i povučena Mostečak studirala u generaciji u kojoj je bio predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić. Sjećaju li se ti političari svoje nekadašnje kolegice, teško je reći, no o njoj i sami kolege progovaraju s posebnim oprezom, pa i poštovanjem, posebice kada se potegne tema njezina privatnog života o kojemu na poslu ne govori gotovo nikada.

Skrivanje privatnosti

Oni koji su s njom veoma blisko surađivali znaju tek da je majka jedne kćeri, ali ništa više od toga. Prema podacima iz imovinske kartice može se zaključiti da Mostečak u Zagrebu posjeduje stan od 84 četvorna metra vrijedan oko 160 tisuća eura, osim toga, u kartici navodi još jedan stan od 45 četvornih metara koji je kupila na kredit te navodi da je u Zagrebu ujedno suvlasnica i nasljednica stana od 53 kvadrata. Uz to posjeduje Opel Corsu iz 2010., a osim svoje plaće, u prihode ubraja i 2100 eura iz ugovora o djelu.

Valja spomenuti kako je Mostečak bila i zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu i Sesvetama, a bila je i općinska državna odvjetnica u Velikoj Gorici, dok je u USKOK stigla još 2006. godine preuzimajući poziciju zamjenice ravnatelja, a osim toga, bila je raspoređena i kao zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Zamjenicom glavnog državnog odvjetnika postala je prije samo nekoliko godina, odnosno 2018., a 2014. dobila je državnoodvjetničko priznanje. Mostečak je također predsjednica Državnoodvjetničkog vijeća. Budući da se nova vršiteljica dužnosti ravnateljice USKOK-a opisuje kao pravni i moralni autoritet, jasno je da su očekivanja od nje velika, velika očekivanja od nje imaju i oni koji su joj u sudačkim klupama bili protivnici, a hoće li ih ispuniti i može li Mostečak biti ta koja će vratiti povjerenje hrvatskih građana u pravosudni sustav, vidjet ćemo.