MILANOVIĆ DOBIO NENADANU POMOĆ U RUŠENJU BANOŽIĆA! ‘Čisti’ mu ministre jer za njega sutra ne postoji: Ovo je njegov posljednji udarac na Plenkovića

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Kao da se rekonstrukcija Vlade iz koje su uklonjeni ministri aferaši nije ni dogodila, premijer Andrej Plenković posljednjih se tjedana preznojava zbog afera kojima su medijski prostor napunili ministri koje je zadržao u svojem timu. U niz problema uvukao se ministar zdravstva Vili Beroš, koji je posljednjih dana pozornost privukao slučajem nesretne Mirele Čavajde. Što god o njezinoj odluci mislili, Beroš je u komunikaciji o trudnici koja se nakon teške dijagnoze nerođenog djeteta našla u nezavidnoj situaciji pokazao kako se sve teže snalazi u prostoru i vremenu. Svojim izjavama, pokušajima tumačenja zakona, obećanjima i izbjegavanjima odgovora Beroš je uistinu prešao granicu. No njemu komunikacijske vještine ni u pandemiji koronavirusa nisu bile najjači adut, ali voda Plenkoviću polako dolazi do grla, posebice kada se zna da je USKOK nedavno ušao u Ministarstvo zdravstva i KBC Sestre milosrdnice, gdje se već tjednima provjerava nabava uređaja za zračenje vrijednog 11,2 milijuna kuna na neobičnom natječaju. Istražitelji su pak nedavno došli do računa koji potvrđuju da je jedna talijanska zdravstvena ustanova taj isti uređaj kupila za manje od pet milijuna kuna.

Duboka država

Upućeni tvrde da USKOK s istragom ne namjerava stati, a iako u Ministarstvu zdravstva nastoje ne obraćati pozornost na taj slučaj, u Beroševu timu vlada velika panika. Kao što je naš tjednik već izvještavao, u HDZ-u sumnjaju da je krtica u njihovim redovima Berošev državni tajnik Željko Plazonić pa će ovu aferu nastojati stišati tako da ga smijene jer Plenković trenutno nema zamjenu za Beroša niti itko pristaje voditi zdravstveni resor dvije godine prije parlamentarnih izbora. Iako je situacija s Berošem nezavidna, kako god da se okrene, premijer Plenković je još dok je provodio rekonstrukciju Vlade svojim suradnicima jasno dao do znanja da će ministarske pozicije morati napustiti svi oni koji se nađu pod istragama.

Beroš zasad ne spada u tu kategoriju, međutim, pitanje je dana kada će se za Plenkovićevim ministarskim timom povući nove istrage koje bi mogle kontaminirati i samog premijera koji je, kako tvrde u HDZ-u, ušao u rat s dubokom državnom onoga trenutka kada je odlučio Mladena Bajića poslati u mirovinu. Bajić se, kao što je poznato, u mirovinu godinama ne da, odnosno umirovljenik je godinu i pol, ali je za to vrijeme radio kao savjetnik u DORH-u preko ugovora o djelu pa je zbog odluke o konačnom prestanku rada Plenkovića označio kao svojeg najvećeg neprijatelja. Premijer je uvjeren da je baš zbog toga u ranim jutarnjim satima tijekom vikenda priveden njegov bivši ministar graditeljstva Darko Horvat, a jednako tako, u HDZ-u su uvjereni da Bajićeva osveta na tome neće stati te da će on prije odlaska u prisilnu mirovinu pokušati srušiti i samog Plenkovića, odnosno njegovu vladu. Zadovoljštinu u tome mogla bi pronaći kompletna oporba, ali i predsjednik Zoran Milanović koji više od pola godine ratuje s Plenkovićem. Veliki rat Milanović je s premijerom poveo zbog ministra obrane Marija Banožića.





Novi problemi

Iako ni premijer Plenković nije oduševljen Banožićevim angažmanom u tom složenom resoru, upravo ga je zbog Milanovićevih napada odlučio zadržati na ministarskoj poziciji jer bi u suprotnom dokazao da su predsjednikove kritike na račun ministra obrane utemeljene. Da se kojim slučajem u trenutku formiranja aktualne vlade pitalo samo Plenkovića, na poziciji ministra obrane sjedio bi njegov savjetnik i bivši ministar Damir Krstičević, za kojim i danas žale u MORH-u, no kako se ponešto pitalo i HDZ-ove organizacije, tako je Banožić danas tu gdje jest. Zbog rata s Milanovićem premijer nije imao snage spajati Ministarstvo obrane s Ministarstvom branitelja i prepustiti obranu Tomi Medvedu, međutim, to što je ostavio Banožića na ministarskoj poziciji Plenkoviću je donijelo nove probleme. U HDZ-u su uvjereni kako su posljednje Banožićeve afere koje pune medijske stupce rezultat Plenkovićevih sukoba s Bajićem koji je blizak s Milanovićem, jer predsjednik Republike u DORH-u ima svoje kadrove s kojima je blizak preko Dinka Cvitana, bivšega glavnog državnog odvjetnika koji je ionako smatran Bajićevim kadrom. Milanovićevim se kadrom smatra i ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić, koja također već neko vrijeme zadaje glavobolje premijeru. Oni koji Milanovića poznaju već mjesecima govore da se on neće smiriti sve dok Banožić ne bude bivši ministar, a da je situacija za Banožića problematična, jasno je iz predsjednikovih komentara na njegov račun.

“Jučer je objavljen zapisnik iz Ministarstva državne imovine na kojem je Banožić, tada ministar državne imovine, prizvao dvije dužnosnice državnih imovina i maltretirao ih sat ili dva da prekrše zakon i ne zapečate prostor u kojem su u najmu bili nakupci neki koji nisu plaćali godinama. Prevaranti, varalice”, rekao je Milanović dan nakon što je Banožićeva afera dospjela u medije. Međutim, Milanović se na tome nije zaustavio.

Klasični kriminal

“Razina gorljivosti i srčanosti kojom je Banožić pristupio zaštiti pojedinaca trebala nam je ’91., da smo bili tako gorljivi, a bili smo, Srbi ne bi došli do Dunava. Čovjek se ubio da zezne državu i da pomogne nekomu tko vara državu. Imamo dokument u kojem jasno stoji da je ministar kriminalac i sad ćemo, zato što je upravo odletjelo nekoliko ljudi iz Vlade zbog manjeg kriminala, šutjeti o tome da damo malo predaha onima koji krše zakon? To je klasični kriminal. Čovjek koji nema ni autoškolu obračunavao se na jedan vrlo neobičan način i tjerao dvije visoke dužnosnice jedne velike državne firme da pogoduju prevarantima”, konstatirao je Milanović, dok se u DORH-u konstatira da će Bajić prije umirovljenja, ako ništa drugo, barem pomoći Milanoviću da sruši Banožića, što bi se moglo negativno odraziti i na Plenkovića koji očito iz samo njemu znanih razloga nije pravodobno proveo adekvatnu i široku rekonstrukciju Vlade, kao što se to najavljivalo iz vladajućih redova.

Da Milanović doista radi na Banožićevu rušenju, nagovijestio je i sam ministar obrane koji se na predsjednika žestoko obrušio na vlastitom profilu na Facebooku tvrdeći da on sramoti Hrvatsku izjavama o blokadi Finske i Švedske, ali i da mjesecima manipulira Hrvatskom vojskom.

“Presedan je da imamo predsjednika koji javno pritišće saborske zastupnike, policiju i DORH da usmjerava svoje radnje i postupanja onako kako bi on to htio iz svojih političkih interesa. Sileći oporbu i nadležna tijela da se bave mojim postupanjem vezanim uz državne nekretnine pokazuje da je ili patološki opsjednut sa mnom ili da je osobno involviran u hajku koju provodi nekoliko pojedinaca“, poručio je Banožić, koji je između redaka ovime Milanoviću dao do znanja da su u Vladi svjesni tko stoji iza hajke na ministre. Problem je, međutim, u tome što javnost Milanoviću vjeruje kada su u pitanju prozivke na račun HDZ-ovih ministara, uostalom, upravo se Banožić zbog rata s predsjednikom našao na listi najnepopularnijih političara u zemlji, što nije laskava titula. Svjestan je Milanović da je Banožić jedna od najslabijih karika Plenkovićeve vlade te da Plenković s njime nema previše prostora za manevar, lukavim napadima na ministra obrane Milanović je premijera stjerao u kut.

Do posljednjega daha

Mimo svoje volje premijer Ministarstvo obrane ostavlja u rukama Marija Banožića znajući da on tom poslu nije dorastao. Velik je to rizik za premijera, u koji ga je uvukao njegov najveći politički oponent Zoran Milanović. S druge se strane Plenković sam uvukao u rizik izlažući se sukobima s Mladenom Bajićem, na čije se umirovljenje prilično žestoko referirao Branimir Glavaš.









“Ne može on tek tako otići. On za svoja zlodjela koja je učinio hrvatskom pravosuđu po političkom nalogu montiranim pravosudnim procesima, lažnim optužnicama, skrivanjem korupcije i kriminala političara i tajkuna, kao i namještanjem progona nevinih ili štićenjem kriminalaca i srpskih ratnih zločinaca, jednostavno mora odgovarati. Pred Bogom, Republikom Hrvatskom ili hrvatskim narodom. Meni je potpuno svejedno pred kime, jer namjerno devastirati hrvatsko pravosuđe zločin je protiv Republike Hrvatske, koji treba nužno strogo pravosudno sankcionirati, a svu matrijalnu štetu koju je takvim dugogodišnjim nesavjesnim ponašanjem izazvao, Republici Hrvatskoj i oštećenima potpuno osobno namiriti”, poručio je Glavaš na društvenim mrežama.

Tko zna, možda su njegove poruke stigle i do bivšega, najdugovječnijega glavnog državnog odvjetnika s kojim Plenković kreće u čistku pravosudnog sustava, dok Bajić, boreći se do posljednjeg daha, čisti Plenkovićeve ministre, a nije nemoguće da dio njegove posljednje čistke bude upravo ministar obrane Mario Banožić koji polako od ministra s margine postaje jedan od najvećih utega za Plenkovićevu nedavno reformiranu vladu.