NEDODIRLJIV JE! Uspon mu krenuo za Račana, držali su ga i Bandić i HDZ, a naslijedio Tomašević! Ni njega se ne boji!

Jedan za drugim popadali su pročelnici u Gradu Zagrebu nakon što je glavnim hrvatskim gradom zagospodario novi gradonačelnik Tomislav Tomašević preuzimajući jednu od najvrućih fotelja u državi. Sve do iznenadne smrti Zagrebom je gospodario Milan Bandić, pripremajući kampanju za sedmi uzastopni mandat, a sve one mandate koje je ostavio za sobom pokojni gradonačelnik može zahvaliti mreži svojih birača, ali i mreži djelatnika koje je po prijateljskom, kumskom i rodbinskom ključu uhljebljivao u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama.

Bandićeva ostavština

Da se Tomašević mora baviti samo Bandićevom kadrovskom ostavštinom, i tada bi imao pune ruke posla, no pred prvim čovjekom platforme Možemo u gradu Zagrebu brojni su izazovi i problemi te neriješena pitanja koja su se godinama gurala pod tepih. Što učiniti sa zagrebačkim otpadom, kako stabilizirati poslovanje Zagrebačkog holdinga, što s praznom gradskom blagajnom, kako se postaviti prema gradskoj kulturi, sportu, obrazovanju. Sve je to samo dio onoga za što se od Tomaševića očekuju konkretna i korektna rješenja. Premda novi zagrebački gradonačelnik prema anketama slovi kao najpopularniji političar u zemlji, golemi izazovi i još veća očekivanja koja je tijekom kampanje osobno postavio vrlo bi se lako uskoro mogla okrenuti protiv njega, sve i da doista ima najbolju volju da kvalitetno ustroji funkcioniranje grada.

Uvijek Tomaševića u stopu prati ideologija pa se oko ideologije i ovih dana digla prašina kada se doznalo da razmišlja o uvođenju građanskog odgoja u zagrebačke obrazovne ustanove. Uz desničare koji su se odmah digli na noge tvrdeći da je tu riječ o nametanju ideologije, burno je reagirao i resorni ministar Radovan Fuchs koji, uza sve ostalo, postavlja racionalna pitanja koja se odnose na osnovnoškolsku i srednjoškolsku satnicu, ali i na one koji bi trebali predavati taj novi predmet koji se najavljuje. Dok se u HDZ-u i na konzervativnoj sceni bave novim predmetom, u Tomaševićevu timu bave se i natječajima, pa se tako traže novi pročelnici, a uskoro bi se, po svemu sudeći, nakon imenovanja čelnih ljudi u Holdingu, Tomašević trebao pozabaviti i drugim gradskim tvrtkama koje su podjednako devastirane. Veliki problem mogao bi mu predstavljati ZET koji posluje s milijunskim gubicima i u kojem vlada potpuno rasulo i gomila afera. Ništa bolje nije ni u Čistoći, a podjednako je problematično i u Gradskoj plinari Zagreb, gdje bi se zagrebački gradonačelnik mogao susresti s novom dimenzijom problema.

Poznata odvjetnica

Naime, iako se riješio velikog broja Bandićevih suradnika, na kadrovske promjene u Plinari zasad se u timu novog gradonačelnika i ne pomišlja, djelomično zato što je zatrpan drugim obvezama, a djelomično i zbog toga što mnogi poznavatelji gradskih prilika i neprilika prvog čovjeka Plinare nazivaju nedodirljivim. Riječ je o Tomislavu Mazalu koji je na tu poziciju imenovan sredinom ožujka 2019. godine nakon dogovora između pokojnog Bandića i zagrebačkog HDZ-a s kojim je on godinama bio u kadrovsko-političkoj, žeton-koaliciji, što na lokalnoj, što na nacionalnoj razini. Mazal je inače jedan od nenametljivih gradskih šefova, ali je ujedno, prema tvrdnjama upućenih, prilično moćan i utjecajan pa bi se Tomašević teško mogao riješiti čelnika te gradske tvrtke koja je medijske stupce punila zbog uhljebljivanja, i to uglavnom HDZ-ovih kadrova s posebnim naglaskom na mlade HDZ-ovke, pa se tako u toj gradskoj tvrtki pod sumnjivim okolnostima posao pronašao i za mladu nadu zagrebačke organizacije vladajuće stranke Enu Ercegovac, bivšu novinarku Otvorene televizije koja je godinama ondje obrađivala gradske teme i gradsku problematiku.

Ubrzo je slučaj mlade novinarke Ercegovac pao u drugi plan, a u prvom planu zapravo se nikada previše nije ni nalazio njezin šef Mazal, bivši direktor slavonskobrodskog diva “Đure Đakovića”, ali i suprug poznate odvjetnice Tamare Obradović-Mazal koja je navodno prilično bliska s bivšom ministricom gospodarstva i aktualnom šeficom Podravke Martinom Dalić koja je, usput budi rečeno, jedna od ponajboljih prijateljica premijera Andreja Plenkovića. Premda se Mazal osobno hvalio kako ne pripada nijednoj političkoj opciji, na mjesto prvog čovjeka “Đure Đakovića” došao je 2013. godine, kada je smijenjen jedan od direktora iz Kukuriku koalicije, odnosno Vrdoljakov kadar Vladimir Kovačević iz HNS-ove kvote. Dotad je Mazal bio član Uprave, a prvu funkciju u “Đuri” dobio je 2009. godine, kada je s mjesta glasnogovornika i savjetnika zaboravljenog HDZ-ova ministra gospodarstva Damira Polančeca postao, ni više ni manje nego predsjednik Nadzornog odbora tvrtke.

Sukob interesa

Bio je Mazal i predsjednik uprave industrije koja održava tenkove i proizvodi borbena vozila i teretne vagone, a stvarni uspon krenuo mu je zapravo još u eri pokojnog Račana, kada je postao savjetnik u službi za odnose s javnošću. Nakon toga preuzima ga Sanader, a poslije postaje i savjetnik ministra Polančeca, ali i Đure Popijača. Govorilo se u vrijeme Mazalova strelovitog uspona kako je bio sudionik brojnih projekata iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, od inicijalnih javnih ponuda dionica državnih kompanija preko restrukturiranja hrvatske brodogradnje i željezara do projekata vezanih uz poslovanje društva “Đuro Đaković holding”, što ga je na koncu i odvelo do Slavonskog Broda. Kako je napredovao Mazal, tako je napredovala i njegova supruga pa se tako u jednom trenutku problematiziralo to što mu je supruga savjetnica za gospodarstvo Ive Josipovića dok on sjedi u NO-u “Đure Đakovića”, no Mazal je osobno opovrgavao teze o mogućem sukobu interesa naglašavajući kako je izuzetno ponosan na ono što je njegova supruga postigla.

“Naše karijere, otkako smo se upoznali u državnoj službi, nikada nisu imale međusoban utjecaj”, tvrdio je Tomislav Mazal, čija je supruga Tamara doista godinama vješto gradila karijeru u državnoj administraciji, pa je tako bila jedna od ključnih pregovaračica s Europskom unijom, uspješno je surađivala s četvero premijera, Ivicom Račanom, Ivom Sanaderom, Jadrankom Kosor i aktualnim predsjednikom Milanovićem dok je on vodio Kukuriku vladu. Jedno je vrijeme bila dio tima bivšeg ministra gospodarstva Radimira Čačića, a nakon toga kratko je savjetovala premijera Dačića te na koncu došla na Pantovčak, gdje je bila i šefica izbornog stožera bivšeg predsjednika Josipovića koji je baš na tim izborima ostao bez još jednog mandata.

Nema straha

Preuzimajući odgovornost za Josipovićev poraz na izborima, Obradović-Mazal povukla se iz javnog prostora i okrenula poduzetništvu te pokrenula tvrtku Mazal savjetovanje koja se bavi odvjetničkim poslom. U međuvremenu se suprug skrasio u Plinari, gradskoj tvrtki u sastavu Zagrebačkog holdinga. Iako rukovodi tom gradskom tvrtkom, Mazal je direktor u privatnoj tvrtki svoje supruge, a upućeni svjedoče da ni sada nakon smjene vlasti u gradu Zagrebu Mazal nije zabrinut za svoju sudbinu na čelu zagrebačke Plinare. Razloga za zabrinutost i ne mora imati kada su, uostalom, i on i supruga godinama uspijevali opstati u javnim tvrtkama i na javnim pozicijama neovisno o ideologiji onih koji su se u tom trenutku nalazili na pozicijama moći.