MILANOVIĆ OKUPLJA LJUDE KOJI SE MEĐUSOBNO NE PODNOSE! Iza svega stoji samo jedan cilj: ‘Sad je posve jasno zašto se odlučio za nadiranje prema desnici’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

SDP i Možemo dogovaraju suradnju, otvaraju se vrata svim oporbenim strankama, a Zoran Milanović postaje neslužbeni šef platforme kojoj je u 2023. cilj rušenje HDZ-a i Andreja Plenkovića. Tako otprilike izgleda plan hrvatske oporbe u godini koja dolazi. Istodobno, nema ništa od pokušaja rušenja predsjednika države, što je do nedavnog glasanja u Hrvatskom saboru bilo u glavama nekih HDZ-ovaca, a sve je izvjesnije da slijedi i konačni obračun dvojice najmoćnijih hrvatskih političara, Milanovića i Plenkovića.

Mnogo izravniji i mnogo jači nego dosad. Iz više izvora bliskih Pantovčaku potvrđeno nam je da Milanović sprema strategiju koja bi za Plenkovićevu ekipu mogla biti krajnje opasna. Ako je do jučer dio oporbe samo nijemo promatrao sukobe dvojice najmoćnijih hrvatskih političara, odsad bi predsjednik trebao dobiti i znatno energičniju podršku oporbenih lidera, od ljevice do desnice.

Presudni mjeseci

A u krugu oko Milanovića užurbano se radi na toj strategiji koja bi oživjela već prvih dana nove godine. Procjena je da bi mogla zadati udarac Plenkoviću i vladajućima mnogo više nego dosad, kako bi se stvorili uvjeti da i ovakva, razjedinjena i mlaka oporba, stane na noge. “I dosad im je Milanović davao vjetar u leđa, ali to nisu iskoristili. Sada je posljednji trenutak da predsjednik pogura sve ono što je ostalo od oporbe. Čini se da su i Grbin i Most i Domovinski pokret shvatili da bez suradnje nemaju šanse pobijediti HDZ, bez obzira na to hoće li Plenković u Bruxelles ili će ostati u Hrvatskoj. A bez Milanovićeve podrške opet nema šanse ni da dođe do zajedničke platforme s kojom bi djelovali barem do izbora”, kaže nam dobar poznavatelj prilika na Pantovčaku, uz napomenu da će biti presudni mjeseci do ljeta. “Ako se dotad nešto ne promijeni u korist oporbe, preostali mjeseci do izbora neće donijeti uspjeh. Milanovićev tim već od prvih dana siječnja, nakon odmora, planira novi udar na vladajuće, a materijala ima napretek. Proljeće 2023. tako odlučuje o proljeću 2024.”





Naš sugovornik tvrdi da će se otvoriti još mnoge teme koje su držane “u rezervi”.

Novi cunami afera stvorio bi za vladajuće dodatne komplikacije, iako ove dosadašnje nisu srušile rejting HDZ-u. “Sada se ipak mnogo toga mijenja jer prolazi ‘godina isporuke’ i dolazi godina krize, kada će građani biti znatno osjetljiviji na političke turbulencije. Što bude manje novca, bit će i više kritika na račun Vlade. Toga je svjestan i Milanović pa on može demontažom vladajućih stvoriti uvjete da se kolo sreće okrene i u korist sada jalove oporbe”, kaže naš sugovornik. Kulminirat će i slučaj Fortenove, a za premijera bi mogla biti velika opasnost ako kompanija dođe u financijske probleme.

Široki spektar

Već ima naznaka da se teško servisiraju obaveze prema dobavljačima, da se produljuju rokovi plaćanja, a ako se kriza produbi, sve bi se moglo vratiti na početak, od pada Todorića do grupe Borg.

“Vjerujte, to je bez sumnje najzapaljivija tema koja bi mogla eksplodirati u najlošijem trenutku za HDZ.”

Ako je plan Andreja Plenkovića bio potpuno marginalizirati, a možda i rušiti Zorana Milanovića, sve se preokrenulo preko noći. Glasanje u Hrvatskom saboru o obuci ukrajinskih vojnika u našoj zemlji pokazalo je da Plenković nije svemoćan i da ga jednako ne podnosi ljevica iz SDP-a i krajnja desnica. A jedini i drugi, svjesni vlastite nemoći, u Zoranu Milanoviću vide “vođu oporbe” više nego ikada dosad.

“Sada je tek jasno koji je bio smisao tog Zoranova ‘Drang nach Rechts’, bez toga ne bi bilo moguće okupiti tako širok spektar oporbe koja se ni međusobno ne podnosi. Ali podnosi sve više Milanovićeve inicijative, pogotovo one koje su usmjerene protiv Plenkovića. Tako bi baš šef države, iako to nije njegov posao, mogao biti most između razjedinjene oporbe i stvoriti im uvjete da ovog proljeća krenu mnogo agresivnije, pametnije i organiziranije”, govori naš sugovornik.

Milanovićev krug predviđa da će uskoro početi ‘kuhati’ i u HDZ-u jer uoči svakih izbora krenu ambicije onih koji procjenjuju kakve su šanse njihova trenutačnog šefa. Pogotovo sada kada je i dalje neizvjesno hoće li Plenković u Bruxelles, što bi otvorilo vrata sukobima sada pritajenih struja. Stranačka desnica, koliko god se sada čini da i ne postoji, itekako je zainteresirana da se vrati u punom sjaju, a stidljivo ambicije pokazuje i Tomislav Karamarko. Tu je i Milorad Pupovac koji će itekako osluškivati što se zbiva s HDZ-om i kakve su mu šanse za ostanak na vlasti, a ako procijeni da izbori neće dobro proći, moguće je da će koalicija puknuti i prije izbora.









Nedostatak lidera

Za našeg sugovornika jedno od najosjetljivijih pitanja bit će kako će se u svemu ponijeti Možemo. Bez podrške Vlade Tomislav Tomašević neće moći u godini koja dolazi učiniti nešto značajnije, a rejting mu je već sada došao u pitanje. Plenković to dobro zna, zasad nema nekog velikog sukoba HDZ-a i Možemo ni u Zagrebu, čeka se, prije svega, na dogovor SDP-a i Možemo. Ako oni agresivnije krenu prema HDZ-u, stvarajući uvjete za zajednički izlazak na izbore, već na proljeće bi moglo doći do tvrdog odgovora vladajućih. Ima i onih koji smatraju da je moguće da u posljednji trenutak HDZ i Možemo, ako s oporbom sve krene po zlu, postignu neki, barem tihi dogovor, koji bi otvorio vrata budućoj suradnji – naravno, ako HDZ opet pobijedi – po principu pomozite nam u Zagrebu sada, mi ćemo vama u Hrvatskoj ubuduće. Pobornici te teze argumentiraju to i tezom da je HDZ jalova oporba gradskoj vlasti iako municije za napade imaju napretek. Jednostavno, čeka se što će se dogoditi.

“Ipak, najveći problem je nedostatak lidera na oporbenoj sceni. Peđa Grbin to nije, sada je svima jasno, a SDP više nema vremena tražiti novog. Iako se na Iblerovu trgu, a mnogo više po kuloarima, poziva Biljanu Borzan da se angažiranije uključi i spominje se Ivo Josipović, to su sve prazne puške. Grbin će ostati do izbora, a to je i najveća prepreka Milanovićevu planu za rušenje Plenkovićeve vlasti”, smatra naš sugovornik blizak Pantovčaku.

Jer građani uvijek traže vođu. Ako Plenković ostane, a moguće nove afere ga ne uzdrmaju, bit će i mnogo teže HDZ maknuti s vlasti. Danas premijera podržavaju i oni koji HDZ ne podnose jer vide da prave zamjene za njega nema. Visoki rejting stranke prije svega je visoki rejting predsjednika HDZ-a i premijera, koji je superioran na političkoj areni. I jedini koji mu parira je Zoran Milanović, ali on iza sebe nema ni stranačke vojnike ni mašineriju. Dosad nije imao ni podršku onih koje je održao u životu, prije svega SDP-a.









Burnije nego ikad

“Ali ako Plenković ode, ni Grbinova blijeda pojava ne bi bila hendikep jer ni drugi koji bi mogli naslijediti Plenkovića nemaju neku posebnu karizmu. Onda bi i Milanoviću bilo lakše planirati kako slomiti HDZ. Otud i benevolentni stav predsjednika kada ponekad komentira Plenkovićeve europske ambicije. Kao da bi mu laknulo da stvarno ode u Bruxelles, a HDZ ostavi na vjetrometini afera, nesposobnih ministara, korumpiranih članova stranke”, smatra sugovornik 7dnevno.

Kada prođe Božić i Nova godina, skijaški tjedan i đački odmor, ali i “godina isporuke”, hrvatska politička scena bit će burnija nego ikada. Bit će tu svega, nema sumnje. Konačni obračun predsjednika i premijera velikim će dijelom odrediti i godine koje nam slijede.