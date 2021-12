NEOBJAŠNJIVI FENOMEN HRVATSKE POLITIKE! Narod poslao poruku izborom optuženog župana, njegova pobjeda je jedna vrsta prosvjeda!

Autor: Ivana Violić

Priznao korupciju pa izdominirao u prvom krugu lokalnih izbora. U tom kontekstu posljednjih dana mediji su izvještavali o novom-starom međimurskom županu, bivšem HNS-ovcu Matiji Posavcu, dečku oko kojega se u njegovu kraju stvorio pravi mali kult ličnosti. Dok ga s jedne strane kroz medije osuđuje dio konkurenata i svojevrsnih političkih analitičara, uz Posavca je, bez obzira na prozivke za korupciju, stao njegov narod.

Oni koji poznaju djelovanje mladog župana reći će da je to zato što je ovaj dečko u svojem mandatu doista nešto i radio, ulažući u životni standard svojih sugrađana, drugi će pak reći kako Posavec nikada ne bi ni pao da nije stao na žulj utjecajnom saborskom predstavniku Roma Veljku Kajtaziju, a treći da je Posavca pokušala eliminirati HDZ-ova politika. Što god da je od toga posrijedi, jedno je sigurno – Posavec u svojem kraju nastavlja djelovati tamo gdje je stao, pretvarajući se u jednu vrstu neobjašnjivog fenomena.

Najizgledniji scenarij

No kada se govori o liku i djelu međimurskog župana, tada treba sagledati neke nepobitne činjenice koje su u velikoj mjeri zanemarene u izvještavanju o ponovljenim lokalnim izborima u Međimurju. Naime, Posavec još nije osuđen za primanje mita pa je time teza o tome da su Međimurci izabrali korupciju i kriminal deplasirana, ali i neistinita. Posavec još nije ni osuđen, a s obzirom na razinu drugih, kompleksnijih aktivnosti i afera koje ih potresaju, pitanje je kada će i hoće li uopće USKOK podignuti optužnicu protiv njega.

Istina je da je Posavec uhićen, policija je s njim obavila obavijesni razgovor na kojem on, doduše, jest priznao primanje mita od 10.000 kuna, međutim, upitno je kako će ta priča završiti jer sve i da bude podignuta optužnica protiv njega, nju je lako dovesti u pitanje. Prema tezama nekolicine pravnih stručnjaka, Posavec ima velike šanse da potpuno bude oslobođen krivnje jer se u njegovu slučaju vjerojatno i ne radi o kaznenom djelu nego o prekršaju.

Smjer u kojem će slagati svoju obranu županu je još prije nekoliko mjeseci dao njegov varaždinski kolega Radimir Čačić pa je izgledno da će se on bazirati na to da je u spornom slučaju jednostavno zaboravio prijaviti donacije za političku kampanju, što i nije veliki grijeh u našoj maloj zemlji punoj grešnih političara. USKOK je taj koji mora dokazati da je u ovom slučaju bila riječ o mitu, a ne o donaciji, malo je vjerojatno da će im to poći za rukom pa je najizgledniji scenarij da se na koncu priče, i nakon puno medijske hajke, dođe do zaključka da u slučaju Matije Posavca nema kaznenog djela. Oni koji Posavca poznaju tvrde da će vjerojatno u vodu pasti i drugo djelo koje se odnosi na zloporabu ovlasti jer USKOK smatra da je namjestio posao jednoj ženi u svojoj županiji.

Međutim, ta se žena u Međimurskoj županiji nije zaposlila pa i ovo kazneno djelo stoji na klimavim nogama, a pravosudne institucije sada već gotovo uobičajeno pokazuju kako nisu posve sigurne u cijeli slučaj, što razumljivo drži optužnicu na čekanju. Neosporno je da je Posavec nakon svega na ovim lokalnim izborima ipak ostvario nevjerojatan rezultat, a zasluge za to vjerojatno u jednoj mjeri nosi cijela aktualna vlada predvođena premijerom Plenkovićem jer se u Međimurju odstrel mladog župana percipirao uglavnom kao politički motiviran.

Osim toga, Posavcu su izbori stigli u vrlo znakovitom trenutku u kojem se kompletna hrvatska javnost fokusirala na aferu HDZ-ove bivše ministrice Gabrijele Žalac i USKOK-ove propuste koji daju naslutiti da je utjecajna Plenkovićeva prijateljica bila pod zaštitom tog važnog pravosudnog tijela. S jedne strane imate, dakle, slučaj Žalac koji u USKOK-ovim ladicama stoji dvije godine, i s kojega su prašinu pobrisali europski tužitelji, a s druge strane imate uhićenje zbog koruptivne radnje i zloupotrebe utjecaja pri zapošljavanju, upravo su između toga ovih dana birali Međimurci koji su, zaokružujući Posavca, poslali jasnu poruku državnom vrhu, ali i zabrinjavajuću poruku hrvatskom pravosuđu koje će je, doduše, teško apsorbirati.

Rasplet situacije

Naravno da u uređenom sustavu ni za jedno od tih djela nema opravdanja, no rezultat Matije Posavca jedna je vrsta prosvjeda njegovih sugrađana koji je upućen na adresu vladajuće stranke. U samom su startu to Međimurci jasno dali do znanja tvrdeći da je njihov Matija maznuo, ako već i je, samo 10.000 kuna, što je neusporedivo s HDZ-ovim milijunima, a onda se to dodatno potkrijepilo raspletom situacije jer ni nakon niza praćenja i prisluškivanja istražitelji doista zasad ništa drugo mladom županu nisu uspjeli iskopati.









I doista, kada se sve zbroji i oduzme, Posavec se uz naše političare doima kao sitna kap u velikom koruptivnom moru, koje vrlo vjerojatno neće tako skoro presušiti, jer umjesto da biramo poštene i one koji nemaju repova, mi se zapravo na izborima mahom odlučujemo za one koji su više ili manje zgriješili, no u zemlji apsurda, nakaradnog pravosuđa, u zemlji bez kvalitetne oporbe ništa drugo i nije moguće očekivati.