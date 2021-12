MILANOVIĆ U KOALICIJI S MOSTOM, PLENKOVIĆ ZASAD LIKUJE: ‘To je njegov klub!’ Hoće li ga ‘neprincipijelna koalicija’ na kraju srušiti skupa sa Stožerom?

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Otkako je počela pandemija koronavirusa, stručnjaci sa svih strana svijeta nastoje osmisliti strategiju za borbu protiv te pošasti koja je dovela do toga da se starog, normalnog života dobar dio građana ni ne sjeća. Pošast je to koja, razumljivo, nije mimoišla ni našu malu zemlju, u kojoj bez politike ništa nije moguće. Politika se tako uplela i u borbu s pandemijom, koju je premijer Plenković od početka prepustio Nacionalnom stožeru, tvrdeći da su oni tu kao predstavnici struke, a ne njegova HDZ-a.

Na početku pandemije i građani i političari različitih svjetonazora suočili su se s nepoznanicom, a paralelno s time i sa strahom od virusa koji je svoju moć pokazivao na broju oboljelih. Na balkonima se tada pljeskalo liječnicima i medicinskim sestrama koji više od godinu dana stoje na prvoj crti borbe s pandemijom. Činilo se u tom prvom valu, u zatvorenoj zemlji, da smo svi jednaki te da nad nama bdiju superheroji iz Stožera, no kako je prvi val prolazio, tako se i potpora među građanima počela gasiti usporedno s nizom Stožerovih gafova i dvostrukih kriterija zbog kojih se u pitanje počela dovoditi njihova dosljednost.

Prvi je počeo

Društvo se na tragu tih dvostrukih standarda postupno počelo dijeliti, no unatoč tome, HDZ je s Plenkovićem uspio dobiti izbore, a Stožer je još prošle jeseni ostavljao dojam relativno stabilne komponente koja se uspješno opire kritikama onih koji su nakon svake njihove mjere potencirali pitanje je li tu riječ o politici ili o strategiji za očuvanje zdravstvenog sustava. Glavni predstavnik onih koji su se odlučili propitivati postojanje, pa i djelovanje Stožera, od početka je predsjednik Milanović, najgrlatiji rival premijera Andreja Plenkovića i po mnogima jedini relevantan predstavnik političke oporbe u našoj zemlji, u kojoj u oporbenim redovima svjedočimo nezapamćenom rasulu.

Nedugo nakon što se doznalo da je predsjednik usred lockdowna zalazio u klubove ne bi li spasio višak hrane od bacanja, Milanović počinje propitivati legitimitet Stožera, a onda i legitimitet zaboravljenih propusnica. Zeleno svjetlo i Stožeru i propusnicama daje Ustavni sud, odbacujući pritom predsjednikove teze o tome da bi odluke koje donosi Stožer trebao donositi Sabor zato što u Stožeru sjede ljudi koje nitko nije birao, nego ih je postavila HDZ-ova politika te oni s te pozicije odlučuju o našim životima. Odluka Ustavnog suda dodatno je razljutila Milanovića koji ionako teško kontrolira svoj karakter, a uviđajući da ga građani podupiru u otporu prema Stožeru, na tom tragu predsjednik nastavlja graditi svoj rejting i nakon dolaska famoznog i dugo očekivanog cjepiva. Premda i sam cijepljen, predsjednik Republike u svojim medijskim istupima pokazao je otvoreno razumijevanje za onaj dio građana koji se odbijaju cijepiti, one koji su se cijepili Milanović je na svoju ruku pozvao da skinu maske.

Međunarodni skandal

Iznenada je, međutim, predsjednik zagrebao po susjednom dvorištu izazivajući međunarodni skandal uvredama na račun austrijskih mjera, no njega se to izgleda ne tiče previše jer njegov rejting raste i sada kada svim političarima, uključujući i Plenkovića, popularnost pada pa nije čudno što je predsjednik počeo problematizirati uvođenje covid-potvrda uz pomoć kojih Hrvatska nastoji izgurati bitku s četvrtim valom pandemije.

Situacija je za Milanovićeve kritike povoljnija nego ikada, građani su nezadovoljstvo odlučili pokazati prosvjedima, a Plenković je u pat-poziciji jer što god učinio, moglo bi ispasti pogrešno, građani su njegovu politiku i strategiju počeli poistovjećivati s danas uvelike omraženim Stožerom, a balans ovih dana ne daje rezultata ni s jedne strane.

Bolnice se pune oboljelih, oni zdravi prijete još većim buntom, uvođenje dodatnih mjera i proširenje primjene covid-potvrda u predblagdansko vrijeme izazvalo bi pobune među trgovcima i ugostiteljima, a Hrvatska s mjerama ionako debelo kasni za ostatkom Europe, gdje su covid-potvrde odavno dio svakodnevice. U dijelu Europe i cijepljenje je odavno zakonski regulirano, a negativni testovi za necjepiše već su neko vrijeme preduvjet za kretanje čak i u našem bliskom susjedstvu.

Koju god da strategiju primijenio, premijer se sa Stožerom izlaže riziku, a u ovoj nesvakidašnjoj situaciji, na društveno-političkoj sceni odvijaju se nesvakidašnji procesi. Protiv Plenkovića je neizravno ustala i Crkva priopćenjem HBK i porukama o slobodi izbora, koju niži kler zagovara na prosvjedima, a na sve to treba dodati i lokalne političare poput Mostova Mira Bulja koji je gradskim službenicima u svojem Sinju dopustio da na svoja radna mjesta dolaze bez famoznih potvrda.









Isti potez Milanović je povukao u Uredu predsjednika, a sve dok su covid-potvrde na razini preporuke, kako je to nedavno sugerirao ministar Malenica, ne može se očekivati jedinstven pristup tom pitanju, upravo suprotno, može se očekivati otpor. U vladajućim redovima uvjereni su da upravo to slijedi Plenkoviću i Nacionalnom stožeru.

Sjajna ekipa

Kako tvrde naši sugovornici bliski premijeru, Milanović već sada s mostovcima i dijelom konzervativnih oporbenih zastupnika provodi puč i nastoji destabilizirati, a onda i srušiti Stožer, što je jasno iz toga što je predsjednik posve ravnodušno rekao kako on nema namjeru provoditi mjeru Stožera pa zaposlenici u Ured predsjednika ulaze kao i dosad, bez negativnog testa ili covid-potvrde, koja je ujedinila nekadašnjeg SDP-ova predsjedničkog kandidata s predstavnicima Crkve i konzervativne političke scene.

Fronta je to koja je usmjerena protiv Stožera, no u HDZ-u smatraju kako je to paravan za rušenje Plenkovića koji je nedavno nehotice i sam otkrio što misli o mostovcima. “Sjajna ekipa, jedan je kvazidesničar, Milanovićev glasnogovornik. Pravi klub Zorana Milanovića u saboru je Most. I bio je ljevičar dok je bio u Mostaru s kung-fuom, a tu glumata veliko kršćanstvo i hrvatstvo“, rekao je Plenković komentirajući Nina Raspudića ishitreno, ne sluteći da ga je novinar zapravo zamolio da komentira kritike Raspudićeve supruge Marije Selak Raspudić.

Bez obzira na Plenkovićevu navodnu ishitrenost, jasno je kako on Most poistovjećuje s predsjednikom Milanovićem, ta je teza i prije ovog istupa kružila vladajućom strankom pa se jedno vrijeme tvrdilo kako Raspudić savjetuje Milanovića koji je zbog njega promijenio svoje stavove prema Hrvatima u BiH. Da Milanović i Most pušu u isti rog, evidentno je i iz najava Mostova šefa Bože Petrova koji je otkrio kako njegova stranka pokreće referendumsku inicijativu usmjerenu protiv uvođenja covid-potvrda. Upućeni svjedoče kako se Most tim referendumom nastoji vratiti na staze stare slave i ponovno se profilirati u ozbiljnu političku opciju dijelom se odmičući od konzervativne etikete koju su im mediji nalijepili. Uz to što se na najavljenom referendumu kane baviti pitanjem covid-potvrda, navodno mostovci razmišljaju da na referendumu nametnu i pitanje o ukidanju Stožera.









Potpora raste

Znajući što mu se sprema, Plenković je već sada najavio prekršajne sankcije za “one koji misle da su pametni”, no bez obzira na to, krug podupiratelja Mostova referenduma se širi pa su im potporu već dali iz Domovinskog pokreta i Hrvatskih suverenista, koji se, doduše, svojim referendumom o euru baš i nisu proslavili.

Za razliku od desnih opcija koje će stati uz Mostovu inicijativu, u SDP-u i Klubu socijaldemokrata ograđuju se i od referenduma i od Milanovićeve retorike te kažu kako je Vlada zakasnila s mjerama upozoravajući na potrebu za širom primjenom covid-potvrda. Na istom su tragu i zastupnici platforme Možemo koji smatraju da se mjere trebaju primjenjivati, ali da se o njima treba odlučivati u Saboru te da je zapravo već trebao postojati zakon kojim bi se definirala postupanja u ovim izvanrednim okolnostima.

Definicije nema pa sada ljevica Plenkovića i Stožer, svjesno ili ne, spašava od Mostova referenduma i Milanovićeva nasrtaja, a u tom suludom političkom plesu sudjeluje i Crkva, koja je ionako već neko vrijeme podijeljena između Mosta i HDZ-a, odnosno Plenkovića, koji im se zamjerio ratifikacijom Istanbulske konvencije i svojom liberalnom politikom, premda im je Stožer dosad nerijetko išao na ruku i tolerirao ono što drugima nije, rušeći pritom svoj dignitet.

Nije u ovoj priči problematično propitivanje Stožera pa ni djelovanje protiv Plenkovića, problem su izvanredne okolnosti u kojima se nalazimo, a za koje kritična strana ne nudi rješenje, jer kada bi se sve mjere doista popustile i Plenković koronu pustio da divlja zemljom bez kakve-takve strategije, na koncu bi opet on bio odgovoran za slom sustava na svim razinama, a to je rizik u koji se predsjednik Vlade nema namjeru upustiti. No bez obzira na to, jasno je da je Stožeru hitno potrebna promjena i osvježenje te dovođenje nekih novih lica koja se nisu diskreditirala i koja bi naciji vratila prijeko potrebno povjerenje, pa u konačnici i jedinstvo s početka pandemije, jer pred nama, što god o cjepivu i mjerama mislili, uistinu jesu teški dani koji će se manifestirati kroz sve veći broj oboljelih i umrlih građana, s čime se ponajviše bore liječnici i medicinske sestre na prvoj crti borbe s pandemijom.