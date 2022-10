MILANOVIĆ ISPLEO MREŽU ZA RUŠENJE PLENKOVIĆA! Sve bolje funkcionira, dok premijera utezi iz vlastitih redova vuku prema dnu: Stabilnosti nema, a uvrede pljušte

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

U strahu su velike oči, stara je to narodna izreka koja bi se mogla prenijeti na atmosferu koja trenutno vlada u redovima premijera Andreja Plenkovića, kojemu se rejting počeo topiti. Premijer i njegovi suradnici to nisu očekivali ni u svojim najcrnjim prognozama, živeći na onoj staroj mantri da Plenković u oporbenim redovima nema konkurenciju koja bi mogla ugroziti njegovu poziciju.

Teza je to koja i sada, u teškim danima za Plenkovića i njegov HDZ, drži vodu, oporbeni zastupnici možda jesu glasni, no premijer Plenković na njihove napade uvijek ima spreman odgovor. Ono na što se Plenković uza sve svoje verbalne i diplomatske sposobnosti ne može spremiti jesu HDZ-ove afere koje je nemoguće pobrojati.

Povlačenje po blatu

Sve donedavno on je i to relativno korektno balansirao, no čini se da je afera u INA-i prevelik zalogaj za predsjednika Vlade i njegovu mašineriju koja se raspršila na sve strane nastojeći što preko medija, što preko raznih drugih mehanizama stabilizirati poljuljanu poziciju vladajućih, za što u Plenkovićevu timu ne krive samo aferu INA nego i predsjednika Zorana Milanovića, koji je za razliku od premijera Plenkovića mjesecima na vrhu ljestvice najpopularnijih političara u državi.





Istini za volju, Milanovićeva pozicija znatno je lagodnija od Plenkovićeve, on naciji u skladu sa svojim ovlastima može ponuditi isključivo verbalni rat koji u većini okršaja s HDZ-ovcima lako dobiva, i to ne zato što je genijalan govornik, nego zato što Plenković u svojem timu ima iznimno slabu momčad s gomilom putra na glavi, koja ne može uzvratiti Milanoviću jer nikada ne znaju što im on može izvući i čime ih može provući kroz blato kao što provlači nesretnog ministra obrane Marija Banožića znajući da je on jedna od najslabijih karika u timu premijera Andreja Plenkovića koji se ne miče s mrtve točke s obnovom, reformom pravosuđa, poljoprivrede, zdravstva, školstva i svih ostalih sfera društva koje su nužne za njegovo kvalitetnije funkcioniranje.

Kada već ne funkcioniraju reforme i ono što nacija od njega očekuje, Plenković se od Milanovićevih nasrtaja odlučio braniti uzvraćajući udarac predsjednikovoj takozvanoj mreži o kojoj se posljednjih tjedana intenzivno progovara po HDZ-u. Pita li se članove vladajuće stranke, dio te Milanovićeve mreže koja nastoji destabilizirati HDZ i srušiti premijera Plenkovića je i bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević, koji je nedavno pred Antikorupcijskim vijećem ozbiljno kompromitirao premijera Plenkovića progovarajući o njegovoj ulozi u gašenju sisačke rafinerije.

INA kao uteg

Kada je Kovačević izrekao što je mislio, Plenković ga je ozbiljno izvrijeđao nazvavši ga USKOK-ovim optuženikom, za te uvrede Kovačević Plenkoviću priprema tužbu, dok u HDZ-u spremno poručuju kako je Milanović bio gost na Kovačevićevim druženjima u Slovenskoj ulici u Zagrebu, podsjećajući da je predsjednik postao nervozan nakon Kovačevićeva privođenja. Sve i da to jest tako, ostaje pitanje što su u Kovačevićevu klubu radili Plenkovićevi bivši i aktualni ministri Tomislav Ćorić, Josip Aladrović i Oleg Butković, na što u HDZ-u ne nude odgovor iako napominju da su Plenković i ministar prometa već neko vrijeme na ratnoj nozi, a da Ćorić i Aladrović ionako više nisu dio njegova tima.

Uvjereni su u Plenkovićevu timu kako Milanović preko svojih ljudi i unutar svoje mreže drži pojedine medije u državi koji neprestano napadaju Plenkovića, i to do te mjere da se ti napadi opisuju kao sustavna kampanja, a isto su tako u vladajućim redovima uvjereni da najvažniju ulogu u Antikorupcijskom vijeću ima Mostov Nikola Grmoja, što i jest točno. Grmoja posljednjih tjedana ne štedi Plenkovića i vladajuću stranku, a njegovi argumenti preplavili su medijski prostor u kojem se počelo zaključivati da je Antikporupcijsko vijeće nadigralo Plenkovića koji se pred njim nije ni pojavio. Nije tajna da Plenković već neko vrijeme mostovce poistovjećuje s predsjednikom Milanovićem, to je uostalom i sam isticao više puta, pa je i sada uvjeren da iza napada Antikorupcijskog vijeća koje predvodi Grmoja zapravo stoji predsjednik Republike, koji uz asistenciju svojeg prijatelja Ivana Račana, novog šefa zagrebačke organizacije SDP-a, nastoji ujediniti oporbu, što, doduše, nije jednostavan zadatak jer i u drugim oporbenim strankama sjede pojedinci velikih ambicija.

Pljušte uvrede

Nedavno je šef SDP-a Peđa Grbin potvrdio da sebe vidi u ulozi premijera, ali u toj istoj ulozi vidi se i zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić, kao i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji je odnedavno posebno prisan s predsjednikom Milanovićem, s kojim je, prema tezama iz HDZ-a, godinama povezan Nino Raspudić. “Pravi klub Zorana Milanovića u Saboru je Most, i bio je ljevičar dok je bio u Mostaru s kung-fuom, a tu glumata veliko kršćanstvo i hrvatstvo”, izjavio je Plenković svojedobno o Ninu Raspudiću i Mostu, a izjavljuje se po HDZ-u i to da je Raspudić jedno vrijeme bio Milanovićev favorit za predsjednika Vlade, zbog čega je i došlo do raskola u velikoj lijevo-liberalnoj koaliciji. Iako su možda odnosi unutar potencijalne koalicije poljuljani, odnosi između Milanovića i Raspudića godinama su korektni. Raspudić i Milanović družili su se i sastajali i dok taj mostovac nije bio politički aktivan jer je Raspudić pripadao krugu hercegovačkih intelektualaca koji su održavali sastanke u jednom zagrebačkom restoranu, na tim sastancima povremeno bi im se pridružio Milanović koji je u to doba bio premijer. Njih dvojica u međuvremenu su izgradila kvalitetan odnos, iako su u Mostu više puta nastojali demantirati svoje veze s predsjednikom, pogotovo zato što se među njima može čuti da bi se Raspudićeva supruga Marija Selak Raspudić također mogla naći na popisu kandidata za iduće predsjedničke izbore.

No oporbenim zastupnicima od predsjedničkih su mnogo atraktivniji parlamentarni izbori, do kojih bi mladi Račan trebao sanirati štetu i smiriti tenzije te ujediniti oporbu, i sve to po naputku predsjednika Milanovića koji s Plenkovićem navodno vodi osobni rat koji u HDZ-u opisuju kao sukob taština. Uvjeren je Plenković da Milanović zahvaljujući Anti Kotromanoviću i vlastitom savjetniku Marijanu Marekoviću svoje ljude ima i u VSOA-i, ali i u SOA-i i Ministarstvu obrane, među generalima, ali i udbašima, a jednako tako i u pravosuđu jer je upravo Milanović bio taj koji je inzistirao na tome da na čelo Vrhovnog suda dođe Radovan Dobronić, prema kojem je predsjednik Vlade pružao otpor.









Na čelu USKOK-a, kako zasad stvari stoje, ostaje Vanja Marušić, a i nju u HDZ-u doživljavaju kao dio Milanovićeve mreže, koja je iz perspektive vladajućih daleko raširenija nego što bi se to na prvu učinilo. Zasluge za Milanovićevu mrežu nosi bivši ministar i njegov savjetnik Orsat Miljenić, ali i bivši predsjednik Stipe Mesić, govore u Plenkovićevu timu.

Nema stabilnosti

I bez puno govora vidljivo je da Milanović danas svoje ljude ima u braniteljskim udrugama, a pridobio je i dio političkih predstavnika hrvatskog naroda u BiH. Dapače, dojam je da je Milanović bliži šefu HDZ-a BiH nego premijer Plenković, baš kao što se čini da se Milanović zbližio i s predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora koji je godinama etiketiran kao HDZ-ova udruga, pa čak i s generalom Ljubom Ćesićem Rojsom, kojeg predsjednik zove Role.

U svakom slučaju, s pozicije predsjednika koji je na Pantovčak doveden glasovima ljevice, Zoran Milanović HDZ-u i Plenkoviću posljednjih mjeseci ozbiljno remeti planove za opstanak na vlasti. No nema Plenković problema samo s vanjskim faktorima i Milanovićem nego i s kadrovima iz svojih redova koji ga kompromitiraju aferama i istupima s kojima se predsjednik Vlade sve teže bori i sve teže nosi. Od Plenkovića se i u stranci i u Vladi puno očekuje, ali je isto tako on taj koji je samome sebi visoko podigao ljestvicu, koja se odnedavno počela spuštati ne samo zbog INA-e i aferaša nego i zbog toga što Plenković nema doticaja s realnošću jer mu pored ovih ministara koje svakodnevno viđamo Vladom rukovode tipovi iz njegova savjetničkog tima, koji se bore za vlastite pozicije, što se otelo kontroli.









Jasno je da Plenković i Milanović do kraja suradnje neće pronaći zajednički jezik, ali je isto tako jasno da argumente za napade Milanoviću ponajprije daju premijerovi suradnici i kontaminirani HDZ-ovci, što dugoročno uistinu može postati opasno za Plenkovića. Baš kao što njihov sukob postaje sve opasniji za državu jer onemogućuje njezino normalno i stabilno funkcioniranje, primjerice, još nisu popunjene diplomatske fotelje, a ozbiljno je poljuljana i nacionalna sigurnost. To je jasno iz toga što Plenković i Milanović u samo nekoliko tjedana s vodećih pozicija miču prvog čovjeka VSOA-e Ivicu Kindera te prvog čovjeka ZTC-a Zdravka Klanca za kojima su se povukli repovi ozbiljnih afera kakve se ni u jednoj iole uređenoj državi ne bi smjele događati.