NAŠ INTELEKTUALAC OTVORENO PROZIVA: ‘Koliko je puta Plenković to izgovorio u ovih šest godina vladavine i nikad se nije ništa bitno dogodilo?”

Autor: Stjepan Šterc

Politički se model interesne ideologije primjenjuje u Hrvatskoj već podulje, odnosno praktički od uspostave političkih vlada, dok se politika ostavljanja dojma velikih postignuća posebno razvila s nadogradnjom diplomatskih vlada na političke. Posebnih kriterija izbora resornih izvršitelja u takvom modelu vladavine nad Hrvatskom nema, a strateškim se komuniciranjem (u prijevodu političkim) rezultati vladanja pretvaraju u praktički veliku nemjerljivost uspješnosti, nezamjenjivost u odnosu na opozicijska djelovanja, stalna najavljivanja budućih postupanja i općenito u govorništvo, futurizam i PR pokazivanja i dokazivanja.

Prolazile su godine, ozbiljni su razvojni rezultati izostajali, egzaktni su pokazatelji poprimili puno negativnih formi, a reforme su uvijek samo najavljivane, dok su se demografska destrukcija (depopulacija, izumiranje, prirodni pad, iseljavanje, starenje, smanjivanje učenika osnovnih i srednjih škola, pražnjenje izvangradskih prostora i niz ostalih), interesna ideologija i politika ostavljanja dojma na javnom obzoru i političkoj primjeni samo pojačavale kao rezultati uspostavljenog obrasca vladanja. Tehničko je dobivanje izbora i njihovo provođenje u kriznim vremenima te posebno trgovinsko sklapanje interesnog vladajućeg partnerstva pritom dodatno učvršćivalo novu ideologiju vladanja.

Pacifikacija mišljenja

Politička je scena postupno pretvarana u zatvoreni sustav vladajućih pripadnika, unutar kojeg opći vrijednosni kriteriji postaju nevažni pa u skladu s time i razvojni, demografski, demokratski, investicijski i slični. Opće je primirivanje unutarnjih glasova razuma postalo stranačko-partijska zakonitost u kojoj nema nezadovoljstva, primjedbi, racionalnih pitanja o smjeru kojim Hrvatska ide ili npr. javnih istupa pripadnika kojim bi se stranačko-partijskom vrhu ukazalo na politički program ili svjetonazor s kojim se izašlo pred birače. Opća pacifikacija mišljenja, spoznaje, djelovanja i raspravljanja najočitije se odražava prilikom kadrovskih resornih rekonstrukcija i postavljanja, u kojima su pognutost i dodvoravanje prema političkim visinama i širinama postali jedini obrasci političkog stranačko-partijskog demokratskog i hrabrog djelovanja. Vrijeme neumitno odlazi jer ga čak ni politički visovi ne mogu zaustaviti, a s njime odlazi i hrvatska mladost i njezino vjerovanje u promjene u uređenoj zemlju kakvu smo toj mladost željeli ostaviti ulaskom u slobodu.

Ponovno se ovih dana ne znamo koji put izriče jedina i neosporiva istina prema svim pokazateljima i razumnim razmišljanjima kako je demografski opstanak Hrvatske strateško pitanje ili pitanje svih pitanja. Halo, gospodo, dobro vam jutro nakon šest godina vladanja i poraznih demografskih pokazatelja i trendova, nakon programa s kojim ste išli na izbore, nakon svih upozorenja iz znanstvenih krugova, nakon što isto tvrde zabrinuti, uglavnom iz svih djelatnosti, nakon rezultata popisa koji opominju, nakon nevjerojatne siline prirodnog pada i još puno takvih nakon. Jednostavno je izgovoriti tu nepobitnu činjenicu prema hrvatskoj svekolikoj javnosti po modelu politike ostavljanja dojma, a još je lakše to izgovarati s visina i nedodirljivosti u okruženju koje apologiju smatra svojom svetom stranačko-partijskom dužnošću. Futuristička najava strateške važnosti demografske revitalizacije nakon šestogodišnje nirvane, kadrovskih zbrinjavanja po modelu ne treba se ništa znati, već samo vjerovati visinskim porukama i najavama i odmaku od znanstvene logike, nije ništa drugo nego nova potvrda nametnute interesne ideologije i politike ostavljanja dojma. Najava bez promjene i strateško značenje bez postavljanja sustava u skladu s ozbiljnošću problematike može ozariti opet samo stranačko-partijsku zadivljenost promišljenom retorikom.

Opće suglasje

“Demografska revitalizacija ostaje strateško pitanje”, izrekao je to u uvodnom govoru na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) predsjednik Vlade, dok u izdvojenom podnaslovu stoji: “Premijer Andrej Plenković poručio je da demografska revitalizacija ostaje strateško pitanje hrvatske budućnosti, a na tom dugoročnom projektu moraju surađivati svi akteri – od nacionalne i lokalne vlasti do civilnog društva i poslovnog sektora” (Vlada Republike Hrvatske, 4. travnja 2022.). Koliko je samo puta to izgovoreno u ovih šest godina vladavine i uvijek na sličnim sjedničarskim prigodama, nakon kojih se uglavnom ništa strateški bitno nije događalo. Priopćeno je to, ni manje ni više, nego na sastanku Gospodarsko-socijalnog vijeća uz pozive kako se u djelovanje po tom pitanju trebaju svi uključiti i kako bi o tom pitanju trebalo postajati opće političko suglasje. Ipak u podnaslovu Vladina priopćenja (prethodno citiranog) na stranicama iste te vlade spomenuta je potreba uključivanja sa svih razina vlasti, civilnog društva i poslovnog sektora. Naravno, u podnaslovu nije uključena i znanstvena zajednica, iako je spomenuta. Valjda usput pa to nije dežurnim kreatorima Vladine stranice i podnaslova iste značilo i navođenje akademske (znanstvene) zajednice kao osnove logičkih političkih promišljanja o, eto, opet spomenutoj strateškoj problematici.

Kakva, uostalom, znanost kad se u politici ostavljanja dojma ona tretira kao usputna problematika i kad u svom stranačko-partijskom okružju znanstveni pridruženi apologeti predstavljaju potvrdu suradnje. Ostale se pak nepoćudne, koji uporno zazivaju znanstvenu logiku i znanstvene zakonitosti kao temelj političkog razumijevanja, odlučivanja i postupanja, zakonski treba primiriti i svesti na mjeru potvrđivanja velikih misli s vrha. Kao nekad kad su se formalni znanstvenici natjecali koji će brže, jednostavnije i s više zanosa prihvatiti političku istinu i potrebu: “Tvoja misao, naš put”. Parafrazirano prema izvorniku iz opsežne knjige-zbornika radova u kojem je čast bila znanost i znanstvenu osobnost podrediti ideologiji ili jednostavnije neupitno postavljenom kultu ličnosti. (Titova misao naš put, 1978., Savremena administracija, Zbornik radova, Ur. Marković, Lj., Pašić, N., Stojković, M., Beograd, 477 str.).

Zakonsko primirivanje

Vremena se ipak sporo ili malo mijenjaju kad je riječ o potrebi za političkom dominacijom nad znanstvenom logikom, iako su promjene najavljivali i antologijski glazbeni umjetnici još tamo dalekih i mitskih šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada je opjevana “The Times They Are a-Changin” s porukom senatorima i kongresnicima (B. Dylan, 1964.). Političkom je sustavu lako pridobiti formalne znanstvenike čija se znanstvena znatiželja može zamijeniti i nadoknaditi pozicijom i financijskom sigurnošću i čija misao ne mora slijediti logiku. Prevladavanje političkog osjećaja izgrađenog u pravilu na potrebi dolaska i nastavka vladanja zasnovanog na interesnoj ideologiji i politici ostavljanja dojma moguće je uvijek uz znanstvenu prazninu i izostanak osobnosti, pa i odgovornosti prema istraživanjem potvrđenim zakonitostima. Muk i mirnoća takvog znanstvenog okruženja unutar političkog miljea samo dodatno potiče političke iracionalnosti, a u hrvatskom primjeru i neprihvaćanje stvarnih strateških razvojnih potreba i postupanje po njima.

Ostale, pak, iz znanstvenih krugova koji ne podliježu nostalgičnom slijedu puta političke misli s vrha u političkoj dominaciji nad svime, ipak treba zakonski primiriti i pokazati im kako znanstvena, pa bilo ona i racionalna istupanja mogu remetiti san velikim političkim misliocima hrvatske današnjice. Zato se i krenulo s prijedlogom novog zakona o visokom obrazovanju i znanosti (krivi naziv zakona preuzet sa stranica Vlade RH, 5. travnja 2022., kao potvrda njegova značenja za Vladu), ali su malo koga u izvršiteljskom krugu zabrinuli podaci o padu broja studenata u posljednjih pet godina u Hrvatskoj za oko 16.000 (izvor Vlada RH) i učenika osnovnih i srednjih škola za nevjerojatnih gotovo 36.000 (izvor DZS RH). Puno ih više brine porast zaposlenih za 6 posto na sveučilištima, više od 40 novih studijskih programa i prosječna citiranost po znanstvenom radu, potvrđujući time statistički kriterij vrednovanja znanstvenih istraživanja kojima se znanost svodi na uzajamnost i kolegijalnost (u pravilu), umjesto na značenje znanstvenih radova i istraživanja za razvoj i uređenost hrvatskog društva i prostora.

Naravno, sve treba podvrgnuti kontroli i svesti znanstvenu spoznaju i istraživačke rezultate na bolonjsku osrednjost i političku podanost, izraditi zakon po političkoj mjeri s akterima iz primarno političkog miljea i potpuno negirati mišljenja i stavove znanstvenika čiji su predmet interesa upravo strateška pitanja razvoja i opstanka hrvatskog društva i prostora. Istim je pristupom negirana i uloga studenata na hrvatskim sveučilištima i svedena na nijeme promatrače zbivanja i promjena, iako su upravo oni nositelji hrvatske budućnosti (uz djecu i ostale mlade). “Studenti gube pravo na sudjelovanje u odlučivanju u tijelima visokog obrazovanja, odgovarajuću psihološku i zdravstvenu pomoć u studentskim poliklinikama, sudjelovanja u radu studentskih organizacija, a oduzelo bi im se i pravo glasa pri izboru dekana, rektora i profesora” (Teleskop, 4. travnja 2022). Posebno zabrinjava pacificiranje studentske populacije i zapravo nijemo promatranje broja njihova smanjivanja i njihovih odlazaka, umjesto da se znanstvena spoznaja nastavnika i važnost studenata postave kao akademska primarnost.





Znanstvena apologija

Senat Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenici STEM područja jasno su se odredili prema zakonskim poigravanjima sa znanošću, a Vijeće društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu također je bilo vrlo eksplicitno oko Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (pravi naziv zakona): “Odbijaju se isforsirani reformski zahvati u sustav znanosti i visokog obrazovanja pod pritiskom dodjeljivanja europskih sredstava, što se doživljava kao financijska ucjena i udar na profesionalno dostojanstvo djelatnika u sustavu te na autonomiju donošenja meritornih strateških odluka unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja” (6. sjednica Vijeća društveno-humanističkog područja održana 16. ožujka 2022. godine).

Nastavnici izvan političkog zatvorenog kruga i studenti koji Zakon doživljavaju kao novu kontrolu i uskraćivanje njihovih sloboda i prava nisu se dvoumili o nepoželjnosti političkog uplitanja, dok će znanstvena apologija ostalih u krugu vjerojatno prevladati s njihovim novim spuštanjem glave i novim oblicima pokornosti. Politički determinizam u svemu oko nas zaustavio je već Hrvatsku na europskom razvojnom dnu, a njegovo će moguće prekrivanje i znanstvene spoznaje i studenske razigranosti hrvatsku mladost dodatno usmjeriti prema granicama. Hoće li i tada demografska revitalizacija ostati i dalje strateško pitanje hrvatske budućnosti?