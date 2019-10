Milijunska veza Plenkovićevog koalicijskog partnera i Končara: Tajkun je poslovnog partnera bivšeg ministra postavio u svoj Nadzorni odbor

Autor: Ines Brežnjak / 7dnevno

Svi se posljednjih dana bave predsjednikom Hrvatske narodne stranke Ivanom Vrdoljakom. Šef stranke koja se iz dana u dan urušava, te se jedva drži na marginama političke scene, uz to što je bivši ministar, veliki je poslovni čovjek. Naime, otkriveno je kako Vrdoljak sa svojim poslovnim partnerom i stranačkim kolegom Klementom Bašićem u Splitu gradi luksuzne stanove na prilično atraktivnoj lokaciji. U isto vrijeme, Vrdoljaka su u javnosti prozvali zbog kupnje skupocjenog stana u Zagrebu. Svi su se tada pitali odakle mu novac za luksuzni stan, za koji je iskeširao vrtoglavih 2,4 milijuna kuna. Vrdoljak je rekao kako je stan kupio podizanjem kredita, pozajmicom od prijatelja te prodajom udjela u svojoj tvrtki.

Posao cvate

Nakon kupnje stana, doznaje se kako biznis Ivana Vrdoljaka cvate. Luksuzne stanove u Splitu gradi tvrtka “Sunčani Žnjan”, čiji je on suvlasnik, a drugi dio tvrtke pripada spomenutom Bašiću, velikom Vrdoljakovu prijatelju i stranačkom kolegi, koji u HNS-u obnaša dužnost predsjednika regionalnog saveza te je član Predsjedništva stranke.

Prema Vrdoljakovim navodima, on je u priču oko “Sunčanog Žnjana” ušao naknadno, dok je temelje projektu luksuznih stanova u Splitu udario šef HNS-a Splitsko-dalmatinske županije.

Da je riječ o projektu visoke vrijednosti, potvrđuju i detalji koji su iscurili u medije. Zgrada ima deset stanova, dva poslovna prostora i garažna mjesta. Prema oglašenoj cijeni, kvadratura stanova i poslovnih prostora vrijedi oko 16,4 milijuna kuna, a Vrdoljak je prije nekoliko dana za jedan hrvatski medij potvrdio da ih prodaju po višoj cijeni od onih na stranicama tvrtke, a riječ je o iznosu nešto manjem od 3000 eura.

Projekt “Sunčani Žnjan” već se polako privodi kraju, a gradilo se i ljeti. Naime, Bašićevoj i Vrdoljakovoj tvrtki odobreno je da mogu raditi i tijekom ljeta kada inače traje zabrana radova u Splitu. Na to odobrenje pristao je kotar Žnjan, u kojem vlast drže HDZ i HNS. Zanimljivo je da se upravo Bašić natjecao i pobijedio na kotarskim izborima na Žnjanu, no mjesto je u kotarskoj vijećnici prepustio svom kolegi.





Da nije odigrao tako, bio bi u sukobu interesa jer bi kao investitor morao pisati vijeću da mu nešto odobri, a onda bi kao političar o tome glasao. Kotar Žnjan većinom je glasova, tri HDZ-ova i jednog HNS-ova vijećnika, pristao na izuzetak od zabrane radova, a odluka je, u skladu s procedurom, zatim poslana Gradskom vijeću Splita, koje je odobrilo radove tijekom ljeta. Njihova tvrtka ima registriran cijeli niz djelatnosti koje obavlja, a sukus svega je poslovanje s nekretninama te razni poslovi vezani uz turizam, kao na primjer turističke usluge u nautičkom, zdravstvenom i kongresnom turizmu.

Osim tvrtke koju ima s Ivanom Vrdoljakom, Bašić je vlasnik i tvrtke Innecto Oil d.o.o., koja je posebno zanimljiva. Na podužem popisu njezinih registriranih djelatnosti, osim trgovanja i proizvodnje plina, nafte i naftnih derivata, nalaze se i poslovi s nekretninama, ali i najam vozila te plovila. Tu je, dakako, još jedan skup biznis: skupljanje, zbrinjavanje, trgovanje i gospodarenje otpadom, jedan od najprofitabilnijih poslova današnjeg vremena.

Klement Bašić, osim što je vlasnik dviju tvrtki i politički je angažiran, u svojem životopisu ima još dvije veoma važne funkcije. Naveden je kao član Nadzornog odbora u tvrtkama Brodotrogir d.d. i Hotel Medena, koje su u vlasništvu jednog od najpoznatijih hrvatskih tajkuna, Danka Končara.

Končarov Hotel Medena nalazi se u Donjem Segetu, a riječ je o hotelu s tri zvjezdice, koji ima i vlastiti bazen te svoju plažu. Sve sobe u hotelu imaju balkon, TV sa satelitskim programima, sef i mini hladnjak, a vlastite kupaonice u sobama sadrže kadu, besplatni kozmetički pribor i sušilo za kosu. Hotel Medena možda i ne izgleda odveć atraktivno, no iz godine u godinu Končar u njega sve više ulaže s namjerom da svoj turističk biznis dovede do savršenstva.

Kadroviranjem do cilja

Čovjek čije se bogatstvo gotovo ne može procijeniti, osim što je evidentno dobar s Bašićem, povezan je i s Ivanom Vrdoljakom, jer mu je upravo šef HNS-a, kada je obnašao dužnost ministra gospodarstva u Vladi Zorana Milanovića, prodao Brodotrogir.

Naime, u siječnju 2013. Vrdoljakovo je Ministarstvo parafiralo ugovor o prodaji i prijenosu 1,177.014 dionica Brodotrogira vlasniku tvrtke Kermas energija, Danku Končaru.

Končar je trebao biti spas za Brodotrogir. Javnosti je bio predstavljen kao osoba koja će izbaviti iz pakla skršenu brodogradnju u Hrvatskoj. No, taj savršeni scenarij nikada se nije realizirao. Končar je, naime, dio Brodotrogira prenamijenio u luksuznu marinu, a posao brodogradnje pao je u drugi plan.

Na alarmantno stanje u Brodotrogiru već neko vrijeme upozorava Radnička fronta, a prije malo više od mjesec dana u svojem su priopćenju napisali da “Brodotrogir, baš kao i druga brodogradilišta, kasni s isplatom plaća, ne plaćaju se na vrijeme kooperanti i dobavljači, radnicima se krši kolektivni ugovor, a brodogradilištu, unatoč osiguranom državnom jamstvu od 32 milijuna eura, banke odbijaju dati kredit nužan za proizvodnju brodova. Javna je stvar i da se Uprava i danas želi riješiti radnika”.

Zanimljiv dio u njihovu tekstu odnosi se na navodni plan Danka Končara. Radnička fronta tako piše da “Danko Končar najavljuje kako će brodogradilište prosperirati, obećava zadržavanje brodograđevne industrije uz neke dodatne djelatnosti, ali nikada nije rekao da mu je cilj da ‘dodatne’ djelatnosti, marine i održavanje plovnih objekata, postanu i jedine djelatnosti”, što ga opet dovodi u u moguću vezu s Bašiće koji kao jednu od djelatnosti svoje tvrtke navodi posao s plovilima.

Končaru su spočitavali da mjestima u nadzornim odborima svojih tvrtki “kupuje” gašenje brodogradnje, a time dolazi do svojeg pravog cilja: luksuznog turizma, jedinog biznisa koji ga zapravo zanima, a u kontekstu kadroviranja kao jedna od osoba spominje se upravo Klement Bašić.

Ostavka u NO-u

Za komentar o situaciji, ali i prozivkama o političkom kadroviranju, zamolili smo i Klementa Bašića, koji nam je u razgovoru rekao kako je nedavno dao ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora tvrtke Brodotrogir.

“Ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora podnio sam zato što sam prezauzet osobnim obavezama te ne mogu sudjelovati u radu kako treba”, rekao je za naš tjednik Bašić, opovrgavajući prozivke da je na to mjesto bio postavljen po po političkoj liniji.

“U Nadzorni odbor Brodotrogira ušao sam tek kada je ta firma privatizirana”, rekao je Bašić te dodao da Končar, koji je vlasnik tvrtke, ima pravo i mogućnost u odbore postaviti koga želi. Bašić je također rekao kako se nada da će Brodotrogir uspjeti te da im želi sreću na tom putu.

Ipak, veza Bašića i Končara i dalje je funkcija u Nadzornom odboru Hotela Medena, koju bi, kako nam je rekao, uskoro mogao napustiti. “U Hotelu Medena i dalje sam član Nadzornog odbora, no ne znam koliko dugo. Vjerojatno ću i na to mjesto dati ostavku”, komentirao je Bašić. U razgovoru nam je također potvrdio riječi Ivana Vrdoljaka, koji je neki dan rekao kako se on naknadno uključio u priču oko projekta “Sunčani Žnjan”.

“Gospodin Vrdoljak se naknadno priključio u projekt i sada radi sa mnom”, rekao je. Gradnja zasad ide dobro, a dojam je kako je upravo izgradnja luksuznih stanova u Splitu razlog što Bašić više ne može biti u Nadzornom odboru Brodotrogira.

Najmoćniji političar

Iako on to opovrgava, Vrdoljak već godinama slovi za jednog od moćnijih političara, čije su veze i prijateljstva često obavijene velom tajni. Vrdoljak je veliki igrač, kojeg se povezuje s ekspanzijom brojnih moćnih tvrtka, ali i jednako moćnih ljudi u Hrvatskoj. Upravo je on dogovorio ovu vladajuću koaliciju, odigravši cijelu igru vješto i mudro, tako što je u vatru gurnuo HNS-ove pijune koji su na kraju ispali glavni krivci za koaliciju koja je stranku gurnula u ponor.

Nedavno je najavio kako se na nadolazećim unutarstranačkim izborima neće kandidrati za mjesto predsjednika, najavivši tako političku mirovinu. Kuloarima su se pak proširile priče kako je to ponovo samo obmanjivanje javnosti, jer Vrdoljak i dalje iz sjene želi vladati HNS-om.

Ako mu to ne uspije, uvijek ima biznis s nekretninama i dobra stara prijateljstva koja će ga zauvijek držati na poziciji jednog od najmoćnijih političkih likova koji su se pojavili na hrvatskoj političkoj sceni. Jer Vrdoljak je vukao konce za vrijeme Vlade Zorana Milanovića, a vuče ih i sada, u Plenkovićevoj Vladi.

Bašić je, naposljetku, u pravu – Danko Končar može u svoje odbore postaviti kog god želi jer je tvrtka privatizirana. No, ne smije se zaboraviti da je privatizaciju Brodotrogira potpisao Ivan Vrdoljak, veliki prijatelj i poslovni partner Klementa Bašića. Možda se to može i logično objasniti, možda tu zaista nema nikakvog kadroviranja, no ne možemo ne primijetiti da Vrdoljaka, Končara i Bašića povezuju veliki poslovi u kojima je jednu od ključnih uloga odigrao šef HNS-a na odlasku…