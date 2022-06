SPAŠAVANJE UTOPLJENIKA, VELIKO IME STIŽE U POMOĆ GRBINU! Nešto se kuha na sceni, spominje se predsjednik: Američki čarobnjak radio je i s Milanovićem

Premda nas od parlamentarnih izbora dijeli nešto više od dvije godine, u najvećoj oporbenoj stranci postali su svjesni svojih nedostataka pa su se odlučili već sada uhvatiti ukoštac s njima ne bi li za dvije godine došli u vladajuću poziciju. Najslabija karika SDP-a zacijelo je predsjednik stranke Peđa Grbin, koji se dosad nije uspio profilirati u lidera oporbe.

Istini za volju, Grbin se i nije previše trudio zauzeti prostor u oporbi, umjesto njega, tim prostorom s Pantovčaka dominira Zoran Milanović, dok se kao svojevrsna predstavnica lijeve oporbe mnogo snažnije profilirala Sandra Benčić iz platforme Možemo.

Premda socijaldemokrati u platformi Tomislava Tomaševića prepoznaju svoje koalicijske partnere, u trenutku kada dođe do suradnje na nacionalnoj razini, Grbin bi u kolegici Benčić mogao imati ozbiljnu konkurenticu jer i on i ona pretendiraju na premijersku fotelju pa bi se preraspodjele fotelja mogle pretvoriti u konflikt, umjesto u najavljivanu suradnju.





Grbinov imidž

SDP oko sebe okuplja oporbene kolege s kojima kani rušiti premijera Andreja Plenkovića i njegov HDZ, a paralelno s time odlučili su poraditi na Grbinovu imidžu, zbog čega su prije nekoliko tjedana angažirali Alexa Brauna, čuvenog američkog čarobnjaka i stručnjaka za politički marketing i političke kampanje, koji je dobio zadatak da se pozabavi Grbinom i njegovom slikom u javnosti.

Ideja je da Braun iz Grbina izvuče maksimum, a na tragu toga socijaldemokrati i jesu nedavno najavili referendum o abortusu, međutim, Grbin se ni tijekom tih najava nije uspijevao istaknuti, nego je političkim prostorom umjesto njega dominirao dovitljivi SDP-ovac Arsen Bauk, koji slovi kao najsnažnija stranačka karika. Iz stranke je Grbin još prije nekoliko mjeseci protjerao brojne druge snažne karike, koje su potom oformile zastupnički klub, a odnedavno i udrugu kojom ravna Davor Bernardić. Udruga bi uskoro mogla prerasti u političku stranku koja će na idućim parlamentarnim izborima konkurirati SDP-u.

S obzirom na to da je Grbin peglanje vlastitog imidža povjerio Braunu, jasno je da iza SDP-ova plana stoji predsjednik Milanović, koji je s tim komunikacijskim stručnjakom godinama surađivao. S Braunom su SDP-ovci ostvarili suradnju nedugo nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji, a osim samog Brauna, sa SDP-ovcima i Grbinom trebao bi raditi njegov kompletan tim. Riječ je navodno o cijeloj podružnici Braunove ljubljanske tvrtke. Inače se jedno vrijeme, dok je Bernardić vodio SDP, govorilo da Braun pomaže i bivšem predsjedniku SDP-a, no ne treba zaboraviti da su socijaldemokrati cijenu tog angažmana u Milanovićevu mandatu platili prilično papreno.

Inače je Braun Čeh s američkom adresom, a ujedno je i potpredsjednik PSB-a, ugledne američke konzultantske kuće među čijim su klijentima poznate globalne kompanije poput Forda, McDonald’sa ili e-baya. U vrijeme najvećeg pada SDP-a stranka, odnosno Milanović odlučio je angažirati jednu od ponajboljih i najskupljih konzultantskih kuća kako bi time poboljšao vlastiti politički imidž, a SDP pripremio za osvajanje još jednog mandata, u čemu nije uspio jer se na suprotnoj strani pojavio sofisticirani Andrej Plenković. “Pokušao sam shvatiti situaciju, upoznao sam se sa SDP-om i Milanovićem i bio sam vrlo uzbuđen, bila je to sjajna situacija. Postojala je ta jedna politička stranka koja je puno učinila, ali imali su lošu komunikaciju s biračima pa je to bio izazov za mene.

Naivno je razmišljati da bi vas takav kandidat ujutro nazvao i pitao koju će kravatu staviti. Treba se fokusirati na njegovu komunikaciju s biračima, na prioritete, pomažete mu pričati priče. Nije stvar u sadržaju politike, on već postoji i to je nešto o čemu odlučuju premijer i politička stranka, to se samo mora upakirati. Kada pogledate situaciju u Hrvatskoj, to je bio dobar kontrast bivših vlada. Bilo je puno korupcije i došao je SDP i počistio situaciju, napravili su brojne dobre stvari, ali glasači to nisu znali i to smo pokušali ispraviti”, tvrdio je Braun svojedobno govoreći o svom angažmanu u SDP-u. Milanovića je pak opisivao kao tipa koji sluša, ali i tipa koji ima vlastiti stav.

“Odluka je na kraju uvijek bila na njemu. Mislim da je donio mnogo dobrih odluka tijekom naše suradnje”, izjavio je Braun opisujući aktualnog hrvatskog predsjednika kao vrlo inteligentnu, sposobnu i motiviranu osobu.









Kakva je osoba Peđa Grbin, teško je definirati vjerojatno i samom Braunu. Godinama Grbin pliva domaćim političkim vodama, no nikada dosad nije bio ni na jednoj značajnoj poziciji, predvodnikom SDP-a postao je preuzimajući tu stranku kao veliki kritičar svojeg prethodnika Davora Bernardića. Iako je Bernardića kritizirao zbog lošeg rejtinga, Grbin s čela stranke nije odstupio nakon debakla na posljednjim lokalnim izborima, ni nakon mjeseci u kojima je SDP-ov rejting opadao.

Umjesto toga, on se odlučio za čistku onih koji su kritizirali njegovo djelovanje, gasio je organizacije i SDP premrežio vlastitim kadrovima, što jest modus operandi hrvatske politike, ali ne i ono za što se Grbin tijekom kampanje predstavljao. I danas, kada u SDP-u više ne sjede kadrovi Grbinova prethodnika, situacija u najvećoj oporbenoj stranci nije idealna, mnogo je onih koji vjeruju da Grbin nije dorastao poziciji na kojoj se nalazi, a još je više onih koji misle da neće biti sposoban državom upravljati kao predsjednik Vlade, posebice sada kada se zna da ga na sučeljavanjima dočekuje Plenković koji je krenuo u borbu za još jedan mandat.

Prava čarolija

To što SDP na nadolazećim parlamentarnim izborima računa na veliku koaliciju dio socijaldemokrata ne odobrava, smatraju da se time ponavlja već viđen scenarij, preko stranačkih lista sabornice će se domoći predstavnici manjih političkih opcija koji će se potom razbježati kao rakova djeca formirajući u parlamentu vlastite zastupničke klubove.









Sve i da dođu u poziciju da vladaju, pitanje je kako će SDP-ovci s kolegama iz široke koalicije dijeliti ministarske fotelje, a pitanje je i kolika bi ta Vlada trebala biti te koliki bi joj u konačnici bio rok trajanja s obzirom na to da socijaldemokrati među ostalima računaju i na suradnju s Mostom, koji je nedavno izašao iz ormara i deklarirao se kao stranka desnog centra, što je ideološki gledano posve suprotna politička ideja od one koju posljednja dva desetljeća promovira SDP koji se, predvođen Peđom Grbinom, ideološki i politički posve pogubio.

Istini za volju, to lutanje krenulo je sa Zoranom Milanovićem, no Grbin do dana današnjeg nije izašao ispod njegovih skuta, ispod njih se krije od svih kriza i svih ozbiljnih političkih tema, umjesto da on bude taj koji ih otvara i za njih gine u sabornici. Stidljivi SDP-ov Veli Jože dosad u oporbi nije pokazao baš ništa, uspije li Braun s njime postići kakav-takav pomak, to će se doista moći smatrati pravom čarolijom.