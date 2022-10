MILANOVIĆ I PLENKOVIĆ NAŠLI ZAJEDNIČKI JEZIK, PA OTVORILI NOVO BOJIŠTE: U pitanju je i nacionalna sigurnost! Nužna je kadrovska čistka, Služba je puna kompromitiranih kadrova

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Jedna od vodećih tema domaćih medija posljednjih mjeseci neprestani su sukobi predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, gotovo je nemoguće pronaći temu o kojoj je vladajući dvojac uspio pronaći zajednički jezik, no čini se da su ovih dana ipak uspjeli pronaći dodirnu točku jer su se usuglasili o razrješenju šefa VSOA-e Ivice Kindera, o čemu se u vojno-obavještajnim krugovima govori otprije nekoliko tjedana.

Iako je pristao na Kinderovu eliminaciju, Milanović je o njemu govorio biranim riječima jer ne treba zaboraviti da je prvi čovjek VSOA-e, dok su se ondje gomilale afere, mjesecima uživao tihu potporu Plenkovića i Milanovića koji su pravodobno upozoravani na skandale koji potresaju VSOA-u, a koji su u međuvremenu dospjeli i na naslovnice domaćih medija.

“Vjerujem da nikad nije prošao kroz žuto svjetlo niti se švercao tramvajem, ali pod njegovim štapom odvijale su se stvari kojima će se morati pozabaviti DORH. Ja tu nemam izbora, zna se tko je vrhovni zapovjednik. To ne može biti nekakva privatna osoba koja sluša premijera. Žao mi je što se ovo dogodilo jer generala Kindera znam od studija. On sedam godina radi ovaj posao i na neki način bilo je mučno ovo učiniti”, rekao je Milanović referirajući se na Kinderov odlazak, pri čemu nije propustio priliku očešati se o ministra obrane Marija Banožića dovodeći u pitanje funkcioniranje VSOA-e koje je nazvao besmislenim, naglašavajući da toj organizaciji valja dati novi sadržaj, ali i hijerarhiju.





Kadrovska čistka

Kada govori o reorganizaciji Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, Milanović nije daleko od istine, svjedoče upućeni iz sustava te napominju da je Agenciji koja se nije riješila nasljeđa bivšeg SIS-a zaista nužna kadrovska čistka za koju ni jedna vlast dosad nije imala hrabrosti pa godinama ondje svjedočimo aferama.

VSOA je inače osnovana 2006. godine, i to kao sljedbenica Vojno-sigurnosne agencije, odnosno nekadašnjeg SIS-a, ali bez obzira na to, u VSOA-i koja se smatra jednim od najvećih skandala hrvatske vojne protuobavještajne službe. Kao što je poznato, u sklopu te operacije djelatnici nekadašnjeg SIS-a uoči parlamentarnih izbora 2000. godine prisluškivali su civilne udruge i provaljivali u urede HHO-a, Glasa 99 i OESS-a te pratili i prisluškivali pojedine novinarske redakcije i same novinare. Bez obzira na taj skandal u kojem su se vojni špijuni umiješali u rad civilnog društva, osam godina poslije, zahvaljujući odluci Vojnog stegovnog tužiteljstva, skupina nekadašnjih SIS-ovaca oslobođena je krivnje za tajno i protuzakonito djelovanje u toj operaciji.

Kako krivca nije bilo, tako je većina aktera ove mučne priče ostala u vojno-obavještajnom sustavu kojim i danas rukovode i nadziru ga, a ujedno i upravljaju i sa 400-tinjak djelatnika ove agencije koja ima ovlasti prikupljati vojno-obavještajne podatke. VSOA je također zadužena za protuobavještajnu djelatnost i sigurnost djelatnika Ministarstva obrane te pripadnika Hrvatske vojske, a uz to, prikupljaju tajne i javne podatke važne za nacionalnu sigurnost u vojnoj domeni pa ne treba naglašavati važnost te agencije čiji su ravnatelji posljednjih desetljeća ispraćani zbog afera, baš kao sada i Kinder.

Isplate doušnicima

Velika afera VSOA-u je potresla u mandatu Darka Grdića i njegova zamjenika Ognjena Preosta koji su u razdoblju od 2009. do 2012. godine ukrali gotovo pet milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima, što je potvrđeno i presudom Vrhovnog suda iz prosinca prošle godine, kada su Grdić i Preost osuđeni na 34 mjeseca zatvora.

Na poziciji prvog čovjeka VSOA-e bio je i general Zdravko Klanac, koji je smijenjen dogovorom bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i nekadašnjeg premijera, a današnjeg predsjednika Milanovića. Iz agencije je Klanac otišao zbog brojnih skandala među kojima se najviše pisalo o sumnjivom korištenju sredstava za posebne namjene, a njegov mandat ostat će upamćen i po šest pilota iz skupine Krila Oluje koji su zatražili sporazumni raskid radnog odnosa u vojsci da bi otišli raditi u oružane snage Omana. Kinder, pak, na čelo VSOA-e stiže kao kadar Milijana Brkića, ali se bez obzira na to, ondje se zadržao i nakon Brkićeva odlaska iz politike, i to zato što je uspio osvojiti povjerenje premijera Plenkovića i njegova ministra policije Davora Božinovića.

Od Kinderova dolaska u agenciju puno se očekivalo, govore naši sugovornici iz VSOA-e te naglašavaju kako su sva ta očekivanja u posljednjih sedam godina pala u vodu, VSOA nije reorganizirana, umjesto toga, i danas je prate nedopustivi skandali. Još prije dvije godine Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Vijeće za građanski nadzor sigurnosnih službi i saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost utvrdili su da je Kinder počinio nezakonite radnje, s čime su upoznati i Plenković i Milanović, ali ništa nije učinjeno premda se još tada utvrdilo kako je Kinder potpisao minimalno jedan nalog za provođenje nezakonitih mjera tajnog nadzora zbog obračuna s osobom iz vojnog sustava koja je upozoravala na nepotizam pri zapošljavanju i napredovanju u agenciji.









Kinderu se tu progledalo kroz prste, a to je dovelo do novog skandala zbog kojeg se javnost zgraža posljednjih tjedana nakon što se doznalo za djelatnike VSOA-e koji su otuđivali novac na dnevnicama. To je, prema riječima naših sugovornika, samo jedan sloj problema koji su dospjeli na naslovnice. U VSOA-i, prema tvrdnjama upućenih, vlada potpuno rasulo i veliki kaos zbog kojega se u pitanje dovodi nacionalna sigurnost. Problem je uz ostalo i u tome što se Milanović i Plenković, uz more marginalnih sukoba i prepirki, ovom temom ne bave, a pitanje je i jesu li njih dvojica uopće dorasla ovoj problematici s obzirom na to da u VSOA-i godinama traju frakcijski ratovi, zbog kojih je ondje zavladalo ogromno nepovjerenje koje se odražava i na odnose među zaposlenicima, ali i na samo funkcioniranje agencije, pa se odluka o Kinderovu odlasku za mnoge u VSOA-i čini zakašnjelom.

Ozbiljan košmar

Prema riječima naših sugovornika, Kinder nije uspostavio funkcionalan sustav, to je dovelo do nezakonitog postupanja, ali za to se znalo i prije Milanovićeve odluke o njegovu razrješenju, do kojega je došlo navodno na inzistiranje predsjednikova savjetnika Dragana Lozančića, koji nikada i nije bio naklonjen generalu Kinderu koji je prilično korektno surađivao s ministrom Banožićem.

Pita li se HDZ-ovce, Kinderov odlazak nije se mogao izbjeći, međutim, u vladajućoj stranci napominju da se general Kinder u VSOA-i nije imao na koga osloniti jer ga je ondje na početku mandata na poziciji predstojnika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost dočekao Ivica Panenić, koji se smatrao kadrom Ive Josipovića i Saše Perkovića, dok je u to doba na čelu SOA-e sjedio Dragan Lozančić koji se također okružio Perkovićevim kadrovima. Upućeni svjedoče da Kinder u VSOA-i nije uspio uspostaviti dobre odnose s kadrovima bivšeg predsjednika Mesića, ali ni s kadrovima ministra Božinovića, te naglašavaju da ga je ondje uz ostalo dočekala Preostova hobotnica koja je također dio Perkovićeva jata, a on se svemu tome nije uspio oduprijeti pa se, umjesto reorganizacije VSOA-e, dogodio ozbiljan košmar jer je Kinder uz ostalo bio prisiljen surađivati s nekadašnjim suradnicima KOS-a i bivšim djelatnicima Službe državne bezbednosti, jedna je od HDZ-ovih teorija.









Svim teorijama unatoč, Kinderova priča na čelu VSOA-e privedena je kraju. Prema Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu, novog kandidata za ravnatelja Agencije predsjedniku i premijeru trebao bi predložiti ministar Banožić, zbog čega se već sada u vladajućim redovima očekuju žestoki sukobi između premijera i predsjednika, koji navodno već ima svojega favorita za preuzimanje VSOA-e. Riječ je o Damiru Stručiću, za čije imenovanje, prema tvrdnjama upućenih, naveliko lobira predsjednikov savjetnik za branitelje Marijan Mareković. Osim što je blizak s Marekovićem, Stručić je prisan i s predsjednikom Milanovićem, a trenutno obnaša funkciju načelnika Centra vojnih škola “Petar Zrinski”.

Proces rehabilitacije

Inače se Stručić i ranije spominjao kao potencijalni kandidat za ravnatelja VSOA-e u kojoj je i sam bio aktivan, a u kojoj mu je krajem 2010. godine prestala služba jer je primjenom operativnih postupaka, radnji i mjera utvrđeno da je svoj posao obavljao nesavjesno, uz prekoračenje ovlasti, iznoseći podatke iz VSOA-e, čime je nanesena šteta agenciji i Ministarstvu obrane.

Stručić je nakon toga pokrenuo i izgubio upravni postupak, zbog čega mu je onemogućen povratak na posao, ali je zatim Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izdao pozitivne sigurnosne certifikate, čime mu je omogućen proces rehabilitacije kroz koji je prošao i koji sada Marekoviću omogućuje da se založi za njegovo imenovanje na čelo VSOA-e, na što u HDZ-u i u krugu premijera Plenkovića ne gladaju blagonaklono jer smatraju da premijer ovoga puta ne bi smio popustiti Milanoviću, kao što mu je popustio tijekom rasprave o izboru predsjednika Vrhovnog suda.

S druge strane, popuštanje očekuju na HDZ-ovu desnom krilu te se kao njihov kandidat za prvog čovjeka VSOA-e spominje pukovnik Stanko Ćavar blizak Iviću Pašaliću, no i to imenovanje još je pod velikim upitnikom. Premijer Plenković odluku o novom ravnatelju VSOA-e tek treba donijeti, a ta odluka će ga po svemu sudeći gurnuti u novi, žestoki sukob s predsjednikom Milanovićem, ali to je ionako dio hrvatske političke svakodnevice.