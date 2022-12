NITKO SE NE USUDI REĆI ‘SRETAN BOŽIĆ’: Sve smo podredili konzumerizmu i zaboravili na Isusa

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Zanimljivo je kako je problem postalo reći “Sretan Božić”. Nema više jedne reklame u kojoj se to spominje – primijetio je ovih dana Igor Peternel ono što se već dugo primjećuje među hrvatskim vjernicima, koji uz to zapažaju kako ni adventi koji su postavljeni širom Lijepe Naše nisu ono što bi trebali biti, već su Isusa i jaslice zamijenili orašari, božićnjaci i razne druge komercijalne figure koje nam se prodaju na svakom koraku, pa i umotane u celofan jer se Božić odavno nastoji svesti na darove, a ne na ono što on u biti jest.

I sve to pod krinkom tolerancije i poštovanja raznolikosti, koja je u Hrvatskoj sve samo ne iskrena i ispravna, pa i ovih dana svjedočimo osudama na račun izbornika Zlatka Dalića koji za svoje uspjehe zahvaljuje Gospi, zbog čega se našao na udaru raznih stručnjaka i analitičara poput Puhovskog, koji će prvi udariti u prsa pozivajući na poštovanje raznolikosti i ljudskih prava, ali po svemu sudeći samo onda kada te različitosti odgovaraju onima koji ih zagovaraju. Potpuno je pogrešna mantra da smo svi isti, nismo niti bismo trebali biti.

Oštre osude

I malo tko će takvo što dopustiti onako kako se to kod nas dopušta i tolerira jer u Sarajevu se muslimanima ne čestitaju blagdani nego Bajram, u Beogradu pravoslavci ne slave blagdane nego kažu “Hristos se rodi”. Zašto i kako onda mi imamo blagdane i čega se točno sramimo, zbog čega smo se kao društvo u kojem i prema posljednjem popisu prevladavaju katolici doveli do toga da je politički nekorektno spomenuti Božić? “Koje i kakve načine (ne)čestitanja Božića nalazimo u današnjoj Hrvatskoj? ‘Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo’ tradicionalna je, jasna i precizna kršćanska čestitka. Poslat će ti je SMS-om i naročito pažljiv prijatelj pravoslavac, musliman ili ateist, u želji da ti ga čestita kao najrođeniji, na isti način kao što pravoslavcu možeš reći ‘Sretan Božić’, ali je prisnije ‘Mir Božji, Hristos se rodi’ ili muslimanu ‘Sretan Bajram’, ali i bolje ‘Bajram šerif mubarek olsun'”, napisao je u jednoj od svojih davnih kolumni aktualni saborski zastupnik Nino Raspudić objašnjavajući tada kako je čestitanje ritualni, verbalni iskaz poštovanja.

“Čak su i totalitarni režimi, koji su iz javnosti protjerali vjerske tradicije, vrlo brzo počeli uvoditi njihove surogate. U komunizmu je tako primanje u pionire odgovaralo sakramentu pričesti, krizmu je zamijenio primitak u Savez socijalističke omladine, a ulazak u Partiju za posvećene je odgovarao sakramentu svećeničkog reda. Prvi maj je na proljeće kompenzirao Uskrs, a javno uklonjeni Božić zamijenjen je potenciranjem Nove godine. U Sovjetskom Savezu je Svetog Nikolu zamijenio sekularni Djed Mraz (rus. Ded Moroz), koji se proširio i na ostatak komunističkog bloka. Nakon demokratskih promjena Djed Mraz je prekucan u Djeda Božićnjaka, neku vrstu tranzicijskog križanca Djeda Moroza i Svetog Nikole.

Negdje u to vrijeme ustalilo se, barem mom jezičnom i božićnom osjećaju neprirodno i arhaično ‘Čestit Božić’ umjesto ‘Sretan Božić’, koje valjda, u vrijeme novog dokazivanja za mnoge novopečene čestitare nije bilo dovoljno hrvatsko i tradicionalno, iako smo uz besprijekorni starinski ‘Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo’, čestitali ‘Sretan Božić’ otkako znam za sebe”, tumačio je Raspudić koji o ovoj temi ponešto zna i kao doktor znanosti sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta.

No ne samo da se danas u Hrvatskoj sve češće čestitaju blagdani nego kod nas ima i sve manje jaslica koje su zamijenili “Sam u kući” i Advent u Zagrebu na kojem glavnu ulogu imaju knedle, fritule i orašari koji su preplavili adventske kućice i trgovačke centre.

Vjerska prava

“Kako je krenulo, uskoro bi u katoličkoj Hrvatskoj naš proslavljeni alpinist Stipe Božić mogao postati Stipe Blagdan, a svaki Kristijan dekretom postati Sekula ili dobiti neko još sekularnije ime”, zaključuje Raspudić. Jasno je, dakle, da je privlačna američka kultura k nama donijela trend koji bi mogao rezultirati zaboravom Božića i onoga što smo stvarali stoljećima. Polako, ali sigurno zapostavlja se tradicija Božića kao važnog kršćanskog blagdana pa se stoga čestitaju blagdani iako nije posve jasno koga se tu i od čega točno štiti.

“Pitam se kako ćemo točno graditi duh zajedništva ako jedni drugima zabranjujemo izražavanja tako važnih elemenata vlastitog identiteta. I kakav je to točno oblik ‘korektnosti’ koji zabranjuje da se spominje sam izvor jedne duge tradicije koju se ovako želi odcijepiti i osamostaliti od njezina nastanka”, napisao je svojedobno studentski kapelan don Damir Stojić na svojoj stranici na Facebooku govoreći o pogrešno shvaćenoj političkoj korektnosti koja pokušava diktirati način na koji danas jedni drugima čestitamo Božić.









“Crkva ne može nikoga prisiliti da postane član Crkve, niti želi ikomu zabraniti da Božić doživljava na svoj način koji možda nije vjernički. Međutim, vjernici bi trebali imati pravo slaviti stvarni razlog svog blagdana, a kod Božića je to Kristovo rođenje. Ne smetaju ni svjećice ni umjetni snijeg ni sladunjave pjesmice o zaljubljivanju ‘prošlog Božića’, ali kao što bi Amerikanci rekli, ‘Jesus is the reason for the season’“, zaključio je don Stojić, ali ni njegov zaključak ni Raspudićeva kolumna očito nisu pali na plodno tlo pa će mnogi i ove godine, umjesto Božića, čestitati blagdane, što zbog neznanja, što zbog nesvjesnosti, što zbog lažne političke korektnosti.