NALJUTIO DALMATINCE I SLAVONCE: Željeli su fotelje za njihove ljude, a umjesto njih Plenković namjerava legalizirati svoje savjetnike iz sjene

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Koliko god se osječko-baranjski župan Ivan Anušić, što izravno, što preko svojih “trbuhozboraca” trudio uvjeriti naciju da su odnosi između njega i premijera Andreja Plenkovića stabilni, čini se da ga činjenice demantiraju. Mjesecima se po vladajućoj stranci spekulira da se Anušić udaljio od Plenkovića te da je, nošen rezultatima lokalnih i parlamentarnih izbora, odlučio graditi vlastiti politički imidž nastojeći se brendirati kao nacionalni političar. Oni koji Anušića imaju prilike sresti, govore kako je taj utjecajni HDZ-ov Slavonac definitivno prerastao lokalnu političku razinu te da su toga sve svjesniji i u samoj stranci, čije članstvo u ovom umjerenom konzervativcu i hrvatskom branitelju prepoznaje predstavnika takozvane HDZ-ove desne struje, u kontekstu koje se spominje i dubrovački gradonačelnik Mato Franković te još nekolicina manje eksponiranih imena.

Anušićeva baza

Uz to što je izgradio imidž unutar vlastite stranke čijim je potpredsjednikom postao kao član Plenkovićeva tima, Anušić je izgleda uspješno zaplovio i međunarodnim vodama te se zbližio s američkom administracijom koja u hrvatskoj politici traži svojeg čovjeka. Jasno je da Anušić teško može postati premijer, u tom kontekstu Plenkoviću ipak nije dorastao, priznat će to čak i oni koji o osječkom županu progovaraju s posebnom dozom strasti. Čak i oni kažu kako je i sam svjestan da su mu mane nedostatak visokog obrazovanja i znanja stranih jezika. No isto je tako jasno da Anušić može preuzeti vodstvo HDZ-a i kao predsjednika Vlade podržati ambicioznog Gordana Jandrokovića koji samo čeka svoju priliku i Plenkovićevo posrnuće.

Međutim, kako zasad stvari stoje, iako na klimavim nogama, Plenković je još gazda u HDZ-ovu dvorištu pa na svakom koraku pokazuje otpor desnoj struji koja se unutar vladajuće stranke stidljivo počela buditi nedugo nakon lokalnih izbora, kada je postalo jasno da HDZ nije ostvario najavljivani rezultat te da je jedini veliki grad u kojem su izborili pobjedu Osijek, Anušićeva baza i grad kojim ravna mladi Ivan Radić koji je ujedno godinama bio na glasu kao Jandrokovićev kadar. Ono na čemu je poentirao u kampanji za lokalne izbore Anušić je ponovio i nakon izbora pa je tako jasno dao do znanja da ne vidi ništa dobro u tome što HDZ surađuje sa SDSS-om Milorada Pupovca, kao i da bi u tom smislu trebalo redefinirati i odrediti unutarstranačku politiku. Jasno je da unutarstranačku politiku diktira Plenković pa je samim time jasno da su to bile prve Anušićeve izravne kritike na račun aktualnoga predsjednika Vlade, koji se nedavno i sam šokirao kada je doznao da Anušićeva bliska prijateljica i njegova najmlađa ministrica Nataša Tramišak prima prijetnje zbog toga što je stopirala poslove Omega Softwarea.

Prst sumnje

Kao što je poznato, mlada ministrica, čija je karijera usko vezana uz Anušića, prijetnje nije prijavila ni Plenkoviću ni policiji, nego je o njima progovorila u medijima, demantirajući napise da iza prijetnji u kojima se spominjala krv i prtljažnik stoji Milijan Brkić. Tramišak je ujedno osporila i napise o tome da je s prijetnjama povezan premijerov savjetnik Zvonimir Savić, no svih tih demantija, pitate li Plenkovićeve suradnike, nije trebalo ni biti. Takvi problemi rješavaju se na drugim razinama, a bez obzira na njezine izjave, sumnja je u javnom prostoru ipak ostala. Ostala je ujedno nepoznanica i to tko je taj netko tko prijeti ministrici, s kojim ciljem prijetnje stižu na njezinu adresu, a nepoznatim je ostalo i to tko prijeti županu Anušiću koji je također javno progovorio o neugodnostima s kojima se susreće.

Nije, međutim, nepoznato da su ti medijski napisi pobudili sumnju u to da unutar HDZ-a počinje rat frakcija te da su istupi ministrice Tramišak mogući pokazatelj toga da Plenković u vlastitim redovima ima krticu koja pokušava izvesti puč. Te sumnje mogu se potkrijepiti zbivanjima koja su u Vladi uslijedila nakon što je priveden bivši ministar graditeljstva Darko Horvat. Plenković je navodno tada pokušao sazvati hitnu sjednicu stranačkog predsjedništva, ali se na njoj nisu pojavili ni Anušić ni ministar Oleg Butković, koji je već dugo na glasu kao pripadnik suprotne struje. Da Plenković i Anušić također više ne pripadaju istoj struji, dalo se naslutiti i prije desetak dana, kada je na zatvorenoj sjednici Vlade donesena odluka o tome da se Anušića razriješi kao člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Nije zgoreg podsjetiti da je Anušić nedavno, također na zatvorenoj sjednici, maknut iz Upravnog vijeća Hrvatskih voda pa se po HDZ-u priča da je Plenković nakon procesa “devanđelizacije” započeo proces “deanušizacije”, eliminirajući pritom Anušića kao potencijalnog suparnika čiji utjecaj ruši na svim poljima na kojima može.

Ogroman pritisak

Ne može se ni za Anušića reći da je politički naivac, on se pravodobno povukao iz priče o Tramišak, demantirajući napise o tome da bi se on i nekolicina HDZ-ovaca mogli usprotiviti njezinu micanju iz Vlade ako se nađe na popisu ministara koji vladajuće redove budu morali napustiti u sklopu rekonstrukcije Vlade. “Sigurno neću rušiti nikoga, a najmanje svoju vladu”, izjavio je pomirljivim tonom osječki župan, ali Plenković je, prema tvrdnjama upućenih, svjestan da je njihov odnos daleko od mirnog i skladnog, baš ga zato i miče s pozicija na kojima se nalazio kako bi mu time demonstrirao da je on taj koji još drži sve konce u rukama.

Koliko dugo, to je već drugo pitanje, jer u HDZ-u nezadovoljnici niču na svakom koraku, tenzije je u vladajućim redovima izazvala najava rekonstrukcije Vlade, kao i popis potencijalnih ministara čija imena pune medijske stupce. Prema riječima naših sugovornika iz HDZ-a, Plenković namjerava legalizirati svoje savjetnike iz sjene dijeleći im ministarske fotelje, što nije dobro prihvaćeno ne samo u slavonskoj nego ni u nizu drugih lokalnih organizacija čiji vođe smatraju kako se pri sastavljanju i reformiranju Vlade treba voditi stranačkim interesima.

Pritisak na premijera je ogroman, u dalmatinskoj organizaciji stranke smatraju da imaju pravo predložiti nekoga od ministara, a slična uvjerenja prisutna su i u drugim organizacijama, osobito u onima koje su se pokazale uspješnima na posljednjim lokalnim izborima. Takav pritisak se, prema tvrdnjama upućenih, ne pamti, a Plenković dugo nije bio tako nervozan kao posljednjih dana. Dugogodišnji članovi HDZ-a aktualnu atmosferu uspoređuju s atmosferom koja je prethodila Sanaderovu padu, no naglašavaju kako Plenković zasad igra taktički i nastoji ostaviti nešto stabilniji dojam, dok mu s druge strane iza leđa bukti unutarstranački rat kojim ga nastoje oslabiti u trenutku za koji bi se moglo reći da nije primjeren jer se, uz rekonstrukciju Vlade i ministarske afere, Plenković posljednjih nekoliko tjedana suočava s posljedicama rusko-ukrajinskog rata koji se odrazio na cijene hrane i energenata, što je tek početak crnih scenarija koje najavljuju brojni ekonomski stručnjaci.

Nova struja

U takvim okolnostima voditi Vladu, a u isto vrijeme paziti na svoju poziciju unutar stranke, zacijelo nije nimalo jednostavno. No izgleda da se Plenković ne misli predati, krug osoba od povjerenja sveo je na minimum, savjetuje se sa samo nekoliko ljudi, a osim nervoze koja ga kontinuirano prati, tu je i nepovjerljivost, ali i provokacije iz oporbenih redova s kojima se, doduše, dosad znao nositi i koje su mu nerijetko išle u prilog. Plenkoviću ne ide u prilog trenutno stanje u njegovoj stranci, jer baš kada je pomislio da je eliminirao neistomišljenike i došao u situaciju da zavlada u punom smislu te riječi, protivnika je dobio u Anušiću i novoj konzervativnoj struji koja se budi u Slavoniji, gdje se navodno već vode pregovori s potencijalnim koalicijskim partnerima s desnog spektra koji bi trebali zamijeniti SDSS nakon idućih parlamentarnih izbora. Hoće li HDZ-ovci do tada zamijeniti i svojeg šefa Plenkovića, vidjet ćemo.