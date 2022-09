NE IDE MU LOŠE NI IZA REŠETAKA! Plenkovićev prijatelj ima bolji status od drugih osumnjičenih: Čim izađe iz pritvora može nastaviti po starom

Autor: Iva Međugorac/7devno

Gotovo su nevjerojatne razlike u postupanju Državnog odvjetništva i USKOK-a prema trojici glavnoosumnjičenih za plinsku pljačku milijardu kuna iz INA-e. USKOK je suvlasniku tvrtke OMS Ulaganja Goranu Husiću te direktoru u INA-i Damiru Škugoru i njegovu ocu Dani, osim oduzimanja novca s računa – oko 450 milijuna kuna koji su uplaćeni u državni proračun, kako se javno pohvalio premijer Plenković – što je u najmanju ruku pravno upitno, zamrznuo svu imovinu koju su stekli u protekle dvije godine. No DORH i USKOK takav odnos nisu imali prema predsjedniku Hrvatske odvjetničke komore, odvjetniku Josipu Šurjaku, koji je s Husićem suvlasnik tvrtke UMS Ulaganja preko koje je izvučena milijarda kuna. Nisu mu blokirane nekretnine koje je stekao u protekle dvije godine ni poslovni udjeli njegova odvjetničkog društva. No Šurjak je, podsjetimo, prijatelj premijera Plenkovića iz studentskih dana – Plenković je bio predsjednik, a Šurjak potpredsjednik iste studentske udruge na zagrebačkom Pravnom fakultetu – a vežu ih i hvarske obiteljske veze.

Apartman i vila

Kako USKOK nije blokirao poslovne udjele odvjetničkog društva Josipa Šurjaka, niti bilo koju nekretninu koju je kupio u posljednje dvije godine, ni jedna državna institucija nije otkazala zastupanje odvjetničkom društvu Šurjak i partneri. Zanimljivo je da je Državno odvjetništvo (USKOK) Šurjaku blokiralo isključivo iznos koji je imao na računu, procijenivši ga upravo kao iznos imovinske koristi koji bi bio oduzet u slučaju da se utvrdi počinjenje kaznenog djela. Šteta se procjenjuje na milijardu kuna pa nije jasno kako je država procijenila da bi Šurjaku bilo blokirano isključivo ono što je na računu, dok su Goranu Husiću i Damiru Škugoru blokirane i nekretnine.

Očito je da će se na opisani način Šurjaku omogućiti da, nakon što u istrazi budu ispitani svjedoci i on bude pušten iz pritvora, bez obzira na suspenziju, nastavi s odvjetničkom djelatnošću, ovaj put u formi već poznatih savjetnika i vlasnika odvjetničkih društava. Tu će ga posebno podržati doktor Goran Geber, brat njegove supruge Ivane Šurjak, djevojački Geber, koji radi u KBC-u Sestre milosrdnice. Dr. Gebera se redovito viđa na sastancima Upravnog vijeća bolnice i kabineta ravnatelja iako nema nikakvu upravljačku funkciju niti je član bilo kojeg od tih tijela. No dr. Geber je još od mladih dana u prijateljskim odnosima s ravnateljem KBC-a Sestre milosrdnice te su i zajedno objavljivali znanstvene radove. Stoga je posebno zanimljivo kako KBC Sestre milosrdnice još nije otkazao punomoć odvjetničkom društvu Josipa Šurjaka. Postavlja se i pitanje štiti li ga ministar zdravstva Vili Beroš pri zastupanju državnih bolnica, s obzirom na to da je on također Hvaranin i dio njegove ekipe iz Rotary cluba. Šurjakova imovina koja je stečena u posljednje dvije godine i koja nije blokirana su apartman u vili na Murteru i projekt vila na Hvaru koji se nastavlja, a njegovo odvjetničko društvo nastavlja s radom i bez blokade društva.





Zaštita HOK-a

Posebno je zanimljivo i indikativno za cijeli slučaj što je njegova supruga Ivana Šurjak i dalje na upravljačkoj funkciji Prekršajnog suda kao zamjenica predsjednika. Je li supruga ijednog drugog USKOK-ova okrivljenika ostala na upravljačkoj funkciji? Mirela Alerić Puklin ekspresno je razriješena s mjesta državne odvjetnice kada je priveden njezin suprug Goran Puklin. Poznato je da se jedanput mjesečno sastaju predsjednici svih sudova, a ne bi bilo nelogično da se Ivana Šurjak među svojim suradnicima založi za svojega supruga.

Nadalje, iz priopćenja Hrvatske odvjetničke komore jasno je da ga štite. HOK je jasno naveo sljedeće: “Predmetna istraga protiv Josipa Šurjaka odnosi se na radnje koje nisu poduzete u obavljanju odvjetničke službe, nego u obavljanju poslovnih aktivnosti izvan odvjetništva i izvan djelovanja Josipa Šurjaka kao predsjednika Hrvatske odvjetničke komore”. Tako je HOK omogućio Josipu Šurjaku da njegovo odvjetničko društvo nesmetano nastavi s radom, iako u Kodeksu odvjetničke etike stoji: “6. Odvjetnik je dužan savjesno ispunjavati dužnosti koje proizlaze iz odvjetničkog poziva i čuvati ugled i dostojanstvo odvjetništva pri obavljanju poziva i u privatnom životu. 7. Svojim ponašanjem odvjetnik mora služiti kao primjer humanosti, poštovanja ljudskog dostojanstva i progresivnih nastojanja u priznavanju i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda”. Dakle, bez obzira na to što je odvjetnik Šurjak sudjelovao u jednoj od najvećih pljački u hrvatskoj povijesti u svoje privatno vrijeme, on je i dalje bio odvjetnik. Stav HOK-a uvijek je bio da je odvjetnik uvijek odvjetnik, 24 sata dnevno, a Šurjak je, osim što je odvjetnik, bio i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore.

Radi iz pritvora

HOK je inače oštro reagirao, kažnjavajući odvjetnike i za najsitnije nepravilnosti, pa su primjerice Odvjetničkom društvu Lubina i partneri iz Splita obustavili djelatnost jer nisu obavijestili Komoru o statusnim promjenama u sudskom registru, što nije nikakav zakonski krimen. Maja Đerek i njezina udruga Razvoj u srpnju ove godine podigli su kaznenu prijavu protiv CERP-a za štetu od 333 milijuna kuna. Naime, CERP se pod neobičnim okolnostima propustio pojaviti na skupštini Petrokemije d.d., na kojoj je kao manjinski dioničar imao mogućnost zatražiti pravičnu naknadu zbog povlačenja sa Zagrebačke burze, i to u iznosu od 333 milijuna kuna. Predstavnici Centra za restrukturiranje i prodaju, kao zakonski zastupnik i upravitelj dionica Petrokemije d.d. u ime Republike Hrvatske (udio od 17,9 % ili 9,852.828 dionica), nisu se pojavili na Skupštini i nisu tražili to pravo. CERP je tvrdio da nisu mogli otići na skupštinu jer prije toga nije dogovoren stav na Upravnom vijeću. On im je bio potreban jer je riječ o odluci koja je “teška” više od milijun kuna, a sjednicu nisu mogli održati jer je predsjednik Vijeća, Darko Horvat, prije toga uhićen. Zakon o upravljanju državnom imovinom, međutim, eksplicitno kaže da “ministre mogu u slučaju spriječenosti zamjenjivati državni tajnici iz resornog ministarstva”.

Šurjak je tada zastupao CERP, a navodno mu još nisu otkazali ugovor pa ispada da ih Šurjak zastupa i iz pritvora, a upravo prolaze kroz aferu s Petrokemijom. Naime, u Sudskom registru Josip Šurjak još stoji kao jedina osoba ovlaštena za zastupanje u Odvjetničkom društvu Šurjak i partneri. Iz svih ovih činjenica samo se pojačava sumnja i glasine koje već neko vrijeme prate ovaj slučaj: da iza uhićenih za plinsku pljačku milijarde kuna iz INA-e stoje puno jači igrači koji će ih na sve načine nastojati zaštititi.