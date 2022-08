NOVA HEROINE DESNICE ŽELI NA PANTOVČAK: Selak Raspudić krenula u kampanju žestokim napadima na ‘prijatelja ‘svog muža, Zorana Milanovića!

Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić u vrlo je kratkom roku privukla pozornost javnosti, i to ne samo zbog toga što u parlamentu djeluje sa svojim suprugom Ninom Raspudićem s je ovih dana dobila drugo dijete nego i zbog svojega britkog jezika i odgovora kojima parira čak i premijeru Andreju Plenkoviću. Budući da se Mostu do posljednjih parlamentarnih izbora predviđao nestanak, moglo bi se reći kako su Božo Petrov i Nikola Grmoja svoju stranku uspjeli sačuvati uglavnom zahvaljujući bračnom paru Raspudić koji je sveprisutan i u medijskom prostoru u kojem Mariju Selak Raspudić već neko vrijeme predstavljaju kao jednu od najelokventnijih heroina domaće desne političke scene.

Nova heroina desnice, tako tepaju ovoj zastupnici koja od tih ideoloških definiranja zazire, dok usporedno s time premijer Plenković zazire od mostovaca, posebno od Raspudića koje je nerijetko nazivao produženom rukom predsjednika Milanovića, osobito kada su Mostovi saborski zastupnici prikupljali potpise za svoj referendum o ukidanju covid-potvrda.

Na istoj liniji

Nije, doduše, nepoznanica da u HDZ-u već dugo Nina Raspudića povezuju s Milanovićem, jedno se vrijeme u vladajućoj stranci govorilo da je upravo Raspudić tajno savjetovao Milanovića u kampanji za predsjedničke izbore, baš kao što se sada govori da je Raspudić taj koji je zaslužan za Milanovićevo srčano zalaganje za hrvatski narod u susjednoj Bosni i Hercegovini. HDZ-ove glasine idu tako daleko, da se govori kako su Nino Raspudić i predsjednik Republike prijatelji te da se nerijetko sastaju na kavama, što dakako valja uzeti s rezervom, premda se ne može reći da su mostovci u sabornici posebno kritični prema Milanoviću, upravo suprotno, često i prosječan promatrač saborskih polemika može steći dojam da su mostovci često na istoj verbalnoj liniji kao i Milanović.





Nije se Most donedavno ideološki deklarirao, ali su nedavno izašli iz ormara i otkrili da su oni stranka desnog centra, a po svemu sudeći i stranka koja ima ozbiljan potencijal za preživljavanje još jednog izbornog ciklusa, stoga ih se danas posve argumentirano može nazvati jedinom ozbiljnom trećom političkom opcijom u zemlji koja, da priča bude zanimljiva, nikada nije naginjala famoznom ujedinjenju desnice, osim što su na posljednjim predsjedničkim izborima izravno stali uz Miroslava Škoru.

Nakon toga Most je odlučio graditi vlastitu političku priču koja im sasvim solidno ide, možda ponajviše zbog toga što su u Saboru prisutni, postojani i glasni. Prisutni su mostovci i na svim izborima koji se u zemlji održavaju pa su tako svoj potencijal pokazali na lokalnim izborima, gdje ih je u Zagrebu predstavljao Zvonimir Troskot, koji se doduše u glavnom gradu nije proslavio, no Most se vodi strategijom bitno je sudjelovati i ona im zasad sasvim solidno prolazi.

Ozbiljne pripreme

Vođeni tom istom strategijom, mostovci već neko vrijeme promišljaju i o nadolazećim predsjedničkim izborima, a upućeni kažu da bi i na njima trebali imati svojega kandidata, odnosno kandidatkinju Mariju Selak Raspudić koja bi trebala konkurirati aktualnom predsjedniku Milanoviću koji je, da priča bude ironična, blizak s njezinim suprugom Ninom Raspudićem. Navodno se Selak Raspudić za kampanju već počela pripremati, riječ je o vrlo ozbiljnim pripremama za koje bi uskoro trebao biti angažiran cijeli tim stručnjaka s kojima bi ova britka zastupnica lako mogla dogurati do drugog kruga predsjedničkih izbora te tako ugroziti Milanovićevu gotovo neupitnu poziciju pa nije čudno što su njih dvoje u posljednjih nekoliko tjedana ušli u žestoke konflikte.

“Gdje si sada, frajeru”, spustila je Mostova zastupnica Milanovića na zemlju kao nitko dosad referirajući se na njegovo gostovanje na NATO-ovu summitu u Madridu. Iako se rijetko kada osvrće na prozivke oporbenih saborskih zastupnika i iako ga oni rijetko prozivaju, Milanović Mostovoj zastupnici nije ostao dužan. “Što sam mogao? Zapaliti Madrid? Ja sam trebao isukati sablju kao Zrinski, propeti konja i jurišati na vjetrenjače”, govorio je Milanović zaboravljajući da ga je Selak Raspudić jednim pitanjem vratila na njegove najave o tome da će blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO, od čega u Madridu na summitu ipak nije bilo ništa, Milanović je ondje šutio znajući da je to ring u kojem pravila igre određuju veliki momci.

Selak Raspudić očito je Milanovića udarila ispod pojasa pa se stalno vraćao na njezino pitanje nastojeći se opravdati, a u isto vrijeme i omalovažiti njezin istup komunikacijom svisoka, progovarajući o ženi s čijim suprugom naveliko razvija strategiju za spas hrvatskog naroda u BiH.

Verbalni okršaj

Kako to nerijetko biva, Milanović je, ostajući bez argumenata, posegnuo za uvredama i omalovažavanjima nastojeći Selak Raspudić prikazati kao neupućenu i poručujući joj između redaka da se ona ne razumije u poslove koje je on imao u Madridu, premda je ona razumijevanje pokazala u samo nekoliko riječi, prokazujući Milanovića kao blefera koji ovdje u Hrvatskoj diže buku i glumi frajera, a ondje gdje bi doista trebao i morao biti frajer ostaje bez teksta. Samo je iz ovog obračuna vidljivo da bi kampanja za predsjedničke izbore s Marijom Selak Raspudić i Milanovićem u prvom planu mogla biti i više nego zanimljiv verbalni okršaj, dok je s druge strane iz biografije Mostove zastupnice vidljivo da je vrlo brzo stasala u ozbiljnu i zrelu političarku koja je do ulaska u Sabor široj javnosti uglavnom bila poznata kao jedna od sudionica HRT-ove emisije “Peti dan” u kojoj je gostovao i njezin suprug Nino Raspudić.









Inače je Selak Raspudić rođena 1982. godine u Zagrebu, u kojem je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju, a zatim je diplomirala na zagrebačkom Filozofskom fakultetu filozofiju i hrvatski jezik i književnost. Osim što nju i Raspudića povezuje HRT-ova emisija, poveznica je i Filozofski fakultet. Za razliku od Raspudića, rođenog Mostarca, njegova bolja polovica korijene vuče iz vrgoračkog kraja, a oni koji je godinama dobro poznaju tvrde da je gospođa Raspudić u ranoj mladosti bila liberalno orijentirana te da je njezin suprug zaslužan za konzervativnu politiku i konzervativna stajališta koja danas zastupa.

Bilo kako bilo, Selak Raspudić danas je prepoznata kao liderica desnice, ali i kao jedna od najistaknutijih filozofkinja nove generacije. Tijekom studija primala je državnu stipendiju, a jedno vrijeme školovala se i u Bratislavi kao CEEPUS-ova stipendistica. Radila je i kao voditeljica Odjela odnosa s javnošću Olympic Internationala, a nakon toga zaposlila se kao novinarka i suradnica na scenariju u emisiji “Navrh jezika” također na HRT-u. Potom je upisala poslijediplomski doktorski studij filozofije na svojem Filozofskom fakultetu na kojem je zaposlena na Odsjeku za filozofiju.

Korektan odnos

Selak je kritičarka suvremenog feminizma te se pita “smije li feminizam biti zloupotrijebljen kao sredstvo za diskvalifikaciju neistomišljenica, odnosno što se događa kada pojam feminizma postaje oružje moći”. Za Istanbulsku konvenciju, dokument usmjeren na borbu protiv nasilja nad ženama, a koji je u hrvatskoj javnosti izazvao niz prijepora zbog termina roda, Selak je rekla kako nije nužan za konsenzus o borbi protiv nasilja nad ženama i da se njime ne smije ucjenjivati. Autorica je jedne knjige i pet znanstvenih radova. Članica je Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH). Kao mlada urednica bila je uključena u rad časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Selak Raspudić je inače majka djevojčice Danice, a njezin suprug Nino iz prvog braka ima kćer Floru, s tim da je ovih dana u njihovu obitelj stigao dječak Ilija, nakon rođenja sina ovaj bračni par trebao bi se i crkveno vjenčati, navodno već ove jeseni. Kako će Raspudić zadržati korektan odnos s predsjednikom Milanovićem, a u isto vrijeme podržavati predsjedničku kandidaturu svoje supruge, ostaje da se vidi, no nije teško zaključiti kako su pred nama zanimljivi politički okršaji između karakternog Milanovića i Marije Selak Raspudić koja je kao najaktivnija saborska zastupnica uspjela dokazati da joj ne nedostaje ni elokvencije ni karaktera.