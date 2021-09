NAKON MISTERIOZNE ZETOVE SMRTI, PRIPUZ ANGAŽIRAO TJELESNE ČUVARE! Unatoč obiteljskoj drami, ponudom je satjerao Tomaševića u pat-poziciju

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Petodnevna potraga za ronicem koji je nedavno nestao u akvatoriju Kostrene imala je tragičan epilog, njegovo tijelo je pronađeno, a ubrzo potom potvrđena su nagađanja onih koji su danima, dok je potraga trajala, govorili da je riječ o Mariju Špekuljuku, bivšem policijskom specijalcu i suprugu direktorice C.I.O.S.-a Ive Pripuz Špekuljuk, kćeri zagrebačkog ‘kralja otpada’ Petra Pripuza. Istoga trena kada je saznao da je njegov zet nestao tijekom ronjenja, Pripuz je, prema tvrdnjama upućenih, angažirao svoje prijatelje iz jedne poznate zagrebačke zaštitarske tvrtke te oni već danima bdiju nad Pripuzovim domom na Pantovčaku. Iz samo Pripuzu znanih razloga, ti isti zaštitari otprije desetak dana u stopu prate tog poznatog zagrebačkog poduzetnika, čija je kći nedavno ostala bez supruga.

Tragičan epilog

Pogreb stradalog ronioca, bivšeg pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko, u medijima nije popraćen, a prilično šturo popraćena je i vijest o njegovu nestanku, kao i o ostalim dijelovima ove pomalo zagonetne istrage. Strahuje li Pripuz od nekoga i nečega ili je samo u teškim trenucima svojoj obitelji angažmanom zaštitara nastojao osigurati prijeko potrebnu privatnost, nije poznato, u C.I.O.S.-u se o tome ne govori niti se itko usudi spominjati tragediju koja je zadesila tu zagrebačku obitelj. Špekuljuk je inače u akvatoriju Kostrene organizirano ronio, ali se u jednom trenutku udaljio od skupine na podvodnom skuteru te mu se od tada izgubio svaki trag.

Za njim su tragali ronioci, djelatnici Pomorske policije, Lučke kapetanije, ali i pripadnici civilne zaštite, no epilog je bio tragičan, i potresan, ne samo zbog obiteljskih odnosa s Pripuzom, nego i zbog toga što je riječ o odlikovanom hrvatskom branitelju koji se posljednjih godina s Pripuzom angažirao u poduzetničkim vodama. Nije se obitelj Pripuz ni uspjela oporaviti od tragedije koja ih je zadesila, a u javnom prostoru ponovno se počeo problematizirati njegov odnos sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, koji, doduše, nije problematičan za Pripuza, nego za novog šefa metropole koji će se uskoro morati suočiti s jednim od najkompleksnijih gradskih pitanja, onim o zbrinjavanju biootpada, te će morati odlučiti kako će se Grad odnositi prema Pripuzovu C.I.O.S.-u koji je dosad, kao bliski suradnik i partner pokojnoga zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića zbrinjavao zagrebački otpad te je tom sferom dominirao gotovo dva desetljeća. Još u kolovozu Tomašević je poništio natječaj za zbrinjavanje glomaznog otpada donoseći odluku o tome da će Grad Zagreb sam financirati drobilicu, na taj način nastojao je riješiti pitanje gradskog otpada.

Tri opcije

Međutim, Pripuz na tu Tomaševićevu odluku nije ostao ravnodušan pa mu se obratio ironičnim pismom. Kada je Pripuz, još prije ljeta, odbio raditi posao sa zagrebačkim biootpadom tvrdeći kako ima pune kapacitete, taj posao preuzeli su Zrinjevac i Čistoća koji su tijekom ljeta bili zatrpani problemima jer nemaju ni kapacitet ni infrastrukturu za takvo nešto pa je onda raspisan novi natječaj na koji je stigla žalba, nakon toga je proces stavljen na čekanje, a zatim je žalba odbijena.

Nedavno su pak pred zagrebačkoga gradonačelnika stigle dvije ponude, jedna tvrtki u Pripuzovu vlasništvu, a druga austrijske tvrtke Saubermacher. No Pripuzova ponuda za zbrinjavanje biootpada za 2,8 milijuna kuna je povoljnija od procijenjene vrijednosti natječaja te čak 2,6 milijuna kuna povoljnija od ponude koju je dao austrijski konkurent. Konkretnije, ponuda tvrtki Saubarmacher Slovenije, Saubermacher EPK i Bio-Direkt u zajednici ponuditelja je 36,315.000 kuna bez PDV-a, što je oko 185 tisuća kuna manje od procijenjene vrijednosti natječaja. Potez je to kojim je Pripuz zagrebačkoga gradonačelnika doveo u nezavidnu poziciju, jer ako jedan od najvrednijih gradskih poslova Tomašević uistinu dodijeli tom zagrebačkom poduzetniku, ispast će da je prekršio svoje najvažnije predizborno obećanje, ono u kojem je najavljivao obračun s nepovoljnim ugovorima između Grada i privatnika bliskih pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, a ako ne pristane na suradnju s Pripuzom, posao bi trebao pripasti austrijskoj tvrtki čija je ponuda skuplja, što bi bio presedan u javnoj nabavi, a ujedno bi dovelo u pitanje Tomaševićevu stodnevnu mantru o uštedama. Treća opcija koja je Tomaševiću na raspolaganju je poništenje natječaja, no onda se priča vraća na početak, posao ponovno pada na gradske tvrtke Zrinjevac i Čistoću koje ne mogu adekvatno zbrinjavati čak 22.500 tona biootpada koliko se traži u natječaju, a uz to, te dvije tvrtke nemaju ni potrebnu dozvolu za obavljanje toga posla.

Davne veze

Druga grupa ponuditelja, tvrtke CE-ZA-R i Eko-Flor Plus, povezane su s Pripuzovom obitelji, a Reoma grupa za isti posao traži 33,637.500 kuna bez PDV-a. Premda konkurenti, Austrijanci zagrebačkom ‘kralju otpada’ nisu posve nepoznati. Naime, austrijski Saubermacher svojedobno je bio većinski vlasnik Eko-Flor Plusa koji je danas u vlasništvu C.I.O.S. grupe u čijem nadzornom odboru sjedi Ivan Pripuz, dok je prokuristica tvrtke sestra ministra Beroša Tajana Tomašević. Suvlasnik Eko-Flora s Austrijancima je u to doba bio Ilija Špikić koji je trenutno direktor Saubermachera EKP, jedne od podružnica koja se javila na Tomaševićev natječaj.

Pojednostavljeno rečeno, dva ponuditelja za isti posao u jednom su trenutku imala premrežene vlasničke strukture. Ako zagrebački gradonačelnik koji je evidentno nadigran i stjeran u kut pristane na suradnju s Pripuzovom korporacijom i prihvati njegovu, odnosno najpovoljniju ponudu, tada će C.I.O.S. posao zbrinjavanja otpada obavljati po višoj cijeni nego u Bandićevu mandatu. Pritom treba napomenuti da ovi ugovori nisu jedini između Grada Zagreba i Pripuza koji istječu do kraja ove godine. Postoje, naime, tri pojedinačna ugovora – okvirna sporazuma koja su sklopljena između tog poduzetnika i Zagrebačkog holdinga, a koji uskoro istječu pa je pitanje hoće li i na koji način Tomašević uspjeti izbjeći njihovo obnavljanje. Do kraja godine stižu, dakle, novi problemi koji uključuju zbrinjavanje plastične ambalaže, drva, ali i posao građenja, održavanja i upravljanja podsustavnim odlagalištima otpada Jakuševec koji bi trebao biti raspisan u prosincu i koji vrijedi oko 250 milijuna kuna. Dosad su taj posao obavljale tvrtke Eko-Flor Plus i Tigra u vlasništvu Milana Penave, inače kuma pokojnoga gradonačelnika.

Gomila problema

Sve u svemu, Tomaševiću se u prvih stotinu dana mandata nakupilo podosta problema, dobar dio njih vrti se oko otpada i iskusnog Pripuza koji, po svemu sudeći, mnogo bolje od novoga gradonačelnika zna koji su njegovi interesi i ciljevi, prodrmala ih je obiteljska tragedija, no bez obzira na to, Pripuz očito ne odustaje od posla preko kojega je stasao u jednoga od najimućnijih Hrvata i jednoga od najbogatijih žitelja hrvatske metropole, u čemu mu nedvojbeno pomaže i angažman njegove britke kćeri Ive koja je svojedobno od oca preuzela poslovanje C.I.O.S.-a, koji se bez obzira na brojne kontroverzije gradi u respektabilnu kompaniju bez koje neće moći ni Tomašević, baš kao što nije mogao ni njegov prethodnik Milan Bandić, koji, čini se, sve i da je htio, nije imao previše izbora. Svjesni onoga što slijedi i u strahu od prvih konkretnih razočaranja građana, Tomaševićevi suradnici i njegova zamjenica Danijela Dolenec već su na društvenim mrežama krenuli u kampanju kojom nastoje sanirati štetu i osvjetlati obraz gradonačelniku koji je sam sebi visoko digao ljestvicu najavljujući Zagrebu bolji, kvalitetniji, drugačiji i transparentniji život.