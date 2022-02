NIJE SE REAGIRALO NA VRIJEME I SADA PRIJETI KOLAPS! ‘Od Plenkovića smo dobili novo osebujno pijanstvo! Građani su već iscrpili zalihe’

Inflacija svojim ubrzanjem postaje problem koji vlada Andreja Plenkovića mora, htjela – ne htjela, “uvrstiti u dnevni red”. Vrijeme promatranja mora se skratiti, završiti, jer ponašanje inflacije već pokazuje svu svoju razornu snagu. Mislilo se, pogrešno, kako će se inflacija smiriti, što će, razumljivo, smanjiti pritisak na državni proračun socijalno ugroženih građana. Nema čekanja, moraju se donijeti potrebne odluke. Kako mala, otvorena i nerazvijena zemlja ima, malo je reći, ograničene mogućnosti, u socijalnom pogledu, u savladavanju inflacije, kao što smo to rekli u zadnjoj raspravi objavljenoj u 7dnevno, vrijeme je da u priču uvrstimo EU kao bitan, po mojem mišljenju, odlučujući čimbenik. Vlada Andreja Plenkovića kalkulira kako je “promatranje” omogućilo “uštede”, što mi se čini kao pogrešna procjena jer narod kaže – tko na vrijeme daje, dvostruko daje. Kašnjenje s potrebnim mjerama više kazuje kako se Vlada ne snalazi u novim uvjetima. Kašnjenje jednako tako ukazuje da se EU opet nije snašao jer nije uopće reagirao, kao što nije reagirao 2008. godine. Međutim, ma koliko to ignorirali, inflacija je svojom pojavom dramatično smanjila očekivanja hrvatskih građana, što, sa svoje strane, valja identificirati kao njihovu dodatnu ugrozu. Rasprava koja slijedi polazi od toga kako je u Lijepoj Našoj malo građana koji se mogu, bez značajnijeg smanjenja svog životnog standarda, suprotstaviti inflaciji. Malo je njih koji imaju više nego što im treba, kako nas uvjeravaju podaci o raspodjeli male dodane vrijednosti i neto bogatstva. U kratkom roku oni koji su štedjeli i čuvali za “crne dane” mogu premostiti užase inflacije. Kao što rekosmo – takvih je svakim danom sve manje. Navedeno znači da su mnogi građani već iscrpili svoje zalihe za “crne dane” i postaju kandidati koji će se sve brže seliti prema dominantnom broju socijalno ugroženih građana.

Socijalna ugroza

Posebno valja imati u vidu velik broj socijalno ugroženih građana koji ni prije ove inflacijske nemani nisu pokrivali minimalne životne troškove. Drugim riječima, broj marginalnih i socijalno ugroženih građana će se dramatično povećati, što će država morati, kako bi opravdala svoj smisao i postojanje, pokriti kako zna i umije. Retorika će tu malo, ako imalo, pomoći. Premijer Andrej Plenković svjestan je te činjenice i zato se priprema objektivno male mogućnosti prikazati kao veliku pomoć socijalno ugroženim građanima. To je najviše što može učiniti naš premijer. Bit će zanimljivo čuti njegovu argumentaciju. Moje mišljenje je drugačije. To drugačije razlog je što danas raspravljam o odnosu EU-a i inflacije pa ću, prema tome, učinke inflacije na gospodarstvo ostaviti za sljedeći put.

U dobra vremena, sedam debelih krava, broj ugroženih građana se smanjuje, da bi se u vrijeme depresije, sedam mršavih krava, njihov broj snažno povećao. Poslije svake depresije tržišne silnice nužno “kreiraju” sve veći broj socijalno ugroženih građana (povećava se koncentracija dohotka i bogatstva). Zato imamo primarnu i sekundarnu raspodjelu dohotka. Prva se ostvaruje na tržištu, a druga, u skladu sa socijalnim načelima, svjesnom politikom preraspodjele putem javnih prihoda (najvećim dijelom porezima) i javnih rashoda (transferima i subvencijama).Hrvatska je tijekom prošle krize 2008. prošla loše. Čak vrlo loše. Općenito, u Hrvatskoj se lako zaboravljaju kako okolnosti, tako još više greške pojedinih političkih opcija. Loše rezultate možemo obrazložiti tragičnom ekonomskom politikom kako Ivice Račana, tako i Ive Sanadera koji su više nego učetverostručili inozemni dug. Međutim, kriza nas je “dotukla” zbog nezadovoljavajuće i zapravo tragične politike Bruxellesa kada je vođena tvrda, zapravo vrlo tvrda, i restriktivna monetarna i fiskalna politika. O toj neprihvatljivoj politici mogao bi nam puno reći bivši premijer, sadašnji predsjednik, Zoran Milanović. U vrlo tvrdom budžetskom ograničenju, na kraju mandata Zorana Milanovića, Hrvatska je konačno, posrćući i teturajući, izašla iz višegodišnje depresije. Prošli smo nešto bolje od Grčke koja je platila najvišu cijenu zbog neprimjerenog zaduživanja i, blago rečeno, nerazumne politike Bruxellesa.

Krivulja pada

Zoran Milanović gospodarstvo je ostavio u boljem stanju u odnosu na stanje koje je naslijedio od gospođe Jadranke Kosor. Stanje gospodarstva dodatno je poboljšao Tihomir Orešković. Izvršnu vlast preuzima današnji premijer Andrej Plenković. Premijer Andrej Plenković najavio je da će najprije promijeniti HDZ, a potom Hrvatsku. Svi smo očekivali odlučne i učinkovite reforme koje će omogućiti veće blagostanje. Umjesto očekivanih i priželjkivanih promjena, dobili smo make-up upitne kvalitete koji je vladajuća politička koalicija ustrajno nazivala reformama. Stanje je, posebno ima li se u vidu stanje i kretanje gospodarstva, bilo mnogo bolje nego što je to bilo u vrijeme Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, zapravo obećavajuće, jer smo, s jedne strane shvatili (tako sam tada mislio) kako ekonomske zakonitosti nije moguće ignorirati i voditi neku “svoju” ekonomsku politiku, i, s druge strane, bez obzira na to koja politička opcija bila na vlasti, kako nam se povijest ne bi ponovila, provest će potrebne reforme primjerene tržišnoj državi.

Nakon dramatičnih iskustava s krizom koju smo jedva savladali i novim obećavajućim premijerom, takvo očekivanje bilo je normalno. Mislili smo, očito pogrešno, jer na brdovitom Balkanu i u ozračju balkanske krčme moguće je, gotovo da je poželjno, ponavljati greške i tako gubiti, i konačno izgubiti, šansu da promijenimo postojeće nepodnošljivo stanje i pokrenemo razvoj na demokratskim osnovama. Štoviše, izraz na demokratskim osnovama postaje istrošen i ironičan izraz na brdovitom Balkanu. Nažalost, upravo je to obilježilo, i danas određuje, vladu Andreja Plenkovića. Umjesto potrebnih reformi, dobili smo novo osebujno pijanstvo, što je obilato komentirano na ovim stranicama, te, zbog pandemije i inflacije, već danas plaćamo nepodnošljivu socijalnu cijenu. Kako drugačije ocijeniti obvezu po kojoj ćemo morati vratiti lani dobivenu i uplaćenu pomoć kako bi se interventno sanirao dio šteta izazvanih potresima. Ili, što je isto, ne uspijevamo potrošiti pomoć koju smo dobili iz Bruxellesa. Što će reći razvijene zemlje, recimo Nizozemska, kad dođe taj nesretni dan? Nekoliko godina bilo je krasno.

Sredstva nisu pomogla

Dobili smo sredstva iz kohezijskih fondova koje je vlada Andreja Plenkovića, putujući po Lijepoj Našoj, dijelila. Bila je to priča bez sadržaja. Sredstva se nisu trošila potrebnom dinamikom, ali je ipak bilo koristi za vladajuću političku opciju – dobili su prošle parlamentarne i lokalne izbore. Tako smo kratko uživali, bar na riječima, u optimalnoj politici ove vlade. Međutim, pandemija, potresi i sada inflacija pokazali su kakvo je novo carevo ruho. Hrvatska nije u mogućnosti, kako sam to objasnio u prošloj diskusiji, učiniti baš ništa kako glede demografskog sloma, tako i ove tragične inflacije. Navedeno, i još mnogo toga, javno je objavljeno, ali oporba, iz nepoznatih razloga, o tome ne govori, što je, sa svoje strane, tragično i dramatično, da ne kažem nepodnošljivo. Prije više mjeseci najavio sam mogućnost raspisivanja izvanrednih parlamentarnih izbora. Tada sam kao i sada tvrdio da oporba ne raspolaže resursima koji bi ugrozili dominaciju HDZ-a.

Kao što sam na ovim stranicama rekao, današnja inflacija se razlikuje od inflacije koju smo imali u vrijeme nacionalne države. Ova današnja inflacija mnogo je pogubnija u manje razvijenim zemljama od one nacionalne inflacije. Valja reći kako ni tada manje razvijene zemlje nisu mogle kontrolirati inflaciju. Razlog veće pogubnosti današnje inflacije je u propusnosti državnih granica. Propusnost granica znači da vlade u malim i nerazvijenim zemljama imaju, ako uopće imaju, ograničene mogućnosti u suzbijanju dramatične i brutalne ugroze današnje inflacije. U nacionalnoj državi, država je bila ta koja je odlučivala putem, ponajprije, monetarne politike kolika će biti inflacija. Postojao je onaj uvozni dio inflacije, kao što je to danas slučaj, koji je nacionalna ekonomska politika, zahvaljujući granicama, mogla putem tečajne politike kontrolirati, dok danas ne može.

Nema značenja

Kako očekujemo početkom sljedeće godine zamjenu kune eurom, vjerujem da će vlada Andreja Plenkovića učiniti baš sve (političari nikad ne vode računa o cijeni koju plaćaju njihovi građani) kako bi rast cijena bio ispod razine eurozone, i to samo zato da uđemo u eurozonu. Tko će u tome i koliko dobiti ili izgubiti, za vladu Andreja Plenkovića nema posebnog značenja. Međutim, kako je ECB-u poznato stanje (ne)stabilnosti gospodarstva i društva, moguća su iznenađenja. To si premijer Andrej Plenković, bez obzira na cijenu, neće dopustiti. Tako će se, po mišljenju stranke na vlasti, prebroditi postojeća ugroza, a sutra je sutra pa ćemo razmišljati o tome što nam je činiti – sutra. Gubi se iz vida da zemlja koja ne uči u sadašnjosti iz grešaka prošlosti nema budućnosti. To je važno građanima, ali nije posebno važno političarima jer je pitanje za političku opciju koja će sutra biti na vlasti kad se pojave problemi u svoj svojoj silini. Političari se drže narodne izreke – bolje vrabac u ruci nego golub na grani.

Iz navedenog slijedi kako Hrvatska, imajući u vidu mnogobrojne grijehe propusta, ne može učinkovito odgovoriti na socijalne izazove koje postavlja razorna inflacija. Cilj kohezijskih fondova je smanjiti manjak blagostanja manje razvijenih zemalja. To je razumljivo iako se tomu protive razvijenije zemlje članice. Međutim, nije razumljivo da se ignorira činjenica kako postoje dramatično različiti pristupi pojedinih zemalja socijalnim problemima, s jedne strane, i, s druge strane, uspostava jedinstvenog europskog tržišta. Jednostavno nije moguće govoriti o ravnopravnosti među građanima pojedinih zemalja u uvjetima jedinstvenog tržišta i zasebnih socijalnih politika. Razumljivo je da zemlje koje su bogatije omogućuju više javnih dobara svojim građanima od zemalja koje su zaostale ili zaostaju u svom razvoju.

Zadržati razinu

Međutim, smisao jedinstvenog tržišta (primarne raspodjele) zahtijeva, sa svoje strane, preciziranje minimuma javnih dobara na koje bi morao imati pravo svaki građanin EU-a. To je bitno shvatiti i razumjeti, kako bi rekao naš premijer Andrej Plenković, kako bi se bar zadržala današnja razina integriranosti EU-a. To je veliki zadatak ako se imaju u vidu razlike u argumentaciji pojedinih zemalja članica. Naime, postojeće stanje glede inflacije podsjeća na stanje u vrijeme prethodne krize u kojoj je Grčka platila stravičnu socijalnu cijenu. U ovu smo koronakrizu ušli s novom jedinstvenom (ili bar zajedničkom) politikom u kojoj je Hrvatska zbog svoje nerazvijenosti i inferiornosti dobila velik “poklon” kako nam je to, kao pobjedu, predstavio naš premijer Andrej Plenković. Usput rečeno, u EU-u se ne dijele pokloni, nego se djelomično nadoknađuju gubici ekonomski inferiornim zemljama.

Razvijenije zemlje će, razumljivo, nastojati marginalizirati problem inflacije koliko je to moguće. Međutim, ono što rade druge razvijene zemlje ne smiju raditi dvije vodeće zemlje – Njemačka i Francuska. Njemačka i Francuska su temeljni čimbenici, kako kratkoročne, tako i dugoročne politike. Za EU nije važno hoće li ili neće Hrvatska uvesti euro, ali može biti presudno hoće li ostaviti na cjedilu manje razvijene zemlje članice da same rješavaju socijalnu ugrozu svojih građana izazvanu inflacijom. Grčka je tragedija bila mora EU-a, inflacija bi mogla postati odlučujući čimbenik koji bi mogao ugroziti sam opstanak EU-a. Zašto je tomu tako? Često spominjani mastriški kriteriji, na koje se, istina, sve manje pozivaju, bili su i jesu predmet velikih rasprava.

Veliki ustupak

Po jednima, u koje se ubraja autor ovih redaka, mastriški kriteriji su ostatak prtljage nacionalne države, s jedne strane, i, s druge strane, manjkavi do neupotrebljivosti. Njihova je neupotrebljivost posebno danas vidljiva. Mastriški kriteriji su nastali kao ustupak razvijenim zemljama članicama kako bi iskoristile svoju nadmoćnu konkurentnost u odnosu na manje razvijene zemlje članice. Kao "nadoknada" omogućeno im je zaduživanje po povoljnijim uvjetima zahvaljujući kreditnom rejtingu eura (koji je naslijedio ugled njemačke marke). Ta je priča vrijedila do 2008. godine, kada se pokazalo kako je euro u svojoj osnovi francuski politički projekt. Kao što sam to više puta tvrdio, inflacija kao kriterij nije potreban u vrijeme tržišne države. Danas svjedočimo da inflacija jednako pogađa sve zemlje EU-a. Upravo onako kao što požar zahvaća određeno jedinstveno i nedjeljivo područje.









Razlike u inflaciji na jedinstvenom europskom tržištu moguće su samo zahvaljujući različitim cijenama transporta. Dio inflacije možemo zahvaliti značajnim razlikama u konkurentnosti gospodarstava zemalja članica (posebno non-tradable sektora). Jedini kriterij koji valja zadržati od postojećih mastriških kriterija je visina kamatnih stopa jer je kreditni rejting (visina kamatnih stopa) određen domaćim rizicima kao što su, recimo, korupcija, pravosuđe itd., koji, sa svoje strane, mogu biti dobar indikator u kakvom se stanju nalazi odnosna zemlja. Preostala dva kriterija, proračunski deficit i visina javnog duga, pokazala su svoju nemoć kako u vrijeme prethodne krize, tako i danas. Međutim, u tržišnoj državi potrebna su dva kriterija kojih nema u mastriškim kriterijima. Prvi je saldo tekućeg računa platne bilance koji pokazuje izvozi li odnosna zemlja ili uvozi štednju. To je od presudne važnosti za ocjenu stabilnosti i perspektivu bilo koje zemlje.

Važni kriterij

Drugi je kriterij veličina neto inozemnog duga. Veličina neto inozemnog duga najbolje precizira je li i koliko je odnosna zemlja živjela iznad svojih mogućnosti, bez obzira na to je li riječ o pretjeranom investiranju (što može biti pohvalno i poželjno) ili osobnoj potrošnji (što je loše) kao što je to bilo i jest u Hrvatskoj. Ovi su kriteriji dodatno poželjni ako se ima u vidu da ne postoji zadovoljavajuća integracija, povezanost, umreženje, gospodarstava zemalja članica. Posebno je zabrinjavajuće stanje manje razvijenih zemalja. Kohezijski fondovi su se pokazali kao loše rješenje. I put u pakao popločan je dobrim namjerama. Bilo bi dobro preispitati postojeći model pomoći (kohezijski fondovi služe stranci na vlasti da ostane na vlasti kako bi provodila politiku Bruxellesa) u razvoju pojedinih zemalja novim pristupom.

Ako je nešto važno i presudno pokazala pandemija i prisutna inflacija, to je sigurno činjenica kako je model globalizacije model za dobra vremena. Bez obzira na to kako završila ova priča s pandemijom i inflacijom, sigurno je da će se mnogo toga promijeniti. U tom je smislu važno shvatiti i razumjeti, kako bi rekao naš premijer Andrej Plenković, kako koncept EU-a može biti dobitna kombinacija za sve zemlje članice. Veličina tržišta i mudra ekonomska i svaka druga politika koja se temelji na različitosti može pomoći u daljnjem razvoju svake zemlje članice i EU-a kao cjeline. Ova kriza i inflacija pokazali su kako je moguća istovremena kriza i inflacija. U vrijeme nacionalne države to se nazivalo stagflacijom, kada su se povećavale cijene i nezaposlenost. Sada imamo slučaj kada se povećavaju cijene koje destruiraju gospodarstva manje razvijenih zemalja, na što one ne mogu utjecati.









Krivi nauk

To je upozoravajuće za Hrvatsku. Cijene se povećavaju zbog rasta cijena i neizvjesnosti transporta (što povećava troškove), kao što to pokazuju problemi u proizvodnji automobila i naglom rastu cijena novih automobila iako bi se one, kako nas uči ekonomska mudrost, morale smanjivati. Tako se povećavaju troškovi svih proizvoda i usluga čija se disperzija poslovne aktivnosti smatrala prednošću u dobrim vremenima globalizacije. Studente smo učili i javno tumačili kako multinacionalne korporacije nemaju domovine. Međutim, iskustava pandemije nam kazuju kako će multinacionalne korporacije u budućnosti imati, bar na neko vrijeme, domovinu. Drugo je pitanje je li to dobro ili loše. Umjesto postojećih kohezijskih fondova, bilo bi dobro razmotriti njihov preustroj tako da se oni zamijene financiranjem gospodarskih investicija od Bruxellesa. Model bi polazio od deficita robne razmjene, recimo, Hrvatske i Njemačke. U 2020. godini Hrvatska je izvezla roba u vrijednosti 1,9 milijardi eura, a uvezla 3,5 milijardi eura i ostvarila deficit od 1,6 milijardi eura. Na temelju odnosa robne razmjene Njemačka bi morala investirati prema odluci njemačkih privatnih investitora u neku zemlju koja bilježi robni deficit do 1,6 milijardi eura. Za koju će se zemlju njemački investitor odlučiti, ovisi o stanju u toj zemlji kao što je to stanje, recimo, korupcije ili pravosuđa. Zemlje koje bilježe deficit robne razmjene tako bi se natjecale da privuku investitore iz zemalja koje bilježe suficit robne razmjene s ostalim zemljama članicama.

Iznos pomoći koji ovisi o razini razvijenosti, recimo dohodak po glavi stanovnika, predstavlja dodatni kriterij. Recimo da njemačkom investitoru Bruxelles nudi subvenciju investicije od 40 posto ako investira u manje razvijenu Hrvatsku, ali tek, recimo 20 posto, ako investira u neku od razvijenijih zemalja od Hrvatske koje također bilježe deficit robne razmjene s ostalim zemljama EU-a. Taj i takav pristup bi omogućio da tržišno orijentirani investitori, umjesto danas disperzirane proizvodnje diljem svijeta, istu premjeste (vrate) u EU i tako kontroliraju procese. Tako bi povrat gospodarske aktivnosti smanjio visoke transportne troškove i rizike današnjeg neizvjesnog transporta. Otprilike je tako reagirao Donald Trump kada je pozivao američke multinacionalne korporacije da se vrate “kući”. Zemlje u kojima bi se realizirale investicije uz pomoć Bruxellesa dinamizirale bi razvoj manje razvijenih zemalja, što je samo dio priče. Investicije njemačkih investitora, recimo, u Hrvatsku nametnule bi pravila poslovnog i svakog drugog ponašanja hrvatskih vlasti i radnicima. Radnici su pokazali da se znaju i mogu prilagoditi novim okolnostima, što je vidljivo iz rastuće emigracije. Ostaju problemi s političarima koji bi morali odstupiti ako bi ustrajno izostajale investicije inozemnih investitora, što danas nije slučaj. Sve u svemu, novi pristup bi omogućio bržu konvergenciju ne samo u razini razvijenosti nego, što je posebno važno, nove investicije bi bile dio već umreženog sustava, što je tehnološki, razvojno financijski i tržišno upravo ono što je potrebno europskom gospodarstvu i jedinstvenom tržištu.

O