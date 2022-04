MINISTRI AFERAŠI PREŽIVJELI SU REZ! Nisu ispunili Plenkovićeva očekivanja, a ostali u timu: Ovo je njihova tajna!

Rekonstrukcija Vlade tema je oko koje se posljednjih tjedana vodi jedan od najintenzivnijih sukoba u HDZ-u otkako je na njegovo čelo stigao premijer Andrej Plenković. Premda je Plenković taj koji još drži “sve konce u rukama”, jasno je da polako gubi kontrolu, i to pod naletom takozvane stranačke desnice koja je odlučila udariti na premijera sada kada je najranjiviji. Od tih udaraca, ali i ministarskih afera, Plenković će se, kako zasad stvari stoje, pokušati izvući svojevrsnim osvježavanjem Vlade, nalik na ono kakvo je proveo u svojem prošlom mandatu kada se razišao s Gabrijelom Žalac i Tomislavom Tolušićem. I dok mnogi analiziraju tko iz Vlade odlazi, dio HDZ-ovaca pita se u čemu je tajna onih koji ostaju.

Velika kriza

Po svemu sudeći, njihova opcija za opstanak zapravo se krije u tome što nisu pretjerano nametljivi, drže se podalje od medija, a sve i da ne rade svoj posao onako kako bi se to možda očekivalo, ta anonimnost pojedinim ministrima osigurava poziciju. U skupinu onih koji od rekonstrukcije Vlade ne moraju strahovati spada ministar branitelja Tomo Medved. Za Medveda se, doduše, ne može reći da ne zna svoj posao, međutim, kada i radi, Medved svoj posao obavlja bez previše pompe, smiren je, odmjeren i stabilan, a vrlo je važno i to što Plenković na njega može računati u svakom trenutku, ali i to što je više puta pokazao kako je u teškim krizama stabilizator i glas razuma.

Razumljivo je da u Vladi kao jedan od najboljih ministara ostaje i prvi blagajnik Lijepe Naše Zdravko Marić. Što god o njemu mislio, Plenković se zasad ne misli rješavati ni ministra Božinovića, premda bi malo tko mogao reći kakve je točno reforme u policijskom sustavu proveo ministar unutarnjih poslova. Plenkovićevo povjerenje uživa i prvi čovjek hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, koji također nastoji djelovati podalje od medija, u koje, doduše, s vremena na vrijeme dopliva pokoji njegov gaf, ali u usporedbi sa svim ostalim ministarskim aferama, ti Radmanovi gafovi mogu se opisati kao benigna i uobičajena pojava na hrvatskoj političkoj sceni.

Uz to što je spasila lanjsku turističku sezonu, ministrica turizma Nikolina Brnjac već je spremna za krizu koja će hrvatski turizam potresti u nadolazećem razdoblju koje je obilježeno rusko-ukrajinskim ratom. I ova ministrica drži se one “šuti i radi” pa se u medijima pojavljuje samo kada treba govoriti o svojem poslu i aktivnostima u Ministarstvu. Ni u jednom trenutku Brnjac se nije upletala u političke igre niti je ikada imala neprimjerene istupe. S novinarima komunicira odmjereno, a ne svisoka kao što to, primjerice, čini Tomislav Ćorić koji se nerijetko nađe u središtu pozornosti, i to baš zbog toga što ulazi u konflikte s predstavnicima medija, što sigurno nije odlika mudrih političara.

Odlike mudrih političara zato ima iskusni ministar obrazovanja Radovan Fuchs, koji se također ne mora bojati za svoju poziciju. Poznato je da je Fuchs u jeku koronakrize bio glas razuma te da se intenzivno zalagao za to da djeca nastavu pohađaju u školskim klupama, a ne online, a što je točno učinio u pogledu provedbe obrazovne reforme, koje je poteze povukao kako bi se podigao standard u hrvatskim obrazovnim institucijama, ali i kako bi se podigao životni standard prosvjetara, nitko ni ne spominje iako su u mandatu njegove prethodnice Blaženke Divjak prosvjetari tjednima prosvjedovali, pa i izlazili na ulice u borbi za svoja prava. Danas malo tko zna jesu li ti ljudi svoja prava uopće izborili, a Fuchs, po svemu sudeći, dobro koristi strategiju koja bi se mogla sažeti u nekoliko riječi – problema nema ako se o njima ne govori.

Govori se zato učestalo o problemima u hrvatskom pravosuđu, na čije je čelo premijer Andrej Plenković instalirao mladog Ivana Malenicu, Šibenčanina od kojega se očekivalo ne samo da provede reformu pravosuđa nego i reformu uprave. Malenica je s reformom lokalne samouprave otpočeo, spominjalo se ukidanje općina i ozbiljni rezovi na tom polju, međutim, nikakav značajniji iskorak tu nije zabilježen niti se može reći da Hrvatska provodi prijeko potrebnu pravosudnu reformu. Bez obzira na te izostanke, Maleničinu stručnost nitko ne dovodi u pitanje, a mladi ministar na vrijeme je shvatio da je najbolje držati se po strani i to mu toliko dobro ide, da vrlo vjerojatno više od polovice hrvatskih građana ne bi znalo prepoznati prvog čovjeka našeg pravosudnog sustava.

Tko je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, građani bi vjerojatno znali, ali koje su njezine aktivnosti i na čemu se posebno angažirala u svojem resoru, teško da bi mogli nabrojati. I Obuljen Koržinek mudro se odlučila držati podalje od javnosti, u medijima istupa rijetko, a Plenković je smatra jednom od najlojalnijih suradnica te ponajviše od svega cijeni baš to što je Obuljen u svojim nastupima odmjerena, ali i to što je u tim trenucima uglavnom pokazivala kako mu je naklonjena. Otkako je prestao istupati u medijima i odlučio nestati iz javnog prostora, svoju poziciju u Vladi osigurao je i ministar zdravstva Vili Beroš koji je mjesecima slovio kao jedan od najnepopularnijih političara u državi dok se grčevito borio za to da zdravstveni sustav ostane na životu u jeku koronakrize, koja ga je i lansirala na nacionalnu političku scenu kao najpopularnijeg političara u državi. Od najpopularnijeg do najnepopularnijeg političara Beroš je brzo došao vrlo brzo, zanesen svojim rejtingom, jedno je vrijeme angažirao komunikacijske stručnjake i uvježbavao javne nastupe, a sada je, po svemu sudeći, uvidio da mu se najbolje povući i ne govoriti previše jer se većina onoga što je rekao ionako pogrešno protumačila.

Sigurni ministri

Iako je na početku svojeg premijerskog mandata Plenković samouvjereno najavljivao mnogobrojne reforme, Hrvatska već neko vrijeme tapka u mjestu i bori se s nagomilanim problemima, boreći se s ministrima aferašima i onima koji su kao strategiju za opstanak na javnoj poziciji odabrali anonimnost. Takve na svojim plećima ponajviše nosi baš Plenković, iza kojega se kriju i koji se prema tim tihim kadrovima postavio kao zaštitnik znajući da mu, bez obzira na sve što čine, takvi ljudi ne mogu naštetiti.