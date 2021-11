MILANOVIĆ TEK SADA ULAZI U RAT BEZ ZADRŠKE! Ima plan kojim bi mogao učiniti uslugu premijeru Plenkoviću!

Autor: Mirko Jozić

Konfliktima između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića ne nazire se kraj, znakovito je, međutim, primijetiti kako se bez obzira na trzavice između Pantovčaka i Ministarstva obrane smanjuje lista HDZ-ovaca koji uskaču u ministrovu obranu pred naletom ljutitog predsjednika koji se razmahao snažnom retorikom, dokazujući da realizira najave o Banožićevoj blokadi na svakom koraku. Blokirao je tako Milanović vinkovačkog ministra u Našicama, u vojarni u koju, suprotno ministrovim željama, novinari nisu ušli. Vojska je postupila po predsjednikovim uputama, a Banožić se podvijena repa vratio u Zagreb. No, bez obzira na to, Milanovićeve prozivke ga nisu zaobišle.

Ne biraju sredstva

“Ministar neće govoriti dok ne vrati brigadira u sustav, ne dopuštam iskaljivanje na časnicima, s lažnim obrazloženjem, kao što s lažnim obrazloženjem lete i Pilatusi. I o tome ću nešto reći. Medijima nije rečeno da ne mogu doći, nego da ne mogu ući. Nemate o čemu izvještavati unutra, ono što se dogodilo unutra snimljeno je i dobit ćete sve. Neću dopustiti dnevnu politiku i HDZ-ovce u vojarni”, komentirao je Milanović koji smatra da je Banožić odlaskom u Zagreb svoje ljude ostavio na cjedilu.

Bespoštedno Milanović Banožića napada i zbog letova koji su mu se spočitavali.

“Ne znam što o njegovim letovima misle njegovi kolege koji idu preko naplatnih kućica. On hitno leti, a najavi let dan ranije. I onda ga nema ni u letnom manifestu. Ali, srećom, na kraju ga ne možeš prevariti. I onda kaže da je sve radio na poziv Ratnog zrakoplovstva. Kada gospodin hitno leti, da mu se ne bi ohladila janjetina u Tisnom, gdje mu tata ima vikendicu, a najavi dan ranije hitni let… Ako to ne smeta njegovim kolegama koji se voze šinobusom, onda me baš briga. Ali ne može se to događati bez pisanog traga, strašno je to što radi”, ocijenio je Milanović koji preko Banožića neizravno udara na premijera Plenkovića. Iako Milanović premijera nastoji uvući u rat oko Banožića, Plenković je očito odlučio Banožiću prepustiti da se sam izvuče iz sukoba koji je nastao. Za to vrijeme po nekim se marginalnim medijima spominje Sanja Musić-Milanović, prva dama koja navodno dvoranu na Tuškancu koristi za treninge dok brigu o svemu vodi Počasno-zaštitna bojna s Pantovčaka kojoj je donedavno na čelu bio brigadir Elvis Burčul, zbog čijeg je umirovljenja zaiskrilo između Milanovića i Banožića. Prema medijskim napisima, prvoj dami na raspolaganju su dvorana sa sportskim rekvizitima, bazen, sauna i masaža, ali i osobna trenerica, odnosno vojnikinja. Da je se ne bi ometalo dok trenira ili se kupa u bazenu, pred ulazom dežuraju uniformirani pretorijanci, piše se po dijelu medija, a baš takvi napisi jasno ukazuju na to kako je posrijedi sukob u kojem se sredstva ne biraju.

Rejting raste

Taj se sukob podudara s dvama značajnim događajima, prvi je definitivno dogovor o imenovanju veleposlanika, o čemu se Plenković i Milanović ne uspijevaju usuglasiti već neko vrijeme. Po diplomatskim kuloarima spekulira se kako je Milanović odustao od kandidature bivših ministara Ranka Ostojića i Mihaela Zmajlovića, no zato od Plenkovića zahtijeva da odustane od Davora Ive Stiera i Mira Kovača, koji bi lako mogli otpasti s premijerova popisa, u kojem se kao jedino kompromisno ime spominje ono bivšeg novinara Vladimira Drobnjaka.

Dok se kompromis ne iznađe, Milanović će, prema tvrdnjama njegovih najbližih suradnika, nastaviti napadati. Cilj mu je, naime, nastaviti blokirati ministra Banožića, a to će, kako tvrde upućeni, nastaviti raditi sve dok se ne povuče s pozicije ministra obrane. Po kuloarima se Milanović i sam šali s tom namjerom pa tako govori kako napadom na Banožića čini uslugu Plenkoviću jer mu iz Vlade odstranjuje “najlošijeg ministra”.

Predsjednikov je navodni plan da Banožića prisili na odlazak nakon što s Francuzima potpišemo ugovor o kupnji borbenih aviona, odnosno nakon Macronova posjeta našoj zemlji, no kako tvrde njegovi suradnici, to nije zato što predsjednik glumi neku taštinu i veličinu, nego zato što stanje u vojsci nije dobro. Bez obzira na francuske avione, situacija je na nižim razinama poražavajuća, oprema se ne održava i ne obnavlja, a to je navodno ono na što Milanović ukazuje. Na što god ukazivao, jedno je sigurno, Milanovićevi istupi među građanima padaju na plodno tlo, prema većini provedenih anketa predsjednik je najpopularniji političar u zemlji, rejting mu raste, a usporedno s time on doista potvrđuje tezu o tome da je jedina stvarna oporba Plenkoviću, odnosno njegovu HDZ-u, što mu navodno i jest cilj. Iz njegovih istupa može se naslutiti da on neizravno zaziva polupredsjednički model upravljanja državom, nastojeći do maksimuma iskoristiti skromne ovlasti kojima raspolaže.

Ne strahuju

Plenkovićevu poziciju nastojao je destabilizirati polemikama vezanim uz Vrhovni sud, što se u Milanovićevu resoru tumači kao čistka pravosuđa od kontaminiranih HDZ-ovih kadrova, sada je na redu vojska, a idući korak je da se pozabavi ovlastima u području nacionalne sigurnosti. U Uredu predsjednika to se opisuje kao svojevrstan rat u koji je predsjednik spreman ući bez zadrške i bez obzira na to što u HDZ-u o tome misle.









S druge strane, sugovornici bliski Plenkoviću kažu da on od Milanovića i njegovih nasrtaja ne strahuje previše, premda mu je dosad popustio u pogledu Vrhovnog suda, Banožića ne misli micati s čela Ministarstva obrane, ako ministar sam ne odluči suprotno. Što će Banožić odlučiti, u njegovu ministarstvu zasad ne znaju, no kako svjedoče, situacija doista jest neugodna i zategnuta, tim više što otprije svjedoče sukobima između kadrova bivših ministara Kotromanovića i Krstičevića.

Konflikti su to koji su Banožića dočekali, on se u svemu tome nije najbolje snašao, no svjestan je da ga Milanović nastoji destabilizirati i eliminirati, tomu i pripisuje medijske napise o njegovu stanu i obitelji, međutim, baš zbog toga zasad ni nema namjeru odstupiti s dužnosti. Sve u svemu, izgledno je da Milanović vrlo dobro zna što radi i da njega ni Banožić ne zanima previše, njegova je meta premijer Andrej Plenković, na kojega udara i preko lijeve i preko desne saborske oporbe, koja se s vremena na vrijeme pretvara u predsjednikove glasnike, ovaj put u toj ulozi, prema tezama iz HDZ-a, nalazi se Most koji se preko referenduma o covid-potvrdama, a u suradnji s predsjednikom nastoji vratiti u ozbiljnu političku igru, koju će Plenković nastojati stopirati najavljenim sankcijama za političare koji neodgovorno pristupaju situaciji u kojoj se cijela zemlja suočava s nezapamćenom krizom.