MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ OD OVOGA BJEŽE KAO VRAG OD TAMJANA! U tajnoj službi pronevjeren ogroman novac, a predsjednika i premijera to ne zanima: ‘Štite čovjeka koji je Vasin kadar’

Autor: Mirko Jozić/7Dnevno

Vrijeme je da se počne čistiti kriminal u tajnim službama. Tim riječima naš dobro upućeni sugovornik iz Vojne sigurnosno-obavještajne agencije prokomentirao je posljednju aferu o kojoj je nedavno progovorio i predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić, koji je od ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i ravnatelja VSOA-e generala Ivice Kindera zatražio očitovanje o informacijama da je veći broj zaposlenika agencije lažirao troškove i nenamjenski trošio novac koji je dobivan za posjete misijama u Poljskoj, Litvi i Libanonu te da su tom prilikom pronevjerili oko dva milijuna kuna. Hajdaš Dončić je također zatražio očitovanje i odgovor na pitanje je li se to uistinu dogodilo i je li o svemu tome obaviješteno Državno odvjetništvo. Pronevjeru novca pripadnici Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost utvrdili su tijekom dvaju nadzora rada VSOA-e prije nekoliko tjedana kada su stigli u rutinsku kontrolu, pri čemu im je jedan zaposlenik ukazao na nenamjensko trošenje novca.

Dodatni nadzor

Premda su sve informacije o tom ogromnom skandalu obavijene velom tajni, naš sugovornik tvrdi da se u VSOA-i godinama odvijaju razni sumnjivi poslovi, pa i nezakonita prisluškivanja, o čemu su prije više od godinu dana anonimno obavijestili i premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, ali oni po svemu sudeći od svojih svađa nisu imali ni vremena ni motiva da se pozabave tom ozbiljnom temom. Prema riječima našeg dobro upućenog sugovornika, s pronevjerom sredstava bio je upoznat i jedan od Kinderovih pomoćnika koji je tolerirao lažno prikazivanje troškova za putovanja pa stoga nije nemoguće da je i on od toga procesa imao određenu korist. Procedura je išla tako da su pripadnici VSOA-e koji bi odlazili u posjet nekoj misiji za troškove uzimali po 30.000 kuna, ali bi u realnosti potrošili samo deset tisuća kuna, a razliku nisu vraćali niti su potrošeno pravdali računima pa je našem sugovorniku čudno što ni sam Kinder ranije nije imao nikakvih saznanja o tome.

Prema neslužbenim informacijama, nadzornici su nakon dodatnog nadzora o svemu i sada obavijestili premijera i predsjednika, ali još nije poznato je li i Državno odvjetništvo krenulo u izvide u tom slučaju, no kako se sumnja da je pronevjereno više od dva milijuna kuna, posla bi za DORH u ovoj priči moglo biti. Službe su, kao što je poznato, u nadležnosti predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, međutim, oni od ove teme bježe kao vrag od tamjana, a naš sugovornik uvjeren je da je razlog baš to što su njih dvojica, ali i saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, i prije ove afere bili upoznati sa sumnjivim radnjama u VSOA-i.





Dok je saborskim Odborom za nacionalnu sigurnost upravljao bivši SDP-ovac Nikša Vukas, taj se odbor u jednom trenutku usuglasio da je VSOA-a barem jedanput prekršila Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu, zbog čega se dovela u pitanje Kinderova pozicija. I danas se među zastupnicima neformalno govori da do Kinderove smjene nije došlo zbog toga što se Plenković i Milanović nisu usuglasili o tome, premda se baš njega i u obavještajnim krugovima smatra krivim za kršenje zakona u VSOA-i, s čime su u konačnici upoznati i Banski dvori i Pantovčak. Prema riječima sugovornika iz Ureda predsjednika, Milanović doista lani jest zaprimio obavijest o odluci saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost koja je dostavljena i Plenkoviću, ali je bila riječ o izvješću stručnog nadzora VSOA-e u kojem se nikakve nepravilnosti nisu spominjale, međutim, naš sugovornik tvrdi da je na Odboru donesena jednoglasna odluka da je zakon prekršen te je ona dostavljena i nadležnim institucijama.

Podsjetiti se pritom treba na sjednicu Odbora održanu sredinom ožujka prošle godine, kada je jednoglasno prihvaćeno izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu, što je zapravo potez oprečan ranije donesenoj jednoglasnoj odluci na temelju koje je VSOA grubo prekršila zakon u minimalno tri slučaja koja su uključivala nezakoniti nadzor civilnih osoba, što je prema riječima našeg sugovornika i danas učestala praksa u VSOA-i.

Krađa novca

Bez obzira na to, izgleda da su Plenković i Milanović prešutno suglasni da Kinder ostane na čelu VSOA-e, što je u najmanju ruku neobično s obzirom na to da se po kuloarima Kindera označava kao kadar Milijana Brkića s kojim Plenković, kao što je poznato, nikada nije bio u dobrim odnosima i čije je kadrove pokušavao pročistiti na svim razinama. Na svim razinama po svemu sudeći valja pročistiti i VSOA-u, kojoj ova posljednja afera nije jedina. Jedna od najvećih afera agencije koja ima zadatak sustavno prikupljati, analizirati i obrađivati podatke koji su vitalno važni za nacionalnu sigurnost bila je ona kada su bivši vojni obavještajci osuđeni na trogodišnju kaznu zbog krađe novca za doušnike. Podsjetimo, bivšem ravnatelju agencije Darku Grdiću i njegovu nekadašnjem zamjeniku Ognjenu Preostu izrečena je presuda zbog optužbi da su u razdoblju od 2009. do 2012. godine otuđili gotovo pet milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima. No izgleda da ovaj skandal sam po sebi nije bio dovoljan da se u ovoj važnoj agenciji provedu važne, strukturne promjene pa stoga sada svjedočimo nezapamćenom skandalu koji se ponovno po uhodanom obrascu, pod krinkom tajnosti, nastoji prikriti i izgurati u drugi plan.