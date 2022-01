NOVA NAFTNA TVRTKA UMJESTO POKUŠAJA KUPNJE INA-e: Plenković o naftnom biznisu mora učiti od najbogatijeg hrvatskog generala!

Autor: Iva Međugorac

Burno je posljednjih nekoliko tjedana u energetskom sektoru, a buru je podigla odluka premijera Andreja Plenkovića da nakon pravomoćne osuđujuće presude bivšem šefu Vlade Ivi Sanaderu zatraži reviziju arbitražnog postupka u vezi s INA-om. Nakon te najave Plenković je obznanio kako Hrvatska privremeno staje s dugo najavljivanim procesom otkupa dionica INA-e od mađarskog MOL-a, na kojem je predsjednik Vlade temeljio svoju gospodarsku politiku.

Poznato je, dakle, da Vlada zasad diže ruke od otkupa dionica, a propitivanje arbitražnog postupka moglo bi označiti zahlađenje odnosa između Hrvatske i Mađarske, s čijim je liderom Orbanom premijer Plenković donedavno bio u odličnim odnosima. Kada je energetika u pitanju, ti odnosi po svemu sudeći padaju u vodu, a Plenković sada, prema navodima upućenih, ništa ne misli prepustiti slučaju, odmaknuo se od stranačkih instrukcija pa i od resornog ministra Tomislava Ćorića te u preispitivanje arbitraže ulazi s vodećim domaćim i inozemnim stručnjacima, koje navodno osobno bira. Ne zanimaju ga sugestije iz HDZ-a, taj je zadatak predstavio kao osobni projekt iz kojeg planira izaći kao pobjednik.

Poslovni model

Dok Plenković kuje planove, u energetskim krugovima postavlja se pitanje može li Plenković o INA-i ponešto naučiti od najvećeg hrvatskog naftnog trgovca, umirovljenog generala Ivana Čermaka. Je li povoljnije da država uloži 100 milijuna eura te umjesto dotrajale i kadrovski i financijski devastirane INA-e oformi novu državnu kompaniju nego da milijune daje Mađarima, ulazeći u nove sporove, čiji je epilog upitan, pitaju se u energetskom sektoru te napominju kako državi ionako pripada INA-ina imovina, a ujedno u Čermaku mnogi vide vrhunskog menadžera kojega bi se nakon svega moglo zaposliti da kao predsjednik Uprave ili predsjednik Nadzornog odbora izgradi novu državnu kompaniju u vrhunski i profitabilan brend te biznis, što njemu nije strano.

Takvom prijedlogu u prilog ide to što Čermak polako izlazi iz naftnog biznisa. Nedavno je njegova tvrtka Crodux plin svoje poslovanje prirodnim plinom, ukapljenim naftnim plinom i električnom energijom za nemali novac prodala slovenskom Petrolu, odnosno njegovoj tvrtki-kćeri Geoplin. Cijenu transakcije Čermak nikada nije otkrio, no načelno bi se moglo reći kako su transferi iz kojih je izlazio s milijunskim profitom modus operandi njegova poslovanja. A Čermakovo poslovanje i više je nego razgranato, povezan je s mnogo tvrtki koje se primarno bave energetikom.

Prema javno dostupnim podacima, još je 1995. Čermak osnovao tvrtku Avanti u kojoj je i danas direktor, premda ta tvrtka ne ostvaruje gotovo nikakav promet, a ne posjeduje ni bankovni račun, ali zato ima zanimljiv popis osnivača suvlasnika. Riječ je o INA-i, OMV-u Hrvatska i tvrtki iz Beča AVA Mineralölhandel GmbH. Godinu dana nakon toga, odnosno 1996., Čermak osniva Crodux, i to kao prvu privatnu tvrtku iz koje se razvila mreža benzinskih postaja. Tu tvrtku Čermak poslije prodaje OMV-u koji je time ušao na hrvatsko tržište. Nedugo nakon toga Čermak biznis s maloprodajom nastavlja preko Tifona, koji je u sklopu Croduxa radio od 1998. do 2007. godine, nakon čega ga Čermak prodaje mađarskoj naftnoj kompaniji MOL. Zatim je i OMV počeo prodavati svoje benzinske postaje u Hrvatskoj, a kao kupac ponovno se pojavljuje Čermak.

Taj posao kraju se priveo 2013. godine, prema nekim tezama umirovljeni general je za 62 OMV-ove benzinske postaje iskeširao sto milijuna eura. Za njega to nije neki značajniji izdatak jer Čermak godinama slovi kao jedan od najimućnijih ljudi u regiji. Lagodan život ovaj nekadašnji haški zatvorenik živi uglavnom u svojem dvorcu Klokovec nedaleko od Krapinskih Toplica, koji je kupio još početkom 90-ih. S vremenom je dvorac obnovio te ga transformirao u luksuznu rezidenciju opasanu perivojem u koji je Čermak uložio milijune. Ponešto novca otišlo je i na bazen s termalnom vodom, ali i na vinograd na kojem se prostire oko 20 tisuća čokota raznih sorti grožđa.

Premda će mnogi javno propitivati i Čermakovo bogatstvo i njegovo poslovanje, uspjeh mu se na energetskom tržištu teško može osporiti. Naime, samo od prodaje Tifona Mađarima zaradio je 140 milijuna eura. Još je u haškom pritvoru uspio dokapitalizirati svoj Crodux s deset milijuna kuna, a onda sa sto milijuna eura preuzeti OMV—ove benzinske postaje. Nije Čermaku nepoznanica politika, pa ni politički pregovori, još je 2013. godine s tadašnjom Vladom, bankama i vjerovnicima dogovarao kupnju Diokija i Dine, i od tada do danas on nije daleko od politike, no pitanje je koje su doista Plenkovićeve namjere i koja je njegova strategija. Premijerovi kritičari reći će kako je odlukom o tome da se pričeka s otkupom INA-e izašao u susret Mađarima koji će time dobiti vrijeme kako bi potpuno transformirali INA-u pretvorivši je u podružnicu MOL grupe, što im i jest krajnji cilj. MOL nema ekonomskog interesa prodati INA-u, a oni koji prate ovu temu smatraju da to nikada nisu ni mislili učiniti te da se Vlada na čelu s Plenkovićem sada iz pregovora nastoji izvući donekle neokaljana jer je jasno da od njih ionako ne bi bilo ništa.

Ogroman rizik

Ono od čega mnogi strahuju jest što će uopće biti od Vladina zahtjeva za revizijom jer švicarski Savezni vrhovni sud nije sklon odobravanjima takvih revizija pa su šanse da Plenković posljednjim manevrom nešto postigne uistinu mizerne. Zahtjev za revizijom arbitražnog postupka, koji je u prosincu 2016. godine za Hrvatsku završio poražavajuće trebao bi navodno biti pokrenut do kraja ovog mjeseca. Poznato je da su raniji postupci odlučivanja o opravdanosti zahtjeva za revizijom trajali najviše devet mjeseci pa iz toga proizlazi da bi Savezni vrhovni sud odluku o prihvaćanju zahtjeva hrvatske Vlade mogao donijeti do kraja ove godine, što znači da je Plenković posljednjim potezom svjesno ušao u još jedan ogroman rizik jer bi ga negativna odluka ponovno mogla zadesiti uoči Božića.









A baš se uoči toga blagdana u medijima posljednjih godina običava podsjećati na Plenkovićevu najavu o otkupu dionica INA-e koja nikada nije realizirana. Govorilo se dugo o strategijama – koje su plaćene oko devet milijuna eura! – i pregovorima, no izgleda da Vladina energetska politika besciljno krivuda, a čini se i kako je jedini spas za Hrvatsku krenuti iz početka s novom kompanijom. Da je Plenković to ponudio Čermaku prije šest godina, kada je najavio otkup INA-e od Mađara, već bismo – prema dosadašnjim Čermakovim poslovnim rezultatima – imali ozbiljnu nacionalnu naftnu kompaniju. S druge je strane pitanje postoji li na našoj političkoj sceni volja, pa i odvažnost za jedan takav značajan i veliki korak, a vidljivo je kako bi, odričući se INA-e bez rezervne opcije, Hrvatska izgubila jednu od strateških kompanija o kojoj uvelike ovisi energetska sigurnost zemlje.