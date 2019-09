MILIJUNI, ALI NE OD NOGOMETA: Lovren i Rakitić zarađuju sumanute svote novaca svojim uspješnim biznisima!

Osim što na sportskim terenima nižu uspjehe, hrvatski sportaši imaju više no dobar nos i za unosne poslove. Da je tome tako potvrđuje i hrvatski nogometni reprezentativac, Dejan Lovren, koji je zasukao rukave i uhvatio se u koštac s unosnim hotelskim biznisom. Nije to bilo kakav hotel. Riječ je o luksuznom zdanju sa četiri zvjezdice, u kojega je ovaj obrambeni igrač ulupao basnoslovnih tri milijuna eura . Hotel smješten u Novalji nosi naziv „Joel“, a raspolaže sa 11 jednosobnih apartmana. Tu su još i dva studio apartmana, te dva depandansa, ali i jedan deluxapartman.

No, ono što odlikuje Lovrenov hotel, svakako je luksuz, jer kako stoji na internetskim stranicama „Joela“, apartmani su prilagođeni i najzahtjevnijim standardima udobnosti, pa tako, osim velikih prozora s pogledom na more , odišu elegancijom, te modernim namještajem. Osim ležajeva, toaleta i kupaonice, u 11 apartmana, od kojih se svaki prostire na 50 kvadrata, nalazi se i dizajnerska kuhinja, te velika terasa.

Hotel za ciljane posjetitelje…

Dva studio apartmana namjenjena su za smještaj dviju osoba, a uz središnji objekt smještena je depadansa s dva apartmana i tri sobe – ukupan kapacitet hotela je 56 osoba. Da je moderan dizajn za Lovrena bio nit vodilja , očigledno je pri prvom pogledu na hotel izvana, a u „Joelu“ su posebno ponosni na lokaciju, budući da je Novalja na Pagu, odlično prometno povezana s kopnom. Kakav bi to luksuzan hotel bio bez dobrog restorana. U ovom Lovrenovom, posjetitelji mogu uživati u domaćim, lokalnim specijalitetima, a dakako, cijelu priču zaokružuju i skupocjena vina, te neizostavan izlaz na terasu s koje puca pogled na more.

Za one kojima nije do brčkanja u moru, Lovrenov hotel nudi i vanjski bazen, uz kojega je smješten i hotelski bar s koktel majstorima koji posjetiteljima duboka džepa stoje na raspolaganju. Zanimljivo, atraktivno Lovrenovo zdanje vodi Varaždinac, Zlatko Štefan, a „Joel“ je svoja vrata posjetiteljima otvorio između utakmica finala Lige prvaka, u kojoj je Lovren igrao za Liverpool, te na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Kada sin igra, poslove u Novalji vode otac, Saša Lovren i njegova supruga Silva, no Dejan Lovren ništa ne prepušta slučaju, pa je od početka bio uključen u dizajn hotela i u njegovo daljnje poslovanje.