MESIĆEV OMILJENI GENERAL SE VRAĆA: Kruljac ne bi potpisao za rehabilitaciju ‘udbaša’, na vrijeme je shvatio strategiju za opstanak

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Otkako ga je prošle godine uoči Oluje odlikovao predsjednik Milanović, general Mladen Kruljac sve se učestalije pojavljuje u domaćim medijima u funkciji potpredsjednika Hrvatskog generalskog zbora, i to do te mjere da bi pojedinci mogli zaključiti kako je počela rehabilitacija ovoga generala rodom iz Slavonskog Broda koji se godinama nakon suđenja za aferu Sibinj nije pojavljivao u medijima.

U travnju 2020. Vrhovni sud pravomoćno je proglasio krivim bivšeg zapovjednika Kopnene vojske, generala Kruljca, za zloporabe u tzv. aferi Sibinj, izričući mu uvjetnu kaznu, dok je dio osuđujuće presude za njegove suoptuženike vratio na ponovno suđenje, a neke optužbe odbačene su zbog zastare. Na kraju ponovljenog suđenja u ožujku 2017. osječki Županijski sud Kruljca je osudio na godinu dana zatvora, ali mu je kazna zamijenjena radom za opće dobro uz nadoknadu 67 tisuća kuna, za koliko je, prema sudskoj procjeni, oštećen državni proračun. Bivši načelnik Općine Sibinj Ivica Batinić tada je osuđen na tri godine i dva mjeseca zatvora, a nekadašnji član Općinskog poglavarstva na dvije godine zatvora. Bivši šef brodsko-posavskog HDZ-a Zdravko Sočković kažnjen je s devet mjeseci zatvora koji mu je također zamijenjen radom za opće dobro, dok je zatvorska kazna u trajanju od godinu dana izrečena autoprijevozniku Željku Gariću.

Sukob generala

Optužnica je tu družinu teretila da su koruptivnim nedjelima općinu Sibinj nadomak Kruljčeva rodnog Slavonskog Broda oštetili za više od 58 milijuna kuna, a državni proračun za 3,18 milijuna kuna jer su od rujna 2007. do sredine iduće godine, protivno odlukama Vlade kojima je Sibinju darovano zemljište za zonu maloga gospodarstva, omogućili unaprijed dogovorenim tvrtkama i osobama stjecanje prava vlasništva nad velikim parcelama građevinskog zemljišta, i to ispod stvarne vrijednosti. Optuženike se teretilo da su, u nakani da prije prodaje zemljištu dodatno povećaju vrijednost, s generalom Kruljcem dogovorili izvođenje radova, suprotno zapovijedi načelnika Glavnog stožera kojom se branila uporaba inženjerije na radovima koji nisu za potrebe vojske.





Nakon što mu je Vrhovni sud potvrdio presudu, general Kruljac neko se vrijeme povukao iz javnosti, a odnedavno sve učestalije gostuje po televizijama, pa je pozornost privuklo njegovo gostovanje na RTL-u kod Andrije Jarka. U posljednjem serijalu Kruljčevih istupa ni jednom se nije spominjalo njegovo suđenje, pa ni izrečena mu kazna, nego se preko njega nastojao rehabilitirati Hrvatski generalski zbor, koji se posljednjih tjedana ozbiljno kontaminirao nakon što je dio generala pristao na igru predsjednika Milanovića i odvjetnika Ante Nobila dajući svoj potpis na zahtjev o pomilovanju osuđenih udbaša Perkovića i Mustača.

Nakon toga, čelnu udrugu generala potresao je sukob između generala Marinka Krešića i njegova kuma Ljube Ćesića Rojsa, vezan uz pitanje tko je s Nobilom dogovarao pomilovanje udbaškog dvojca. Iako su Rojs i Krešić u međuvremenu uspjeli pronaći zajednički jezik, nedvojbeno je kako je njihov rat jedan djelić slagalice kojom je urušen kredibilitet i ugled Hrvatskoga generalskog zbora. Zbor bi, uz potporu HDZ-ovaca, nakon procesa rehabilitacije mogao preuzeti njegov sadašnji potpredsjednik Kruljac, koji je navodno blizak s ministrom policije Davorom Božinovićem, s kojim se sastajao i kada je njegov sin imao problema sa zakonima. Budući da je Kruljac ovih dana otvoreno poručio kako on zahtjev za pomilovanje udbaša ne bi potpisao, jasno je kako je time započeo proces rehabilitacije jer je tim riječima osvojio simpatije dobrog dijela desnog biračkog tijela, koje je posljednjih tjedana zgroženo postupcima generala potpisnika.

Zgražala se javnost prije nekoliko godina medijskim napisima o Davidu Kruljcu, Kruljčevu sinu koji je osuđen na godinu dana zatvora zbog posjedovanja droge. Kazna zatvora zamijenjena mu je radom za opće dobro i novčanom kaznom, a nekoliko tjedana prije izricanja presude, slučajno ili ne, otac Kruljac našao se na kavi s ministrom Božinovićem. Božinović je poslije tvrdio da je taj susret slučajnost, a ostalo je zabilježeno da su se sreli u zaprešićkom kafiću, u zgradi u kojoj se nalazi stan u kojem živi ministar policije. U medijskom bespuću ostalo je pak zabilježeno i to da se general Kruljac zbog niza nasilničkih incidenata na području Slavonskog Broda pojavljivao na stranicama crne kronike. Pisalo se svojevremeno da su Kruljac i njegovi čuvari ulazili u fizičke sukobe u slavonskim noćnim klubovima, ali svi ti medijski napisi nisu previše naštetili njegovu napretku u vojnoj karijeri.

Svoj streloviti uspon ovaj bivši zapovjednik kopnene vojske može zahvaliti bivšem predsjedniku Mesiću, odnosno trenutku u kojem su Tuđmanovi generali otkazali poslušnost nekadašnjem državnom vrhu. Povjerenje u Kruljca Mesić je potvrdio time što je baš njega kao svojeg izaslanika slao u Sinj kako bi ondje primio žestoke političke protivnike na Sinjskoj alci. Nije Mesića previše brinulo to što se o Kruljcu pisalo u kontekstu malverzacija sa zemljištem koje su u medijima proglašavane vrhom ledene sante kritičnoga generalova ponašanja. Bivši predsjednik u to je doba, dok mu je Kruljac bio na raspolaganju, tvrdio da ne zna ni za kakve činjenice koje bi osporile njegovo promaknuće, nazivajući ga generalom s neospornim zaslugama u Domovinskom ratu, što uistinu i jest točno. No, bez obzira na to, Kruljac je očito na vrijeme shvatio strategiju za opstanak pa je, ne mareći za ideologiju, u isto vrijeme uspješno njegovao odnose i s desnim i s lijevim političarima, koje izgleda nisu previše brinuli njegovi incidenti.